De originele Wiener Schnitzel

Als je in Oostenrijk een schnitzel bestelt, moet je weten dat niet elke schnitzel zomaar een Wiener schnitzel genoemd kan worden. Als er Wiener Schnitzel op het menu staat, betekent dat een kalfsschnitzel die in geklaarde boter wordt gebakken.

Voor het paneren wordt het vlees zorgvuldig geklopt, gekruid en bevochtigd en vervolgens in bloem, ei en ten slotte paneermeel gedoopt. Het paneermeel wordt niet ingedrukt zodat het souffleert bij het bakken. Dit zorgt voor dat "Wow! Ik ben een echte Wiener Schnitzel!" effect.