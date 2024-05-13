Tijd voor het gezin in Hochkönig – in de zomer tijdens het wandelen, in de winter op de ski’s. En natuurbeleving gaat hier altijd samen met culinaire verwenmomenten.

De regio Hochkönig staat voor authentieke alpen­cultuur, regionale gastronomie en warme gastvrijheid. De plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach liggen midden in een indrukwekkend berglandschap. Natuuractiviteiten en culinaire verwennerij gaan hier hand in hand – een vakantie die nog lang blijft nazinderen. Duurzaamheid, rust en authentieke ontmoetingen maken een verblijf in Hochkönig extra bijzonder.

In de zomer speelt het leven zich af in de alpiene natuur: op wandelpaden en bergtoppen, met MTB of e-bike over almen of tijdens kruidenwandelingen door geurige almweiden. Wie wil, sluit de dag af in een berghut met regionale gerechten. Met de HochkönigCard liggen tal van mogelijkheden open – van bergliften tot openluchtzwembaden.

Wanneer de winter komt, maakt de regio deel uit van Ski amadé: 120 kilometer pistes, 34 liften en volop ruimte voor families, skiërs en levensgenieters. Of je nu de legendarische Königstour skiet of even stopt in een gezellige berghut – hier komen natuur, familie en genieten het hele jaar door samen.