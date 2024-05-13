Ontspannen reizen met de ÖBB
Zin in compleet nieuwe reiservaringen?
Introduction
Stel je voor: wakker worden, ontbijt aan je zitplaats, de zonsopgang voorbij zien glijden en aankomen in het centrum van je favoriete stad. Geen droom, maar de ÖBB Nightjet. De nieuwe generatie maakt nachtreizen nóg comfortabeler.
Vanuit Nederland rijden er dagelijks Nightjets vanaf Amsterdam (via Amersfoort en Deventer, of via Arnhem) naar zowel Innsbruck als Wenen.
Mini Cabins
In de slaapwagen reis je nu nog comfortabeler, want alle compartimenten beschikken over een eigen toilet en een douche. Dankzij een gezellige zitplek kun je onderweg ontspannen werken, lezen of eten. Vast gemonteerde bedden verhogen het slaapcomfort in zowel de slaap- als de nieuwe 4-persoons ligrijtuigen, zodat je uitgerust op je bestemming aankomt.
De innovatieve Mini Cabins voor alleenreizenden bieden maximale privacy. In de compacte ruimte vind je alles wat je nodig hebt voor een ongestoorde nachtreis. Met je NFC kaart doe je eenvoudig en veilig de deur op slot. Reis je liever met z’n tweeën, dan kunnen Mini Cabins op dezelfde verdieping via een kleine schuifdeur met elkaar worden verbonden.
In het nieuwe multifunctionele rijtuig zijn er fietsplaatsen voor liefhebbers en extra ruimte voor bagage, zoals ski- en snowboarduitrusting.
Voor reizigers met beperkte mobiliteit is in elke nieuwe Nightjet een modern, rolstoeltoegankelijk ligcompartiment en een aangepast toilet aanwezig, gemakkelijk bereikbaar via een instap op vloerniveau.
Comfortcategorieën in een oogopslag
Comfort Plus slaaprijtuig
Ruime coupé met eigen sanitair (WC & douche)
2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)
Gezellige zithoek
Comfort slaaprijtuig
Compartiment met eigen sanitair (WC & douche)
2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)
Gezellige zithoek
Mini Cabine
Innovatieve slaapcabines voor maximale privacy
Kluisjes voor schoenen & handbagage
Uitklapbare tafel voor ontbijt
Leeslamp, opbergruimte, jashaken, spiegel
Comfort couchetterijtuig
Moderne 4-persoonscoupés voor gezinnen & groepen
Vaste bedden
Meer ruimte & privacy
Barrièrevrij comfortcompartiment
Barrièrevrije coupé voor maximaal 2 rolstoelgebruikers & 2 begeleiders
Modern barrièrevrij toilet naast de deur
Rijtuig met lage instap
Comfortabel zitrijtuig & multifunctionele ruimte
Dubbele kuipstoelen met opklapbare armleuning & hoofdsteun over de hele lengte
Opbergmogelijkheden, leeslampjes & inductief opladen bij de stoelen
Multifunctionele ruimte met lage instap
Parkeerplaatsen voor fietsen
Ruimte voor bagage, kinderwagens, ski's en snowboards
Bagagebeveiliging met NFC-functie bij de bagagerekken
Comfort Plus slaaprijtuig
Ruime coupé met eigen sanitair (WC & douche)
2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)
Gezellige zithoek
Comfort slaaprijtuig
Compartiment met eigen sanitair (WC & douche)
2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)
Gezellige zithoek
Mini Cabine
Innovatieve slaapcabines voor maximale privacy
Kluisjes voor schoenen & handbagage
Uitklapbare tafel voor ontbijt
Leeslamp, opbergruimte, jashaken, spiegel
Comfort couchetterijtuig
Moderne 4-persoonscoupés voor gezinnen & groepen
Vaste bedden
Meer ruimte & privacy
Barrièrevrij comfortcompartiment
Barrièrevrije coupé voor maximaal 2 rolstoelgebruikers & 2 begeleiders
Modern barrièrevrij toilet naast de deur
Rijtuig met lage instap
Comfortabel zitrijtuig & multifunctionele ruimte
Dubbele kuipstoelen met opklapbare armleuning & hoofdsteun over de hele lengte
Opbergmogelijkheden, leeslampjes & inductief opladen bij de stoelen
Multifunctionele ruimte met lage instap
Parkeerplaatsen voor fietsen
Ruimte voor bagage, kinderwagens, ski's en snowboards
Bagagebeveiliging met NFC-functie bij de bagagerekken
Bestemmingen & ervaringenVan bruisende steden tot indrukwekkende natuurwonderen - ontdek de mooiste reisbestemmingen van Oostenrijk. Dankzij de perfecte treinverbindingen kun je duurzaam en stressvrij reizen.
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5 hoogtepunten in Innsbruck
Alpenflair ontmoet stedelijke coolness: Innsbruck biedt indrukwekkende bezienswaardigheden en outdooravonturen. Perfect bereikbaar met ÖBB.
SimplyGo! De ÖBB-app met een handige nieuwe extra functie
Tickets kopen in de ÖBB-app was nog nooit zo eenvoudig!
Met de nieuwe extra functie SimplyGo! herkent de app via GPS-tracking welke trajecten je binnen Oostenrijk hebt afgelegd. De dag erna wordt automatisch het juiste ov-tarief berekend. Perfect als je graag flexibel en spontaan reist met trein, bus, metro of tram.
Na een succesvolle check-in kun je deze vervoermiddelen in Oostenrijk gebruiken, inclusief corridortrajecten:
Regionale en langeafstandstreinen van ÖBB
Binnenlandse ÖBB-bussen
Geselecteerde regionale treinen (bijv. GKB en GYSEV)
Alle regionale bus- en stadsvervoerders die tickets van vervoersverbonden accepteren (bijv. Wiener Linien, Graz Linien en Innsbrucker Verkehrsbetriebe)
Beschikbare tickets
ÖBB-standaardtickets 2e klas
Enkele ritten van vervoersverbonden
Dagkaarten (voor een kalenderdag of 24 uur)
SimplyGo! houdt automatisch rekening met bestaande tickets, klantenkaarten en kortingen, zolang deze in je ÖBB-account zijn opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan:
Kortingen (bijv. Oostenrijkse gehandicaptenpas)
Klantenkaarten (bijv. Vorteilscard Classic)
Netkaarten (bijv. jaarabonnement voor Wenen)
Andere reeds aanwezige tickets (bijv. stadsvervoer Salzburg)
Let op
Tickets voor nachttreinen en beperkte aanbiedingen zoals Sparschiene-tickets zijn niet beschikbaar via SimplyGo!.
Klimaatvriendelijk reizen met de trein
Reizen met de trein is 27 keer klimaatvriendelijker dan met de auto & 51 keer beter dan met het vliegtuig. Bijzonder duurzaam: de nieuwe Nightjets & Railjets.
Informatie en tips over reizen en lokale mobiliteit
4x gemakkelijk mobiel in de zomervakantie
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien
Telefoon: +43 1 93000 0