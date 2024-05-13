Clock tower on Schlossberg in Graz with view over the city roofs, people walking towards the tower.
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Regio Graz
Twee werelden - één moment

Cultuur, culinaire highlights, design en UNESCO‑werelderfgoed gaan hier samen met uitstapjes, fiets- en wandelroutes rond Graz.

Regio Graz combineert het mediterrane levensgevoel van de hoofdstad van Steiermark met de ruime natuur- en cultuurlandschappen errond. Als Oostenrijks enige Capital of Delight, UNESCO‑werelderfgoed en City of Design bundelt Graz stedelijke energie met ontspannen levenskunst.

Net buiten de stad wachten bossen, glooiende heuvels, almen, wijnlandschappen en topuitstapjes. Een regio die diversiteit leeft – en je in een paar minuten van urban flair naar groen brengt.

Oud en nieuw gaan hier moeiteloos samen: gotiek, renaissance en barok naast moderne architectuur. Het rode daklandschap, verborgen binnenhoven en de “Grazer Stadtkrone” maken de Altstadt van Graz UNESCO‑werelderfgoed. Ook Schloss Eggenberg draagt die zeldzame titel. Midden in de stad rijst de Schlossberg op, bekroond door de iconische Uhrturm.

Ook cultureel laat Graz zich gelden. Als Europese Culturele Hoofdstad in 2003 kreeg de stad blijvende iconen zoals de Murinsel, het Kunsthaus Graz en het Österreichische Skulpturenpark in Premstätten. Vandaag zorgen opera en Schauspielhaus, en festivals zoals Diagonale, Styriarte, La Strada, der steirische herbst en Springfestival voor een levendige kalender.

Feiten & cijfers
Inwoners (stad Graz)ca. 305.000
Provinciehoofdstad van:Steiermark
Oppervlakte:127 km²
Hoogte:365 m
Uitzichtpunt:Schlossberg
Dichtsbijzijnde berg:Schöckl (1,445 m)

Graz Card
Gratis OV en gratis toegang tot veel attracties in de stad (24/48/72 uur).

GenussCard

Bij een verblijf in een GenussCard-accommodatie is de kaart inbegrepen en geniet je van gratis toegang en extra uitjes in de hele regio.

Stadsplattegrond
Evenementen
Accommodatie

Regio Graz: niet meer uit je hoofd te krijgen

UNESCO Werelderfgoed en een stad vol cultuur

Graz is waar traditie en innovatie elkaar ontmoeten. Van klassieke muziek en hippe kunstgalerieën tot designwinkels en festivals: de stad ademt creativiteit en cultuur.

Ontdek het oude stadscentrum

Capital of Delight

Van topkeukens tot gezellige cafés en authentieke boerenmarkten: overal proef je vers, lokaal en met liefde gemaakt. Hier draait alles om genieten en het goede leven!

Culinaire topbelevenissen

Schlossberg & de klokkentoren

Wandel naar het uitzichtpunt en bezoek het middeleeuwse herkenningspunt van Graz. Onderweg lonken restaurants met mooie vergezichten over de stad.

Topplekken regio Graz

Culturele hoofdstad

Graz was in 2003 Europese Culturele Hoofdstad. De Murinsel, het Kunsthaus Graz en het Österreichische Skulpturenpark in Premstätten zijn sindsdien vaste culturele iconen.

Beleef cultuur op zijn best

Arnold Schwarzenegger Museum

“I’ll be back.” Die beroemde filmquote ken je vast — uitgesproken door Arnold Schwarzenegger, die hier zijn roots heeft. Hasta la vista, baby.

Meer over Arnie

De beste hotels

Grand Hôtel Wiesler in Graz

Direct aan de Mur en op slechts een paar stappen van de oude binnenstad combineert het hotel historische architectuur met modern design en hedendaagse kunst.

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Boutiquehotel Aiola Living in Graz

Met een centrale ligging, highlights en lifestyle-aanbiedingen direct voor de deur biedt het hotel niet alleen een comfortabele accommodatie, maar een complete beleving.

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Kai 36: genietmomenten in Graz

Een stijlvolle plek om tot rust te komen, direct aan de Mur, voor iedereen die het stadsleven met ontspanning wil combineren. Hoogtepunt is het rooftop-zwembad.

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Parkhotel Graz

Het Parkhotel Graz combineert tijdloze elegantie met een ontspannen sfeer. Omgeven door groen en toch centraal gelegen, is het een plek om te landen en op adem te komen.

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Erop uit in de regio

Top uitjes

In regio Graz begint het uitstapje daar waar de stad eindigt.

  • Excursies: In slechts enkele minuten ga je van het stedelijke leven naar het groen. Zodra je de stad uit bent, wachten er al tal van interessante excursiebestemmingen in de omgeving – van het Österreichisches Freilichtmuseum tot de Lipizzanergestüt Piber. Deze directe nabijheid maakt spontane ontdekkingen mogelijk, zonder veel moeite en zonder lange afstanden.

  • Schöckl: In de directe omgeving van Graz is de Schöckl het hele jaar door een recreatiegebied, wandelparadijs, avontuurlijke speeltuin en culinaire hotspot tegelijk. Met zijn opvallende vorm domineert de Schöckl met zijn 1.445 meter hoogte het landschap. Dankzij het gevarieerde vrijetijdsaanbod is de huisberg van Graz een ideaal uitstapje voor het hele gezin.

  • Grazer Bergland: Ten noorden van Graz strekt zich het idyllische landschap van het Grazer Bergland uit, doorkruist door de waterwegen van de Mur. Dit deel van regio Graz biedt een veelzijdige natuurbeleving en uitstekende mogelijkheden voor uitstapjes.

  • Plabutsch: De Plabutsch is met 754 meter het hoogste punt ten westen van Graz en biedt een uitzonderlijk uitzicht. Vanaf de top van de Fürstenstand, het hoogste punt van de Plabutsch, reikt het uitzicht ver over de stadsgrenzen – tot in West-, Zuid- en Oost-Steiermark en zelfs tot in Slovenië.

Regio Graz in beeld

Verdere activiteiten

Weerbestendig op regenachtige dagen: tips bij slecht weer

Coolcation: tips voor warme dagen

Cultuur, excursiebestemmingen en bezienswaardigheden

Evenementen: concerten, festivals & culinaire hoogtepunten

Sfeervolle advent in de regio

Culinaire toptips om van te smullen

Wat een genot!

  • Frankowitsch: een echt Grazer origineel dat indruk maakt met vers belegde broodjes en Oostenrijkse specialiteiten. Wie van regionale delicatessen houdt, vindt hier zijn hoogtepunt.

  • Freiblick: naast moderne Oostenrijkse keuken biedt dit restaurant ook een van de mooiste uitzichten over Graz – vooral bij zonsondergang een onvergetelijke ervaring. Creatieve gerechten met verse, regionale ingrediënten maken het geheel compleet.

  • Aiola Upstairs: stijlvolle sfeer en culinaire hoogtepunten op de Schlossberg – hoog boven de daken van Graz. Hier komen moderne gerechten, creatieve presentatie en een spectaculair uitzicht samen.

  • Mohrenwirt: een van de oudste gasthuizen van de stad en een plek voor authentieke Steiermarkse keuken. Klassieke gerechten zoals Backhendl en knödels overtuigen met kwaliteit en smaak, begeleid door hartelijke gastvrijheid.

  • Schlossbergrestaurant / Skybar: hier worden verfijnde keuken en een adembenemend panoramisch uitzicht over Graz gecombineerd. Creatief bereide gerechten en innovatieve cocktails zorgen voor een bijzondere culinaire ervaring.

Tips uit de regio rond Graz

  • Wörgötter: bekroond met een Michelinster. Creatieve gerechten, bereid met verse, regionale ingrediënten, verbinden traditie met moderne finesse.

  • Trautentalwirt: combineert traditie en moderniteit op unieke wijze. Gelegen in het idyllische landschap van Weststeiermark (Lipizzanerheimat) verrast het restaurant met creatieve keuken, zorgvuldig geselecteerde wijnen en met liefde bereide patisserie.

Geniet van de stad, beleef het land

Actief zijn en genieten

  • Actieve natuurbeleving: vanuit Graz ga je direct naar het wandelparadijs van de regio. Van de Hebalm via de Gleinalm tot de Schöckl zijn er prachtige wandeltochten die het hart van elke natuurliefhebber sneller doen kloppen. Fietsliefhebbers vinden in de regio Graz een aantrekkelijk aanbod aan ontspannen fietstochten en trekkingroutes. 18 e-bike-genietfietsroutes, waarvan de meeste direct vanuit de deelstaat­hoofdstad het groen in leiden, brengen actieve vakantiegangers naar de mooiste uitstapjes en culinaire adressen rond Graz. De “fiets-hoofdader” is de populaire Murradweg R2, die de regio doorkruist van het Grazer Bergland in het noorden tot de vlaktes van het Grazer Bekken in het zuiden en dwars door de stad Graz loopt.

  • Van boerenmarkt tot fine dining: in de regio Graz hangt genieten overal in de lucht. Tussen geurende marktkramen, creatieve keukens en sfeervolle landgasthuizen komt culinariteit in al haar facetten tot uiting – eerlijk, regionaal en altijd met karakter. Of het nu gaat om zorgvuldig geselecteerde producten, huisgemaakte specialiteiten of gerechten op sterren- en topniveau – hier wordt smaak levensvreugde, eten een belevenis en vormen stad en land samen één tafel.

  • GenussCard: bij een overnachting in een GenussCard-accommodatie is de GenussCard vanaf de eerste nacht inbegrepen. Hiermee krijg je toegang tot talrijke gratis entrees en belevenissen bij attracties in de hele regio en wordt je verblijf uitgebreid met vele extra mogelijkheden.

Zomer in regio GrazHerfst in regio Graz

Entertainment - het hele jaar door

De Diagonale

18-3-2026 – 23-3-2026

De Diagonale is hét festival voor Oostenrijkse film. Het biedt een podium voor actuele filmproducties en stimuleert kritisch en verdiepend debat over cinema in Oostenrijk. Meer info

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Vollmund

Juni – september 2026
Regio Graz

Een reeks onvergetelijke culinaire avonden op bijzondere locaties, verzorgd door enkele van de meest gerenommeerde chefs uit Stiermarken. Een absolute must voor fijnproevers.

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De Styriarte

26-6-2026 – 26-7-2026
Diverse locaties, Steiermark

Het klassieke zomerfestival styriarte brengt muziek naar bijzondere locaties in en rond Graz.

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La Strada

31-7-2026 – 8-8-2026
Graz en andere diverse locaties

La Strada brengt straten, pleinen en binnenhoven tot leven met straattheater, poppentheater, nieuw circus en community art, samen met artiesten en publiek.

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Der Steirischer Herbst

24-9-2026 – 18-10-2026
Graz en diverse andere locaties

Europa’s oudste interdisciplinair festival voor hedendaagse kunst presenteert internationale kunst in nauwe dialoog met lokale thema’s, verspreid door stad en regio.

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Klanglicht

23-10-2026 – 26-10-2026
Schlossberg & stadscentrum, Graz

Tijdens Klanglicht verandert Graz vier avonden lang in een spektakel van licht en geluid. Kunstinstallaties verlichten Schloss Eggenberg.

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Mountain Film festival Graz

17-11-2026 – 21-11-2026
diverse locaties

Film, bergsport en avontuur komen samen tijdens Mountainfilm Graz. In november worden hier inspirerende berg- en natuurfilms vertoond en bekroond.

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Lumagica Graz

13-11-2026 – 6-1-2027
Frohnleiten

LUMAGICA neemt je mee door een fonkelende wereld van licht. Interactieve installaties, verlichte paden en kleurenspel maken elke wandeling bijzonder.

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Oud & nieuwjaar in Graz

31-12-2026 – 1-1-2027
diverse locaties, Graz

Van sportieve runs tot circusacts en het grote oudejaarspektakel: Graz viert de jaarwisseling met uiteenlopende activiteiten en een feestelijke sfeer in de stad.

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Culinaire insidertips

Haubenrestaurant Genießerei am Markt Culinaire verwennerij voor elke smaak
Steiermark

Het Groene Hart nodigt je uit

Veel mensen verlangen er op vakantie vooral naar om de drukte van alledag achter zich te laten. Al generaties lang trekt dat gevoel bezoekers naar Steiermarken. Natuur, kunst, cultuur en gastronomie maken indruk en zorgen voor een ontspannen vakantiegevoel.

Ook de lokale gastheren en -vrouwen verwelkomen gasten met open armen. In familiebedrijven en gastvrije herbergen staat warmte centraal. Van de Dachstein-gletsjer tot de cultureel rijke hoofdstad en de zachte wijngaarden nodigt het gevarieerde landschap uit om de zomer op eigen tempo te beleven.

Het enige wat rest, is kiezen voor jouw ideale vakantieplek en volop genieten. Het Groene Hart heet je van harte welkom.

Meer info
Contactgegevens

Region Graz

Herrengasse 16

8010 Graz

Telefoon: +43 316 8075-0

erlebnis@regiongraz.at
www.regiongraz.at
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