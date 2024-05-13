Two people in front of purple-lit glass cube at night, Danube riverbank and Linz bridge in background.
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Linz
De stad van de toekomst

Spannende architectuur, technologie en experimentele kunst komen op indrukwekkende wijze samen in de Donaustad Linz.

Vol energie en open voor nieuwe trends. Linz heeft lange tijd naam gemaakt als kunststad. Misschien komt het door het industriële erfgoed en de ruige charme van de nabijgelegen havenkranen: kunst, cultuur en technologie lopen op een bijzonder spannende manier in elkaar over.

Linz is als UNESCO-stad van mediakunsten wordt gekenmerkt door een innovatieve culturele scène, bevordert digitale kunst en is de thuisbasis van het Ars Electronica Center.

Feiten over Linz
Inwoners:ca. 207.247
hoofdstad:van de deelstaat Oberösterreich
Oppervlakte:95.048 km²
Uitkijkpunt:Pöstlingberg

Het architectonisch en akoestisch uitstekende muziektheater is fascinerend, zelfs buiten de voorstelling in de geluidsfoyer. Het restaurant op de 4e verdieping is ook een belevenis.

Linz vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Ars Electronica Centrum: Museum van de toekomst

De historische binnenstad

Havenrondvaart: van Lentos naar de Mural haven

Lentos: Het museum voor hedendaagse kunst

Pöstlingberg: Natuurlijke oase en avonturenwereld

Activiteiten in en rond Linz

Tours

Advents- en kerstmarkten

Mariakathedraal (nieuwe kathedraal)

Graffiti galerij

Kasteel Museum

Rondleidingen

Excursies rondom Linz

Top evenementen

Brucknerhuis

Speeldata 2024 / 2025

Wereldberoemde concertzaal aan de Donau

Evenementen in het Brucknerhuis

Staatstheater Muziektheater

Speeldata 2024 / 2025

Een architectonische en akoestische synthese van de kunsten

Programma

Donau cruise

November tot Dezember 2024

Kerstmagie op de Donau

Evenementen programma
Componist

Anton Bruckner

Anton Bruckner, geboren op 4 september 1824 in Ansfelden in Opper-Oostenrijk, toonde zijn muzikale talent al op jonge leeftijd in de Sint-Florianusabdij. Als orgelvirtuoos maakte hij indruk met zijn improvisaties, maar zijn grootste passie was het componeren van symfonieën. Hij werd lang niet begrepen door de Weense hoge cultuur en vocht voor erkenning. Pas op latere leeftijd verwierf hij roem en talrijke onderscheidingen.

Zijn nalatenschap leeft voort in het Brucknerhaus Linz en de Anton Bruckner Privé Universiteit voort. Ter ere van hem wordt jaarlijks het Bruckner Festival ter ere van hem gehouden, waar klassieke muziek op het hoogste niveau wordt gepresenteerd. Met zijn vernieuwende stijl gaf hij vorm aan de symfonie en hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd.

200 jaar Anton Bruckner

Eten en drinken in Linz

Restaurant Göttfried

Een plek voor fijnproevers

Restaurant

Wolk 7

Bar in Hotel Schwarzer Bär

Hotel Schwarzer Bär

Restaurant Toren

Romantiek op de Pöstlingberg

Restaurant

Banketbakkerij Jindrak

Originele Linzer Torte uit de bakkerij.

Banketbakkerij

Unieke plekken om te verblijven

Designhotel Spinnerei

Hotel op het plein van de kathedraal

Cubierta: URBANAUTS flats

Motel één op het hoofdplein

Bee Green Hotel: Bed & Breakfast

Mobiel en ontspannen door de stad

Linz Card

Hiermee kun je Linz voordelig ontdekken: gratis reizen op de lijnen van Linz AG, gratis toegang tot veel musea en een Donau-cultuurbonus van 10 euro. Er zijn drie varianten: de 1-daagse kaart, de 2-daagse kaart incl. klimmen en dalen met de Pöstlingberg kabelbaan en de 3-daagse kaart, die ook een 5-euro horecavoucher biedt.

De Linz Card is online verkrijgbaar, bij de Tourist Information Centre en in geselecteerde musea en hotels.

Alle voordelen op een rij

FAQ

Linz biedt een spannende mix van cultuur, natuur en moderne technologie. Hier zijn de hoogtepunten:

  • De Ars Electronica Centrumvaak het "Museum van de Toekomst" genoemd, is een interactief museum en een bezienswaardigheid van de stad.

  • De Lentos Kunstmuseum met een collectie moderne en hedendaagse kunst.

  • De Mariakathedraal (Nieuwe Kathedraal) is de grootste kerk van Oostenrijk. De toren biedt een nieuw uitzicht over de stad.

  • De Pöstlingberg biedt een prachtig panoramisch uitzicht over de stad en de Donau.

  • Het kasteelmuseum biedt inzicht in de De geschiedenis van natuur, cultuur en technologie

  • De Hoofdplein en de Oude stad met talloze historische gebouwen, cafés en winkels.

  • Muurschilderingen in de haven

  • De haven van Linz is omgetoverd tot een openluchtgalerie waar internationale kunstenaars grootschalige graffiti en muurschilderingen hebben gemaakt.

Linz is een stad die industrie, kunst, natuur en technologie op een spannende manier combineert.

  • Linz heeft een lange traditie als Industriële stadvooral dankzij voestalpine, een van de grootste staalbedrijven van Europa.

  • De Ars Electronica is een wereldberoemd festival voor kunst, technologie en samenleving.

  • Linz was 2009 Culturele Hoofdstad van Europa en heeft zich sindsdien gepositioneerd als culturele hotspot. Naast het Ars Electronica Centrum, het Lentos Kunstmuseumhet Brucknerhaus en het Staatstheater Muziektheater behoren tot de belangrijkste culturele instellingen van de stad.

  • Ter ere van Anton Bruckner het jaarlijkse Bruckner Festival ter ere van Anton Bruckner, waar klassieke muziek op het hoogste niveau wordt gepresenteerd.

  • De Linzer Torte is een van de oudste taartrecepten ter wereld.

  • Als Stad aan de Donau linz speelt een belangrijke rol in het scheepvaartverkeer en is een populaire tussenstop voor Donaucruises.

  • Muurhaven heeft zich gevestigd als centrum voor straatkunst met een van de grootste openluchtgalerieën van Europa.

Hier zijn een paar aanbevolen restaurants die je moet proberen als je Linz bezoekt:

  • Josef Linz: een moderne herberg met een gezellige sfeer.

  • Pianino: een stijlvol restaurant met een mix van mediterrane en Oostenrijkse gerechten.

  • Verdi: upscale keuken in een elegante ambiance.

  • Cubus: in het Ars Electronica Centrum, biedt niet alleen een geweldige keuken, maar ook een fantastisch uitzicht op de Donau.

  • De vlooienmarkt:is een mix van bar, café en restaurant. Op het menu staan creatieve vegetarische en veganistische gerechten

  • Promenadenhof: een traditioneel restaurant in het hart van Linz en bekend om zijn uitstekende Oostenrijkse keuken.

  • Die Donauwirtinnen: authentieke Linzer keuken in een familiesfeer direct aan de Donau

  • Jindrak: geen bezoek aan Linz is compleet zonder een stop bij de Jindrak patisseriedie bekend staat om zijn beroemde Linzer Torte.

Een overzicht van de actuele evenementen in Linz vind je in de Evenementenkalender op de website van Linz Tourismus linztourismus.at

De officiële website van de stad, visitlinz.atbiedt een uitgebreid overzicht van evenementen. Hier vind je actuele evenementen op het gebied van kunst, cultuur, muziek, theater en vrije tijd. Bijzonder praktisch is de filterfunctie op datum en categorie.

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