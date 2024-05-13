Pitztal
een verborgen parel in de Alpen
Introduction
Bij ons kom je als gast en word je een vriend. En onze vrienden vertellen we graag waar het bij ons het mooist, het spannendst en het gezelligst is.
Met meer dan 380 kilometer gemarkeerde wandelpaden is het Pitztal een waar paradijs voor wandelliefhebbers. Van ontspannen familiewandelingen langs kabbelende bergbeekjes naar idyllische almen tot panoramische hoogtetochten en uitdagende bergtochten: het uitgebreide netwerk biedt een enorme variatie aan routes. Ook bergbeklimmers waarderen het Pitztal om zijn veelzijdige mogelijkheden. In het Kaunergrat- en Geigenkamm-massief wachten talrijke tochten met een West-Alpenkarakter, met gezellige berghutten als ideale uitvalsbasis voor lange bergavonturen. Samen met lokale berggidsen kun je de hoogste toppen bedwingen of uitdagende gletsjertochten ondernemen. De combinatie van technische uitdaging en indrukwekkende natuur maakt elke beklimming tot een unieke ervaring.
Daarnaast beschikt het Pitztal over een uitgebreid en gevarieerd trailrun-netwerk. Van gletsjerovergangen en flowy panoramapaden tot routes langs idyllische almen: voor elke smaak en elk niveau is er een passende trail. De hoogte en de frisse berglucht zorgen het hele seizoen door voor ideale loopomstandigheden.
Onder klimmerliefhebbers is het Pitztal al lang geen geheim meer. Talrijke klimtuinen, via ferrata’s en een bouldergebied bieden zowel gezinnen als ervaren klimmers de juiste uitdaging. De rotsen van graniet en gneis zorgen het hele jaar door voor uitstekende grip.
Samen tijd doorbrengen en een goede balans vinden tussen avontuur en ontspanning is essentieel voor een geslaagde familievakantie. Naast sportieve activiteiten zijn er tal van mogelijkheden om natuur en cultuur te ontdekken. Veel hutten en almen nodigen uit tot een gezellige pauze met traditionele Tiroolse specialiteiten en zijn gemakkelijk te bereiken via lichte wandelingen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan genieten van het adembenemende landschap tijdens een kabelbaanrit bij de Pitztaler Gletscher, de Rifflsee of de Hochzeiger.
De Pitztal Sommer Card is daarbij de ideale vakantiebegeleider, met gratis gebruik van bergliften, gratis toegang tot attracties en talrijke kortingen. De kaart is inbegrepen bij partneraccommodaties of verkrijgbaar als betaalde kaart.
Daarom het Pitztal
Weg van de drukte
Ongerepte natuur, imposante toppen en volop rust. In het Pitztal geniet je van ruimte en stilte, met comfort, charme en Tiroolse gastvrijheid binnen handbereik.
Pitztaler Gletscher
Beleef de wereld van de drieduizenders op de Pitztaler Gletscher. Met Café 3440, het hoogste café van Oostenrijk, en uitzicht dat blijft verbazen.
Contrast en veelzijdigheid
Zachte almen en ruige gletsjers boven 3.400 meter: in het Pitztal komen rust en avontuur samen voor elk type bergliefhebber.
Familiegeluk aan de Hochzeiger
Wandelen, spelen en actie in een indrukwekkend bergdecor. Met het Zirbenpark, mountaincarts, biketrails en 360°-panorama’s.
De leukste doe-tips in het PitztalIn het Pitztal ontdek je een perfecte mix van avontuur en ontspanning met prachtige bergwandelingen, rust en pure natuurbeleving.
Zonsopgang op de Hochzeiger
Een magisch natuurspektakel: zonsopgangritten op de Hochzeiger. Met de lift naar 2.300 m, gouden bergtoppen en een stevig bergontbijt als perfecte start.
Ontbijt in Café 3440
Waar hemel en aarde elkaar raken ligt Café 3440, Tirols hoogste architectonische highlight. Ontbijt tussen gletsjers, met streekproducten en een adembenemend panorama.
Een dagje Pitztal Gletcher
Een dag op de Pitztaler Gletscher is een perspectiefwissel: boven 3.000 m ontdek je met berggidsen het eeuwige ijs, zijn vormen, krachten en verhalen.
Opzoek naar steenbokken
Wandel vanaf de Rüsselsheimer Hütte richting uitzichtpunt Gahwinden, waar je vaak steenbokken spot.
Vlot over de Rifflesee
Tocht van zo’n 45 minuten waarbij je geruisloos over het kristalheldere water glijdt en geniet van de rust en het uitzicht.
Leuk met kinderen
7 TopwandelingenOntdek de mooiste wandelroutes in het Pitztal deze zomer, waar adembenemende bergpanorama’s, kristalheldere bergmeren en frisse alpenlucht je uitnodigen voor onvergetelijke avonturen in de natuur.
Mittagskogel – Pitztaler gletsjer
Eerst omhoog met de Pitztaler Gletscher Express en dan nog 300 m. omhoog naar de top.
Met het gezin de Hochzeiger op
Ga met de nieuwe Hochzeiger 8-persoons stoeltjeslift omhoog de Hochzeiger op om te genieten van een prachtig panorama.
De Fuldaer Höhenweg
Je start met de Riffleseebahn en gaat vandaar door naar 2.000 m. In het Taschachhaus kun je bijtanken.
Naar de Brechsee
De rondwandeling naar Brechsee begint in Rehwald en gaat via de Machele Alm en een pad naar Brechsee.
In de voetsporen van de steenbokken
Tijdens deze wandeling via de Rüsselsheimer Hütte naar uitzichtspunt Gahwinden heb je een goede kans om steenbokken te spotten.
Panoramawandeling Larcher Alm
Deze vier uur durende rondwandeling vanuit Wenns voert via almen en lariksbossen naar de Larcher Alm, met prachtig uitzicht op het Pitztal en de Kaunergrat.
Spectaculaire watervallen
Wist je dat het Pitztal meer dan 50 watervallen telt? Overal in het dal storten ze zich naar benenden langs de steile bergwanden. De vier watervallen Bichler, Pfitschebach, Söllberg en Stuiben kun je goed bewonderen vanaf een uitkijkplatform. Dat wordt genieten van een eersteklas zitplaats met een fantastisch uitzicht.
Klimmen & boulderen
Naast indrukwekkende alpiene klimroutes op de omliggende toppen biedt de vakantieregio Pitztal talrijke sportklimtuinen, via ferrata’s en bouldermogelijkheden. Als oprichtend lid van Climbers Paradise is het Pitztal een echte hotspot voor sportklimmers. Ideaal voor beginners en voor klimmers die de stap van de klimhal naar de rots in de natuur willen zetten. Bijzonder populair is het bouldergebied Mandlers Boden met maar liefst 180 routes.
Trailrunning op het dak van Tirol
Het Pitztal behoort tot de beste trailrunningbestemmingen van Oostenrijk. Liefhebbers van deze sport vinden hier fascinerende en afwisselende routes langs bergmeren, beekjes, watervallen en gletsjers. Een eigen, speciaal op trailrunning afgestemd routenetwerk maakt het Pitztal de perfecte plek voor iedereen die graag loopt en daarbij wil genieten van een adembenemende natuur. Zowel recreatieve trailrunners als ambitieuze topatleten komen hier volledig aan hun trekken. Ontdek de beste trails op het dak van Tirol! Het Pitztal scoort met duidelijk gemarkeerde routes, eigen kaartmateriaal en een Trail Running Shop. Het hoogtepunt van het trailrunningseizoen is het Pitz Alpine Glacier Trail-event, dat elk jaar in het eerste weekend van augustus plaatsvindt.
Zomerse evenementen im het Pitztal
Pitztaler Gletschermarathon
De Gletschermarathon is sinds 2006 een sportieve traditie in Tirol vol natuur, strijd en gezelligheid! Doe zelf mee of moedig aan.
Pitz Alpine Glacier Trail
Unieke trails, 3.000-ers en een zonsopgang die je bijblijft: deze zomer komt de trailrunning-wereldtop naar het Pitztal!
Almabtrieb in Jerzens
Het Almabtriebsweekend in Jerzens barst los met een feest, boerenmarkt, live muziek en Tiroler gezelligheid – een zomerhoogtepunt in het Pitztal!
Tiroler Steenbokcentrum
Het Tiroler Steenbokcentrum is een rolstoelvriendelijk gebouw met een bijzondere architectuur. Beleef de interactieve tentoonstelling over de veranderende geschiedenis van de relatie tussen mens, natuur en cultuur in het Pitztal. Op het terrein vind je ook gebouw WEIDtBLICK, waar je een tentoonstelling over de jacht in het Pitztal en de wilde dieren van de Kaunergrat en Geigenkamm bergketens kan bekijken. De twee tentoonstellingen zijn met elkaar verbonden door een korte rondwandeling door het steenbokkenverblijf. Het Ansitz am Schrofen café en winkel met regionale producten sluiten je bezoek af.
Wist je bijvoorbeeld dat steenbokken uit stand tot wel 4 meter hoog kunnen springen?!
Onze fietstipsFietsen in het Pitztal is puur genieten: van ontspannen familieroutes tot uitdagende MTB-trails met adembenemende uitzichten, elke tocht biedt avontuur en de perfecte plek om even bij te tanken!
Op de Hochzeiger
Of je nu gaat voor de Steinbock Trail (4,5 km) of de Family Trail (7 km), beide zijn blauwe routes met prachtige uitzichten.
Pitztal Bike Trail
MTB-tocht van 40 km door het hele Pitztal van Mittelberg tot aan Imst. Terug pak je de trein.
Naar de Gletscherstube
Technisch makkelijke route over grindweg waarbij je in zo’n 2 km bij de hut bent voor een verfrissend drankje.
De Neubergalm op
Vanaf startpunt Pitztal Bike fiets je na een stukje asfalt lekker koel door het bos in lange haarspeldbochten tot aan de Alm.
Authentieke gastvrijheid in het Pitztal
In het hart van Tirol ligt het Pitztal, waar 90% van de accommodaties door lokale families wordt gerund. Hier beleef je echte Tiroler gastvrijheid en een warme, persoonlijke sfeer.
Van luxe hotels tot knusse pensions en appartementen, er is voor iedereen iets passends. De lokale eigenaren geven je graag hun beste tips voor onvergetelijke avonturen in de regio. Veel accommodaties hebben wellnessfaciliteiten om heerlijk te ontspannen na een actieve dag.
Dankzij de ideale ligging start je direct vanuit je verblijf aan prachtige wandelingen of mountainbiketochten. Het Pitztal is dé bestemming voor natuurliefhebbers die comfort en hartelijkheid zoeken!
Berghutten top-5
Rüsselsheimer Hütte: grote kans om onderweg maar deze hut steenbokken te spotten.
Kalbenalm - Hochzeiger: hut op 2.117 m. die via het middelstation Hochzeiger in 30 minuten te bereiken is.
Kaunergrathütte: hoog gelegen in de Öztaler Alpen (2.817 m.), vaak startpunt voor vele tochten op hoogte.
Tiefentalalm: hut op de Kaunergratkam met groot zonneterras waar je geniet van Tiroler lekkers.
Taschachhaus: Het Taschachhaus ligt op 3.365 meter in de Ötztaler Alpen en is een ideale uitvalsbasis voor alpine tochten. Omringd door gletsjers en toppen, met directe toegang tot panorama- en gletsjerroutes.
Herfst in het Pitztal
Winter in Pitztal
Winter voorpret
Op de piste
Skiën op de Pitztaler Gletscher: Op de hoogste gletsjer van Tirol wachten natuurlijke skipistes en Café 3440.
Skiën op de Hochzeiger met panoramisch uitzicht: onvergetelijke wintervakanties in het familieskigebied Hochzeiger met zonovergoten afdalingen.
De pistes van Pitztal: veel zon en sneeuwzekerheid tussen september en mei!
Naast de piste
Langlaufen: glijd door de sneeuw op de hooggelegen loipe bij de Rifflsee of op de 75 kilometer aan loipes. Al mogelijk vanaf oktober!
Freeride-avontuur: op de hotspot van de freeride-scene wachten off-piste routes voor beginners en gevorderden.
IJsklimmen: verken de watervallen van het Pitztal met ijsbijl en stijgijzers.
Nog meer winter activiteiten in PitztalWintersport óp de piste ken je, maar in het Pitztal zijn ook voldoende leuke activiteiten naast de piste te vinden. Een hele winter-wereld gaat voor je open.
Sleeën en rodelen
Winterpret voor het hele gezin: verschillende rodelbanen zorgen voor afwisseling in het Pitztal.
Naturpark Kaunergrat
Hier beleef je een waar paradijs vol natuurlijke rijkdommen. Op de Kaunergrat ervaar je echt de winterse natuur.
Skitouren
Of je nu een beginner bent of al een doorgewinterde skiër, in het Pitztal zijn de omstandigheden perfect voor skitochten. Een bergwereld vol wilde natuurbelevingen.
Paardensleetochten
Een besneeuwd winterlandschap, snuivende paarden, een authentieke koetsier en jij, lekker warm in dekens gewikkeld...
Vakantie op de gletscher
De mooiste winter berghutten
Stalderhütte: authentieke hut op de Hochzeiger met hartelijke culinaire lekkernijen en overnachtingsmogelijkheden
Tanzalm: Toplocatie aan de verlichte Hochzeiger-rodelbaan. Donderdag is trouwens spareribsdag.
Hochzeiger Haus: midden in het skigebied Hochzeiger stap je vanuit je bed zo de piste op .
Riffelseehütte: In het skigebied boven de Riffelsee met een prachtig uitzicht vanaf het zonneterras.
Gogles Alm: Op 2017 meter hoogte wachten u Tiroolse specialiteiten, een panoramisch uitzicht en een familiale sfeer.
Pitztal: duurzaam gecertificeerd en toekomstgericht
Het Pitztal staat voor duurzaam toerisme in de praktijk en werd bekroond met het Oostenrijkse Milieukeurmerk voor toeristische bestemmingen. Deze erkenning weerspiegelt de sterke inzet voor natuur- en klimaatbescherming, regionale waardecreatie en milieuvriendelijke mobiliteit.
Samen met partners zoals het Natuurpark Kaunergrat worden unieke cultuurlandschappen behouden en biodiversiteit beschermd, terwijl bezoekers bewust worden gemaakt van de bijzondere natuur van de regio. Ook evenementen dragen deze visie uit: de Gletschermarathon en de Pitz Nordics worden georganiseerd als Green Events, met focus op duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
Zo verbindt het Pitztal bergbeleving, kwaliteit en respect voor mens en natuur tot één toekomstbestendig geheel.
Praktische info
Hoe kom je er?
Of je nu komt met de trein – station in Imst - met de bus of auto? Het Pitztal is goed bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Met de handige zoek & boek functie vind je eenvoudig jouw gewenste accommodatie in dit dal.
Bergbanen en liften
Omhoog met de Hochzeiger, Pitztaler Gletscher of Rifflesee gondel en je bergavonturen kunnen beginnen.
Wat is er te doen?
Check thuis alvast via de evenementenkalender wat er in deze regio georganiseerd wordt.
Ontdek de gastenkaart
Met de Pitztal Sommer Card stap je 1x per dag gratis in de gondels. Je krijgt ‘m bij de aangesloten partneraccommodaties.
Hoe kom je er?
Of je nu komt met de trein – station in Imst - met de bus of auto? Het Pitztal is goed bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Met de handige zoek & boek functie vind je eenvoudig jouw gewenste accommodatie in dit dal.
Bergbanen en liften
Omhoog met de Hochzeiger, Pitztaler Gletscher of Rifflesee gondel en je bergavonturen kunnen beginnen.
Wat is er te doen?
Check thuis alvast via de evenementenkalender wat er in deze regio georganiseerd wordt.
Ontdek de gastenkaart
Met de Pitztal Sommer Card stap je 1x per dag gratis in de gondels. Je krijgt ‘m bij de aangesloten partneraccommodaties.
Contactgegevens
Tourismusverband Pitztal
Unterdorf 18
6473 Wenns
Telefoon: +43 5414 86 999