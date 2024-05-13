Montafon
Tussen berg en dal: leven met de seizoenen in het Montafon
Introduction
In het Montafon wordt het leven al sinds mensenheugenis bepaald door de harmonieuze wisselwerking tussen mens en natuur. Eeuwenlang bepaalde de Dreistufenlandwirtschaft – de seizoensmatige verplaatsing van het vee van het dal via de Maisäß tot op de Alpe – het jaarritme van de boerenfamilies.
Deze traditionele vorm van landbouw heeft een veelzijdig cultuurlandschap gevormd, met weiden, bergweiden, Alpen en de karakteristieke Maisäße op 1.200 tot 1.600 meter hoogte. Daar bracht men in de lente en vroege zomer eenvoudige maar arbeidsintensieve weken door, voor men in de hoogzomer verder trok naar de Alpe. Terwijl de Sennen daar kaas maakten, werd in het dal het hooi met veel moeite op steile hellingen binnengehaald. Met de herfst begon de Almabtrieb terug naar het dal. Zo sloot de natuurlijke kringloop van het landbouwjaar zich telkens opnieuw.
Ook al wordt deze vorm van landbouw tegenwoordig niet meer in haar volle omvang beoefend, de geest ervan leeft voort. Veel Maisäße hebben hun oorspronkelijke functie verloren, maar worden liefdevol onderhouden en fungeren nu als rustgevende toevluchtsoorden. Ook de Alpen worden nog steeds bewerkt. Bezoekers kunnen ter plekke zien hoe regionale specialiteiten worden geproduceerd – in de eerste plaats de unieke Montafoner Sura Kees. Deze lichte, pittige Sauerkäse behoort tot de oudste kaastradities in de Alpen en geniet tegenwoordig nieuwe waardering. Ook oude, bijna uitgestorven dierenrassen zoals het Montafoner Braunvieh en het Montafoner Steinschaf weerspiegelen de diepe verbondenheid van de regio met haar agrarische geschiedenis.
Wie het Montafon vandaag bezoekt, ontdekt op wandelpaden, bike-routes en klettersteigs overal de sporen van deze cultuur: oude alp-paden, zonnige hellingen met kleine nederzettingen en goed onderhouden bergweiden. Bewegen hoort hier al altijd bij het dagelijks leven en maakt landschap, traditie en seizoenen direct ervaarbaar.
Meerdere themaroutes in het „Alpenmosaik Montafon“ brengen deze geschiedenis op levendige wijze tot leven. De Montafoner Steinschafweg vertelt over het robuuste schapenras dat ooit bijna verdween. De Au- und Wiesenweg laat het door generaties heen gevormde dal-landschap zien met boerderijen, tuinen en weiden. Op de Siedlungsgeschichteweg kom je te weten waarom het Montafon al vroeg werd bewoond en hoe mensen eeuwenlang met de bergen hebben samengeleefd. De Talweg Schruns–St. Gallenkirch toont de nauwe verwevenheid van nederzettingen, landbouw en waterkracht langs de Ill. De Vier Barga Weg maakt boven de boomgrens de traditie van alpbeheer voelbaar, terwijl de Alpgues Rundweg in het Europaschutzgebiet Verwall een bijna ongerepte natuur met meren, moerassen en lariksbossen laat zien.
Zo vertelt het Montafon tot op vandaag het verhaal van een leven in het ritme van de seizoenen – een levenswijze die landschap, cultuur en mensen gevormd heeft en in vele facetten nog altijd voelbaar is.
De Montafon Brandnertal WildPass geeft toegang tot verschillende winter en zomer activiteiten in de bergen.
Zo voelt Montafon
3 dingen die Montafon zo bijzonder makenHier beleef je je zomerdroom te midden van schilderachtige landschappen, waar groene bergweiden bloeien, heldere beekjes ruisen en de rust van de natuur je omringt.
Authentiek en warm
Ervaar echte gastvrijheid en traditie in Montafon. De plaatselijke bevolking vertelt enthousiast de verhalen en mythen die het dal hebben gevormd.
Ontdek het alpenmozaïek van Montafon
Vier avontuurlijke gebieden - Verwall, Silvretta, Rätikon en Tal - maken van Montafon een uniek mozaïek van geologie, geschiedenis en cultuur.
Montafoner Tracht
In gesprek met zussen Anna en Julia wordt meteen duidelijk hoe levendig de cultuur in het Montafon nog altijd is. Hun Montafoner Tracht, die ze erfden van hun overgrootmoeder, dragen ze met trots verder. Voor hen is het niet zomaar kleding, maar een symbool van hun diepe verbondenheid met hun thuis en de tradities van het Montafon.
De Tracht hoort hier simpelweg bij het leven. Vroeger had elke vrouw er een, vandaag groeit de waardering opnieuw. De handgeborduurde details, verschillende hoofddeksels en jasjes maken elke Tracht uniek – echte ambacht, tot in de kleinste details. Ze wordt gedragen bij bijzondere momenten zoals doopfeesten en kirchtagen, maar voelt tegelijk heel vertrouwd in het dagelijks leven.
Ook de volgende generatie staat klaar. De kinderen van Anna en Julia dragen hun eigen Tracht met trots en zetten de traditie vol enthousiasme voort. Zo blijft het culturele erfgoed van het Montafon levend, van generatie op generatie.
Dialect ‘Muntafunerisch’ in het dagelijks leven:
Het Montafoner dialect, Muntafunerisch, is UNESCO-erkend immaterieel cultureel erfgoed en uniek binnen Oostenrijk. Het combineert Alemannische invloeden met oude Reto-Romaanse woorden. Tot vandaag leven zo’n 200 historische termen voort, zichtbaar in plaatsnamen als Schruns en Piz Buin.
Typische uitdrukkingen:
Grüaß Di – hallo
Pfüat Di – tot ziens
Guata margat – goedemorgen
Vergelt’s Gott – dank je wel
An Guata – eet smakelijk
Meer woorden vind je in het Montafoner dialectwoordenboek op muntafunerisch.at.
Top activiteitenActief in en rondom de bergen.
(E-)Mountainbiken
Volg dalen of beklim bergwegen per (e-)mountainbike. Oude handelsroutes en alpwegen verbinden sport, natuur en panorama’s in het Montafon.
Klimmen in Montafon
Op klettersteigs en zonnige rotswanden beleef je het Montafon van dichtbij. Kracht, rust en bergnatuur komen hier samen.
WandelenDeze selectie aan wandelingen in het Alpenmozaïek Montafon laten je de verbinding tussen mens, landschap en seizoenen op een bijzondere manier ervaren.
Siedlungsgeschichteweg
Waarom werd Montafon al vroeg bewoond? Deze wandeling combineert uitzicht op het Rätikon met verhalen over dorpen en bergleven.
Talweg Schruns–St. Gallenkirch
Langs de Ill ontdek je hoe dorpen, landbouw en waterkracht het dal verbinden, met steeds weer zicht op de omliggende bergen.
Vier Barga Weg
Gezinsvriendelijke route boven de boomgrens langs historische Barga. Speel- en infopunten brengen alpenbeheer en natuur tot leven.
Montafoner Steinschafweg
Bewandel de prachtige Montafoner Steinschafweg. Leer hoe het Montafoner schapenras zich aanpaste aan de bergen en met wat geluk spot je de dieren langs de route.
Au- en Wiesenweg
Deze route laat zien hoe landbouw Montafon vormde. Langs boerderijen en weides ervaar je het samenspel van mens, natuur en landschap.
Culinair Montafon
Dineren met het beste uitzichtBij deze twee restaurants kan je onder het genot van prachtige panorama's smullen van lokale gerechten.
Bergrestaurant Grüneck
Nieuw vanaf winter 2025/26 bij het bergstation Golm: modern, gezinsvriendelijk restaurant met panorama, kinderzone en à-la-carte Feineck. Alles onder één dak.
Een herontdekte smaakbeleving
In Montafon draait veel om Sura Kees - een kaastraditie die al eeuwenlang kenmerkend is voor het dal. De magere zure kaas met zijn unieke smaak was bijna vergeten tot hij een comeback maakte dankzij toegewijde zuivelfabrieken en de vereniging "Bewusstmontafon". Tegenwoordig is Sura Kees niet meer weg te denken uit de regionale keuken en maakt hij indruk met zijn lage vetgehalte, hoge eiwitgehalte en onvergelijkbare smaak.
Leuk weetje: Voor een brood Sura Kees is ongeveer 10 a 12 liter melk nodig - wat wordt geproduceerd op een van de 12 almboerderijen in Montafon.
“De Sura Kees laat zien hoe traditie en moderne keuken elkaar perfect aanvullen in het Montafon.”Peter Mangeng, Bewustmontafon
Montafon Keesknöpfli met Sura Kees
Top evenementenIn Montafon staan je allerlei evenementen te wachten - van sportieve en culturele evenementen tot traditionele feesten. Verheug je op onvergetelijke momenten!
Midzomervuren in Montafon
Laat je betoveren door de traditionele midzomer vreugdevuren! Vuurdansen, muziek, bergpanorama's en een gezellige sfeer maken deze zomeravond onvergetelijk.
Raiffeisen Montafon Arlberg Marathon
De Montafon Arlberg Marathon is een marathon door twee landen die lopers door adembenemende berglandschappen voert - een must voor sportliefhebbers!
M³ Montafon Mountainbike Marathon
De M³ Mountainbike Marathon biedt routes voor vrijetijdsfietsers en professionals. Ontdek de mooiste trails en de pure mountainbike-ervaring in Montafon.
Montafoner Resonanzen
Klassieke muziek op bijzondere locaties. Concerten waar landschap en klank samensmelten.
Montafoner Theaterwanderung
Theater en natuur versmelten tijdens deze wandelvoorstelling rond Gargellen, met humor, geschiedenis en verrassende ontmoetingen.
De PIZ Montafon als pionier
Met het in 2022 opgerichte "PIZ - toekomstlaboratorium voor duurzaam toerisme" geeft Montafon actief vorm aan een duurzame toekomst. De focus ligt op thema's als energie, mobiliteit, biodiversiteit en sociale verantwoordelijkheid. Het doel: een modelregio worden voor duurzaam toerisme. Met de Ökoprofit-certificering en het beoogde ecolabel voor toeristische regio's geeft de regio een duidelijk signaal af voor milieubescherming en levenskwaliteit - voor vandaag en morgen.
Meer informatie over de toekomstgerichte toeristische ontwikkeling in Montafon
Handige links
Montafon Tourismus
Montafonerstrasse 21
6780 Schruns
Telefoon: +43 506 686