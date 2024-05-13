Waar Großglockner en Großvenediger de hemel raken: tussen Lienz en Matrei betoveren bergen, berghutten en pure natuur – in de zomer én in de winter.

Osttirol is een stukje Alpen dat nog ademt. Tussen de Hohe Tauern en de Lienzer Dolomieten verheft zich een land van contrasten – ruw en zacht tegelijk. Meer dan 260 drieduizenders, waaronder Großglockner en Großvenediger, vormen een decor dat wandelaars, klimmers en skitochters gelijkelijk in zijn ban trekt.

Wie hier op pad gaat, voelt ruimte in plaats van drukte, oorspronkelijkheid in plaats van enscenering. In de zomer leiden bergtochten naar heldere meren en stille berghutten, in de winter glinsteren langlaufpistes en hellingen in het zonlicht. In Lienz versmelt de bergwereld met een zuidelijk levensgevoel, Matrei en Kals openen het zicht op de hoogste toppen. Osttirol is waar de natuur nog het tempo bepaalt en elk moment echt is.