35 aaneengesloten pistekilometers over zes toppen, culinaire skitochten van hut naar hut en autovrij winterweitwandern: aan de voet van de Hochkönig ligt jouw winterrijk.

De regio Hochkönig, met de plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach, ligt in SalzburgerLand aan de voet van de 2.941 meter hoge Hochkönig. In de winter draait het om de Königstour: een aaneengesloten skironde van 35 pistekilometers over zes toppen, met weidse uitzichten en instap vanuit alle drie de plaatsen. Het skigebied telt 34 liften en bergbanen.

Op de Kulinarische Königstouren combineer je skiën met de streekkeuken van geselecteerde hutten. Wie het rustiger aan doet, kiest voor winterweitwandern over vier bewegwijzerde routes, voor skitochten of voor een dag in de hutten. Voor gezinnen zijn er een Family Area en een Funslope met rollers/golfbanen, bochten en kleine sprongen. Nieuw is de Family Run Hochkönig, een belevingspiste van 2,5 kilometer die van de Zapferl Alm in Mühlbach naar het dal slingert, langs de blauwe piste 1, met steile bochten, golfbanen en een snelheidsmeetstuk. Wil je je skidag vastleggen, dan maakt de Ski Movie Schönanger een persoonlijke skifilm die je daarna downloadt en deelt. Actuele openingstijden en pistegegevens vind je bij de bergbanen.

De regio is het hele jaar de moeite waard — in de zomer voor wandelen en biken, in de herfst voor de Bauernherbst — maar komt in de winter tot volle bloei.