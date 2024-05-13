Arlberg
Alpine ziel tussen besneeuwde toppen en groene hoogdalen
Introduction
In Arlberg voel je de kracht van de elementen: eindeloze sneeuwvelden die in de winter samenkomen in een van de meest legendarische skigebieden van Europa – en een zomerlandschap dat opbloeit in weelderig groen, koele rotsen en kristalhelder water.
Arlberg is eigenlijk geen enkele bergtop, maar een bergpas die Tirol en Vorarlberg met elkaar verbindt – en daarmee twee alpiene werelden.
Tussen St. Anton, Lech en Zürs beleven bezoekers deze diversiteit in zijn puurste vorm: perfect geprepareerde pistes, stille bergpaden op grote hoogte, eeuwenoude bergcultuur en een keuken waarin natuur en culinaire verfijning samenkomen.
Op ski’s, te voet of gewoon met een open blik: hier toont de Alpenwereld zich van haar meest oorspronkelijke en mooiste kant. Wie hier nog niet is geweest, kent de Alpen niet.
De St. Anton Summer Card biedt tal van voordelen en is gratis verkrijgbaar bij de accommodatie.
De Lech Card is voor gasten tot 14 jaar gratis.
De regio Arlberg vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
De bakermat van het alpineskiën
Zo begon het allemaal: in de jaren 1880 gleed een Noorse ingenieur op twee planken over de sneeuw tijdens de bouw van de Arlbergtunnel – en legde daarmee de basis voor een baanbrekende wintersporttraditie.
Voor bezoekers opent St. Anton de deur naar een levend erfgoed. Je skiet hier niet alleen over pistes, maar ook door de geschiedenis van het alpineskiën.
Een bijzonder hoogtepunt is het Ski- und Heimatmuseum St. Anton in Villa Trier. In meerdere tentoonstellingsruimtes worden de beginjaren van het alpineskiën, de ontwikkeling van de regio, spoor- en tunnelbouw en de cultuurgeschiedenis gepresenteerd.
Een bezoek hier belooft fascinerende inzichten – vooral na een dag op de piste.
Lech Zürs als culinair werelddorp
Wie vakantie viert in Lech Zürs, geniet niet alleen van pistes en panorama’s – maar ook van een culinaire topwereld die je zelden zo dicht bij elkaar vindt.
Hier bevindt zich namelijk de hoogste dichtheid aan toque-restaurants per inwoner ter wereld. Op elk bord proef je topgastronomie: verfijnde kookkunst ontmoet alpine authenticiteit, internationale keuken versmelt met regionale ingrediënten.
De variatie is uniek: van rustieke berghutklassiekers tot meervoudig bekroonde gastronomische restaurants – elke gang vertelt een verhaal over streek, innovatie en smaak.
Top evenementen
Unieke plekken om te verblijven
Deel van een duurzame beweging
Duurzaamheid is in Arlberg al lang een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven – en gasten profiteren daar direct van.
In St. Anton werden de Egger Weiher gerenatureerd om een waardevolle ecologische leefomgeving te behouden. Kunstsneeuw zonder chemicaliën en milieuvriendelijke pisteverzorging verminderen de impact op de natuur.
In Lech Zürs produceert een eigen kleinschalige waterkrachtcentrale 10 tot 15 procent van de elektriciteit lokaal. Dit wordt aangevuld met biomassa-installaties en regionale waardeketens.
Ook het verkeer wordt beperkt: Oberlech is autovrij, en e-mobiliteit en openbaar vervoer worden actief gestimuleerd.
Voor gasten betekent dat: schone berglucht, ongerepte natuur, lokale gastronomie met karakter – en het goede gevoel dat je vakantie ook iets positiefs bijdraagt.