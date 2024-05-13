Osttirol
Natuurparadijs in het samenspel van bergen, wintersport en nationaal park.
Introduction
Osttirol is een stukje Alpen dat nog ademt. Tussen de Hohe Tauern en de Lienzer Dolomieten verheft zich een land van contrasten – ruw en zacht tegelijk. Meer dan 260 drieduizenders, waaronder Großglockner en Großvenediger, vormen een decor dat wandelaars, klimmers en skitochters gelijkelijk in zijn ban trekt.
Wie hier op pad gaat, voelt ruimte in plaats van drukte, oorspronkelijkheid in plaats van enscenering. In de zomer leiden bergtochten naar heldere meren en stille berghutten, in de winter glinsteren langlaufpistes en hellingen in het zonlicht. In Lienz versmelt de bergwereld met een zuidelijk levensgevoel, Matrei en Kals openen het zicht op de hoogste toppen. Osttirol is waar de natuur nog het tempo bepaalt en elk moment echt is.
Osttirol vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Activiteiten in Osttirol
De Iseltrail
Langeafstandswandelroute vol waterwonderen – 75 kilometer natuurbeleving langs de laatste vrij stromende gletsjerrivier van de Alpen. In vijf etappes leidt hij van de zonnige Dolomitenstad Lienz naar de arctische gletsjerpoort in nationaal park Hohe Tauern. De route loopt door bossen, kloven en langs watervallen – altijd begeleid door het ruisen van de Isel, die zich dan eens rustig, dan eens wild toont.
De eerste twee etappes nodigen uit tot rustig inlopen, daarna wachten stevigere klimmen en een vleugje alpine avontuurdrang. Ideaal voor natuurliefhebbers, genotwandelaars en gezinnen met looplustige kinderen. De Iseltrail – een route die verfrist, beweegt en betovert.
Nationaal park Hohe Tauern
Nationaal park Hohe Tauern is een krachtplek van de superlatieven – wild, wijd en vol leven. Over 1.856 vierkante kilometer strekt zich hier de oorspronkelijke ziel van de Alpen uit, 611 daarvan in Osttirol. Tussen meer dan 300 drieduizenders, 342 gletsjers, smaragdgroene bergmeren en donderende watervallen laat de natuur zich van haar indrukwekkendste kant zien. Driekwart van het oppervlak staat onder strenge bescherming – een toevluchtsoord waar dieren en planten ongestoord gedijen.
In het Defereggental, in Matrei, Kals am Großglockner, Virgen en Prägraten am Großvenediger is deze wildernis van dichtbij te beleven. Steenbokken en lammergieren kruisen je pad, edelweiss bloeit tussen de rotsen. Wie de geheimen van het hooggebergte wil ontdekken, sluit zich aan bij de rangers op begeleide tochten – en ziet hoe kostbaar oorspronkelijkheid kan zijn. Nationaal park Hohe Tauern – een wereld die blijft wanneer al het andere vergaat.
Top evenementen
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheid en toegankelijkheid in Osttirol
In Osttirol staat respect hoog in het vaandel – voor de natuur, de mensen en wat er overblijft. Duurzaamheid betekent hier: regionaal genieten, zuinig met hulpbronnen onderweg zijn en echte oorspronkelijkheid beleven. Ook toegankelijk reizen heeft zijn vaste plek: veel routes, accommodaties en uitstapjes zijn zo ingericht dat iedereen ervan kan genieten. Zo wordt een vakantie in Osttirol een ervaring die verbindt – bewust, aandachtig en open voor iedereen.