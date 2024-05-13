Mini Cabins

In de slaapwagen reis je nu nog comfortabeler, want alle compartimenten beschikken over een eigen toilet en een douche. Dankzij een gezellige zitplek kun je onderweg ontspannen werken, lezen of eten. Vast gemonteerde bedden verhogen het slaapcomfort in zowel de slaap- als de nieuwe 4-persoons ligrijtuigen, zodat je uitgerust op je bestemming aankomt.

De innovatieve Mini Cabins voor alleenreizenden bieden maximale privacy. In de compacte ruimte vind je alles wat je nodig hebt voor een ongestoorde nachtreis. Met je NFC kaart doe je eenvoudig en veilig de deur op slot. Reis je liever met z’n tweeën, dan kunnen Mini Cabins op dezelfde verdieping via een kleine schuifdeur met elkaar worden verbonden.

In het nieuwe multifunctionele rijtuig zijn er fietsplaatsen voor liefhebbers en extra ruimte voor bagage, zoals ski- en snowboarduitrusting.

Voor reizigers met beperkte mobiliteit is in elke nieuwe Nightjet een modern, rolstoeltoegankelijk ligcompartiment en een aangepast toilet aanwezig, gemakkelijk bereikbaar via een instap op vloerniveau.