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Arlberg
Waar traditie stijl ontmoet – en alpine belevenissen wereldniveau bereiken

Hier draait deze zomer alles om bergavonturen. De vijf dorpen – St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech en Zürs – nodigen uit om de alpine levensstijl te beleven.

Majestueuze bergtoppen, uitgestrekte alpenweiden, gevarieerde wandelroutes en culinaire hoogtepunten – de zomer in Arlberg toont de Alpen op hun allermooist. Tussen de vijf dorpen ligt een veelzijdig natuurparadijs dat wandelaars, trailrunners, mountainbikers en iedereen die rust en ontspanning zoekt, aantrekt. Elke plek heeft zijn eigen karakter, van traditionele bergcultuur tot moderne alpine lifestyle. Of het nu gaat om een welverdiende pauze in een berghut, een panoramawandeling of stille uren tussen de bergen: elke zomerdag in Arlberg wordt een echte alpine belevenis.

Ook in de winter vindt elke bezoeker zijn perfecte plek in de regio Arlberg – of je nu op zoek bent naar snelheid en adrenaline of naar ontspannen dagen in een fonkelende winterwereld. Hier voel je meteen het typisch Oostenrijkse Lebensgefühl.

Dankzij de overvloedige sneeuw en 300 kilometer aaneengesloten skipistes is Arlberg niet alleen het grootste skigebied van Oostenrijk, maar ook een van de vijf grootste ter wereld. Skiën maakt hier al meer dan een eeuw deel uit van het leven – en dat merk je in elke lift, elke berghut en op elke piste.

Arlberg in cijfers – zomer
Bergliften St. Anton:6
Bergliften Lech Zürs:5
Wandelroutes St. Anton>400 km
Wandelroutes Lech Zürs350 km
Mountainbikeroutes220 km
Zwembaden:3
Arlberg in cijfers – winter
Hoogste bergValluga 2811 m
Skipistes>300 km
Langlaufloipes70 km
Winterwandelroutes110 km
Bergliften in de winter85
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Waarom kiezen voor Arlberg?

Eén regio – eindeloze mogelijkheden

De zomer in Arlberg is een paradijs voor wandelaars, mountainbikers, gezinnen en vakantiegangers. In St. Anton zijn er 6 bergliften en in Lech Zürs 5, met aansluiting op Warth – zo bereik je moeiteloos de hoogte. Meer dan 400 km wandelroutes in St. Anton en 350 km in Lech Zürs, geologische hoogtepunten zoals de Steinerne Meer en de Rüfikopf, en de 43 km lange Arlberg Trail verbinden de vijf dorpen en tonen hun unieke karakter.

Mountainbikers kunnen kiezen uit 220 km routes, het Trailpark en het Eldorado Bike-Areal in St. Anton, en de Burgwald Trail in Lech Zürs. Arlberg WellCom, Wellnesspark Stanzertal en het boszwembad zorgen voor verkoeling en ontspanning. Met de St. Anton Summer Card of de Lech Card zijn bergliften, toegangen, programma’s en begeleide tochten inbegrepen. Klimroutes, touwenparken en twee 9-holes golfbanen maken het aanbod compleet voor een veelzijdige zomervakantie in de Alpen.

Actieve zomervakantie
Waarom kiezen voor Arlberg?

Pistes, panorama’s en alpine belevenissen

De winter in Arlberg biedt eersteklas ervaringen voor skiërs, snowboarders en iedereen die de Alpen ook buiten de pistes wil ontdekken. Met 85 moderne liften, 300 km perfect geprepareerde pistes en 200 km diepe-sneeuwafdalingen strekt het gebied zich uit tussen 1.300 en 2.800 meter hoogte. Een absoluut hoogtepunt is de Run of Fame: 85 km lang en de langste aaneengesloten skironde van de Alpen, die de vijf dorpen met elkaar verbindt.

Ook wie niet skiet, vindt hier volop mogelijkheden: goed onderhouden langlaufloipes, winterwandelroutes door stille dalen en sneeuwschoenpaden naar ongerepte landschappen. Paardensledes en berghutten met lokale specialiteiten geven elke winterdag extra charme.

In Arlberg wachten dagen vol natuur, beweging en alpine sfeer – van het eerste ochtendlicht tot het laatste uitzicht in de avond.

Actieve wintervakantieMeer over skiën in Arlberg

Beleef Arlberg in de zomer

Wandelen

De zomer in Arlberg is een waar wandelparadijs. Indrukwekkende natuurlandschappen zoals Steinerne Meer en de Rüfikopf maken de regio uniek.

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Mountainbiken

Fietsroutes, het nieuwe trailpark in Schnann, Eldorado in Verwall en de Burgwald Trail in Lech Zürs: perfect voor genieters én adrenalinefans.

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Verfrissende duik

Zin in verkoeling? Bergmeren, het boszwembad in Lech Zürs, Arlberg WellCom en Wellnesspark Stanzertal bieden volop zomerse ontspanning.

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Der Grüne Ring

In de voetsporen van Der Weiße Ring voert Der Grüne Ring langs bergen, meren, bossen en sprookjesachtige kunststations.

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Klimpark

In het klimpark in het Verwalldal wachten 28 uitdagende parcours tot 17 meter hoog, plus een oefenparcours voor beginners.

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Arlberg van bovenaf

Tijdens een tandemvlucht ervaar je pure vrijheid én een adembenemend uitzicht op de bergwereld rond Arlberg.

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Culinair

Smaakbeleving

Arlberg verrast met culinaire topklasse: meer dan 30 Gault Millau-bekroonde restaurants en authentieke berghutten waar traditie en genieten samenkomen.

Culinair Lech Zürs

Activiteiten op en naast de piste

Freeride

Met meer dan 200 km diepe-sneeuwafdalingen is Arlberg een waar paradijs voor freeriders.

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Wellness & Spa

Arlberg WellCom – zwemmen, sporten en ontspannen midden in St. Anton. Perfect voor actieve dagen én rustige pauzes.

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Paardensledes naar het Verwalldal

Ver weg van stress ontdek je Arlberg opnieuw met paard en slee. Een bijzondere manier om het besneeuwde dal te verkennen.

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Wandelen in het Zugdal

Wandeling voor het hele gezin van Zug naar de dam, en via het langlaufpad terug naar de Zuger Kirchle.

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Der Weiße Ring

Der Weiße Ring is een halve dag ski-uitdaging met ca. 22 km pistes en 5.000 hoogtemeters omhoog en omlaag.

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Run of Fame

Deze 85 km lange ronde, opgedragen aan skipioniers, sporticonen en filmsterren, voert je door de indrukwekkende skiworld van de hele Arlberg-regio.

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Valluga uitzichtsplatform

Geniet van een adembenemend panorama over vijf landen: Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Liechtenstein.

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Onze tips voor het hele jaar!

Skyspace-Lech

Indoor avonturenpark in St. Anton am Arlberg

Museum St. Anton am Arlberg

Culinair topniveau

In Arlberg komen alpine legendes, moderne lifestyle en indrukwekkende natuur samen.

Evenementen

Tanzcafé Arlberg Music Festival

4-4-2026 – 19-4-2026
St. Anton, Lech, Zürs, Stuben

Muzikanten van alle genres treden op op bergpodia rond het skidorp – après-ski met stijl!

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Der Weiße Ring

17-1-2026
Lech Zürs

De legendarische skiwedstrijd in Lech Zürs trekt elk jaar 1.000 deelnemers en een groot publiek.

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Der Weisse Rausch

18-4-2026
St. Anton

De cultklassieker onder de skiwedstrijden in Arlberg! De deelnemers starten samen en racen zo snel mogelijk 1.350 hoogtemeters van Valluga naar St. Anton.

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Impact Lech

25-6-2026 – 28-6-2026
Lech

Volgens het motto “Creëer feiten, vorm meningen” wordt dit thema op Impact Lech vanuit verschillende perspectieven belicht.

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Arlberg Giro

30-8-2026
Arlberg

De Arlberg Giro is 150 km lang met 2.500 hoogtemeters. Een uitdagende wedstrijd die wielerliefhebbers van over de hele wereld aantrekt, met bergpassen en panorama’s.

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Uitzichtspunten

Uitkijkplatform Vallugagipfel: Het 360° panorama over de bergen van 5 landen (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Liechtenstein) is adembenemend.

Uitkijkplatform Rüfikopf: Op 2.350 meter hoogte biedt de Rüfikopf een wereld vol belevenissen: indrukwekkende uitzichten, wandelroutes en culinaire verwenmomenten.

De beste zomer insidertips

Verwalltal & Kartellsee:
Op slechts enkele minuten van het dorp ligt het ruige, sfeervolle Verwalldal – een paradijs voor wandelaars, e-bikers en liefhebbers van pure natuur.

Lechweg & Formarinsee:
Makkelijke etappes, kristalhelder bergwater en een perfecte mix van actie en ontspanning maken deze route onvergetelijk.

Gipslöcher & Rüfikopf Panoramaweg:
Bijzondere rotsformaties en weidse uitzichten hoog boven Lech maken deze tocht echt uniek.

Lees alles over de zomer in Arlberg

De beste winter insidertips

Sneeuwschoenwandeling naar Wagner Hütte in het Verwalldal:
Een tocht met sneeuwschoenen of te voet naar de Wagner Hütte is ideaal voor wie rust en natuur zoekt. Vooral laat in de namiddag, wanneer het dal goud kleurt.

Winterwandeling in het Zugertal:
Het Zugertal bij Lech Zürs biedt een stil, indrukwekkend winterlandschap. Geniet van rustige wandelingen langs fonkelende sneeuwvelden en bevroren beekjes.

Lees alles over de winter in Arlberg
Contact

Arlberg

Dorfstraße 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefoon: +43 544622690

info@stantonamarlberg.com
https://www.arlberg.net/nl
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