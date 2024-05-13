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Alpbachtal in Tirol
Vakantie uit een sprookjesboek

Ontdek het Alpbachtal. Dat is natuur, avontuur en ontspanning in Tirol!

Beleef een onvergetelijke vakantie in het Alpbachtal! Wandelen, zwemmen in de warmste meren van Tirol, indrukwekkende kloven en sfeervolle dorpjes – hier vind je het allemaal. Gelegen tussen de Kitzbüheler Alpen, de Brandenberger Alpen en het Rofangebergte, ligt deze groene oase op slechts 40 minuten van Innsbruck en 20 minuten van Kufstein.

Geniet van gezinsvriendelijke wandelroutes, kristalheldere meren en charmante dorpen vol traditie. Ook cultuur vind je hier: slenter door het schilderachtige Rattenberg of ontdek het vroegere alpenleven in het Museum Tiroler Bauernhöfe.

Of je nu kiest voor een relaxte wandeling, een spannend bergavontuur of een dag aan het water – het Alpbachtal staat garant voor quality time in een adembenemend decor.

In het Alpbachtal draait het om natuur beleven in je eigen tempo: wandelen, pauzeren, proeven en weer verder. Geen haast, geen massatoerisme — wél authentieke dorpen, eerlijke berghutten en landschappen met karakter.

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Wat de regio zo bijzonder maakt

Authentieke dorpen en alpine bouwcultuur

Met pittoreske houten dorpen zoals Alpbach, uitgeroepen tot het mooiste dorp van Oostenrijk, is het Alpbachtal hét toonbeeld van Tiroolse authenticiteit.

10 authentieke dorpen

Ongerepte natuur

Verscholen tussen het Rofangebergte en de Kitzbüheler Alpen biedt het Alpbachtal talloze wandelpaden, idyllische meren en indrukwekkende kloven.

Ongerepte natuur

Gastronomie van topklasse

Je vindt hier een voortreffelijk aanbod aan gerechten, waarbij de rustieke keuken van almhutten wordt gecombineerd met een sterrenkeuken op basis van regionale producten.

Tiroolse culinaire hoogstandjes
7 nachten inclusief familie-extra’s

Happy Family Alpbachtal

Samen op avontuur, samen ontspannen: een onvergetelijke familievakantie in het Alpbachtal.

Boekbaar van 9 mei tot en met 8 november 2026

Kinderen worden ontdekkingsreizigers, ouders de kapiteins van de vrije tijd – en elke dag brengt een nieuw avontuur. Met het Happy Family Alpbachtal-arrangement ontdek je samen de mooiste plekken van de regio, op een ontspannen en speelse manier.

Dankzij de Alpbachtal Card geniet het hele gezin van tal van inbegrepen activiteiten, zonder telkens opnieuw te hoeven plannen of bijbetalen.

Inbegrepen in het arrangement:
7 overnachtingen in een ruim familieappartement
Familieprogramma met gezamenlijke natuur- en belevenisactiviteiten (in juli & augustus)
Alpbachtal Card met gratis gebruik van de zomerbergbanen, toegang tot meren, buitenzwembaden, busvervoer en meer
Alpbachtal Schatzkarte met uitstap- en avonturentips naar 18 locaties in de regio

Prijsinformatie:
Het arrangement is beschikbaar vanaf € 1.000 per familie (laagseizoen)
en vanaf € 1.300 per familie (hoogseizoen).

De vermelde prijzen zijn vanaf-prijzen en kunnen variëren afhankelijk van reisperiode en gezinssamenstelling.

Boek nu je familieverblijfAlle familie aanbiedingen

Geniet van een onbezorgde vakantie met de Alpbachtal Card

Alle voordelen in één oogopslag

Ontdek alle kanten van deze unieke regio

Hartelijk welkom

Mountain & Spa Resort Alpbacherhof****s in Alpbach

Een plek om helemaal op adem te komen: een door de familie gerund wellnesshotel met een schitterend uitzicht op de bergen. Met een spa van 1.600 m², een panoramawiese van 7.000 m², luxueuze kamers en een verfijnde genietkeuken.

Jouw vakantieplek om los te laten en diep uit te ademen – met een uitzicht dat echt uniek is.

Een stralende glimlach, een traditioneel hotel met gevoel voor moderne luxe en het panorama van alpenweiden en bergen: dat is de warme sfeer die Tirol zo’n bijzonder stukje aarde maakt. In het Mountain & Spa Resort Alpbacherhof wordt die sfeer met veel hart en ziel beleefd. Als enige hotel in het dorp biedt het een vrij uitzicht op de schoonheid van ongerepte natuur.

Ontdek hier het aanbod
Beleef de natuur en zwem in het meer

Kamperen aan het meer

’s Ochtends een verfrissende duik in de Reintalersee, ’s avonds ontspannen onder een sterrenhemel: kamperen aan het meer is de perfecte mix van vrijheid, natuur en comfort.

Drie premium campings – Seeblick Toni, Seehof en Stadlerhof – bieden topkwaliteit, waarvan twee direct aan het meer liggen. Of je nu wilt wandelen, fietsen of gewoon genieten: hier begint jouw zomeravontuur!

En extra handig, de Alpbachtal Card is ook geldig bij campings.

Meer informatie

Met het hele gezin

Lauserland & Lauser-Sauser op de Wiedersbergerhorn

Spelen in de vrije natuur en duizelingwekkend rodelen in de zomer: Lauserland belooft ontspanning en sensatie in een uitzonderlijke alpine omgeving.

Lauserland

Het magische Juppiwoud op de Reither Kogel

Het Juppiwoud met kinderwagenvriendelijke route combineert avontuur, natuur en mysterie, met magische stations en een mysterieuze rally.

Juppi Zauberwald

Schatkaart Alpbachtal

Postzegels verzamelen, het dal verkennen en verschillende activiteiten: het Alpbachtal biedt gezinnen unieke avonturen!

Schatkaart van het Alpbachtal

Familieprogramma

Van juli tot augustus biedt het Alpbachtal een rijk en gratis familieprogramma met creatieve workshops, zwemmen en spannende uitstapjes.

Familie programma

Ontdek de regio

Rattenberg - glasblazers en middeleeuwse sfeer

Wandel door het kleinste stadje van Oostenrijk: geschiedenis, glasblazen en wijn in een betoverende omgeving met charmante gevels.

Bezoek Rattenberg

Architectuur en bloemdecoratie in Alpbach

Wandel door Alpbach, beroemd om zijn houten chalets en weelderige bloemen, een Oostenrijks juweel met een schilderachtige, authentieke charme.

Het mooiste dorp van Oostenrijk

Meer Berglstein

Omgeven door bossen biedt het mystieke meer van Berglstein rust en sereniteit, perfect voor een picknick of een pauze in de nabijgelegen snackbar.

Berglstein meer

Wandelen met een stop in een berghut

Op een hoogte van 1.712 m is de Steinbergalm een genot voor wandelaars en mountainbikers, met zijn traditionele kazen en toegang tot de Sonnjoch-top (2.287 m).

Wandelen op hoogte

Tirools Boerderijmuseum in Kramsach

Authentieke boerderijen en levende tradities: dit openluchtmuseum biedt een culturele onderdompeling in de Tiroolse geschiedenis, ongeacht het weer.

Openluchtmuseum

Wandeltochten door kloven

Maak de mooiste wandelingen door indrukwekkende kloven. Veel routes zijn ook goed te doen met kinderwagen, en leuk voor alle leeftijden.

Ontdek de tochten

Top 5 bergbelevenissen

Zonsopgang wandeling naar Gratlspitze (1.899 m)

Genussgondel: ontbijt met de kabelbaan

Fietstour naar de prachtige Farmkehralm

Wandeling rond de Zireiner See

Tour van de Standkopf top

Insider tip: Almplateau Stettauer Alm De Stettauer Alm is een echt stukje geschiedenis! Sinds de 16e eeuw ligt deze alm in het Alpbachtal en straalt ze authentieke Tiroolse charme uit. Omgeven door ongerepte natuur vind je hier rust, traditie en onvergetelijke bergmomenten.

Almplateau Stettauer Alm

Ontdek het Almplateau Stettauer Alm

Wandel door de mooiste kloven - ook met kinderwagen

Ontdek alle tochten

De mooiste wandelingen

Wandelen op de Wiedersberger Horn

3-daagse familietocht

Wandeling op de panoramaberg Gratlspitze

De Tiefenbachklamm verkennen

Niet te missen evenementen

Strawanzer Nacht in Reith im Alpbachtal

Maandagavonden in de zomer
6235 Reith im Alpbachtal

De Strawanzer Nachten in Reith beloven onvergetelijke zomeravonden: gezellige kraampjes en gedeelde momenten in een unieke sfeer.

Alpbachtaler Strawanzer Nacht

Zonsopgang in het Alpbachtal

2e donderdag van 02-07 t/m 27-08-2026

Beleef de zonsopgang in de bergen van het Alpbachtal. Vroeg op pad, magische uitzichten en een onvergetelijk moment boven de wolken.

Zonsopgang in het Alpbachtal

Almabtrieb en boerenmarkt in Reith

19.09.2026 & 26.09.2026
6237 Reith im Alpbachtal

In september vindt in Reith een spectaculair festival plaats: versierde koeien, lokale ambachten en Tiroolse specialiteiten trekken bezoekers van over de hele wereld.

Transhumance in Reith
Regionale kwaliteitsproducten

Gastronomie in het Alpbachtal

In het Alpbachtal hoort genieten net zo vanzelfsprekend bij de dag als wandelen of uitkijken over de bergen. Na een tocht door almen, kloven of dorpen wacht altijd wel een plek waar je kunt pauzeren en proeven van de regio.

De keuken is hier diep verbonden met het landschap: seizoensproducten, lokale producenten en traditionele receptenvormen de basis van veel gerechten. Denk aan Alpbachtaler heumilchkaas, honing uit de dalen en ingrediënten van boeren uit de omgeving.

Een echte specialiteit is de beroemde Brandenberger Prügeltorte: een traditionele zoete lekkernij die laag voor laag boven open vuur wordt gebakken – een authentiek stukje Alpbachtal dat je nergens anders zo ervaart.

Ook fijnproevers komen aan hun trekken: het Alpbachtal kent een opvallend hoge dichtheid aan uitstekende restaurants waar regionale keuken modern wordt geïnterpreteerd, altijd met aandacht voor kwaliteit en herkomst.

Wie het liever eenvoudig en gezellig houdt, vindt in de vele berghutten en Gasthöfe precies wat past bij een dag in de natuur: Kaspressknödel, Tiroler Gröstl of een stevige Brettljause, geserveerd met warme gastvrijheid en uitzicht op de bergen.

Gastronomie in het Alpbachtal

Fietsen & mountainbiken

Schatzberg tour vanuit Alpbach met de elektrische fiets

Tocht over de Kerschbaumerpas

Mountainbiketocht naar de alm Farmkehralm

De gezelligste berghutten

Bischofer Käsalm

De Bischofer Käsalm ligt op een hoogte van 1.351 meter en biedt huisgemaakte kaasspecialiteiten die ter plaatse worden geproduceerd.

Bischofer Käsalm

Farmkehralm

Met meer dan 400 jaar geschiedenis belichaamt de Farmkehralm authentiek Tirol. Op een hoogte van 1.521 meter en biedt een prachtig uitzicht op verschillende bergtoppen.

Farmkehralm

Kaiserhuis Brandenberg

Dit historische keizerlijke huis was ooit de jachtresidentie van keizer Frans Jozef I. Tegenwoordig serveert het originele Tiroolse gerechten.

Kaiserhuis Brandenberg

Steinbergalm

de uit de 16e eeuw daterende Steinbergalm ligt op een hoogte van 1.712 meter en is een prachtige bestemming voor mountainbiketochten.

Steinbergalm

Holzalm

De Holzalm, op 1.450 meter hoogte, is een must voor fijnproevers! De hut staat bekend om zijn enorme, vers bereide escalopes.

Holzalm
Bewust reizen in Alpbachtal

Duurzaamheid in Alpbachtal

In het Alpbachtal draait vakantie om natuur beleven met aandacht. De regio kiest bewust voor kleinschaligheid, regionale kwaliteit en ervaringen die passen bij het landschap en het leven in de bergen. Duurzaamheid is hier geen extra label, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de manier waarop gasten en bewoners met de omgeving omgaan.

Voor reizigers die graag bewust op pad gaan, biedt het Alpbachtal verschillende inspirerende initiatieven:

Wie het Alpbachtal bezoekt, ervaart een regio waar kwaliteit boven kwantiteit staat – en waar reizen vanzelf samengaat met respect voor natuur en cultuur.

Meer lezen
Winter in Alpbachtal Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau straalt in dit wintersportseizoen weer als nooit tevoren. Gelegen tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen biedt het gebied 114 kilometer aan afwisselende pistes, vier karaktervolle skibergen en een warme, kindvriendelijke sfeer.

Daarom naar Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

  • Afwisseling voor het hele gezin
    Met 4 skibergen aan afwisselende, brede pistes op elk niveau kan jong en oud(er) hier perfect uit de voeten.

  • Leuke attracties voor kinderen
    Bergen vol speelattracties, kids clubs, speciale kinderpistes, gezellige skilessen; vervelen is er hier niet bij.

  • Regio vol charme

    Knusse vakantiedorpen, talrijke boerderijen en ongerepte natuur. De perfecte omgeving voor een stressvrije vakantie.

Lees meer over de regio

Wat een sneeuwplezier

Samen op de slee

Of je nu overdag of ’s avonds gaat; op de slee naar beneden is leuk voor het hele gezin! Rodelbanen genoeg in deze regio.

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Om 19 uur de piste op

Geen vroege vogel? Dan zijn de verlichte pistes op de donderdag en vrijdag op de Reither Kogel iets voor jou.

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Top fun en snowparks

Zin in schansen, snelheid en coole trucs? Beleef de kick in Snowpark Alpbachtal of Schatzberg met funstrecken als KidsCross, Wave Run, SpeedCheck, Skimovie en KidsRun.

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Naast de piste pret

Downhill met de Lauser-Sauser

Adrenaline verzekerd op deze snelle 1,4 kilometerlange Alpine Coaster bij de Wiedersbergerhornbahn in Alpbach.

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Piste bully ritje

Altijd weer een fascinerend gezicht die piste bully’s op de piste. Op de Reither Kogel kun je mee als bijrijder.

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Ontdek het mooie Alpbach

Niet voor niets is dit knusse dorp in het Alpbachtal al eens bekroond als het mooiste dorp van heel Oostenrijk.

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Om 7.00 uur de piste op

Vanaf maart kunnen vroege vogels elke zaterdag om 7.00 uur omhoog op de Wiedersberger Horn en als eerste de pistes bedwingen.

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Skiroute naar Thierbach

Hier vind je geen gondels, maar pak je ’s ochtends de skibus naar de Schatzberg en ga je via de skiroute naar dit idyllische dorpje.

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Lekker authentiek Oostenrijks eten, hoog op de berg

7 nachten sneeuwpret

Gezinsvakantie in Ski Juwel

Beleef een ontspannen wintersportweek met het hele gezin in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Dit arrangement is ideaal voor gezinnen die flexibel willen verblijven in een appartement.

✔️ 7 overnachtingen in een comfortabel appartement (zonder maaltijden)
✔️ 2 x 6-daagse skipas Ski Juwel voor 2 volwassenen + 2 kinderen t/m 15 jaar
✔️ Kinderen t/m 5 jaar skiën gratis
✔️ Inclusief Alpbachtal Card of Wildschönau Card, met o.a.:
– gratis skibus
– begeleide winter- en sneeuwschoenwandelingen
– gratis toegang tot musea

Prijs: vanaf ca. € 1.450 per gezin (richtprijs; exacte prijs afhankelijk van accommodatie)

Geldig: gedurende de hele winter van 6 december 2025 t/m 12 april 2026

Paasactie: van 14 maart t/m 12 april 2026 skiën kinderen geboren in 2010 of later gratis, bij aankoop van een skipas voor een volwassene (minimaal 3 dagen).

Mooie aanbiedingen voor jouw gezin
Gastenkaarten

Insider tip

De Alpbachtal Card en de Wildschönau Card zijn gratis en krijg je bij het inchecken in je accommodatie! Wil je skiën met de kinderen, rodelen of sneeuwschoenwandelen door het besneeuwde Tiroolse landschap? Perfect, want dat is precies wat je krijgt! Er zijn tal van voordelen, zoals onbeperkt gebruik van de lokale bussen, skibussen en speciale prijzen bij skiverhuurders in de dorpen.

Bekijk jouw voordeel

Onze tips voor ...

Berghutten

  • Gipföhit am Schatzberg
    Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.

  • Norderbergalm am Markbachjoch
    Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.

  • Böglalm in Inneralpbach
    Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!

  • Berggasthof Hornboden
    Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.

Fotomomentjes

  • ´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
    Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.

  • Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau

    Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.

  • Markbachjoch in Niederau, Wildschönau

    Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.

  • Houten poort bij de Pöglbahn - Alpbachtal
    Unieke fotospot met prachtig uitzicht op de bergen, vlak bij het bergstation op het Wiedersberger Horn.

Praktische info voor jouw wintervakantie

Hoe kom je er?

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.

Meer info

Waar ga je slapen?

Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.

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Skigebied

45 liften en 114 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?  

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Skischolen

Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn. 

Meer info

Skipas

Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.

Meer info

Wat is er te doen?

Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort

Meer info
Contactgegevens

Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland

Zentrum 1

6233 Kramsach/Tirol

Telefoon: +43 5337 21200

info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at
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