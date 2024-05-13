Golden metal sculpture in front of illuminated congress building at dusk, reflected in water basin.
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Bregenz in de zomer
Alpiene traditie en moderne architectuur in perfecte harmonie

Bezoek Bregenz in de winter
De stad Bregenz ligt aan de schilderachtige oevers van het Bodenmeer en beschikt over spannende moderne architectuur.

Bregenz heeft altijd geprofiteerd van zijn ligging aan het Bodenmeer. Al 2000 jaar brengt het op twee na grootste meer van Midden-Europa handel, ideeën en culturele uitwisseling naar de stad, waardoor het een plek is waar traditie en vooruitgang hand in hand gaan.

Dit wordt weerspiegeld in de nieuwste kracht van de provinciehoofdstad van Vorarlberg: Moderne architectuur. Internationale architecten zoals Hans Hollein, Jean Nouvel en Peter Zumthor hebben hier hun stempel gedrukt, maar het zijn de lokale Vorarlbergse architecten met hun heldere lijnen en het gebruik van grote hoeveelheden hout die de handtekening van de stad vormen. Hun gebouwen geven vorm aan zowel het stadsbeeld als de omgeving en weerspiegelen de levenshouding van de regio: Nuchter en toch kosmopolitisch, traditioneel en toch vooruitstrevend.

Snelle feiten over Bregenz
Bevolking:ca. 29.600 (vanaf 2024)
Provincie:Vorarlberg
Oppervlakte:ca. 29,5 km²
Hoogte:427m
Favoriete uitkijkpunt:Pfänder (1.064m)

Mis het Bregenz Festival niet met zijn drijvende podium op het Bodenmeer.

Maak kennis met Bregenz

Top hoogtepunten

Pfänderbahn kabelbaan: Geniet van het beste uitzicht

"Zonsondergangtrappen aan het Bodenmeer: Een romantische avond

Kunsthaus museum: Moderne kunst en architectuur

Haven van Bregenz: Levendige culturele wijk

Vorarlberg Museum: Ontdek lokale kunst en geschiedenis

Bregenz Pijpleiding: Idyllische wandelroute aan het meer

Fischersteg bar: Drankjes op een historische pier

Activiteiten in en rond Bregenz

Tours

Rondleidingen door de stad

Rondvaarten over het meer

Een podium bovenop het meer

Bregenz Festival

Elk jaar in juli en augustus neemt het Bregenzer Festspiele de stad over. Er worden verschillende muziekoptredens op verschillende locaties aangeboden, maar het middelpunt is het meerpodium, een enorm podium dat in en bovenop het Bodenmeer is gebouwd, op maat gemaakt voor de operavoorstelling van dat jaar.

Naast de indrukwekkende coulissen biedt het Bregenz Festival operazangers en -regisseurs van wereldklasse en de Wiener Philharmoniker.

In 2025 kunnen bezoekers "Der Freischütz" van Carl Maria von Weber op het podium van het meer zien.

Bregenz FestivalWeens Filharmonisch

Dagtochten & excursies

Top evenementen

Bregenz Lente

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Ervaar hedendaagse dans van wereldklasse.

Bregenz Lente

Bregenz Festival

16-7-2025 – 17-8-2025
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

Mis de belangrijkste operavoorstelling van de stad niet op het podium aan het meer.

Bregenz Festival

Havenfestival Bregenz

Hafengelände in Bregenz, 6900 Bregenz

Maak een wandeling, luister naar muziek en ontdek een verscheidenheid aan regionale gerechten.

Havenfestival Bregenz

Kinderstad Festival

14-6-2025
Bregenzer Innenstadt, 6900 Bregenz

De kleintjes kunnen meedoen aan creatieve workshops en spannende spelletjes.

Kinderstad

Eten en drinken in Bregenz

Wirtshaus am See

Dineer met zelfgemaakte Käsknöpfle pasta, verse vis of Riebelknödel knoedels direct aan het meer.

Wirtshaus am See

Milena Broger: Bekroonde chef-kok bij Restaurant Weiss

Als een van de jongste chef-koks met twee toques serveert Broger Scandinavisch geïnspireerde gerechten in Restaurant Weiss.

Restaurant Weiss

Boerenmarkt Bregenz

Regionale en seizoensproducten uit Vorarlberg, elke vrijdag van 8 tot 10 uur.

Markten in Bregenz

Unieke plekken om te verblijven

Grand Hotel Bregenz

Hotel Bregenz

Regionale keuken

Sociaal & duurzaam bij restaurant Mangold

Restaurant Mangold in Lochau aan het Bodenmeer is eigendom van en wordt geleid door het echtpaar Michael en Andrea. Voor hun moderne gerechten worden zoveel mogelijk verse, lokale ingrediënten gebruikt, van eieren van de boerderij naast het huis tot kruiden uit de tuin ter plekke.

Naast culinaire kwaliteit maakt het restaurant er een punt van om op een sociaal bewuste manier te werken, bijvoorbeeld als het gaat om de werktijden van hun personeel. Dit zorgt voor een duurzaam bedrijf, verantwoorde gemeenschapsvorming en niet in de laatste plaats een heerlijke en plezierige ervaring voor gasten. Als je op vakantie bent in Vorarlberg, mis dan de unieke sfeer en uitstekende service bij Mangold niet!

Restaurant Mangold
Ontdek Bregenz met een budget

Bodensee-Vorarlberg gastenkaart

De lokale "Bodensee-Vorarlberg Freizeitkarte" gastenkaart geeft toegang tot meer dan 50 attracties, gratis openbaar vervoer en kortingen bij een groot aantal partnerinstellingen. Maak een uitstapje met de kabelbaan, bezoek een museum of neem een duik in een zwembad - het is allemaal inbegrepen bij jouw 1, 2 of 3-daagse gastenkaart.

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FAQs

Bregenz, de hoofdstad van de meest westelijke provincie van Oostenrijk, Vorarlberg, biedt bezoekers een combinatie van natuur, cultuur en geschiedenis. Must-see bezienswaardigheden zijn onder andere:

  • Haven en promenade van Bregenz

  • Kunsthaus Bregenz (KUB) kunstmuseum

  • Martinustoren

  • Pfänder berg

  • Vorarlberg Museum

In de zomer verandert Bregenz in een paradijs voor outdoorfans. Lokale activiteiten zijn onder andere:

  • Wandelen

  • Mountainbiken en fietstochten

  • Zwemmen in het Bodenmeer

  • Klimmen op

  • Stand-up paddling

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