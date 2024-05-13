De stad Bregenz ligt aan de schilderachtige oevers van het Bodenmeer en beschikt over spannende moderne architectuur.

Bregenz heeft altijd geprofiteerd van zijn ligging aan het Bodenmeer. Al 2000 jaar brengt het op twee na grootste meer van Midden-Europa handel, ideeën en culturele uitwisseling naar de stad, waardoor het een plek is waar traditie en vooruitgang hand in hand gaan.

Dit wordt weerspiegeld in de nieuwste kracht van de provinciehoofdstad van Vorarlberg: Moderne architectuur. Internationale architecten zoals Hans Hollein, Jean Nouvel en Peter Zumthor hebben hier hun stempel gedrukt, maar het zijn de lokale Vorarlbergse architecten met hun heldere lijnen en het gebruik van grote hoeveelheden hout die de handtekening van de stad vormen. Hun gebouwen geven vorm aan zowel het stadsbeeld als de omgeving en weerspiegelen de levenshouding van de regio: Nuchter en toch kosmopolitisch, traditioneel en toch vooruitstrevend.