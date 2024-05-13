Tussen het Karwendel- en Rofangebergte ligt de Tiroolse Achensee: een plek waar de natuur het tempo bepaalt en waar zomerbeleving, ontspanning en avontuur samenkomen.

Een ideale zomerdestinatie voor families

De Achensee is de perfecte bestemming voor gezinnen die samen de natuur willen ontdekken, avonturen willen beleven en waardevolle tijd met elkaar willen doorbrengen. De regio maakt deel uit van de Tiroler Familiennester en biedt speciaal op families afgestemde accommodaties met gegarandeerd comfort en kwaliteit.

Een gevarieerd kinder- en jeugdprogramma vol spannende activiteiten zorgt ervoor dat kleine én grote ontdekkers zich geen moment vervelen.

Ontspannen en genieten aan het water

De vrij toegankelijke oevers van het meer nodigen uit tot zwemmen, ontspannen en genieten van het uitzicht. Op het water openen zeilen, surfen en stand-up paddling steeds weer nieuwe perspectieven op de ‘fjord van de Alpen’.

Actief in de natuur

Voor sportieve vakantiegangers biedt de regio ongeveer 500 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden en meer dan 250 kilometer aan fiets- en mountainbikeroutes. Daarnaast verrijken begeleide wandelingen het zomeraanbod en maken ze het mogelijk om de unieke natuur- en cultuurlandschappen rond de Achensee intens te beleven.

Vakantie in harmonie met de natuur

Tijdens elke activiteit wordt voelbaar hoe weldadig het is om bewust, rustig en in harmonie met de natuur te bewegen.

Een zomer aan de Achensee betekent je eigen ritme vinden, samen beleven en met respect omgaan met deze bijzondere leefomgeving – waar elke dag een klein avontuur wordt, midden in de idyllische Tiroolse bergwereld.