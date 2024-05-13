Spannende architectuur, technologie en experimentele kunst komen op indrukwekkende wijze samen in de Donaustad Linz.

Vol energie en open voor nieuwe trends. Linz heeft lange tijd naam gemaakt als kunststad. Misschien komt het door het industriële erfgoed en de ruige charme van de nabijgelegen havenkranen: kunst, cultuur en technologie lopen op een bijzonder spannende manier in elkaar over.

Linz is als UNESCO-stad van mediakunsten wordt gekenmerkt door een innovatieve culturele scène, bevordert digitale kunst en is de thuisbasis van het Ars Electronica Center.