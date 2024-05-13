Osttirol
Waar vrijheid en bergen elkaar ontmoeten
Introduction
Osttirol is een zeldzame plek. Stil, puur en ongekunsteld.
Hier leef je niet sneller, maar bewuster. In ongerepte natuur tussen de Lienzer Dolomieten en de Hohe Tauern draait alles om klasse boven massa: echte gastvrijheid, ruimte voor jezelf en belevenissen die blijven hangen.
Afgelegen, rustig en diep verbonden met de natuur – in Osttirol wordt dat niet alleen gekoesterd, maar ook geleefd. Op een compact gebied komen hoge bergtoppen, zachte almlandschappen, stille dalen en kleine dorpen samen, met Lienz als charmante hoofdstad met alpien-mediterrane flair.
Met 266 drieduizenders, 365 bergmeren, 2.500 km wandelroutes en 600 km fietsroutes is Osttirol een van de meest veelzijdige bergregio’s van de Alpen. Onderweg nodigen 120 berghutten uit voor een pauze met regionale gerechten, bereid met seizoensproducten en liefde voor traditie.
Ook meerdaagse wandelaars en fietsers vinden hier hun ritme: verder op pad, dichter bij zichzelf. Of je nu kiest voor rustige dalroutes, hoogalpiene trails of culinaire ontdekkingen — Osttirol blijft authentiek, oorspronkelijk en weldadig stil.
Daarom Osttirol bezoeken
ongerepte natuur in het hart van de Alpen
intense ervaringen tussen 365 bergmeren en 266 drieduizend meter hoge bergtoppen
2.500 kilometer wandelpaden
600 kilometer gecertificeerde fietsroutes
Nationaal Park Hohe Tauern, een van de beste wandel-, klim- en e-bike gebieden in de Alpen
19 langeafstandswandelpaden
35 oplaadpunten voor e-bikes
gerenommeerde gastronomie
12 restaurants erkend door Gault Millau
BergbelevenissenAls geen ander Alpengebied staat het "Land van de bergen" voor intense ervaringen tussen 365 bergmeren en 266 bergtoppen van drieduizend meter.
Tips voor activiteiten in de regio
Uitgelicht: speeltuinen in de natuur
Voor fietsliefhebbers
Van beginners tot profs: trappen maar! Of het nu op een racefiets, mountainbike of familie-uitstapje is: het natuur- en cultuurlandschap, het milde klimaat en de infrastructuur van Osttirol zijn ideaal voor een fietsvakantie met of zonder "E". Er zijn momenteel 35 oplaadpunten voor e-bikes in Osttirol. Het seizoen begint begin mei en duurt tot half oktober. Voor mountainbikers zijn er routes van verschillende moeilijkheidsgraden door het wilde "Land van de bergen". Een nieuw netwerk van single trail routes omvat 120 verschillende gemarkeerde trajecten tussen de Lienz Dolomieten, het Hohe Tauern National Park en de Karnische Alpen. Sommigen worden ook naar het zuiden getrokken in de richting van de Adriatische Zee, terwijl downhill- en enduroliefhebbers worden aangetrokken door de fietsparken van Lienz en Kals.
Drau fietspad: Uitzicht op de rivier de Drau
E-bike route Johannishütte Uitzicht op de Großvenediger
Karlsbaderhütte: Mountainbiketour
Bergfietspad Villgratental: Uitzicht op Villgratental
Introduction
Stabanthütte:
De hut ligt aan de rondwandelroute Adlerweg & Virgentaler Sonnseitn. Het staat bekend als "Het kasteel in het hart van Prägraten".
Dolomitenhütte:
Een hut rechtstreeks uit een prentenboek - een lange traditie, perfect gerenoveerd. Het panoramaterras is spectaculair en adembenemend gelegen boven de rotsen. Startpunt voor spannende klim- en fietstochten.
Sillianer Hütte:
De Sillianer Hütte ligt direct aan de Karnische Höhenweg en de Stonemantrail. Zowel wandelaars als avontuurlijke fietsers gebruiken de hut voor pauzes of om te overnachten. Traditionele gerechten met regionale producten en zelfgebakken brood en gebak staan op het menu!
Lucknerhütte:
Gelegen aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk, nodigt de Lucknerhütte je uit om te genieten van regionale specialiteiten en een uniek panoramisch uitzicht.
Venedigerhaus Innergschlöss:
Het Venedigerhaus ligt in de mooiste dalkop van de Oostelijke Alpen: in het Gschlösstal, de lokale recreatiebestemming in het Nationaal Park Hohe Tauern.
Hotels en overnachtingen
Speciale aanbiedingen
Almfamilyhotel Scherer
Geniet van het pure Alpengevoel in Almfamilyhotel Scherer, met prachtig bergzicht en het comfort van een 4*S-hotel!
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Der Gannerhof
De Gannerhof staat voor kunst, cultuur en culinaire verfijning, met pure smaken en een idyllische sfeer.
Andere aanbiedingen en arrangementen
Op de kruiden, klaar, af!
Let op! Er zijn talloze wilde planten en kruiden in onze kruidenrijke, heerlijk geurende weiden en zelfs in het bos. Ze wachten erop om door jou ontdekt te worden! Een rijkdom aan natuurlijke smaken en waardevolle actieve ingrediënten zal je gevoel van welzijn verhogen en je meer bewust maken van de natuur. Je ontdekt zelf welke bladeren, bloemen en scheuten geschikt zijn voor jouw wilde kruidenproduct. Verheug je op een week vakantie op een Osttirolse boerderij. Je lichaam, geest en ziel zullen hier opbloeien.
4 nachten vanaf € 164
Iseltrail pakket
Heb je zin in een langeafstandswandelavontuur van de Dolomietenstad Lienz tot aan de bron van de Isel midden in het Nationalpark Hohe Tauern en heb je Iseltrail-koorts? Dan is het Iseltrail arrangement echt iets voor jou! Je start comfortabel vanuit je accommodatie met lichte bagage, verfrist je onderweg bij de vele drinkwaterfonteinen en herbergen en keert 's middags terug naar je startaccommodatie - milieuvriendelijk en gratis met de openbare bussen.
6 nachten vanaf € 275
Tijd voor mij
Leg je agenda aan de kant en laat je wakker kussen door de Osttirolse lentezon. Versterk je immuunsysteem en je ego in de bergen. Een speciaal geselecteerde "time-out plek" in de natuur wacht op je. Laat je eigen gedachten met de wolken meedrijven in de zuivere lucht terwijl je gewoon zit en ontspant, mediteert of je yogaoefeningen doet. Wie tot rust komt, vindt zichzelf.
4 nachten vanaf EUR 148,- €
Op de kruiden, klaar, af!
Let op! Er zijn talloze wilde planten en kruiden in onze kruidenrijke, heerlijk geurende weiden en zelfs in het bos. Ze wachten erop om door jou ontdekt te worden! Een rijkdom aan natuurlijke smaken en waardevolle actieve ingrediënten zal je gevoel van welzijn verhogen en je meer bewust maken van de natuur. Je ontdekt zelf welke bladeren, bloemen en scheuten geschikt zijn voor jouw wilde kruidenproduct. Verheug je op een week vakantie op een Osttirolse boerderij. Je lichaam, geest en ziel zullen hier opbloeien.
4 nachten vanaf € 164
Iseltrail pakket
Heb je zin in een langeafstandswandelavontuur van de Dolomietenstad Lienz tot aan de bron van de Isel midden in het Nationalpark Hohe Tauern en heb je Iseltrail-koorts? Dan is het Iseltrail arrangement echt iets voor jou! Je start comfortabel vanuit je accommodatie met lichte bagage, verfrist je onderweg bij de vele drinkwaterfonteinen en herbergen en keert 's middags terug naar je startaccommodatie - milieuvriendelijk en gratis met de openbare bussen.
6 nachten vanaf € 275
Tijd voor mij
Leg je agenda aan de kant en laat je wakker kussen door de Osttirolse lentezon. Versterk je immuunsysteem en je ego in de bergen. Een speciaal geselecteerde "time-out plek" in de natuur wacht op je. Laat je eigen gedachten met de wolken meedrijven in de zuivere lucht terwijl je gewoon zit en ontspant, mediteert of je yogaoefeningen doet. Wie tot rust komt, vindt zichzelf.
4 nachten vanaf EUR 148,- €
De mooiste wandelingen
Großvenediger, Granatspitze of Karnische grenskam - het "Land der Bergen" biedt wandelaars een toevluchtsoord midden in de deels ongerepte natuur. Of het nu gaat om een gematigde tocht rond de dalbodem van Lienz of om hoogalpiene routes zoals de Hoch-Tirol-Trail: Osttirol scoort met meer dan 2.500 kilometer aan wandelpaden. Natuurliefhebbers kunnen op 20 langeafstandswandelpaden biodiversiteit, meditatieve rust en bergwildernis ervaren.
de Höfe Trail is de eerste langeafstandswandelroute voor gezinnen in Osttirol. In Osttirol loop je niet achter alles aan wat nieuw is. In het oorspronkelijke "berg-Tirol" aan de zonnige zuidkant van de Alpen is de trend altijd "natuurlijk" geweest. Zelfs als het gaat om langeafstandswandelen. Er zijn in totaal 19 langeafstandswandelpaden in Osttirol - van de Iseltrail van de zon naar de gletsjer, de nieuwe langeafstandswandelroute "die Glocknerkrone" aan de voet van de Großglockner, de bergkamwandeling "Herz Ass Villgratental" tot de weg naar jezelf op het bergbedevaartspad "Hoch & Heilig". Alle meerdaagse tochten in Osttirol hebben één ding gemeen: verder wandelen - en dichter bij jezelf zijn.
De Glockner-kroon: Uitzicht op de Großglockner
Iseltrail: Uitzicht op de Isel
Kinderroute Golzentipp: Uitzicht op Golzentipp
St. Jakob waterbelevenispad: Uitzicht op het bergwaterparadijs Defereggendal
Goldriedriese: Uitzicht op het bergpanorama van het Nationalpark Hohe Tauern
TOP evenementen in de regio
Olala: 35e internationale straattheaterfestival
Eind juli 2026
Een van de populairste en bekendste festivals in zijn soort in Europa
Artiesten - ca. 30 groepen uit 14 verschillende landen
onder de blote hemel
Culturele Arena Lienz
Ronde van de Dolomieten
14.06.2026
Op 14 juni volgt in Osttirol het ene wielerevenement van topklasse op het andere: Het startschot wordt gegeven voor de SuperGiroDolomiti - de zwaarste wielermarathon van Oostenrijk - gevolgd door de 38e Ronde van de Dolomieten, de oudste wielermarathon van Oostenrijk over 112 kilometer en 1.870 hoogtemeters.
Red Bull Dolomitenmann
12.09.2026
De zwaarste teamwedstrijd met de reputatie van het officieuze wereldkampioenschap van extreme sporten vindt plaats sinds 1988.
Lienz
Olala: 35e internationale straattheaterfestival
Eind juli 2026
Een van de populairste en bekendste festivals in zijn soort in Europa
Artiesten - ca. 30 groepen uit 14 verschillende landen
onder de blote hemel
Culturele Arena Lienz
Ronde van de Dolomieten
14.06.2026
Op 14 juni volgt in Osttirol het ene wielerevenement van topklasse op het andere: Het startschot wordt gegeven voor de SuperGiroDolomiti - de zwaarste wielermarathon van Oostenrijk - gevolgd door de 38e Ronde van de Dolomieten, de oudste wielermarathon van Oostenrijk over 112 kilometer en 1.870 hoogtemeters.
Red Bull Dolomitenmann
12.09.2026
De zwaarste teamwedstrijd met de reputatie van het officieuze wereldkampioenschap van extreme sporten vindt plaats sinds 1988.
Lienz
Lente in Osttirol
De natuur ontwaakt. Met het smelten van de sneeuw keren kleur en leven terug in Osttirol. Krokussen kleuren de alpenweides, berghellingen bloeien roze, vogels vullen de lucht en kruiden verspreiden hun geur. Wie in het voorjaar op pad gaat, beleeft de natuur hier op haar puurst.
5 mooie lentewandelingen in Osttirol
1. Lienzer Sonnenwege
Zonnige themapaden boven Lienz met uitzicht op de Dolomieten. Perfect om het wandeljaar te starten. Tip: combineer met een bezoek aan Schloss Bruck.
2. Nationaal Park Hohe Tauern – “Zo smaakt de natuur” (Virgen)
Ontspannen, begeleide lentetochten door weide- en kruidenlandschap. Ideaal voor families. Tip: Nationaal Park Huis Matrei.
3. “Natur watch van boven” – Defereggental
Wandeling door uitgestrekte dennenbossen met kans op marmotten, steenbokken en arenden. Nieuw: wildlife-observatietoren.
4. Eekhoornpad in Sillian
Licht, bosrijk pad voor gezinnen. Met wat geluk zie je eekhoorns in actie. Tip: Pichler’s Chocoladewereld.
5. Dalronde Kals am Großglockner
Familievriendelijke route rond Kals, met uitzicht op de Großglockner en een spectaculaire hangbrug van 55 meter.
Herfst in Osttirol
Wanneer de lariksbossen goud kleuren en de lucht kraakhelder is, toont Osttirol zich van zijn mooiste kant. Met zicht op 266 drieduizenders en een weldadige rust wordt de herfst hier een seizoen van genieten, ontdekken en vertragen.
In het Nationaal Park Hohe Tauern ga je met rangers op zoek naar de Big Five van de Alpen: steenadelaar, baardgier, steenbok, gems en marmot. Wandelaars en bikers genieten van panoramapaden, singletrails op hoogte en gezellige pauzes in meer dan 200 berghutten, waar huisgemaakte specialiteiten op tafel komen.
Ook cultuur en ambacht geven de herfst extra kleur: van de Romeinse stad Aguntum tot Schloss Bruck, Burg Heinfelsen traditionele dorpen in het Virgental. Osttirol in de herfst is puur, authentiek en verrassend veelzijdig.
Winter in Osttirol
Osttiroler winter in één oogopslag
De grootsheid van Osttirol zit niet in drukte, maar in diepgang. Dit is winter voor wie bewust kiest: ruimte, rust en echte beleving. Geen lawaai of massa’s, maar heldere berglucht, gelijkmatige beweging en het gevoel écht buiten te zijn. Zuidelijk van de Alpenhoofdkam heeft de winter zijn eigen karakter: puur, stil en krachtgevend.
Osttiroler winter in één oogopslag
266 drieduizenders – een paradijs voor ski- & toerskiliefhebbers
400 km langlaufloipes, dagelijks geprepareerd, in dalen en op hoogte
Ruime skigebieden met korte wachttijden en brede afdalingen
Hoge ligging = sneeuwzekerheid & veel zonuren
Ongerepte routes voor skitochten en winterwandelingen
Villgratental: pionier in duurzame skitouren
Winterwandelen in meditatieve stilte
Authentieke berghutten met warme gastvrijheid
SkiHit Osttirol - jouw kortingskaart voor de winter
Winterhighlights in OsttirolDit maakt winter in Osttirol bijzonder
Nieuwe dalafdaling naar Matrei
Nieuwe dalafdaling in het Großglockner Resort Kals–Matrei zorgt voor directe aansluiting op Matrei. De skibus vervalt: comfortabeler én duurzamer.
Nieuw: hoogste lift van Osttirol
Nieuw: de 6-persoons stoeltjeslift Leppleskofel in St. Jakob. Verwarmde stoelen, weerkappen en tot 2.683 m hoogte — sneeuwzeker tot het voorjaar.
Gecertificeerde familieskigebieden
Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach en Zettersfeld zijn erkende familieskigebieden: overzichtelijk, kindvriendelijk en ideaal voor ontspannen wintersport.
Buiten de piste om
Winterhutten in Osttirol
Adlerlounge – Kals-Matrei
Panoramarestaurant in het Großglockner Resort met uitzicht op 66 drieduizenders, inclusief de Großglockner.
Skihütte Gadein – Thurntaler, Sillian
Bekend om de mooiste zonneterras van het skigebied, met weids uitzicht en ontspannen sfeer.
Mooseralm – St. Jakob
De hoogstgelegen hut in het skigebied St. Jakob, met panoramastube en authentieke Tiroolse specialiteiten.
Mecki’s Panoramastube
Onbelemmerd uitzicht op de Lienzer Dolomieten en huisgemaakte streekgerechten in een warme alpiene sfeer.
Winterse recepten uit Osttirol
Osttiroler Schlipfkrapfen
Handgemaakte deegkussentjes gevuld met aardappelen en kruiden, geserveerd met boter. Een klassieker van de Osttirolse keuken.
Tiroolse knoedels
Hartige knoedels op basis van brood, vaak met spek of kaas. Comfortfood pur sang en onmisbaar in de Alpenkeuken.
Osttiroler Blattstock
Laagjesdeeg met aardappelvulling, krokant gebakken en traditioneel geserveerd. Eenvoudig, voedzaam en vol smaak.
Kaiserschmarren
Luchtige, in stukken gescheurde pannenkoek met poedersuiker. Een zoete klassieker die perfect smaakt na een dag buiten.
Duurzaamheid in OsttirolOsttirol kiest bewust voor kwaliteit boven kwantiteit. Voor tradities die blijven, vakmanschap met respect voor natuur en ervaringen die in balans zijn met hun omgeving. Duurzaam, eerlijk en echt.
Verantwoord eten en drinken
Je bent wat je eet – een oude wijsheid, vandaag vaak opgeslokt door fastfood. In Osttirol proef je de energie van een regio die bewust vertraagt.
Insidertip: Een wereld van traditioneel vakmanschap
Praktische informatie
Hoe kom je er? Je kunt per trein, auto of bus reizen.
Waar kun je overnachten? Osttirol geeft de voorkeur aan duurzaam toerisme en individualiteit als het gaat om accommodatie. In plaats van grote hotelketens zijn er gezellige hotels, pensions en comfortabele vakantiewoningen.
Welke kortingen en voordelen krijg je? Met de Osttirol Kaart heb je toegang tot bijna 30 excursiebestemmingen in één handige chequekaart - zonder in de rij te hoeven staan bij de kassa!
Van welke kabelbanen kun je gebruik maken? Hier vind je een overzicht van de zomerkabelbanen in de regio.
Weerinformatie - webcamweergave: Controleer het weer op de bergtoppen voordat je aan je wandeling begint.
Welke evenementen vinden er plaats? Hier vind je een overzicht van de culturele en sportieve evenementen in de regio.
Anders. Authentiek. Origineel. Echt. Dat is Osttirol. Lees meer in de blog.
Tourismusverband Osttirol
Mühlgasse 11
9900 Lienz
Telefoon: +4350212212