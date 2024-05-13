Graz
Een creatieve en gezellige stad
Introduction
In de winter, en vooral tijdens de kerstperiode, wordt Graz omgetoverd tot een winterwonderland: Overal fonkelen lichtjes en de historische pleinen van de stad schitteren in feestelijke pracht. De adventsmarkten verleiden bezoekers met de heerlijke geuren van punch en peperkoek, terwijl zachte muziek en vrolijk gelach bijdragen aan de warme, gezellige sfeer.
Als je een overzicht wilt krijgen van de stad Graz en je wilt oriënteren, kun je het beste beginnen vanaf de Schlossberg. 260 treden of de Schlossbergspoorweg leiden van de oude stad omhoog naar de populaire uitkijkheuvel van Graz. De klokkentoren, het herkenningspunt van de stad, waakt vanaf daar over de prachtige stad.
Tijdens een rondleiding kun je niet alleen de gevels van de mooie huizen of de daken van de oude stad van bovenaf bekijken, maar ook de verborgen binnenplaatsen ontdekken.
Graz vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Tours
Kunsthaus Graz
De inwoners van Graz noemen het Kunsthaus Graz liefkozend "De vriendelijke vreemdeling" genoemd. Het viel als een grote druppel in de stad in 2003, toen Graz Culturele Hoofdstad van Europa was. Het werd een modern herkenningspunt van de universiteitsstad en schittert zowel door zijn controversiële buitenkant als door de innerlijke waarden van zijn tentoonstellingen. Bezoekers kunnen de klokkentoren zien door een van de zogenaamde nozzles - slurfachtige openingen. Op deze manier hebben de architecten bewust een verbinding gecreëerd tussen de twee belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. De Lichte gevel richting het stadscentrum stelt kunstenaars en curatoren in staat om te communiceren en te interageren met de stedelijke ruimte.
Het Kunsthauscafé is een populaire ontmoetingsplaats voor de creatieve scene van Graz, studenten en natuurlijk vrienden van hedendaagse kunst.
Top evenementen
Eten en drinken in Graz
Recepten
Steirisches Backhendl
Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Unieke plekken om te verblijven
Graz Card
Met de Graz Card geniet je van volledige mobiliteit en culturele hoogtepunten in één. Reis comfortabel met de trein, tram of bus naar musea en bezienswaardigheden - ideaal om met het hele gezin op ontdekkingstocht te gaan! Beschikbaar voor 24, 48 of 72 uur.
Hoogtepunten:
Gratis reizen in tariefzone 101, inclusief de luchthaven
Gratis reizen met de Schlossbergbahn en de Schlossberglift
Gratis toegang tot veel musea
Gratis rondleiding door de oude stad
Kortingen in en rond Graz
2 kindertickets tot 15 jaar per volwassen ticket inbegrepen