Hier draait deze zomer alles om bergavonturen. De vijf dorpen – St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech en Zürs – nodigen uit om de alpine levensstijl te beleven.

Majestueuze bergtoppen, uitgestrekte alpenweiden, gevarieerde wandelroutes en culinaire hoogtepunten – de zomer in Arlberg toont de Alpen op hun allermooist. Tussen de vijf dorpen ligt een veelzijdig natuurparadijs dat wandelaars, trailrunners, mountainbikers en iedereen die rust en ontspanning zoekt, aantrekt. Elke plek heeft zijn eigen karakter, van traditionele bergcultuur tot moderne alpine lifestyle. Of het nu gaat om een welverdiende pauze in een berghut, een panoramawandeling of stille uren tussen de bergen: elke zomerdag in Arlberg wordt een echte alpine belevenis.

Ook in de winter vindt elke bezoeker zijn perfecte plek in de regio Arlberg – of je nu op zoek bent naar snelheid en adrenaline of naar ontspannen dagen in een fonkelende winterwereld. Hier voel je meteen het typisch Oostenrijkse Lebensgefühl.

Dankzij de overvloedige sneeuw en 300 kilometer aaneengesloten skipistes is Arlberg niet alleen het grootste skigebied van Oostenrijk, maar ook een van de vijf grootste ter wereld. Skiën maakt hier al meer dan een eeuw deel uit van het leven – en dat merk je in elke lift, elke berghut en op elke piste.