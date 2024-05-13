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Achensee
Zomerplezier aan het meer tussen de bergen

Tussen het Karwendel- en Rofangebergte ligt de Tiroolse Achensee: een plek waar de natuur het tempo bepaalt en waar zomerbeleving, ontspanning en avontuur samenkomen.

Een ideale zomerdestinatie voor families

De Achensee is de perfecte bestemming voor gezinnen die samen de natuur willen ontdekken, avonturen willen beleven en waardevolle tijd met elkaar willen doorbrengen. De regio maakt deel uit van de Tiroler Familiennester en biedt speciaal op families afgestemde accommodaties met gegarandeerd comfort en kwaliteit.
Een gevarieerd kinder- en jeugdprogramma vol spannende activiteiten zorgt ervoor dat kleine én grote ontdekkers zich geen moment vervelen.

Ontspannen en genieten aan het water

De vrij toegankelijke oevers van het meer nodigen uit tot zwemmen, ontspannen en genieten van het uitzicht. Op het water openen zeilen, surfen en stand-up paddling steeds weer nieuwe perspectieven op de ‘fjord van de Alpen’.

Actief in de natuur

Voor sportieve vakantiegangers biedt de regio ongeveer 500 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden en meer dan 250 kilometer aan fiets- en mountainbikeroutes. Daarnaast verrijken begeleide wandelingen het zomeraanbod en maken ze het mogelijk om de unieke natuur- en cultuurlandschappen rond de Achensee intens te beleven.

Vakantie in harmonie met de natuur

Tijdens elke activiteit wordt voelbaar hoe weldadig het is om bewust, rustig en in harmonie met de natuur te bewegen.

Een zomer aan de Achensee betekent je eigen ritme vinden, samen beleven en met respect omgaan met deze bijzondere leefomgeving – waar elke dag een klein avontuur wordt, midden in de idyllische Tiroolse bergwereld.

Handige feitjes & info
Aantal km wandelroutes500
Aantal km fietspaden/fietspaden250
Aantal kabelbanen in de zomer2
Aantal berghutten51
Aantal hotels/andere overnachtingsmogelijkheden77/493
Aantal zwemmeren1
Zomer-voordeelkaartAchenseeCard
Ideaal voor
Families, Couples en Friends
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Achensee gastenkaart
Natuur ten topAchensee

3 Redenen om Achensee te bezoeken

Tirols Sport & Vital Park

In de regio Achensee komen sportieve activiteiten, natuurbeleving en ontspanning met uitzicht op het meer samen.

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Kunst, cultuur & traditie aan de Achensee

In de regio Achensee beleven gasten samen met de lokale bevolking het hele jaar door authentieke Tiroolse kunst, cultuur en tradities van heel dichtbij.

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Culinair genot aan de Achensee

De keuken rond de Achensee is net zo veelzijdig als de regio zelf en varieert van Tiroolse knödels en pizza’s tot heerlijke visgerechten. Ook met veel vega(n) opties!

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De unieke Achensee regio

De combinatie van bergen en een helder meer

In de regio Achensee genieten bezoekers van ongerepte natuur en de schoonheid van het berglandschap in combinatie met echte Tiroolse gastvrijheid.

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Meer dan 50 verschillende sporten

Wie zijn grenzen wil verleggen, vindt in de plaatselijke bergwereld talloze uitdagingen. Op het land, op het water en in de lucht.

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Wandelprogramma in Achensee

Beleef de plaatselijke natuur, ontdek de wereld van dieren en planten en geniet van het uitzicht vanaf de panoramapaden dankzij het gratis wandelprogramma.

Naar het wandelprogramma

Themapaden aan de Achensee

Op deze themapaden aan de Achensee combineer je wandelen met natuur, cultuur en geschiedenis – ideaal voor jong en oud, alleen of samen.

Naar de themapaden

Achensee Holiday Card

Achensee Holiday Card: Eindeloos genieten

Ga de bergen in, het water op of ontdek de regio per trein en kabelbaan – allemaal met één kaart. Beleef de Achensee op jouw manier, zo vaak je wilt!

Meer info over de Achensee Card

De leukste activiteiten in de regio

Ontdek de wereld rond het Achenmeer: wandelbestemmingen en interessante attracties! De regio Achensee bestaat uit een afwisselend bergdal dat veel meer te bieden heeft dan majestueuze bergen en het grootste meer van Tirol.

Top evenementen in de regio

Wingfoil Testival Achensee

19-6-2026 – 21-6-2026
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Achensee langeafstandszwemmen

5-7-2026
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Achensee klimkamp

12-6-2026 – 14-6-2026
Pertisau
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Chill & Jump #achensee

Augustus 2026
Achensee
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Achenseelauf

6-9-2026
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Wellness en massage met Tiroler Steinöl®

Tiroolse wellnessbelevenissen

Aanbiedingen Achensee

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Hoe wij ons steentje bijdragen

Duurzaamheid met aandacht en respect

Bij duurzaamheid draait alles om het welzijn van iedereen. Daarom is het belangrijk om hand in hand te gaan – in het juiste ritme en met respect – met onze medemens, de natuur en de dieren die daar hun thuis hebben. Met song- en filmtitels die in een nieuwe context worden geplaatst, humoristische comics en originele captions willen ook wij het bewustzijn vergroten voor een respectvolle omgang met de natuur en met elkaar, én bijdragen aan een beter begrip van veiligheid in de bergen. Daarnaast willen we de waardering en aandacht versterken voor datgene wat gemakkelijk wordt vergeten of in de openlucht soms naar de achtergrond verdwijnt.

Meer over duurzaamheid in Achensee
Goed om te weten

Praktische informatie

Hoe kom je er?
Hoe je ook bij het Achenmeer komt, de dorpen zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Waar kun je overnachten?
Gebruik de zoek- en boekfunctie om heel gemakkelijk je favoriete dorp en accommodatie te vinden.


Welke voordelen biedt de regio?
Haal een gratis AchenseeCard, en geniet van een heerlijke kortingen en ervaring tijdens jouw vakantie.

Welke berghutten kun je bezoeken en welke culinaire specialiteiten kun je proeven?
Er zijn hutten op de bergkammen met prachtige uitzichten en hutten in de dalen.

Welke kabelbanen zijn er?

Ontdek hier welke kabelbanen in bedrijf zijn en welke momenteel niet.

Welke evenementen vinden er plaats?
Hier vind je een overzicht van culturele en sportieve evenementen in de regio.

Verdwaal je niet?
Zeker niet!, met onze routeplanner en kaarten van de verschillende activiteiten.

De weersvoorspelling

Bekijk hier of het wandelweer, watersportweer of toch iets anders wordt.

Contactgegevens

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6211 Maurach am Achensee

Telefoon: +435953000

info@achensee.com
www.achensee.com

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