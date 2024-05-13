Regio Hochkönig in SalzburgerLand
Familievakantie met almwandelingen, skiën en genieten in de bergen
Introduction
De regio Hochkönig staat voor authentieke alpencultuur, regionale gastronomie en warme gastvrijheid. De plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach liggen midden in een indrukwekkend berglandschap. Natuuractiviteiten en culinaire verwennerij gaan hier hand in hand – een vakantie die nog lang blijft nazinderen. Duurzaamheid, rust en authentieke ontmoetingen maken een verblijf in Hochkönig extra bijzonder.
In de zomer speelt het leven zich af in de alpiene natuur: op wandelpaden en bergtoppen, met MTB of e-bike over almen of tijdens kruidenwandelingen door geurige almweiden. Wie wil, sluit de dag af in een berghut met regionale gerechten. Met de HochkönigCard liggen tal van mogelijkheden open – van bergliften tot openluchtzwembaden.
Wanneer de winter komt, maakt de regio deel uit van Ski amadé: 120 kilometer pistes, 34 liften en volop ruimte voor families, skiërs en levensgenieters. Of je nu de legendarische Königstour skiet of even stopt in een gezellige berghut – hier komen natuur, familie en genieten het hele jaar door samen.
De HochkönigCard biedt tal van inclusieve voordelen en kortingen voor bergliften, openluchtzwembaden en andere activiteiten in Maria Alm, Dienten en Mühlbach.
De regio Hochkönig vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Activiteiten in de regio Hochkönig
Top evenementen
Genieten in Hochkönig
In Hochkönig smaakt elk seizoen een beetje anders. Tussen hemel en almweiden, bossen en bergtoppen ontvouwt zich een keuken die diep in de regio geworteld is en tegelijk vernieuwend is. Hier wordt de natuur de voorraadkast. Of je nu in het dal dineert in stijlvolle alpine sfeer of hoog in de bergen met weids uitzicht: genieten betekent hier ook vrijheid.
Restaurants in het dal met uitzicht op het Hochkönig-panorama, berghutten in de bergen en gastronomische tips.
Ski amadé-pistes en alpine culinaire stops verbinden winteravontuur met regionale gastronomie.
Regionale alm-specialiteiten met panoramisch uitzicht en culinaire hoogtepunten in restaurants in het dal.
Met de fiets door berg en dal, regionale producten proeven in berghutten en genieten van het panorama.
Verse regionale keuken voor families en foodies – regionaal, seizoensgebonden en duurzaam.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzame belevenissen in de regio Hochkönig
De regio Hochkönig laat zien hoe duurzaam vakantie vieren eruitziet. Tijdens kruidenwandelingen op 13 almen verzamel je planten, leer je hoe ze in de keuken of als geneeskruid worden gebruikt en geniet je van almsoepen ter plaatse. In de winter nodigen sneeuwschoenwandelingen, begeleide skitochten en rodeltochten buiten de pistes uit tot rustige natuurmomenten.
Cultuur en tradities beleef je tijdens feesten en ambachtelijke demonstraties in Maria Alm, Dienten en Mühlbach. Krachtplekken zoals stille bergmeren of uitzichtpunten geven ruimte om even stil te staan in een ongerepte natuur. Wandel- en skibussen zorgen daarbij voor klimaatvriendelijke mobiliteit.
Elke duurzame activiteit helpt de natuur te beschermen, wandelroutes te behouden en de regio levendig te houden voor toekomstige generaties.