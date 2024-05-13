Bregenz in de zomer
Alpiene traditie en moderne architectuur in perfecte harmonie
Introduction
Bregenz heeft altijd geprofiteerd van zijn ligging aan het Bodenmeer. Al 2000 jaar brengt het op twee na grootste meer van Midden-Europa handel, ideeën en culturele uitwisseling naar de stad, waardoor het een plek is waar traditie en vooruitgang hand in hand gaan.
Dit wordt weerspiegeld in de nieuwste kracht van de provinciehoofdstad van Vorarlberg: Moderne architectuur. Internationale architecten zoals Hans Hollein, Jean Nouvel en Peter Zumthor hebben hier hun stempel gedrukt, maar het zijn de lokale Vorarlbergse architecten met hun heldere lijnen en het gebruik van grote hoeveelheden hout die de handtekening van de stad vormen. Hun gebouwen geven vorm aan zowel het stadsbeeld als de omgeving en weerspiegelen de levenshouding van de regio: Nuchter en toch kosmopolitisch, traditioneel en toch vooruitstrevend.
Maak kennis met Bregenz
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond Bregenz
Tours
Bregenz Festival
Elk jaar in juli en augustus neemt het Bregenzer Festspiele de stad over. Er worden verschillende muziekoptredens op verschillende locaties aangeboden, maar het middelpunt is het meerpodium, een enorm podium dat in en bovenop het Bodenmeer is gebouwd, op maat gemaakt voor de operavoorstelling van dat jaar.
Naast de indrukwekkende coulissen biedt het Bregenz Festival operazangers en -regisseurs van wereldklasse en de Wiener Philharmoniker.
In 2025 kunnen bezoekers "Der Freischütz" van Carl Maria von Weber op het podium van het meer zien.
Top evenementen
Bregenz Festival
Mis de belangrijkste operavoorstelling van de stad niet op het podium aan het meer.
Havenfestival Bregenz
Maak een wandeling, luister naar muziek en ontdek een verscheidenheid aan regionale gerechten.
Eten en drinken in Bregenz
Wirtshaus am See
Dineer met zelfgemaakte Käsknöpfle pasta, verse vis of Riebelknödel knoedels direct aan het meer.
Milena Broger: Bekroonde chef-kok bij Restaurant Weiss
Als een van de jongste chef-koks met twee toques serveert Broger Scandinavisch geïnspireerde gerechten in Restaurant Weiss.
Unieke plekken om te verblijven
Sociaal & duurzaam bij restaurant Mangold
Restaurant Mangold in Lochau aan het Bodenmeer is eigendom van en wordt geleid door het echtpaar Michael en Andrea. Voor hun moderne gerechten worden zoveel mogelijk verse, lokale ingrediënten gebruikt, van eieren van de boerderij naast het huis tot kruiden uit de tuin ter plekke.
Naast culinaire kwaliteit maakt het restaurant er een punt van om op een sociaal bewuste manier te werken, bijvoorbeeld als het gaat om de werktijden van hun personeel. Dit zorgt voor een duurzaam bedrijf, verantwoorde gemeenschapsvorming en niet in de laatste plaats een heerlijke en plezierige ervaring voor gasten. Als je op vakantie bent in Vorarlberg, mis dan de unieke sfeer en uitstekende service bij Mangold niet!
Bodensee-Vorarlberg gastenkaart
De lokale "Bodensee-Vorarlberg Freizeitkarte" gastenkaart geeft toegang tot meer dan 50 attracties, gratis openbaar vervoer en kortingen bij een groot aantal partnerinstellingen. Maak een uitstapje met de kabelbaan, bezoek een museum of neem een duik in een zwembad - het is allemaal inbegrepen bij jouw 1, 2 of 3-daagse gastenkaart.