Snow-covered old town of Graz from bird's-eye view, town hall with dome tower in foreground.
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Graz
Een creatieve en gezellige stad

Slenter door de feestelijk versierde straten, snuif de wintersfeer op, bezoek gezellige cafés en de kerstmarkten.

In de winter, en vooral tijdens de kerstperiode, wordt Graz omgetoverd tot een winterwonderland: Overal fonkelen lichtjes en de historische pleinen van de stad schitteren in feestelijke pracht. De adventsmarkten verleiden bezoekers met de heerlijke geuren van punch en peperkoek, terwijl zachte muziek en vrolijk gelach bijdragen aan de warme, gezellige sfeer.

Als je een overzicht wilt krijgen van de stad Graz en je wilt oriënteren, kun je het beste beginnen vanaf de Schlossberg. 260 treden of de Schlossbergspoorweg leiden van de oude stad omhoog naar de populaire uitkijkheuvel van Graz. De klokkentoren, het herkenningspunt van de stad, waakt vanaf daar over de prachtige stad.

Feiten over de stad
Inwoners:ca. 289.000
Hoofdstad van:deelstaat Steiermark
Oppervlakte:127 km², waarvan 40% groene ruimte
Hoogte:365 m
Uitzichtpunt:Schlossberg
Lokale berg van Graz:binnen:Schöckl (1.445 m)

Tijdens een rondleiding kun je niet alleen de gevels van de mooie huizen of de daken van de oude stad van bovenaf bekijken, maar ook de verborgen binnenplaatsen ontdekken.

Graz vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Adventsmarkten: de voorpret van Kerstmis hangt in de lucht

Schlossberg met klokkentoren: wandeling naar de panoramaberg

Murinsel: Drijven op een schelp in het midden van de Mur

Ontdek de binnenplaatsen: Kijk achter de gevels

Beiaard: Luister naar 24 klokken

GenussHauptstadt: Favoriete ontmoetingsplekken om te genieten

Activiteiten in en rond Graz

Tours

Stadsrondleidingen en wandelingen

Rondleiding door de creatieve wijk Lendviertel

Tour door de oude stad

"De vriendelijke vreemdeling"

Kunsthaus Graz

De inwoners van Graz noemen het Kunsthaus Graz liefkozend "De vriendelijke vreemdeling" genoemd. Het viel als een grote druppel in de stad in 2003, toen Graz Culturele Hoofdstad van Europa was. Het werd een modern herkenningspunt van de universiteitsstad en schittert zowel door zijn controversiële buitenkant als door de innerlijke waarden van zijn tentoonstellingen. Bezoekers kunnen de klokkentoren zien door een van de zogenaamde nozzles - slurfachtige openingen. Op deze manier hebben de architecten bewust een verbinding gecreëerd tussen de twee belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. De Lichte gevel richting het stadscentrum stelt kunstenaars en curatoren in staat om te communiceren en te interageren met de stedelijke ruimte.

Het Kunsthauscafé is een populaire ontmoetingsplaats voor de creatieve scene van Graz, studenten en natuurlijk vrienden van hedendaagse kunst.

Top evenementen

Advent in Graz

4-11-2024 – 6-1-2025
div. locaties
Alle evenementen op een rij

Oudejaarsavond in Graz

31-12-2024
Hauptplatz
Oudejaarsavond

Opera Graz

21-9-2024 – 29-6-2025
Opernhaus Graz
Opera Graz

styriarte

7-10-2024 – 2-6-2025
Schloss Eggenberg
styriarte

Eten en drinken in Graz

Starcke Haus: gastronomisch restaurant op de Schlossberg

Genießerei: Verse keuken van de boerenmarkt

Edegger-Tax: Banketbakkerij in het hart van de stad

Frankowitsch: Broodjes en de beste patisserie

De Herzl wijnbar: De oude Steiermarkse herberg

Recepten

Steirisches Backhendl

Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.

Steirisches Backhendl

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Steirisches Wurzelfleisch

Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.

Steirisches Wurzelfleisch

Unieke plekken om te verblijven

In het centrum: Grand Hotel Wiesler

Bij het station: Hotel Daniel

Op de Schlossberg: Hotel Schlossberg

Cultuur beleven, mobiel reizen

Graz Card

Met de Graz Card geniet je van volledige mobiliteit en culturele hoogtepunten in één. Reis comfortabel met de trein, tram of bus naar musea en bezienswaardigheden - ideaal om met het hele gezin op ontdekkingstocht te gaan! Beschikbaar voor 24, 48 of 72 uur.

Hoogtepunten:

  • Gratis reizen in tariefzone 101, inclusief de luchthaven

  • Gratis reizen met de Schlossbergbahn en de Schlossberglift

  • Gratis toegang tot veel musea

  • Gratis rondleiding door de oude stad

  • Kortingen in en rond Graz

  • 2 kindertickets tot 15 jaar per volwassen ticket inbegrepen

Graz Card

FAQs

De mix van historische en moderne bezienswaardigheden maakt Graz tot een bijzondere stad die zowel kunst en cultuur als innovatie biedt.

  • Schlossberg en klokkentorenhet oriëntatiepunt van Graz biedt een fantastisch uitzicht over de stad. De Schlossbergbahn of de Schlossberglift brengen je comfortabel naar de top.

  • Oude binnenstad van Grazde oude binnenstad, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, wordt gekenmerkt door historische gebouwen, smalle straatjes en charmante pleinen.

  • Eiland Mureen modern architectuurproject op de Mur - half eiland, half brug - met een café en amfitheater.

  • Kunsthaus Grazdit futuristische gebouw staat bekend als de "Friendly Alien" en combineert moderne kunst met innovatief design.

  • Paleis Eggenbergeen prachtig barokpaleis met prachtige tuinen, dat ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

  • Universeel Museum Joanneumhet grootste universele museum in Midden-Europa omvat verschillende locaties in Graz, waaronder de Joanneumkwartier en het Natuurhistorisch Museum.

  • Hoofdplein en stadhuishet middelpunt van de stad met indrukwekkende architectuur en een levendige drukte.

De diversiteit aan cultuur, geschiedenis, moderne architectuur en een uitstekende keuken maken Graz tot een fascinerende stad.

  • UNESCO werelderfgoedhet historische centrum van Graz staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de goed bewaard gebleven historische gebouwen en charmante steegjes.

  • Stad van designgraz is door UNESCO erkend als "City of Design" en staat bekend om zijn creatieve scene en innovatieve architectuurprojecten zoals het Kunstcentrum en het Muureiland.

  • Culinaire hoogstandjesgraz staat bekend als de "culinaire hoofdstad" van Oostenrijk en verwent je met regionale specialiteiten en verse producten van de boerenmarkt.

  • Studentenstadmet verschillende universiteiten en hogescholen heeft Graz een levendige studentenscene die het stadsleven kenmerkt.

  • Paleis Eggenberghet barokke paleis staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en maakt indruk met zijn prachtige architectuur en mooie tuinen.

  • Technologie en innovatiegraz is een centrum voor onderzoek en ontwikkeling, vooral op het gebied van technologie en de auto-industrie.

Als "plezierhoofdstad" van Oostenrijk biedt Graz een indrukwekkende selectie eersteklas restaurants, herbergen en gezellige cafés. Hier zijn enkele aanbevelingen voor culinaire ervaringen in de stad:

  • Der Steirer een herberg met Steiermarkse keuken in een moderne stijl.

  • Gasthaus Die Herzl biedt Steiermarkse gerechten in een rustieke sfeer.

  • Aiola Bovenbiedt niet alleen regionale specialiteiten, maar ook een adembenemend uitzicht over de stad.

  • De Genießerei am Markt biedt regionale producten in een moderne ambiance.

  • Frankowitsch is een instituut in Graz en staat bekend om zijn legendarische broodjes.

  • De Hofbäckerei Edegger-Tax is de oudste bakkerij in Graz en staat bekend om zijn handgemaakte bakwaren.

  • Kaffee Weitzereen stijlvol café in het historische hotel met dezelfde naam.

  • "Oma's Theepot is een gezellig café met uitzicht op de klokkentoren.

Een overzicht van de huidige Evenementen in Graz kun je vinden op de officiële website van Graz Toerisme. Daar vind je onder andere:

  • Het Steiermarkse herfstfestival dat internationale kunst en cultuur presenteert.

  • De styriate - Festival Oude Muziek in paleis Eggenberg

  • De Opera van Graz is een van de toonaangevende operahuizen van Oostenrijk en biedt een gevarieerd programma van klassieke opera's en operettes tot moderne producties.

  • Aufsteirern dit festival van de Steiermarkse volkscultuur biedt niet alleen muziek en dans, maar ook talrijke kraampjes met traditionele lekkernijen uit de regio.

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