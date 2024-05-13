Skiing in the Hochkönig region
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Hochkönig
Skiën op de Königstour

35 aaneengesloten pistekilometers over zes toppen, culinaire skitochten van hut naar hut en autovrij winterweitwandern: aan de voet van de Hochkönig ligt jouw winterrijk.

De regio Hochkönig, met de plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach, ligt in SalzburgerLand aan de voet van de 2.941 meter hoge Hochkönig. In de winter draait het om de Königstour: een aaneengesloten skironde van 35 pistekilometers over zes toppen, met weidse uitzichten en instap vanuit alle drie de plaatsen. Het skigebied telt 34 liften en bergbanen.

Op de Kulinarische Königstouren combineer je skiën met de streekkeuken van geselecteerde hutten. Wie het rustiger aan doet, kiest voor winterweitwandern over vier bewegwijzerde routes, voor skitochten of voor een dag in de hutten. Voor gezinnen zijn er een Family Area en een Funslope met rollers/golfbanen, bochten en kleine sprongen. Nieuw is de Family Run Hochkönig, een belevingspiste van 2,5 kilometer die van de Zapferl Alm in Mühlbach naar het dal slingert, langs de blauwe piste 1, met steile bochten, golfbanen en een snelheidsmeetstuk. Wil je je skidag vastleggen, dan maakt de Ski Movie Schönanger een persoonlijke skifilm die je daarna downloadt en deelt. Actuele openingstijden en pistegegevens vind je bij de bergbanen.

De regio is het hele jaar de moeite waard — in de zomer voor wandelen en biken, in de herfst voor de Bauernherbst — maar komt in de winter tot volle bloei.

Handige feitjes & info
PlaatsenMaria Alm, Dienten, Mühlbach
Skigebied Königstour35 pistenkilometers
Rodelbanen6
Skiliften34
Hoogste bergHochkönig, 2941 m
Aankomst
Accommodaties
Skigebied
Evenementen

Winter highlights in Hochkönig

De Königstour

35 aaneengesloten pistekilometers over zes toppen, met instap vanuit alle drie de plaatsen. Weidse uitzichten op het Hochkönigmassief.

Naar het skigebied

Culinaire Königstouren

Ski van hut naar hut en laat je verwennen van voor- tot nagerecht met regionale gerechten. Ook als Tour in Pink, ten bate van Pink Ribbon.

Bekijk de culinaire tochten

Family Run Hochkönig

Een avontuurlijke piste van 2,5 km met steile bochten, rollers en een snelheidsmeetstuk, van de Zapferl Alm naar het dal.

Plan je skidag

Zo ziet de winter eruit in Hochkönig

Activiteiten naast de piste

Winterwandelen

Vier bewegwijzerde sterroutes door besneeuwde bossen en over zonnige plateaus, goed te combineren met openbaar vervoer.

Ontdek de routes

Skitochten

Afwisselende skitochten met gemarkeerde stijgroutes en afdalingen met uitzicht, voor rustige tourdagen weg van de piste.

Naar de winterregio

Rodelen

Zes rodelbanen in de regio, van suizende afdaling tot rustig glijden — een uitje voor het hele gezin.

Bekijk de winterregio
Voor gezinnen

Ski Challenge Hochkönig:in

Naast de Family Area en Funslope met golfbanen en kleine sprongen brengt de Ski Challenge Hochkönig:in een speelse laag toe: registreer je gratis in de Skiline-app, doe mee aan drie challenges en maak kans op prijzen. Bij elke bergbaankassa ligt een kleine verrassing klaar. De Ski Movie Schönanger legt je afdaling vast als persoonlijke skifilm, ongeacht je niveau.

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Uitzichtpunten & fotospots

De regio heeft meerdere "tronen" op de berg die als fotopunt dienen. Vier vaste uitzichtpunten:

  • Hochkeil — zicht op de Hochkönig met de Mandlwände en het Steinernes Meer.

  • Ahornstein — panorama over de Hochkönig, de hele regio, de Bischofsmütze, de Hohe Tauern en het Steinernes Meer.

  • Natrun / Prinzensee — uitzicht op de Hochkönig, het Steinernes Meer, de grasbergen en Maria Alm.

  • Taghaube — zicht op de Hochkönig, het Steinernes Meer en de grasbergen.

Niet te missen evenementen

Skiing into Christmas

vanaf 12-12-2026 tot kerst

In de aanloop naar kerst presenteert elke dag een andere almhut een huisspecialiteit. Verzamel stempels voor de Schnapspass, kom het Christkind op ski's tegen op de piste en leg je wintermomenten vast bij de fotopunten.

Naar het event

March Glow³

maart

Aan het einde van het winterseizoen worden Maria Alm, Dienten en Mühlbach drie weken lang één festival: culinair, muziek en wellness, met onder meer het March Glow Opening, Frozen Cinema, Saturday Glow met almsound, Sunrise Skiing en de Spring Vibes Closing.

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HochkönigCard & autovrij reizen

Met de HochkönigCard profiteer je van tal van voordelen in de regio, van bergbanen tot vrijetijdsaanbod. Alle winterweitwander-routes zijn goed te combineren met het openbaar vervoer, en met het Guest Mobility Ticket reis je autovrij door de regio. Zo begint je vakantie al met een ontspannen, autovrije aanreis.

Herfst in de regio Hochkönig

De regio is niet alleen een winterbestemming. In de herfst kleurt het landschap en zijn de dagen ideaal voor wandelen en biketochten, met heldere berglucht en ver zicht. De Bauernherbst brengt traditionele feesten en regionale gerechten, en tijdens de Wildwochen staat wild uit de streek op het menu.

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Zomer in de regio Hochkönig

In de zomer draait het om ruim 340 kilometer wandelwegen, van rustige tochten met de zes kabelbanen tot de beklimming van de Hochkönig. Populair zijn de kruidenwandelingen naar de kruidenalmen. Op de fiets verbindt de Königstour Bike alle drie de plaatsen, met een van de grootste e-bikenetwerken van Oostenrijk. Voor gezinnen zijn er drie belevingsbergen — Prinzenberg Natrun, Erlebnisberg Gabühel en het Bergdorf der Tiere — en twee openluchtzwembaden.

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FAQ

De regio Hochkönig ligt in SalzburgerLand, aan de voet van de 2.941 meter hoge Hochkönig, en bestaat uit de plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach. Het gebied is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. Met het Guest Mobility Ticket reis je autovrij door de regio. Reisinformatie vind je op de aankomstpagina van de regio.

Het hart van het skigebied is de Königstour: een aaneengesloten skironde van 35 pistekilometers over zes toppen. Het gebied telt 34 liften en bergbanen. Er zijn instappunten in Maria Alm, Dienten en Mühlbach. Daarnaast liggen er zes rodelbanen in de regio.

Ja. Er zijn een Family Area en een Funslope met golfbanen, bochten en kleine sprongen, en de nieuwe Family Run Hochkönig is een belevingspiste van 2,5 kilometer. Met de Ski Challenge Hochkönig:in via de Skiline-app kunnen kinderen en volwassenen challenges doen en prijzen winnen. De Ski Movie Schönanger legt je afdaling vast als persoonlijke skifilm.

Naast de piste kun je winterwandelen over vier bewegwijzerde sterroutes, skitochten maken met gemarkeerde stijgroutes en rodelen op zes rodelbanen. De culinaire Königstouren combineren skiën met de streekkeuken. Veel routes zijn goed te combineren met het openbaar vervoer.

Vanaf de Hochkeil kijk je uit op de Mandlwände en het Steinernes Meer. De Ahornstein biedt een panorama over de hele regio, de Bischofsmütze en de Hohe Tauern. Bij Natrun en de Prinzensee kijk je uit over de Hochkönig en Maria Alm, en de Taghaube geeft zicht op het Steinernes Meer en de grasbergen. In het skigebied dienen meerdere "tronen" als fotopunt.

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