Two adults and two children standing on the shore of a mountain lake with rocky peaks and forest in the background.
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Oberösterreich
Het échte zomergevoel binnen handbereik

Alles wat Oostenrijk zo bijzonder maakt, komt samen in Oberösterreich. Bergen, heldere meren, en fascinerende landschappen.

Oberösterreich is dé bestemming voor een actieve en gevarieerde zomer. Of je nu houdt van wandelen, fietsen, cultuur of quality time met het gezin, hier vind je het allemaal.

Het schilderachtige Salzkammergut telt 76 meren, waaronder de Attersee, Oostenrijks grootste binnenmeer. Met de imposante Dachstein, eeuwenoude zoutmijnen en charmante plaatsen zoals Hallstatt (UNESCO Werelderfgoed) en Bad Ischl (Culturele Hoofdstad van Europa 2024), is dit een regio vol hoogtepunten.

Ook buiten het Salzkammergut valt er veel te beleven: van de Donau en haar fietsroutes tot het Quellenviertel en het 360° Alpenland, met indrukwekkende bergpanorama’s, kloven en historische steden zoals Steyr. En natuurlijk mag ook de hoofdstad Linz niet ontbreken, waar cultuur en creativiteit aan de Donau samenkomen.

Ideaal voor
Families
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Aankomst
Accommodties
Zomer bergbanen
De zomer is dichtbijin Oberösterreich

Daarom Oberösterreich bezoeken

  • ideaal voor wandel- en fietstochten

  • prachtige combinatie van bergen en meren in het Salzkammergut

  • de wilde Pyhrn-Priel Alpen en het Nationaal Park Kalkalpen

  • het bosrijke en romantische Böhmerwald

  • een breed scala aan zomeractiviteiten voor jong en oud

  • vanalles te beleven voor de wandelaar en de fietser

  • fijne keuken op de heuvel en in het dal

  • een breed scala aan culturele ervaringen

  • geweldige wellness faciliteiten

Meer over de regio

Vakantie met het gezin

Het duurt niet lang om in Oberösterreich te komen, kinderen zijn overal welkom en de regionale gastenkaarten bieden veel familiekortingen.

Voor gezinnen

Waterpret: 76 meren met drinkwaterkwaliteit

Het Salzkammergut in Oberösterreich betovert met maar liefst 76 kristalheldere meren met drinkwaterkwaliteit nodigen uit tot zwemmen, wandelen en puur genieten.

Op naar waterpret

Maak gemakkelijk een rondreis

Roadtrip? Goed idee! Of je nu heel of deels in Oberösterreich verblijft, er valt genoeg te ontdekken, van natuur en cultuur tot culinaire verrassingen.

De tien leukste stops

Gerenommeerde gastvrijheid

Oberösterreich staat bekend om zijn warme gastvrijheid en creatieve gastronomie. Hier worden traditionele lekkernijen van regionale ingrediënten met liefde geserveerd.

Culinaire specialiteiten

De regio's van Oberösterreich

Oberösterreich is verrassend veelzijdig. In een relatief compacte regio wisselen bergen en meren, rivierlandschappen, heuvels en ruige wildernis elkaar af. Van het Salzkammergut tot het Mühlviertel en van de Donau tot de Kalkalpen: elke streek heeft zijn eigen karakter.

Salzkammergut - Arriveren, een duik nemen en opleven

Deze regio betovert met de schoonheid van kristalheldere meren en bergen met verre uitzichten. Het Salzkammergut is een paradijs voor zwem-, wandel- en fietsliefhebbers.

Diversiteit tussen bergen en meren

Recreatiegebied Attersee-Attergau

De turquoise kleur en uitzonderlijk goede waterkwaliteit van het grootste binnenmeer van Oostenrijk werd al gewaardeerd door kunstenaars Klimt en Mahler.

Op het land en in het water

De vakantieregio Dachstein Salzkammergut

Hier vind je bijna 3.000 meter gletsjerheldere meren, bossen, weiden en alpenweiden. Gemakkelijk bereikbare bezienswaardigheden

Ontdek het zout erfgoed

De Donau-fietsregio

De Donau vormt een natuurlijke levensader door Oberösterreich. Langs de rivier fiets je langs steile oevers, groene heuvels en charmante plaatsen.

Voor natuur- en cultuurbelevenissen

Linz - diversiteit aan de oevers van de Donau

Een stad aan de Donau waar natuur, cultuur en industrie op een verrassend harmonieuze manier samengaan. Modern en levendig, vol bezienswaardigheden.

Voor traditie en moderniteit

360° Alpenland

Het 360° Alpenland: majestueus en veelzijdig. Van het architectonische juweel Steyr tot de wilde Pyhrn-Priel alpen, het Nationaal Park Kalkalpen en het relaxte Bad Hall.

Voor natuur en cultuur

Quellenviertel - waar energie opborrelt

Heetwaterbronnen, bier- en broodtradities, fietsen langs de Inn en festivals maken deze regio levendig en veelzijdig.

Zoek jouw energiebron

Mühlviertel & Böhmerwald – graniet en heuvels

Ten noorden van de Donau ligt een karaktervolle streek van granietheuvels, bossen en weidse uitzichten tot aan de Tsjechische grens. Perfect om te fietsen of te wandelen.

Ontdek het Mühlviertel
Fietsen in Oberösterreich

Oberösterreich is een echt fietsregio: van vlakke rivierpaden tot bergtrail-avonturen. Met perfect bewegwijzerde routes voor e-bike, racefiets, MTB en gravel.

Alles over fietsen in Oberösterreich

De mooiste fietsroutes in Oberösterreich

Donauradweg

De klassieker langs de Donau: van Passau door wisselende landschappen, kastelen en cultuursteden tot in Grein.

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Salzkammergut BergeSeen E-Trail

640 km e-MTB plezier door de Berge-Seen-wereld van het Salzkammergut. In 10 etappes of gewoon in hapklare weekendstukken.

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Bio-Entdeckertour (Mühlviertel)

Vierdaagse fietstocht van ca. 200 km door de Bioregion Mühlviertel, met heerlijke tussenstops bij bio-bakkers, kaasmakers en brouwers.

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Trans Nationalpark

Zes etappes vol natuur: van Steyr door de Kalkalpen en het Gesäuse tot Johnsbach. Perfect voor sportieve e-bikers en MTB-fans.

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Gravel Austria in Oberösterreich

Voor sportieve gravelbikers: 450 km en 8.000 hoogtemeters door een droomdecor van meren, dalen en bergwegen.

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Genuss-Radrouten (Donauregio)

15 bewegwijzerde e-bike rondroutes met panoramapauzes en stops bij lokale makers, chefs en producenten in het Donau-achterland.

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Wandelen in Oberösterreich

Oberösterreich is een wandelparadijs: van zachte dalroutes tot pittige bergpaden. Met langeafstandsroutes, pelgrimswegen en unieke wandelervaringen voor lichaam én hoofd.

Alles over wandelen in Oberösterreich

De beste wandelroutes

Donausteig – langeafstandswandeling

Wandel 450 km langs de Donau van Passau via Linz naar Grein, met panoramische uitzichten, cultuur en afwisselende natuur.

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Strudengauer 9er – wandelmarathon

Een uitdagende 42 km wandelmarathon door 9 dorpen rond Grein met steile paden, stenen highlights en prachtige uitzichten.

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Sebaldusweg – Pilgrempad

Spirituele wandeling van ca. 85 km door het Ennstal: zeven kerken, kapellen en natuurplekken met ruimte voor reflectie.

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Donausteig Dagtochten & korte rondjes

Vele kortere Donausteig-rondes voor dagtochten, perfect voor ontspannende wandelingen met mooie uitzichten en variatie.

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Nog meer wandelroutes

Naast de bekendste paden zijn er in Oberösterreich ook tal van langeafstandsroutes en thematische wandelingen die natuur, geschiedenis en beleving combineren.

Sebaldusweg – Weg der Wertschätzung

Een ca. 85 km pelgrimroute door het Ennstal met natuur en cultuur, langs kerken en kapellen, bedoeld om in beweging tot reflectie te komen.

Naar de route
Nog meer routes op de Seebaldusweg

Granitpilgern – pelgrimsroute in het Mühlviertel

Spirituele wandeling van 3–4 dagen door het karaktervolle Mühlviertel met rustplekken en natuur.

Naar de route

Salzkammergut BergeSeen Trail

Langafstandswandeling van ca. 350 km van meer naar meer door het Salzkammergut, met alpine varianten en regionale etappes.

Naar de route

Weg des Salzes – historische route

Wandel langs het spoor van het “witte goud”, van Altaussee via Hallstatt, Bad Ischl, Ebensee en Gmunden tot verder richting Budweis.

Naar de route

Culinair genieten in Oberösterreich

De keuken van Oberösterreich draait om gastvrijheid, traditie en plezier in koken. In gezellige Wirtshäuser en verfijnde restaurants worden klassieke gerechten met liefde opnieuw geïnterpreteerd. Van knoedels, vis en bier tot het beroemde Bratl in der Rein.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Initiatieven zoals de Bioregion Mühlviertel, talrijke bio-bieren, de Bio-Entdeckertour en het innovatieve Biohof Geinberg laten zien hoe sterk de regio inzet op kwaliteit en biologische productie. De basis vormt een rijk aanbod aan lokale ingrediënten, die het hele jaar door in de keuken worden gebruikt.

De culinaire wereld van Oberösterreich reikt van authentieke Wirtshauskultur tot bekroonde gastronomie. Met hopteelt, kleine brouwerijen en festivals zoals FELIX – Das Wirtshausfestival, Tavolata en Mundart bruist de regio van smaak en karakter.

Over traditionele gastronomieAlles over eten en drinken
Uitgelicht

Linz: cultuur, innovatie en events

Linz is de bruisende hoofdstad van Oberösterreich, waar het culturele hart van de regio klopt aan de oevers van de Donau. De stad combineert een levendige sfeer met een verrassend creatieve en toekomstgerichte kant. Als UNESCO City of Media Arts staat Linz bekend om innovatie, digitale kunst en een sterke festivalscene. Een absolute highlight is het Ars Electronica Center, het ‘museum van de toekomst’, waar kunst, technologie en maatschappij samenkomen. Van concerten en openluchtevents tot moderne architectuur en historische plekken: Linz is een ideale citybreak in het groen.

Actieve insidertip: Surfen op de grootste riviergolf ter wereld

Wist je dat je in Oberösterreich het hele jaar door kunt surfen op de grootste riviergolf ter wereld? In Ebensee wachten golven tot 10 meter breed en 1,5 meter hoog – uniek in het Oostenrijkse binnenland. Een must voor surfers én nieuwsgierige kijkers.

Ontdek deze unieke surfplek
Cultureel vuurwerk

Herfst in Oberösterreich: Cultuur, cultuur, cultuur

In de herfst laat Oberösterreich zich van zijn meest inspirerende kant zien. Concerten, festivals, tentoonstellingen, musicals en creatieve events volgen elkaar in hoog tempo op. Van klassieke muziek tot punk, van moderne media arttot levend erfgoed: cultuur is hier geen bijzaak, maar een manier van leven.

Een krachtige impuls kwam van het Superkulturjahr 2024, met Bad Ischl Salzkammergut als Culturele Hoofdstad van Europa en de viering van 200 jaar Anton Bruckner. Die energie blijft ook in 2026 en daarna voelbaar, met nieuwe projecten, tentoonstellingen en bijzondere culturele formats.

In Linz, de hoofdstad aan de Donau, komt alles samen. Als UNESCO City of Media Arts verrast de stad met innovatieve musea zoals het Ars Electronica Center en grote evenementen als Klassik am Dom, SBÄM en LIDO Sounds. Maar ook buiten Linz bruist het: van de Donaufestwochen in Grein en het muziekfestival in Steyr tot Woodstock der Blasmusik en de legendarische concerten op Burg Clam.

Daarnaast nodigen kastelen, ruïnes en moderne musea uit tot culturele ontdekkingstochten. Historische stadjes zoals Steyr, Schärding en Gmunden combineren sfeer met geschiedenis. Ook UNESCO-werelderfgoed speelt een hoofdrol: van Hallstatt en de zoutmijnen tot de Donaulimes en immaterieel erfgoed zoals Blaudruck, Maultrommelmuziek en de Linzer Goldhaube.

Cultureel Oberösterreich
Goed om te weten

Praktische informatie

Hoe kom je er?
Je kunt per trein, auto of bus komen.

Waar kun je overnachten?
Het maakt niet uit of je op zoek bent naar een hotel, pension of privé-accommodatie - Oberösterreich biedt geschikte accommodatie voor iedereen!

Welke berghutten kun je bezoeken?
Er zijn hutten op de bergkammen met prachtige uitzichten en hutten in de dalen.

Welke evenementen vinden er plaats?
Hier vind je een overzicht van culturele en sportieve evenementen in de regio.

Verdwaal je niet?
Helemaal niet met onze routeplanner en kaarten van de verschillende activiteiten.

Contactgegevens

Oberösterreich Tourismus Information

Freistädter Straße 119

4041 Linz

Telefoon: +43732221022

info@oberoesterreich.at
Meer informatie

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