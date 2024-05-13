Herfst in Oberösterreich: Cultuur, cultuur, cultuur

In de herfst laat Oberösterreich zich van zijn meest inspirerende kant zien. Concerten, festivals, tentoonstellingen, musicals en creatieve events volgen elkaar in hoog tempo op. Van klassieke muziek tot punk, van moderne media arttot levend erfgoed: cultuur is hier geen bijzaak, maar een manier van leven.

Een krachtige impuls kwam van het Superkulturjahr 2024, met Bad Ischl Salzkammergut als Culturele Hoofdstad van Europa en de viering van 200 jaar Anton Bruckner. Die energie blijft ook in 2026 en daarna voelbaar, met nieuwe projecten, tentoonstellingen en bijzondere culturele formats.

In Linz, de hoofdstad aan de Donau, komt alles samen. Als UNESCO City of Media Arts verrast de stad met innovatieve musea zoals het Ars Electronica Center en grote evenementen als Klassik am Dom, SBÄM en LIDO Sounds. Maar ook buiten Linz bruist het: van de Donaufestwochen in Grein en het muziekfestival in Steyr tot Woodstock der Blasmusik en de legendarische concerten op Burg Clam.

Daarnaast nodigen kastelen, ruïnes en moderne musea uit tot culturele ontdekkingstochten. Historische stadjes zoals Steyr, Schärding en Gmunden combineren sfeer met geschiedenis. Ook UNESCO-werelderfgoed speelt een hoofdrol: van Hallstatt en de zoutmijnen tot de Donaulimes en immaterieel erfgoed zoals Blaudruck, Maultrommelmuziek en de Linzer Goldhaube.