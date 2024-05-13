Nightjet train traveling through hilly landscape with fields and meadows at evening light
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Ontspannen reizen met de ÖBB
Zin in compleet nieuwe reiservaringen?

De nieuwe generatie Nightjets: nachtreizen anno 2026

Stel je voor: wakker worden, ontbijt aan je zitplaats, de zonsopgang voorbij zien glijden en aankomen in het centrum van je favoriete stad. Geen droom, maar de ÖBB Nightjet. De nieuwe generatie maakt nachtreizen nóg comfortabeler.

Vanuit Nederland rijden er dagelijks Nightjets vanaf Amsterdam (via Amersfoort en Deventer, of via Arnhem) naar zowel Innsbruck als Wenen.

Nog meer privacy voor alleenreizenden

Mini Cabins

In de slaapwagen reis je nu nog comfortabeler, want alle compartimenten beschikken over een eigen toilet en een douche. Dankzij een gezellige zitplek kun je onderweg ontspannen werken, lezen of eten. Vast gemonteerde bedden verhogen het slaapcomfort in zowel de slaap- als de nieuwe 4-persoons ligrijtuigen, zodat je uitgerust op je bestemming aankomt.

De innovatieve Mini Cabins voor alleenreizenden bieden maximale privacy. In de compacte ruimte vind je alles wat je nodig hebt voor een ongestoorde nachtreis. Met je NFC kaart doe je eenvoudig en veilig de deur op slot. Reis je liever met z’n tweeën, dan kunnen Mini Cabins op dezelfde verdieping via een kleine schuifdeur met elkaar worden verbonden.

In het nieuwe multifunctionele rijtuig zijn er fietsplaatsen voor liefhebbers en extra ruimte voor bagage, zoals ski- en snowboarduitrusting.

Voor reizigers met beperkte mobiliteit is in elke nieuwe Nightjet een modern, rolstoeltoegankelijk ligcompartiment en een aangepast toilet aanwezig, gemakkelijk bereikbaar via een instap op vloerniveau.

De nieuwe generatie Nightjets

Comfortcategorieën in een oogopslag

Comfort Plus slaaprijtuig

  • Ruime coupé met eigen sanitair (WC & douche)

  • 2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)

  • Gezellige zithoek

Comfort slaaprijtuig

  • Compartiment met eigen sanitair (WC & douche)

  • 2 vaste bedden boven elkaar (te boeken als coupé voor 1 of 2 personen)

  • Gezellige zithoek

Mini Cabine

  • Innovatieve slaapcabines voor maximale privacy

  • Kluisjes voor schoenen & handbagage

  • Uitklapbare tafel voor ontbijt

  • Leeslamp, opbergruimte, jashaken, spiegel

Comfort couchetterijtuig

  • Moderne 4-persoonscoupés voor gezinnen & groepen

  • Vaste bedden

  • Meer ruimte & privacy

Barrièrevrij comfortcompartiment

  • Barrièrevrije coupé voor maximaal 2 rolstoelgebruikers & 2 begeleiders

  • Modern barrièrevrij toilet naast de deur

  • Rijtuig met lage instap

Comfortabel zitrijtuig & multifunctionele ruimte

  • Dubbele kuipstoelen met opklapbare armleuning & hoofdsteun over de hele lengte

  • Opbergmogelijkheden, leeslampjes & inductief opladen bij de stoelen

  • Multifunctionele ruimte met lage instap

  • Parkeerplaatsen voor fietsen

  • Ruimte voor bagage, kinderwagens, ski's en snowboards

  • Bagagebeveiliging met NFC-functie bij de bagagerekken

Bestemmingen & ervaringen

Van bruisende steden tot indrukwekkende natuurwonderen - ontdek de mooiste reisbestemmingen van Oostenrijk. Dankzij de perfecte treinverbindingen kun je duurzaam en stressvrij reizen.

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Top attracties Klagenfurt
Reizen met het OV in heel Oostenrijk

SimplyGo! De ÖBB-app met een handige nieuwe extra functie

Tickets kopen in de ÖBB-app was nog nooit zo eenvoudig!

Met de nieuwe extra functie SimplyGo! herkent de app via GPS-tracking welke trajecten je binnen Oostenrijk hebt afgelegd. De dag erna wordt automatisch het juiste ov-tarief berekend. Perfect als je graag flexibel en spontaan reist met trein, bus, metro of tram.

Na een succesvolle check-in kun je deze vervoermiddelen in Oostenrijk gebruiken, inclusief corridortrajecten:

  • Regionale en langeafstandstreinen van ÖBB

  • Binnenlandse ÖBB-bussen

  • Geselecteerde regionale treinen (bijv. GKB en GYSEV)

  • Alle regionale bus- en stadsvervoerders die tickets van vervoersverbonden accepteren (bijv. Wiener Linien, Graz Linien en Innsbrucker Verkehrsbetriebe)

Beschikbare tickets

  • ÖBB-standaardtickets 2e klas

  • Enkele ritten van vervoersverbonden

  • Dagkaarten (voor een kalenderdag of 24 uur)

SimplyGo! houdt automatisch rekening met bestaande tickets, klantenkaarten en kortingen, zolang deze in je ÖBB-account zijn opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kortingen (bijv. Oostenrijkse gehandicaptenpas)

  • Klantenkaarten (bijv. Vorteilscard Classic)

  • Netkaarten (bijv. jaarabonnement voor Wenen)

  • Andere reeds aanwezige tickets (bijv. stadsvervoer Salzburg)

SimplyGo!

Let op

Tickets voor nachttreinen en beperkte aanbiedingen zoals Sparschiene-tickets zijn niet beschikbaar via SimplyGo!.

Duurzaam reizen

Klimaatvriendelijk reizen met de trein

Reizen met de trein is 27 keer klimaatvriendelijker dan met de auto & 51 keer beter dan met het vliegtuig. Bijzonder duurzaam: de nieuwe Nightjets & Railjets.

Informatie en tips over reizen en lokale mobiliteit

Met een goed ontwikkeld netwerk van regionale treinen, ophaaldiensten, wandelbussen en huurfietsen ben je perfect mobiel op je vakantiebestemming. Veel gastenkaarten zijn inclusief gratis reizen met regionale bussen.

Duurzame regio's met een uitgekiend mobiliteitsprogramma zijn onder andere

Burgenland

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Als je op vakantie gaat, kun je veel uitstoot, stress en geld besparen door met ÖBB van en naar je bestemming te reizen. Bijvoorbeeld met de Vorteilscardwaarmee je tot 50% korting krijgt op elk standaard ÖBB-ticket. De Vorteilscard is verkrijgbaar als:

  • ÖBB Vorteilscard Classic - voor iedereen (online)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend - voor iedereen tot 26 jaar

  • ÖBB Vorteilscard Familie - voor reizen met kinderen

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in - voor iedereen ouder dan 65 jaar

  • ÖBB Vorteilscard Comfort - voor 1 jaar 50 op zitplaatsreserveringen

Plan je een langere reis? "Nog één keer slapen tot jouw bestemming" is het motto van de ÖBB Nightjet. Als je op tijd boekt, kun je tickets krijgen met de Spaarrail.

Als je zin hebt om te wandelen, gebruik dan de dienst van Zuugle. Hier kun je zoeken naar 8.755 verschillende bergtochten in de DACH-regio die per bus en trein bereikbaar zijn.

4x gemakkelijk mobiel in de zomervakantie

Contactgegevens

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft

Am Hauptbahnhof 2

1100 Wien

Telefoon: +43 1 93000 0

impressum@pv.oebb.at
www.oebb.at

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