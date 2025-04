Wist je dat .... ?

Grijze kaas ("Graukas") een Tiroolse specialiteit is? Het bestaat uit kwark en magere of zure melk. Grijze kaas is vrijwel vetvrij en wordt steeds scherper naarmate hij rijpt. Zieger is een weikaas. Alternatieven voor grijze kaas en Zieger zijn een jonge Harzer en ricotta.