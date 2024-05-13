Achensee
Zomerplezier aan het meer tussen de bergen
Introduction
Een ideale zomerdestinatie voor families
De Achensee is de perfecte bestemming voor gezinnen die samen de natuur willen ontdekken, avonturen willen beleven en waardevolle tijd met elkaar willen doorbrengen. De regio maakt deel uit van de Tiroler Familiennester en biedt speciaal op families afgestemde accommodaties met gegarandeerd comfort en kwaliteit.
Een gevarieerd kinder- en jeugdprogramma vol spannende activiteiten zorgt ervoor dat kleine én grote ontdekkers zich geen moment vervelen.
Ontspannen en genieten aan het water
De vrij toegankelijke oevers van het meer nodigen uit tot zwemmen, ontspannen en genieten van het uitzicht. Op het water openen zeilen, surfen en stand-up paddling steeds weer nieuwe perspectieven op de ‘fjord van de Alpen’.
Actief in de natuur
Voor sportieve vakantiegangers biedt de regio ongeveer 500 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden en meer dan 250 kilometer aan fiets- en mountainbikeroutes. Daarnaast verrijken begeleide wandelingen het zomeraanbod en maken ze het mogelijk om de unieke natuur- en cultuurlandschappen rond de Achensee intens te beleven.
Vakantie in harmonie met de natuur
Tijdens elke activiteit wordt voelbaar hoe weldadig het is om bewust, rustig en in harmonie met de natuur te bewegen.
Een zomer aan de Achensee betekent je eigen ritme vinden, samen beleven en met respect omgaan met deze bijzondere leefomgeving – waar elke dag een klein avontuur wordt, midden in de idyllische Tiroolse bergwereld.
3 Redenen om Achensee te bezoeken
Tirols Sport & Vital Park
In de regio Achensee komen sportieve activiteiten, natuurbeleving en ontspanning met uitzicht op het meer samen.
Kunst, cultuur & traditie aan de Achensee
In de regio Achensee beleven gasten samen met de lokale bevolking het hele jaar door authentieke Tiroolse kunst, cultuur en tradities van heel dichtbij.
De unieke Achensee regio
De combinatie van bergen en een helder meer
In de regio Achensee genieten bezoekers van ongerepte natuur en de schoonheid van het berglandschap in combinatie met echte Tiroolse gastvrijheid.
Wandelprogramma in Achensee
Beleef de plaatselijke natuur, ontdek de wereld van dieren en planten en geniet van het uitzicht vanaf de panoramapaden dankzij het gratis wandelprogramma.
Achensee Holiday Card
De leukste activiteiten in de regioOntdek de wereld rond het Achenmeer: wandelbestemmingen en interessante attracties! De regio Achensee bestaat uit een afwisselend bergdal dat veel meer te bieden heeft dan majestueuze bergen en het grootste meer van Tirol.
Top evenementen in de regio
Wellness en massage met Tiroler Steinöl®
Aanbiedingen Achensee
Duurzaamheid met aandacht en respect
Bij duurzaamheid draait alles om het welzijn van iedereen. Daarom is het belangrijk om hand in hand te gaan – in het juiste ritme en met respect – met onze medemens, de natuur en de dieren die daar hun thuis hebben. Met song- en filmtitels die in een nieuwe context worden geplaatst, humoristische comics en originele captions willen ook wij het bewustzijn vergroten voor een respectvolle omgang met de natuur en met elkaar, én bijdragen aan een beter begrip van veiligheid in de bergen. Daarnaast willen we de waardering en aandacht versterken voor datgene wat gemakkelijk wordt vergeten of in de openlucht soms naar de achtergrond verdwijnt.
Praktische informatie
Hoe kom je er?
Hoe je ook bij het Achenmeer komt, de dorpen zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.
Waar kun je overnachten?
Gebruik de zoek- en boekfunctie om heel gemakkelijk je favoriete dorp en accommodatie te vinden.
Welke voordelen biedt de regio?
Haal een gratis AchenseeCard, en geniet van een heerlijke kortingen en ervaring tijdens jouw vakantie.
Welke berghutten kun je bezoeken en welke culinaire specialiteiten kun je proeven?
Er zijn hutten op de bergkammen met prachtige uitzichten en hutten in de dalen.
Ontdek hier welke kabelbanen in bedrijf zijn en welke momenteel niet.
Welke evenementen vinden er plaats?
Hier vind je een overzicht van culturele en sportieve evenementen in de regio.
Verdwaal je niet?
Zeker niet!, met onze routeplanner en kaarten van de verschillende activiteiten.
Bekijk hier of het wandelweer, watersportweer of toch iets anders wordt.
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6211 Maurach am Achensee
Telefoon: +435953000