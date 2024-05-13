Mozarts stad Salzburg is een perfecte harmonie van natuur en architectuur, kunst en cultuur, traditie en moderniteit, tegen de achtergrond van de bergen.

Mozarts stad Salzburg is een perfecte harmonie van natuur en architectuur, kunst en cultuur, traditie en moderniteit, tegen de indrukwekkende achtergrond van de bergen. Salzburg straalt bovendien in elk seizoen zijn eigen charme uit – en bovenal: Salzburg ís muziek.

Tijdens een wandeling door de barokke stad aan de rivier de Salzach, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, ontdek je een rijke geschiedenis gecombineerd met een verrassend moderne ervaring. Vanaf Kasteel Mirabell en de bijbehorende tuinen heb je een adembenemend uitzicht op de enorme 11e-eeuwse Hohensalzburgburcht, die majestueus oprijst op de Mönchsberg.

Het hart van het stadscentrum is de middeleeuwse Getreidegasse, waar W.A. Mozart werd geboren. Vandaag is het een van de mooiste winkelstraten ter wereld. En 2026 wordt extra bijzonder: Salzburg viert dan het 270e geboortejaar van Mozart én een muzikaal topseizoen.

Tijdens de Festspiele en talloze concerten hoor je waarom Salzburg wereldwijd bekendstaat als muziekstad. Grote stemmen zoals Cecilia Bartoli en Rolando Villazón, en meesterwerken van Mozart tot Rossini laten de stad in 2026 letterlijk klinken.

Ook buiten de bekende highlights valt er veel te ontdekken. Kasteel Hellbrunn met zijn park, dierentuin en beroemde waterspelen is een favoriete plek voor jong en oud.

Ontspannen doe je in traditionele cafés zoals Tomaselli, het oudste café van Oostenrijk, of bij Fürst, waar je authentieke Mozartballen proeft. Sluit de avond af in de Stiftskeller St. Peter met een diner geïnspireerd op Mozarts tijd én het sfeervolle Mozart Dinner Concert.