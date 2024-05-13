Cultuur, culinaire highlights, design en UNESCO‑werelderfgoed gaan hier samen met uitstapjes, fiets- en wandelroutes rond Graz.

Regio Graz combineert het mediterrane levensgevoel van de hoofdstad van Steiermark met de ruime natuur- en cultuurlandschappen errond. Als Oostenrijks enige Capital of Delight, UNESCO‑werelderfgoed en City of Design bundelt Graz stedelijke energie met ontspannen levenskunst.

Net buiten de stad wachten bossen, glooiende heuvels, almen, wijnlandschappen en topuitstapjes. Een regio die diversiteit leeft – en je in een paar minuten van urban flair naar groen brengt.

Oud en nieuw gaan hier moeiteloos samen: gotiek, renaissance en barok naast moderne architectuur. Het rode daklandschap, verborgen binnenhoven en de “Grazer Stadtkrone” maken de Altstadt van Graz UNESCO‑werelderfgoed. Ook Schloss Eggenberg draagt die zeldzame titel. Midden in de stad rijst de Schlossberg op, bekroond door de iconische Uhrturm.

Ook cultureel laat Graz zich gelden. Als Europese Culturele Hoofdstad in 2003 kreeg de stad blijvende iconen zoals de Murinsel, het Kunsthaus Graz en het Österreichische Skulpturenpark in Premstätten. Vandaag zorgen opera en Schauspielhaus, en festivals zoals Diagonale, Styriarte, La Strada, der steirische herbst en Springfestival voor een levendige kalender.