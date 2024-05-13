In het Pitztal vind je grootse berglandschappen, puurheid, hartelijkheid en precies de juiste balans tussen comfort en ruige schoonheid – veel kwaliteit en weinig drukte.

Bij ons kom je als gast en word je een vriend. En onze vrienden vertellen we graag waar het bij ons het mooist, het spannendst en het gezelligst is.

Met meer dan 380 kilometer gemarkeerde wandelpaden is het Pitztal een waar paradijs voor wandelliefhebbers. Van ontspannen familiewandelingen langs kabbelende bergbeekjes naar idyllische almen tot panoramische hoogtetochten en uitdagende bergtochten: het uitgebreide netwerk biedt een enorme variatie aan routes. Ook bergbeklimmers waarderen het Pitztal om zijn veelzijdige mogelijkheden. In het Kaunergrat- en Geigenkamm-massief wachten talrijke tochten met een West-Alpenkarakter, met gezellige berghutten als ideale uitvalsbasis voor lange bergavonturen. Samen met lokale berggidsen kun je de hoogste toppen bedwingen of uitdagende gletsjertochten ondernemen. De combinatie van technische uitdaging en indrukwekkende natuur maakt elke beklimming tot een unieke ervaring.

Daarnaast beschikt het Pitztal over een uitgebreid en gevarieerd trailrun-netwerk. Van gletsjerovergangen en flowy panoramapaden tot routes langs idyllische almen: voor elke smaak en elk niveau is er een passende trail. De hoogte en de frisse berglucht zorgen het hele seizoen door voor ideale loopomstandigheden.

Onder klimmerliefhebbers is het Pitztal al lang geen geheim meer. Talrijke klimtuinen, via ferrata’s en een bouldergebied bieden zowel gezinnen als ervaren klimmers de juiste uitdaging. De rotsen van graniet en gneis zorgen het hele jaar door voor uitstekende grip.

Samen tijd doorbrengen en een goede balans vinden tussen avontuur en ontspanning is essentieel voor een geslaagde familievakantie. Naast sportieve activiteiten zijn er tal van mogelijkheden om natuur en cultuur te ontdekken. Veel hutten en almen nodigen uit tot een gezellige pauze met traditionele Tiroolse specialiteiten en zijn gemakkelijk te bereiken via lichte wandelingen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan genieten van het adembenemende landschap tijdens een kabelbaanrit bij de Pitztaler Gletscher, de Rifflsee of de Hochzeiger.

De Pitztal Sommer Card is daarbij de ideale vakantiebegeleider, met gratis gebruik van bergliften, gratis toegang tot attracties en talrijke kortingen. De kaart is inbegrepen bij partneraccommodaties of verkrijgbaar als betaalde kaart.