Alpbachtal in Tirol
Vakantie uit een sprookjesboek
Introduction
Beleef een onvergetelijke vakantie in het Alpbachtal! Wandelen, zwemmen in de warmste meren van Tirol, indrukwekkende kloven en sfeervolle dorpjes – hier vind je het allemaal. Gelegen tussen de Kitzbüheler Alpen, de Brandenberger Alpen en het Rofangebergte, ligt deze groene oase op slechts 40 minuten van Innsbruck en 20 minuten van Kufstein.
Geniet van gezinsvriendelijke wandelroutes, kristalheldere meren en charmante dorpen vol traditie. Ook cultuur vind je hier: slenter door het schilderachtige Rattenberg of ontdek het vroegere alpenleven in het Museum Tiroler Bauernhöfe.
Of je nu kiest voor een relaxte wandeling, een spannend bergavontuur of een dag aan het water – het Alpbachtal staat garant voor quality time in een adembenemend decor.
In het Alpbachtal draait het om natuur beleven in je eigen tempo: wandelen, pauzeren, proeven en weer verder. Geen haast, geen massatoerisme — wél authentieke dorpen, eerlijke berghutten en landschappen met karakter.
Wat de regio zo bijzonder maakt
Authentieke dorpen en alpine bouwcultuur
Met pittoreske houten dorpen zoals Alpbach, uitgeroepen tot het mooiste dorp van Oostenrijk, is het Alpbachtal hét toonbeeld van Tiroolse authenticiteit.
Ongerepte natuur
Verscholen tussen het Rofangebergte en de Kitzbüheler Alpen biedt het Alpbachtal talloze wandelpaden, idyllische meren en indrukwekkende kloven.
Happy Family Alpbachtal
Samen op avontuur, samen ontspannen: een onvergetelijke familievakantie in het Alpbachtal.
Boekbaar van 9 mei tot en met 8 november 2026
Kinderen worden ontdekkingsreizigers, ouders de kapiteins van de vrije tijd – en elke dag brengt een nieuw avontuur. Met het Happy Family Alpbachtal-arrangement ontdek je samen de mooiste plekken van de regio, op een ontspannen en speelse manier.
Dankzij de Alpbachtal Card geniet het hele gezin van tal van inbegrepen activiteiten, zonder telkens opnieuw te hoeven plannen of bijbetalen.
Inbegrepen in het arrangement:
– 7 overnachtingen in een ruim familieappartement
– Familieprogramma met gezamenlijke natuur- en belevenisactiviteiten (in juli & augustus)
– Alpbachtal Card met gratis gebruik van de zomerbergbanen, toegang tot meren, buitenzwembaden, busvervoer en meer
– Alpbachtal Schatzkarte met uitstap- en avonturentips naar 18 locaties in de regio
Prijsinformatie:
Het arrangement is beschikbaar vanaf € 1.000 per familie (laagseizoen)
en vanaf € 1.300 per familie (hoogseizoen).
De vermelde prijzen zijn vanaf-prijzen en kunnen variëren afhankelijk van reisperiode en gezinssamenstelling.
Geniet van een onbezorgde vakantie met de Alpbachtal Card
Ontdek alle kanten van deze unieke regio
Mountain & Spa Resort Alpbacherhof****s in Alpbach
Een plek om helemaal op adem te komen: een door de familie gerund wellnesshotel met een schitterend uitzicht op de bergen. Met een spa van 1.600 m², een panoramawiese van 7.000 m², luxueuze kamers en een verfijnde genietkeuken.
Jouw vakantieplek om los te laten en diep uit te ademen – met een uitzicht dat echt uniek is.
Een stralende glimlach, een traditioneel hotel met gevoel voor moderne luxe en het panorama van alpenweiden en bergen: dat is de warme sfeer die Tirol zo’n bijzonder stukje aarde maakt. In het Mountain & Spa Resort Alpbacherhof wordt die sfeer met veel hart en ziel beleefd. Als enige hotel in het dorp biedt het een vrij uitzicht op de schoonheid van ongerepte natuur.
Kamperen aan het meer
’s Ochtends een verfrissende duik in de Reintalersee, ’s avonds ontspannen onder een sterrenhemel: kamperen aan het meer is de perfecte mix van vrijheid, natuur en comfort.
Drie premium campings – Seeblick Toni, Seehof en Stadlerhof – bieden topkwaliteit, waarvan twee direct aan het meer liggen. Of je nu wilt wandelen, fietsen of gewoon genieten: hier begint jouw zomeravontuur!
En extra handig, de Alpbachtal Card is ook geldig bij campings.
Met het hele gezin
Lauserland & Lauser-Sauser op de Wiedersbergerhorn
Spelen in de vrije natuur en duizelingwekkend rodelen in de zomer: Lauserland belooft ontspanning en sensatie in een uitzonderlijke alpine omgeving.
Het magische Juppiwoud op de Reither Kogel
Het Juppiwoud met kinderwagenvriendelijke route combineert avontuur, natuur en mysterie, met magische stations en een mysterieuze rally.
Schatkaart Alpbachtal
Postzegels verzamelen, het dal verkennen en verschillende activiteiten: het Alpbachtal biedt gezinnen unieke avonturen!
Ontdek de regio
Rattenberg - glasblazers en middeleeuwse sfeer
Wandel door het kleinste stadje van Oostenrijk: geschiedenis, glasblazen en wijn in een betoverende omgeving met charmante gevels.
Architectuur en bloemdecoratie in Alpbach
Wandel door Alpbach, beroemd om zijn houten chalets en weelderige bloemen, een Oostenrijks juweel met een schilderachtige, authentieke charme.
Meer Berglstein
Omgeven door bossen biedt het mystieke meer van Berglstein rust en sereniteit, perfect voor een picknick of een pauze in de nabijgelegen snackbar.
Wandelen met een stop in een berghut
Op een hoogte van 1.712 m is de Steinbergalm een genot voor wandelaars en mountainbikers, met zijn traditionele kazen en toegang tot de Sonnjoch-top (2.287 m).
Tirools Boerderijmuseum in Kramsach
Authentieke boerderijen en levende tradities: dit openluchtmuseum biedt een culturele onderdompeling in de Tiroolse geschiedenis, ongeacht het weer.
Top 5 bergbelevenissen
Almplateau Stettauer Alm
Wandel door de mooiste kloven - ook met kinderwagen
De mooiste wandelingen
Niet te missen evenementen
Strawanzer Nacht in Reith im Alpbachtal
De Strawanzer Nachten in Reith beloven onvergetelijke zomeravonden: gezellige kraampjes en gedeelde momenten in een unieke sfeer.
Zonsopgang in het Alpbachtal
Beleef de zonsopgang in de bergen van het Alpbachtal. Vroeg op pad, magische uitzichten en een onvergetelijk moment boven de wolken.
Gastronomie in het Alpbachtal
In het Alpbachtal hoort genieten net zo vanzelfsprekend bij de dag als wandelen of uitkijken over de bergen. Na een tocht door almen, kloven of dorpen wacht altijd wel een plek waar je kunt pauzeren en proeven van de regio.
De keuken is hier diep verbonden met het landschap: seizoensproducten, lokale producenten en traditionele receptenvormen de basis van veel gerechten. Denk aan Alpbachtaler heumilchkaas, honing uit de dalen en ingrediënten van boeren uit de omgeving.
Een echte specialiteit is de beroemde Brandenberger Prügeltorte: een traditionele zoete lekkernij die laag voor laag boven open vuur wordt gebakken – een authentiek stukje Alpbachtal dat je nergens anders zo ervaart.
Ook fijnproevers komen aan hun trekken: het Alpbachtal kent een opvallend hoge dichtheid aan uitstekende restaurants waar regionale keuken modern wordt geïnterpreteerd, altijd met aandacht voor kwaliteit en herkomst.
Wie het liever eenvoudig en gezellig houdt, vindt in de vele berghutten en Gasthöfe precies wat past bij een dag in de natuur: Kaspressknödel, Tiroler Gröstl of een stevige Brettljause, geserveerd met warme gastvrijheid en uitzicht op de bergen.
Fietsen & mountainbiken
De gezelligste berghutten
Bischofer Käsalm
De Bischofer Käsalm ligt op een hoogte van 1.351 meter en biedt huisgemaakte kaasspecialiteiten die ter plaatse worden geproduceerd.
Farmkehralm
Met meer dan 400 jaar geschiedenis belichaamt de Farmkehralm authentiek Tirol. Op een hoogte van 1.521 meter en biedt een prachtig uitzicht op verschillende bergtoppen.
Kaiserhuis Brandenberg
Dit historische keizerlijke huis was ooit de jachtresidentie van keizer Frans Jozef I. Tegenwoordig serveert het originele Tiroolse gerechten.
Steinbergalm
de uit de 16e eeuw daterende Steinbergalm ligt op een hoogte van 1.712 meter en is een prachtige bestemming voor mountainbiketochten.
Duurzaamheid in Alpbachtal
In het Alpbachtal draait vakantie om natuur beleven met aandacht. De regio kiest bewust voor kleinschaligheid, regionale kwaliteit en ervaringen die passen bij het landschap en het leven in de bergen. Duurzaamheid is hier geen extra label, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de manier waarop gasten en bewoners met de omgeving omgaan.
Voor reizigers die graag bewust op pad gaan, biedt het Alpbachtal verschillende inspirerende initiatieven:
Klimaatwandelingen
Tijdens speciale wandelroutes ontdek je samen met gidsen en experts hoe het berglandschap verandert door klimaatontwikkeling – een bijzondere manier om natuur met andere ogen te zien.
Klimaatvriendelijke mobiliteit & e-mobiliteit
De regio ondersteunt accommodaties en bezoekers met een groeiend aanbod aan laadpunten en slimme oplossingen voor duurzaam reizen in Tirol.
Shop Local Alpbachtal – regionale producten 24/7
In het dorpscentrum van Alpbach vind je een moderne dorpswinkel met producten uit de regio en digitale gasteninformatie – een mooi voorbeeld van lokale innovatie.
Barrièrevrije en kinderwagenvriendelijke routes
Met het project “Die für alle Wege” maakt het Alpbachtal natuur toegankelijk voor iedereen – ook met kinderwagen of rolstoel.
Wie het Alpbachtal bezoekt, ervaart een regio waar kwaliteit boven kwantiteit staat – en waar reizen vanzelf samengaat met respect voor natuur en cultuur.
Daarom naar Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Afwisseling voor het hele gezin
Met 4 skibergen aan afwisselende, brede pistes op elk niveau kan jong en oud(er) hier perfect uit de voeten.
Leuke attracties voor kinderen
Bergen vol speelattracties, kids clubs, speciale kinderpistes, gezellige skilessen; vervelen is er hier niet bij.
Regio vol charme
Knusse vakantiedorpen, talrijke boerderijen en ongerepte natuur. De perfecte omgeving voor een stressvrije vakantie.
Wat een sneeuwplezier
Samen op de slee
Of je nu overdag of ’s avonds gaat; op de slee naar beneden is leuk voor het hele gezin! Rodelbanen genoeg in deze regio.
Om 19 uur de piste op
Geen vroege vogel? Dan zijn de verlichte pistes op de donderdag en vrijdag op de Reither Kogel iets voor jou.
Naast de piste pret
Downhill met de Lauser-Sauser
Adrenaline verzekerd op deze snelle 1,4 kilometerlange Alpine Coaster bij de Wiedersbergerhornbahn in Alpbach.
Piste bully ritje
Altijd weer een fascinerend gezicht die piste bully’s op de piste. Op de Reither Kogel kun je mee als bijrijder.
Ontdek het mooie Alpbach
Niet voor niets is dit knusse dorp in het Alpbachtal al eens bekroond als het mooiste dorp van heel Oostenrijk.
Om 7.00 uur de piste op
Vanaf maart kunnen vroege vogels elke zaterdag om 7.00 uur omhoog op de Wiedersberger Horn en als eerste de pistes bedwingen.
Lekker authentiek Oostenrijks eten, hoog op de berg
Gezinsvakantie in Ski Juwel
Beleef een ontspannen wintersportweek met het hele gezin in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Dit arrangement is ideaal voor gezinnen die flexibel willen verblijven in een appartement.
✔️ 7 overnachtingen in een comfortabel appartement (zonder maaltijden)
✔️ 2 x 6-daagse skipas Ski Juwel voor 2 volwassenen + 2 kinderen t/m 15 jaar
✔️ Kinderen t/m 5 jaar skiën gratis
✔️ Inclusief Alpbachtal Card of Wildschönau Card, met o.a.:
– gratis skibus
– begeleide winter- en sneeuwschoenwandelingen
– gratis toegang tot musea
Prijs: vanaf ca. € 1.450 per gezin (richtprijs; exacte prijs afhankelijk van accommodatie)
Geldig: gedurende de hele winter van 6 december 2025 t/m 12 april 2026
Paasactie: van 14 maart t/m 12 april 2026 skiën kinderen geboren in 2010 of later gratis, bij aankoop van een skipas voor een volwassene (minimaal 3 dagen).
Insider tip
De Alpbachtal Card en de Wildschönau Card zijn gratis en krijg je bij het inchecken in je accommodatie! Wil je skiën met de kinderen, rodelen of sneeuwschoenwandelen door het besneeuwde Tiroolse landschap? Perfect, want dat is precies wat je krijgt! Er zijn tal van voordelen, zoals onbeperkt gebruik van de lokale bussen, skibussen en speciale prijzen bij skiverhuurders in de dorpen.
Onze tips voor ...
Berghutten
Gipföhit am Schatzberg
Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.
Norderbergalm am Markbachjoch
Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.
Böglalm in Inneralpbach
Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!
Berggasthof Hornboden
Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.
Fotomomentjes
´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.
Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau
Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.
Markbachjoch in Niederau, Wildschönau
Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.
Houten poort bij de Pöglbahn - Alpbachtal
Unieke fotospot met prachtig uitzicht op de bergen, vlak bij het bergstation op het Wiedersberger Horn.
Berghutten
Gipföhit am Schatzberg
Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.
Norderbergalm am Markbachjoch
Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.
Böglalm in Inneralpbach
Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!
Berggasthof Hornboden
Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.
Fotomomentjes
´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.
Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau
Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.
Markbachjoch in Niederau, Wildschönau
Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.
Houten poort bij de Pöglbahn - Alpbachtal
Unieke fotospot met prachtig uitzicht op de bergen, vlak bij het bergstation op het Wiedersberger Horn.
Praktische info voor jouw wintervakantie
Hoe kom je er?
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.
Skigebied
45 liften en 114 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?
Skischolen
Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn.
Skipas
Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.
Wat is er te doen?
Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort
Hoe kom je er?
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.
Skigebied
45 liften en 114 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?
Skischolen
Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn.
Skipas
Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.
Wat is er te doen?
Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort
Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland
Zentrum 1
6233 Kramsach/Tirol
Telefoon: +43 5337 21200