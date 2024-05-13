Osttirol staat voor echte bergvakanties. Geniet van momenten van rust en geluk in de ongerepte natuur tussen de Grossglockner en de Lienz Dolomieten.

Osttirol is een zeldzame plek. Stil, puur en ongekunsteld.

Hier leef je niet sneller, maar bewuster. In ongerepte natuur tussen de Lienzer Dolomieten en de Hohe Tauern draait alles om klasse boven massa: echte gastvrijheid, ruimte voor jezelf en belevenissen die blijven hangen.

Afgelegen, rustig en diep verbonden met de natuur – in Osttirol wordt dat niet alleen gekoesterd, maar ook geleefd. Op een compact gebied komen hoge bergtoppen, zachte almlandschappen, stille dalen en kleine dorpen samen, met Lienz als charmante hoofdstad met alpien-mediterrane flair.

Met 266 drieduizenders, 365 bergmeren, 2.500 km wandelroutes en 600 km fietsroutes is Osttirol een van de meest veelzijdige bergregio’s van de Alpen. Onderweg nodigen 120 berghutten uit voor een pauze met regionale gerechten, bereid met seizoensproducten en liefde voor traditie.

Ook meerdaagse wandelaars en fietsers vinden hier hun ritme: verder op pad, dichter bij zichzelf. Of je nu kiest voor rustige dalroutes, hoogalpiene trails of culinaire ontdekkingen — Osttirol blijft authentiek, oorspronkelijk en weldadig stil.