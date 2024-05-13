Prachtige uitzichten bij Lech-Zürs
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Arlberg
Alpine ziel tussen besneeuwde toppen en groene hoogdalen

Het vertelt over alpiene traditie en tijdloze pioniersgeest – daar waar sneeuwkristallen geschiedenis schreven en bergweiden naar zomer ruiken: welkom in Arlberg.

In Arlberg voel je de kracht van de elementen: eindeloze sneeuwvelden die in de winter samenkomen in een van de meest legendarische skigebieden van Europa – en een zomerlandschap dat opbloeit in weelderig groen, koele rotsen en kristalhelder water.

Arlberg is eigenlijk geen enkele bergtop, maar een bergpas die Tirol en Vorarlberg met elkaar verbindt – en daarmee twee alpiene werelden.

Tussen St. Anton, Lech en Zürs beleven bezoekers deze diversiteit in zijn puurste vorm: perfect geprepareerde pistes, stille bergpaden op grote hoogte, eeuwenoude bergcultuur en een keuken waarin natuur en culinaire verfijning samenkomen.

Op ski’s, te voet of gewoon met een open blik: hier toont de Alpenwereld zich van haar meest oorspronkelijke en mooiste kant. Wie hier nog niet is geweest, kent de Alpen niet.

Info over Arlberg
Locatie:op de grens van Tirol en Vorarlberg
Hoogte: 1,269 tot 1,793 m
Inwoners:ongeveer 2,300 (2025)
Dorpen: 9
Pistes:300 km
Freeride routes:meer dan 200 km
Hoogste berg:Valluga (2,811 m)
Aankomst
Evenementen

De St. Anton Summer Card biedt tal van voordelen en is gratis verkrijgbaar bij de accommodatie.

De Lech Card is voor gasten tot 14 jaar gratis.

De regio Arlberg vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Ski Arlberg: het grootste skigebied van Oostenrijk

Autovrij Oberlech: ontspannen zonder autoverkeer

Op pad met husky’s: hondensledetocht in St. Anton

Skyspace Lech: kunstinstallatie in Oberlech

Gipslöcher bij Lech: natuurgebied met meer dan 1.000 dolines

Körbersee: wandelparadijs en idyllisch bergmeer

Formarinsee: een prachtig bergmeer, ontstaan uit smeltwater

Der grüne Ring: wandelbelevenis rond Lech Zürs

Activiteiten in Arlberg

St. Anton am Arlberg

De bakermat van het alpineskiën

Zo begon het allemaal: in de jaren 1880 gleed een Noorse ingenieur op twee planken over de sneeuw tijdens de bouw van de Arlbergtunnel – en legde daarmee de basis voor een baanbrekende wintersporttraditie.

Voor bezoekers opent St. Anton de deur naar een levend erfgoed. Je skiet hier niet alleen over pistes, maar ook door de geschiedenis van het alpineskiën.

Een bijzonder hoogtepunt is het Ski- und Heimatmuseum St. Anton in Villa Trier. In meerdere tentoonstellingsruimtes worden de beginjaren van het alpineskiën, de ontwikkeling van de regio, spoor- en tunnelbouw en de cultuurgeschiedenis gepresenteerd.

Een bezoek hier belooft fascinerende inzichten – vooral na een dag op de piste.

Meer dan wintersport

Lech Zürs als culinair werelddorp

Wie vakantie viert in Lech Zürs, geniet niet alleen van pistes en panorama’s – maar ook van een culinaire topwereld die je zelden zo dicht bij elkaar vindt.

Hier bevindt zich namelijk de hoogste dichtheid aan toque-restaurants per inwoner ter wereld. Op elk bord proef je topgastronomie: verfijnde kookkunst ontmoet alpine authenticiteit, internationale keuken versmelt met regionale ingrediënten.

De variatie is uniek: van rustieke berghutklassiekers tot meervoudig bekroonde gastronomische restaurants – elke gang vertelt een verhaal over streek, innovatie en smaak.

Top evenementen

Unieke plekken om te verblijven

Rote Wand Lech: 2 Michelinsterren en 4 Gault&Millau-mutsen

Berghotel Körbersee: op 1.675 meter, direct aan de Körbersee

Die Krone von Lech: romantisch hotel, 5*

Arlberg Hospiz St. Christoph: voor wijnliefhebbers, 5*

Hotel Arlberg in Lech: traditie met 5*superior-kwaliteit

Burg Hotel in Oberlech: 5*

Duurzaam vakantie vieren in Arlberg

Deel van een duurzame beweging

Duurzaamheid is in Arlberg al lang een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven – en gasten profiteren daar direct van.

In St. Anton werden de Egger Weiher gerenatureerd om een waardevolle ecologische leefomgeving te behouden. Kunstsneeuw zonder chemicaliën en milieuvriendelijke pisteverzorging verminderen de impact op de natuur.

In Lech Zürs produceert een eigen kleinschalige waterkrachtcentrale 10 tot 15 procent van de elektriciteit lokaal. Dit wordt aangevuld met biomassa-installaties en regionale waardeketens.

Ook het verkeer wordt beperkt: Oberlech is autovrij, en e-mobiliteit en openbaar vervoer worden actief gestimuleerd.

Voor gasten betekent dat: schone berglucht, ongerepte natuur, lokale gastronomie met karakter – en het goede gevoel dat je vakantie ook iets positiefs bijdraagt.

Duurzaamheid in St. Anton

FAQ

Tot de highlights behoren Körbersee, Formarinsee, het Gipslöcher nature reserve en de Skyspace.

Ski Arlberg is het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk met:

  • 300 km pistes

  • meer dan 200 km freerideroutes

  • 85 liften en kabelbanen

In de zomer verandert de regio in een wandel- en bikeparadijs met panoramapaden, bergmeren, trailrunningroutes, klettersteigen en nog veel meer.

Arlberg is goed bereikbaar met trein, bus en auto. Internationale luchthavens zoals Innsbruck, Zürich en München liggen op comfortabele afstand.

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