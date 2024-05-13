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Pitztal
een verborgen parel in de Alpen

In het Pitztal vind je grootse berglandschappen, puurheid, hartelijkheid en precies de juiste balans tussen comfort en ruige schoonheid – veel kwaliteit en weinig drukte.

Bij ons kom je als gast en word je een vriend. En onze vrienden vertellen we graag waar het bij ons het mooist, het spannendst en het gezelligst is.

Met meer dan 380 kilometer gemarkeerde wandelpaden is het Pitztal een waar paradijs voor wandelliefhebbers. Van ontspannen familiewandelingen langs kabbelende bergbeekjes naar idyllische almen tot panoramische hoogtetochten en uitdagende bergtochten: het uitgebreide netwerk biedt een enorme variatie aan routes. Ook bergbeklimmers waarderen het Pitztal om zijn veelzijdige mogelijkheden. In het Kaunergrat- en Geigenkamm-massief wachten talrijke tochten met een West-Alpenkarakter, met gezellige berghutten als ideale uitvalsbasis voor lange bergavonturen. Samen met lokale berggidsen kun je de hoogste toppen bedwingen of uitdagende gletsjertochten ondernemen. De combinatie van technische uitdaging en indrukwekkende natuur maakt elke beklimming tot een unieke ervaring.

Daarnaast beschikt het Pitztal over een uitgebreid en gevarieerd trailrun-netwerk. Van gletsjerovergangen en flowy panoramapaden tot routes langs idyllische almen: voor elke smaak en elk niveau is er een passende trail. De hoogte en de frisse berglucht zorgen het hele seizoen door voor ideale loopomstandigheden.

Onder klimmerliefhebbers is het Pitztal al lang geen geheim meer. Talrijke klimtuinen, via ferrata’s en een bouldergebied bieden zowel gezinnen als ervaren klimmers de juiste uitdaging. De rotsen van graniet en gneis zorgen het hele jaar door voor uitstekende grip.

Samen tijd doorbrengen en een goede balans vinden tussen avontuur en ontspanning is essentieel voor een geslaagde familievakantie. Naast sportieve activiteiten zijn er tal van mogelijkheden om natuur en cultuur te ontdekken. Veel hutten en almen nodigen uit tot een gezellige pauze met traditionele Tiroolse specialiteiten en zijn gemakkelijk te bereiken via lichte wandelingen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan genieten van het adembenemende landschap tijdens een kabelbaanrit bij de Pitztaler Gletscher, de Rifflsee of de Hochzeiger.
De Pitztal Sommer Card is daarbij de ideale vakantiebegeleider, met gratis gebruik van bergliften, gratis toegang tot attracties en talrijke kortingen. De kaart is inbegrepen bij partneraccommodaties of verkrijgbaar als betaalde kaart.

Feiten en cijfers
Aantal kilometers wandelpaden380
Aantal kilometers fiets- en MTB-paden95
Aantal bergbanen3 (Hochzeiger, Rifflsee, Pitztaler Gletscher)
Aantal berghutten39
Aantal zwemmeren4
Aantal accommodaties460
Hoe kom je er?
Events
Bergbanen en liften
Gastenkaart
Accommodaties

Daarom het Pitztal

  • Weg van de drukte
    Ongerepte natuur, imposante toppen en volop rust. In het Pitztal geniet je van ruimte en stilte, met comfort, charme en Tiroolse gastvrijheid binnen handbereik.

  • Pitztaler Gletscher
    Beleef de wereld van de drieduizenders op de Pitztaler Gletscher. Met Café 3440, het hoogste café van Oostenrijk, en uitzicht dat blijft verbazen.

  • Contrast en veelzijdigheid

    Zachte almen en ruige gletsjers boven 3.400 meter: in het Pitztal komen rust en avontuur samen voor elk type bergliefhebber.

  • Familiegeluk aan de Hochzeiger

    Wandelen, spelen en actie in een indrukwekkend bergdecor. Met het Zirbenpark, mountaincarts, biketrails en 360°-panorama’s.

Het Pitztal: alpien en contrastrijk

De leukste doe-tips in het Pitztal

In het Pitztal ontdek je een perfecte mix van avontuur en ontspanning met prachtige bergwandelingen, rust en pure natuurbeleving.

Zonsopgang op de Hochzeiger

Een magisch natuurspektakel: zonsopgangritten op de Hochzeiger. Met de lift naar 2.300 m, gouden bergtoppen en een stevig bergontbijt als perfecte start.

Ontbijt in Café 3440

Waar hemel en aarde elkaar raken ligt Café 3440, Tirols hoogste architectonische highlight. Ontbijt tussen gletsjers, met streekproducten en een adembenemend panorama.

Een dagje Pitztal Gletcher

Een dag op de Pitztaler Gletscher is een perspectiefwissel: boven 3.000 m ontdek je met berggidsen het eeuwige ijs, zijn vormen, krachten en verhalen.

Opzoek naar steenbokken

Wandel vanaf de Rüsselsheimer Hütte richting uitzichtpunt Gahwinden, waar je vaak steenbokken spot.

Vlot over de Rifflesee

Tocht van zo’n 45 minuten waarbij je geruisloos over het kristalheldere water glijdt en geniet van de rust en het uitzicht.

Naar natuurpark Kaunergrat

Natuurpark Kaunergrat beslaat bijna 600 km². Bezoek zeker het Natuurpark Centrum bij Gachenblick met z’n spectaculaire uitzichtplatform.

Leuk met kinderen

Het Zirbenpark & ZirbenCarts

Op het vlot over de Rifflsee

klimmen en spelen bij XP Adventure Park Jerzens

Op Via Ferrata avontuur

Het Pitzpark in Wenns - speeltuin en natuurbad

7 Topwandelingen

Ontdek de mooiste wandelroutes in het Pitztal deze zomer, waar adembenemende bergpanorama’s, kristalheldere bergmeren en frisse alpenlucht je uitnodigen voor onvergetelijke avonturen in de natuur.

Mittagskogel – Pitztaler gletsjer

Eerst omhoog met de Pitztaler Gletscher Express en dan nog 300 m. omhoog naar de top.

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Met het gezin de Hochzeiger op

Ga met de nieuwe Hochzeiger 8-persoons stoeltjeslift omhoog de Hochzeiger op om te genieten van een prachtig panorama.

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De Fuldaer Höhenweg

Je start met de Riffleseebahn en gaat vandaar door naar 2.000 m. In het Taschachhaus kun je bijtanken.

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Naar de Brechsee

De rondwandeling naar Brechsee begint in Rehwald en gaat via de Machele Alm en een pad naar Brechsee.

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In de voetsporen van de steenbokken

Tijdens deze wandeling via de Rüsselsheimer Hütte naar uitzichtspunt Gahwinden heb je een goede kans om steenbokken te spotten.

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Panoramawandeling Larcher Alm

Deze vier uur durende rondwandeling vanuit Wenns voert via almen en lariksbossen naar de Larcher Alm, met prachtig uitzicht op het Pitztal en de Kaunergrat.

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Belevingswandeling Piller Moor

Waarom het Piller Moor zo bijzonder is? Tijdens deze ca. 2 uur durende rondwandeling laad je energie op, leer je over het veenlandschap en geniet je van uniek panorama.

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Insider tip

Spectaculaire watervallen

Wist je dat het Pitztal meer dan 50 watervallen telt? Overal in het dal storten ze zich naar benenden langs de steile bergwanden. De vier watervallen Bichler, Pfitschebach, Söllberg en Stuiben kun je goed bewonderen vanaf een uitkijkplatform. Dat wordt genieten van een eersteklas zitplaats met een fantastisch uitzicht.

Bekijk de watervallen
Uitgelicht

Klimmen & boulderen

Naast indrukwekkende alpiene klimroutes op de omliggende toppen biedt de vakantieregio Pitztal talrijke sportklimtuinen, via ferrata’s en bouldermogelijkheden. Als oprichtend lid van Climbers Paradise is het Pitztal een echte hotspot voor sportklimmers. Ideaal voor beginners en voor klimmers die de stap van de klimhal naar de rots in de natuur willen zetten. Bijzonder populair is het bouldergebied Mandlers Boden met maar liefst 180 routes.

Meer lezen
Uitgelicht

Trailrunning op het dak van Tirol

Het Pitztal behoort tot de beste trailrunningbestemmingen van Oostenrijk. Liefhebbers van deze sport vinden hier fascinerende en afwisselende routes langs bergmeren, beekjes, watervallen en gletsjers. Een eigen, speciaal op trailrunning afgestemd routenetwerk maakt het Pitztal de perfecte plek voor iedereen die graag loopt en daarbij wil genieten van een adembenemende natuur. Zowel recreatieve trailrunners als ambitieuze topatleten komen hier volledig aan hun trekken. Ontdek de beste trails op het dak van Tirol! Het Pitztal scoort met duidelijk gemarkeerde routes, eigen kaartmateriaal en een Trail Running Shop. Het hoogtepunt van het trailrunningseizoen is het Pitz Alpine Glacier Trail-event, dat elk jaar in het eerste weekend van augustus plaatsvindt.

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Zomerse evenementen im het Pitztal

Pitztaler Gletschermarathon

5-7-2026

De Gletschermarathon is sinds 2006 een sportieve traditie in Tirol vol natuur, strijd en gezelligheid! Doe zelf mee of moedig aan.

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Pitz Alpine Glacier Trail

31-7-2026 – 2-8-2026

Unieke trails, 3.000-ers en een zonsopgang die je bijblijft: deze zomer komt de trailrunning-wereldtop naar het Pitztal!

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Almabtrieb in Jerzens

13-9-2026

Het Almabtriebsweekend in Jerzens barst los met een feest, boerenmarkt, live muziek en Tiroler gezelligheid – een zomerhoogtepunt in het Pitztal!

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Pitztal culinaire weken

Herfst 2026

Begin tot half september: culinair wandelen tijdens de Pitztaler Kulinarikwochen, met specialiteiten op almen en hutten en een sfeervolle finale aan het meer. Met als kers op de taart het evenement 'Kulinarik am See' op 20-09-2026, dat wordt smullen!

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HIGHLIGHT

Tiroler Steenbokcentrum

Het Tiroler Steenbokcentrum is een rolstoelvriendelijk gebouw met een bijzondere architectuur. Beleef de interactieve tentoonstelling over de veranderende geschiedenis van de relatie tussen mens, natuur en cultuur in het Pitztal. Op het terrein vind je ook gebouw WEIDtBLICK, waar je een tentoonstelling over de jacht in het Pitztal en de wilde dieren van de Kaunergrat en Geigenkamm bergketens kan bekijken. De twee tentoonstellingen zijn met elkaar verbonden door een korte rondwandeling door het steenbokkenverblijf. Het Ansitz am Schrofen café en winkel met regionale producten sluiten je bezoek af.

Wist je bijvoorbeeld dat steenbokken uit stand tot wel 4 meter hoog kunnen springen?!

Ontdek het leven van de steenbokken

Onze fietstips

Fietsen in het Pitztal is puur genieten: van ontspannen familieroutes tot uitdagende MTB-trails met adembenemende uitzichten, elke tocht biedt avontuur en de perfecte plek om even bij te tanken!

Op de Hochzeiger

Of je nu gaat voor de Steinbock Trail (4,5 km) of de Family Trail (7 km), beide zijn blauwe routes met prachtige uitzichten.

Pitztal Bike Trail

MTB-tocht van 40 km door het hele Pitztal van Mittelberg tot aan Imst. Terug pak je de trein.

Naar de Gletscherstube

Technisch makkelijke route over grindweg waarbij je in zo’n 2 km bij de hut bent voor een verfrissend drankje.

De Neubergalm op

Vanaf startpunt Pitztal Bike fiets je na een stukje asfalt lekker koel door het bos in lange haarspeldbochten tot aan de Alm.

Naar de Tanzalmhut

Deze MTB-route van bijna 10 km met flink wat hoogtemeters gaat grotendeels door het bos. Uitrusten kan in de herberg.

Authentieke gastvrijheid in het Pitztal

In het hart van Tirol ligt het Pitztal, waar 90% van de accommodaties door lokale families wordt gerund. Hier beleef je echte Tiroler gastvrijheid en een warme, persoonlijke sfeer.

Van luxe hotels tot knusse pensions en appartementen, er is voor iedereen iets passends. De lokale eigenaren geven je graag hun beste tips voor onvergetelijke avonturen in de regio. Veel accommodaties hebben wellnessfaciliteiten om heerlijk te ontspannen na een actieve dag.

Dankzij de ideale ligging start je direct vanuit je verblijf aan prachtige wandelingen of mountainbiketochten. Het Pitztal is dé bestemming voor natuurliefhebbers die comfort en hartelijkheid zoeken!

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Onze beste tips

Berghutten top-5

  • Rüsselsheimer Hütte: grote kans om onderweg maar deze hut steenbokken te spotten.

  • Kalbenalm - Hochzeiger: hut op 2.117 m. die via het middelstation Hochzeiger in 30 minuten te bereiken is.  

  • Kaunergrathütte: hoog gelegen in de Öztaler Alpen (2.817 m.), vaak startpunt voor vele tochten op hoogte.

  • Tiefentalalm: hut op de Kaunergratkam met groot zonneterras waar je geniet van Tiroler lekkers.

  • Taschachhaus: Het Taschachhaus ligt op 3.365 meter in de Ötztaler Alpen en is een ideale uitvalsbasis voor alpine tochten. Omringd door gletsjers en toppen, met directe toegang tot panorama- en gletsjerroutes.

Herfst in het Pitztal

Winter in Pitztal

Ontdek alvast de winter in Pitztal
Hoog in de bergen, altijd sneeuw

Winter voorpret

Op de piste

Naast de piste

  • Langlaufen: glijd door de sneeuw op de hooggelegen loipe bij de Rifflsee of op de 75 kilometer aan loipes. Al mogelijk vanaf oktober!

  • Freeride-avontuur: op de hotspot van de freeride-scene wachten off-piste routes voor beginners en gevorderden.

  • IJsklimmen: verken de watervallen van het Pitztal met ijsbijl en stijgijzers.

Meer winter avontuur

Nog meer winter activiteiten in Pitztal

Wintersport óp de piste ken je, maar in het Pitztal zijn ook voldoende leuke activiteiten naast de piste te vinden. Een hele winter-wereld gaat voor je open.

Sleeën en rodelen

Winterpret voor het hele gezin: verschillende rodelbanen zorgen voor afwisseling in het Pitztal.

Soms rustig, soms snel

Naturpark Kaunergrat

Hier beleef je een waar paradijs vol natuurlijke rijkdommen. Op de Kaunergrat ervaar je echt de winterse natuur.

Maar de Naturparkregio

Skitouren

Of je nu een beginner bent of al een doorgewinterde skiër, in het Pitztal zijn de omstandigheden perfect voor skitochten. Een bergwereld vol wilde natuurbelevingen.

Ontdek de bergen van het Pitztal

Paardensleetochten

Een besneeuwd winterlandschap, snuivende paarden, een authentieke koetsier en jij, lekker warm in dekens gewikkeld...

Romantisch en betoverend

Winterwandelen

Maak een gezellige wandeling door het besneeuwde landschap of ga op avontuur met sneeuwschoenen in de bergen.

Winterwandelen in het Pitztal

Vakantie op de gletscher

Het dak van TirolLetterlijk een hoogtepunt
Tips voor een stop bij een berghut

De mooiste winter berghutten

  • Stalderhütte: authentieke hut op de Hochzeiger met hartelijke culinaire lekkernijen en overnachtingsmogelijkheden  

  • Tanzalm: Toplocatie aan de verlichte Hochzeiger-rodelbaan. Donderdag is trouwens spareribsdag.

  • Hochzeiger Haus: midden in het skigebied Hochzeiger stap je vanuit je bed zo de piste op . 

  • Riffelseehütte: In het skigebied boven de Riffelsee met een prachtig uitzicht vanaf het zonneterras.

  • Gogles Alm: Op 2017 meter hoogte wachten u Tiroolse specialiteiten, een panoramisch uitzicht en een familiale sfeer.

Lees meer over het Pitztal

Pitztal: duurzaam gecertificeerd en toekomstgericht

Het Pitztal staat voor duurzaam toerisme in de praktijk en werd bekroond met het Oostenrijkse Milieukeurmerk voor toeristische bestemmingen. Deze erkenning weerspiegelt de sterke inzet voor natuur- en klimaatbescherming, regionale waardecreatie en milieuvriendelijke mobiliteit.

Samen met partners zoals het Natuurpark Kaunergrat worden unieke cultuurlandschappen behouden en biodiversiteit beschermd, terwijl bezoekers bewust worden gemaakt van de bijzondere natuur van de regio. Ook evenementen dragen deze visie uit: de Gletschermarathon en de Pitz Nordics worden georganiseerd als Green Events, met focus op duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Zo verbindt het Pitztal bergbeleving, kwaliteit en respect voor mens en natuur tot één toekomstbestendig geheel.

Duurzaamheid in het Pitztal

Praktische info

Hoe kom je er?

Of je nu komt met de trein – station in Imst - met de bus of auto? Het Pitztal is goed bereikbaar.

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Waar ga je slapen?

Met de handige zoek & boek functie vind je eenvoudig jouw gewenste accommodatie in dit dal.

Meer info

Bergbanen en liften

Omhoog met de Hochzeiger, Pitztaler Gletscher of Rifflesee gondel en je bergavonturen kunnen beginnen.

Meer info

Wat is er te doen?

Check thuis alvast via de evenementenkalender wat er in deze regio georganiseerd wordt.

Meer info

Ontdek de gastenkaart

Met de Pitztal Sommer Card stap je 1x per dag gratis in de gondels. Je krijgt ‘m bij de aangesloten partneraccommodaties.

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Contactgegevens

Tourismusverband Pitztal

Unterdorf 18

6473 Wenns

Telefoon: +43 5414 86 999

info@pitztal.com
Homepage Pitztal
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