Oberösterreich
Het échte zomergevoel binnen handbereik
Introduction
Oberösterreich is dé bestemming voor een actieve en gevarieerde zomer. Of je nu houdt van wandelen, fietsen, cultuur of quality time met het gezin, hier vind je het allemaal.
Het schilderachtige Salzkammergut telt 76 meren, waaronder de Attersee, Oostenrijks grootste binnenmeer. Met de imposante Dachstein, eeuwenoude zoutmijnen en charmante plaatsen zoals Hallstatt (UNESCO Werelderfgoed) en Bad Ischl (Culturele Hoofdstad van Europa 2024), is dit een regio vol hoogtepunten.
Ook buiten het Salzkammergut valt er veel te beleven: van de Donau en haar fietsroutes tot het Quellenviertel en het 360° Alpenland, met indrukwekkende bergpanorama’s, kloven en historische steden zoals Steyr. En natuurlijk mag ook de hoofdstad Linz niet ontbreken, waar cultuur en creativiteit aan de Donau samenkomen.
Daarom Oberösterreich bezoeken
ideaal voor wandel- en fietstochten
prachtige combinatie van bergen en meren in het Salzkammergut
de wilde Pyhrn-Priel Alpen en het Nationaal Park Kalkalpen
het bosrijke en romantische Böhmerwald
een breed scala aan zomeractiviteiten voor jong en oud
vanalles te beleven voor de wandelaar en de fietser
fijne keuken op de heuvel en in het dal
een breed scala aan culturele ervaringen
geweldige wellness faciliteiten
Vakantie met het gezin
Het duurt niet lang om in Oberösterreich te komen, kinderen zijn overal welkom en de regionale gastenkaarten bieden veel familiekortingen.
Waterpret: 76 meren met drinkwaterkwaliteit
Het Salzkammergut in Oberösterreich betovert met maar liefst 76 kristalheldere meren met drinkwaterkwaliteit nodigen uit tot zwemmen, wandelen en puur genieten.
Maak gemakkelijk een rondreis
Roadtrip? Goed idee! Of je nu heel of deels in Oberösterreich verblijft, er valt genoeg te ontdekken, van natuur en cultuur tot culinaire verrassingen.
De regio's van OberösterreichOberösterreich is verrassend veelzijdig. In een relatief compacte regio wisselen bergen en meren, rivierlandschappen, heuvels en ruige wildernis elkaar af. Van het Salzkammergut tot het Mühlviertel en van de Donau tot de Kalkalpen: elke streek heeft zijn eigen karakter.
Salzkammergut - Arriveren, een duik nemen en opleven
Deze regio betovert met de schoonheid van kristalheldere meren en bergen met verre uitzichten. Het Salzkammergut is een paradijs voor zwem-, wandel- en fietsliefhebbers.
Recreatiegebied Attersee-Attergau
De turquoise kleur en uitzonderlijk goede waterkwaliteit van het grootste binnenmeer van Oostenrijk werd al gewaardeerd door kunstenaars Klimt en Mahler.
De vakantieregio Dachstein Salzkammergut
Hier vind je bijna 3.000 meter gletsjerheldere meren, bossen, weiden en alpenweiden. Gemakkelijk bereikbare bezienswaardigheden
De Donau-fietsregio
De Donau vormt een natuurlijke levensader door Oberösterreich. Langs de rivier fiets je langs steile oevers, groene heuvels en charmante plaatsen.
Linz - diversiteit aan de oevers van de Donau
Een stad aan de Donau waar natuur, cultuur en industrie op een verrassend harmonieuze manier samengaan. Modern en levendig, vol bezienswaardigheden.
360° Alpenland
Het 360° Alpenland: majestueus en veelzijdig. Van het architectonische juweel Steyr tot de wilde Pyhrn-Priel alpen, het Nationaal Park Kalkalpen en het relaxte Bad Hall.
Quellenviertel - waar energie opborrelt
Heetwaterbronnen, bier- en broodtradities, fietsen langs de Inn en festivals maken deze regio levendig en veelzijdig.
Introduction
Oberösterreich is een echt fietsregio: van vlakke rivierpaden tot bergtrail-avonturen. Met perfect bewegwijzerde routes voor e-bike, racefiets, MTB en gravel.
De mooiste fietsroutes in Oberösterreich
Donauradweg
De klassieker langs de Donau: van Passau door wisselende landschappen, kastelen en cultuursteden tot in Grein.
Salzkammergut BergeSeen E-Trail
640 km e-MTB plezier door de Berge-Seen-wereld van het Salzkammergut. In 10 etappes of gewoon in hapklare weekendstukken.
Bio-Entdeckertour (Mühlviertel)
Vierdaagse fietstocht van ca. 200 km door de Bioregion Mühlviertel, met heerlijke tussenstops bij bio-bakkers, kaasmakers en brouwers.
Trans Nationalpark
Zes etappes vol natuur: van Steyr door de Kalkalpen en het Gesäuse tot Johnsbach. Perfect voor sportieve e-bikers en MTB-fans.
Gravel Austria in Oberösterreich
Voor sportieve gravelbikers: 450 km en 8.000 hoogtemeters door een droomdecor van meren, dalen en bergwegen.
Introduction
Oberösterreich is een wandelparadijs: van zachte dalroutes tot pittige bergpaden. Met langeafstandsroutes, pelgrimswegen en unieke wandelervaringen voor lichaam én hoofd.
De beste wandelroutes
Donausteig – langeafstandswandeling
Wandel 450 km langs de Donau van Passau via Linz naar Grein, met panoramische uitzichten, cultuur en afwisselende natuur.
Strudengauer 9er – wandelmarathon
Een uitdagende 42 km wandelmarathon door 9 dorpen rond Grein met steile paden, stenen highlights en prachtige uitzichten.
Sebaldusweg – Pilgrempad
Spirituele wandeling van ca. 85 km door het Ennstal: zeven kerken, kapellen en natuurplekken met ruimte voor reflectie.
Nog meer wandelroutesNaast de bekendste paden zijn er in Oberösterreich ook tal van langeafstandsroutes en thematische wandelingen die natuur, geschiedenis en beleving combineren.
Sebaldusweg – Weg der Wertschätzung
Een ca. 85 km pelgrimroute door het Ennstal met natuur en cultuur, langs kerken en kapellen, bedoeld om in beweging tot reflectie te komen.
Granitpilgern – pelgrimsroute in het Mühlviertel
Spirituele wandeling van 3–4 dagen door het karaktervolle Mühlviertel met rustplekken en natuur.
Salzkammergut BergeSeen Trail
Langafstandswandeling van ca. 350 km van meer naar meer door het Salzkammergut, met alpine varianten en regionale etappes.
Weg des Salzes – historische route
Wandel langs het spoor van het “witte goud”, van Altaussee via Hallstatt, Bad Ischl, Ebensee en Gmunden tot verder richting Budweis.
Sebaldusweg – Weg der Wertschätzung
Een ca. 85 km pelgrimroute door het Ennstal met natuur en cultuur, langs kerken en kapellen, bedoeld om in beweging tot reflectie te komen.
Granitpilgern – pelgrimsroute in het Mühlviertel
Spirituele wandeling van 3–4 dagen door het karaktervolle Mühlviertel met rustplekken en natuur.
Salzkammergut BergeSeen Trail
Langafstandswandeling van ca. 350 km van meer naar meer door het Salzkammergut, met alpine varianten en regionale etappes.
Weg des Salzes – historische route
Wandel langs het spoor van het “witte goud”, van Altaussee via Hallstatt, Bad Ischl, Ebensee en Gmunden tot verder richting Budweis.
Culinair genieten in Oberösterreich
De keuken van Oberösterreich draait om gastvrijheid, traditie en plezier in koken. In gezellige Wirtshäuser en verfijnde restaurants worden klassieke gerechten met liefde opnieuw geïnterpreteerd. Van knoedels, vis en bier tot het beroemde Bratl in der Rein.
Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Initiatieven zoals de Bioregion Mühlviertel, talrijke bio-bieren, de Bio-Entdeckertour en het innovatieve Biohof Geinberg laten zien hoe sterk de regio inzet op kwaliteit en biologische productie. De basis vormt een rijk aanbod aan lokale ingrediënten, die het hele jaar door in de keuken worden gebruikt.
De culinaire wereld van Oberösterreich reikt van authentieke Wirtshauskultur tot bekroonde gastronomie. Met hopteelt, kleine brouwerijen en festivals zoals FELIX – Das Wirtshausfestival, Tavolata en Mundart bruist de regio van smaak en karakter.
Linz: cultuur, innovatie en events
Linz is de bruisende hoofdstad van Oberösterreich, waar het culturele hart van de regio klopt aan de oevers van de Donau. De stad combineert een levendige sfeer met een verrassend creatieve en toekomstgerichte kant. Als UNESCO City of Media Arts staat Linz bekend om innovatie, digitale kunst en een sterke festivalscene. Een absolute highlight is het Ars Electronica Center, het ‘museum van de toekomst’, waar kunst, technologie en maatschappij samenkomen. Van concerten en openluchtevents tot moderne architectuur en historische plekken: Linz is een ideale citybreak in het groen.
Introduction
Wist je dat je in Oberösterreich het hele jaar door kunt surfen op de grootste riviergolf ter wereld? In Ebensee wachten golven tot 10 meter breed en 1,5 meter hoog – uniek in het Oostenrijkse binnenland. Een must voor surfers én nieuwsgierige kijkers.
Herfst in Oberösterreich: Cultuur, cultuur, cultuur
In de herfst laat Oberösterreich zich van zijn meest inspirerende kant zien. Concerten, festivals, tentoonstellingen, musicals en creatieve events volgen elkaar in hoog tempo op. Van klassieke muziek tot punk, van moderne media arttot levend erfgoed: cultuur is hier geen bijzaak, maar een manier van leven.
Een krachtige impuls kwam van het Superkulturjahr 2024, met Bad Ischl Salzkammergut als Culturele Hoofdstad van Europa en de viering van 200 jaar Anton Bruckner. Die energie blijft ook in 2026 en daarna voelbaar, met nieuwe projecten, tentoonstellingen en bijzondere culturele formats.
In Linz, de hoofdstad aan de Donau, komt alles samen. Als UNESCO City of Media Arts verrast de stad met innovatieve musea zoals het Ars Electronica Center en grote evenementen als Klassik am Dom, SBÄM en LIDO Sounds. Maar ook buiten Linz bruist het: van de Donaufestwochen in Grein en het muziekfestival in Steyr tot Woodstock der Blasmusik en de legendarische concerten op Burg Clam.
Daarnaast nodigen kastelen, ruïnes en moderne musea uit tot culturele ontdekkingstochten. Historische stadjes zoals Steyr, Schärding en Gmunden combineren sfeer met geschiedenis. Ook UNESCO-werelderfgoed speelt een hoofdrol: van Hallstatt en de zoutmijnen tot de Donaulimes en immaterieel erfgoed zoals Blaudruck, Maultrommelmuziek en de Linzer Goldhaube.
Praktische informatie
Hoe kom je er?
Je kunt per trein, auto of bus komen.
Waar kun je overnachten?
Het maakt niet uit of je op zoek bent naar een hotel, pension of privé-accommodatie - Oberösterreich biedt geschikte accommodatie voor iedereen!
Welke berghutten kun je bezoeken?
Er zijn hutten op de bergkammen met prachtige uitzichten en hutten in de dalen.
Welke evenementen vinden er plaats?
Hier vind je een overzicht van culturele en sportieve evenementen in de regio.
Verdwaal je niet?
Helemaal niet met onze routeplanner en kaarten van de verschillende activiteiten.
Oberösterreich Tourismus Information
Freistädter Straße 119
4041 Linz
Telefoon: +43732221022