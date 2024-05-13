Salzburg
Podium van de wereld
Introduction
Mozarts stad Salzburg is een perfecte harmonie van natuur en architectuur, kunst en cultuur, traditie en moderniteit, tegen de indrukwekkende achtergrond van de bergen. Salzburg straalt bovendien in elk seizoen zijn eigen charme uit – en bovenal: Salzburg ís muziek.
Tijdens een wandeling door de barokke stad aan de rivier de Salzach, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, ontdek je een rijke geschiedenis gecombineerd met een verrassend moderne ervaring. Vanaf Kasteel Mirabell en de bijbehorende tuinen heb je een adembenemend uitzicht op de enorme 11e-eeuwse Hohensalzburgburcht, die majestueus oprijst op de Mönchsberg.
Het hart van het stadscentrum is de middeleeuwse Getreidegasse, waar W.A. Mozart werd geboren. Vandaag is het een van de mooiste winkelstraten ter wereld. En 2026 wordt extra bijzonder: Salzburg viert dan het 270e geboortejaar van Mozart én een muzikaal topseizoen.
Tijdens de Festspiele en talloze concerten hoor je waarom Salzburg wereldwijd bekendstaat als muziekstad. Grote stemmen zoals Cecilia Bartoli en Rolando Villazón, en meesterwerken van Mozart tot Rossini laten de stad in 2026 letterlijk klinken.
Ook buiten de bekende highlights valt er veel te ontdekken. Kasteel Hellbrunn met zijn park, dierentuin en beroemde waterspelen is een favoriete plek voor jong en oud.
Ontspannen doe je in traditionele cafés zoals Tomaselli, het oudste café van Oostenrijk, of bij Fürst, waar je authentieke Mozartballen proeft. Sluit de avond af in de Stiftskeller St. Peter met een diner geïnspireerd op Mozarts tijd én het sfeervolle Mozart Dinner Concert.
270 jaar Mozart
Met geen enkele naam is Salzburg zo sterk verbonden als met die van Wolfgang Amadeus Mozart. In 2026 staat de stad helemaal in het teken van haar grootste zoon: Salzburg viert dan 270 jaar Mozart én 70 jaar Mozartwoche – twee jubilea die de muziekstad laten bruisen als nooit tevoren.
Mozart is in Salzburg altijd aanwezig: in musea, concertzalen, op de pleinen van de Altstadt en in de klanken die door de stad weerklinken. Wandel je door de stad, dan kom je hem overal tegen – van zijn geboortehuis in de beroemde Getreidegasse tot zijn woonhuis aan de Makartplatz en het charmante Zauberflötenhäuschen.
Het Mozartjaar 2026 zet de componist, de mens én de mythe Mozart extra centraal. Salzburg viert met een indrukwekkend programma vol concerten, operaproducties, tentoonstellingen en thematische stadswandelingen die tonen hoe levendig zijn geest vandaag nog is.
Van het internationale festival Mozartwoche, dat al zeven decennia lang de beste musici ter wereld naar Salzburg brengt, tot het Salzburger Marionettentheater, het Museum der Moderne en bijzondere exposities in het Mozart-Wohnhaus: overal voel je in 2026 de magie van Mozart. Zelfs tijdens een koffiepauze in Café Tomaselli klinkt zijn nalatenschap door.
2026 wordt hét jaar om Salzburg als echte Mozartstad te beleven.
Beleef de zomer in het groene SalzburgDe zomer in Salzburg speelt zich vooral buiten af. Met de Festspiele als culturele flair nodigen stadbergen, water en groene parken uit tot actief én ontspannen genieten. Hier vloeien cultuur en natuur samen, met wandelingen boven de Altstadt, rust in parken en verkoeli
Stadbergen: natuur met uitzicht
De stadbergen rond Salzburg bieden wandelingen met panoramisch uitzicht over Altstadt en Salzach. Hoog boven de stad ervaar je de perfecte mix van natuur en cultuur.
Water: verkoeling in de stad
De Salzach, fonteinen en de waterspelen van Hellbrunn zorgen op warme dagen voor verkoeling. Water is overal en maakt de zomer in Salzburg extra verfrissend.
Groen: tuinen en parken
Tuinen en parken kleuren Salzburg groen. Van de Mirabelltuin tot de Hellbrunner Allee: overal vind je rust, schaduw en een eeuwenoude tuintraditie.
Interessante evenementen in Salzburg
Lente
Osterfestspiele Salzburg
rond Pasen (eind maart / begin april 2026)
Residenzplatz Live
29/05/2026 – 30/05/2026
Salzburger Festspiele Pfingsten
rond Pinksteren (eind mei / begin juni 2026)
Winter
Salzburger Adventsingen
27/11/2026 – 13/12/2026 (periode)
Winterfest
december 2026 – januari 2027 (periode)
Vakantie met kinderen in Salzburg
Salzburg is super familievriendelijk. De stad is niet groot, waardoor je haar makkelijk en ontspannen kunt ontdekken. En dankzij de geschiedenis, de straatjes en de bekende figuren van de Mozartstad valt er altijd iets spannends te beleven.
Zomer of winter, regen of zon: met een breed aanbod aan musea, events door de hele stad en talloze uitstapjes is verveling hier eigenlijk onmogelijk.
Handige links
Activiteiten voor het hele gezinTips voor een heerlijke zomervakantie met het gezin in Salzburg
Natuur- en techniekmuseum
Een reis door het menselijk lichaam en interactieve experimenten in het Wetenschapscentrum bieden tal van verrassingen en nieuwe inzichten.
Speelgoedmuseum
Het Speelgoedmuseum nodigt je uit in de wereld van speelgoed en spel. Jonge bezoekers kunnen hier genieten van een indrukwekkende collectie historische speelgoedstukken.
Schloss Hellbrunn en de "Watergames"
Al meer dan 400 jaar bewonderen bezoekers van Schloss Hellbrunn de prachtige architectuur en genieten ze als vorsten van de speelse Watergames.
Traditie en creativiteit in SalzburgIn Salzburg gaan traditie en creativiteit hand in hand: eeuwenoud vakmanschap en moderne kunst verrassen je samen, midden in de barokke Altstadt.
Creative Salzburg
Salzburg verrast met moderne kunst, design en installaties tussen barokke pracht. Veel ontdek je gratis, gewoon al wandelend door de Altstadt.
Van kunst tot koffiehuis
Musea & galeriën
Kunst van de 20e en 21e eeuw, iconische collecties en bijzondere plekken: Salzburg is een stad waar je blijft kijken.
Museum der Moderne (Mönchsberg)
Strak, indrukwekkend en met topuitzicht: het Museum der Moderne is het perfecte contrast met de barokke Altstadt.
De rechteroever - in de voetstappen van Stephan Zweig
Aan de overkant van de Salzach wacht de Kapuzinerberg, met uitzicht, het Kapuzinerklooster en sporen van Stefan Zweig.
Shoppen: traditie & design
Van oude ateliers tot jonge designers: in de Altstadt gaan vakmanschap en moderne stijl hand in hand.
Salzburg Card Pakket
Met de all-inclusive bezoekerskaart heb je gratis toegang tot alle bezienswaardigheden in Salzburg en kun je gratis reizen met het openbaar vervoer (inclusief kabelbanen, de Mönchsbergaufzug en boottochten op de Salzach). Met de kaart kun je ook voordelig de belangrijkste bezienswaardigheden bezoeken, zoals de vesting Hohensalzburg, het DomQuartier complex met de Oude Residentie (Alte Residenz) en de indrukwekkende Dom van Salzburg, en het geboorte- en woonhuis van Mozart.
De Salzburg Card is verkrijgbaar voor 24, 48 of 72 uur vanaf €28,00 (kinderen van 6 tot 15 jaar betalen de halve prijs).
Culinair Salzburg
De Mozartkugel mee naar huis – hét bewijs van je Salzburg-trip
In 1890 bedacht de Salzburger patissier Paul Fürst de wereldberoemde Salzburger Mozartkugel. Tot op vandaag worden de “Original Salzburger Mozartkugeln” bij Fürst nog steeds volgens traditioneel recept en ambachtelijke methode gemaakt – zonder kunstmatige toevoegingen of conserveermiddelen.
Net daarom vind je deze Mozartkugel niet in supermarkten of standaard souvenirwinkels: hij is uitsluitend verkrijgbaar in de vier vestigingen van Konditorei Fürst in Salzburg. Naast deze zoete klassieker vind je er ook pralines, truffelspecialiteiten, heerlijke gebakjes en klassieke koffies.
Salzburger Nockerl – zacht als liefde, zoet als een kus
Ze worden zelfs bezongen in de operette: Salzburger Nockerl, een van de bekendste Oostenrijkse desserts. Een portie bestaat uit drie goudbruin gebakken “nockerln”, rijk bestrooid met poedersuiker en geserveerd op een zilveren schaal of in een kom. Vaak is één dessert al genoeg voor drie personen.
De drie nockerln staan symbool voor de drie Salzburger stadbergen: Kapuzinerberg, Mönchsberg en Rainberg. En omdat Salzburger Nockerl altijd vers worden bereid, neem je best vooral één ding mee: een beetje tijd en zin om ervan te genieten.
Lente in Salzburg
Hoe mooi Salzburg is, zie je vooral in de lente. Vanaf begin maart banen kleurrijke bloemen zich een weg naar buiten – soms zelfs nog dwars door een laagje sneeuw. Maar niet alleen de natuur bloeit op: ook sportief luidt de Mozartstad de lente in. Die unieke mix maakt meteen zin in meer.
De Mozartstad als paradijs voor fietsers
Dankzij de natuurlijke ligging en de doordachte fietsinfrastructuur is de fiets ideaal om Salzburg te verkennen. Of je nu sportief op pad gaat of samen met het hele gezin: op de fiets beleef je de stad vanuit een heel nieuw perspectief. Om het barokke UNESCO-werelderfgoed ontspannen en uitgebreid te ontdekken, is de fiets perfect voor jong en oud.
Het fietsroutenetwerk telt meer dan 180 kilometer en 25 bewegwijzerde routes door de hele stad. Bijzonder populair zijn de fietspaden langs de rivier de Salzach, waar je aan beide oevers kilometerslang kunt fietsen – zelfs helemaal richting de Hohen Tauern.
Instagrammable Salzburg
Stadswandelingen: Salzburg opnieuw ontdekken
Spannende themaroutes zorgen voor een verrassend nieuwe ervaring
Wie Salzburg op een bijzondere manier wil beleven, zit helemaal goed met de stadswandelingen. Van de beste Instagram-spots en de creatieve kant van de barokstad tot routes over de stadbergen, de kerkenstad, advent-highlights, de Festspielstadt, het UNESCO-werelderfgoed, Mozart en zelfs de biercultuur: de thema’s zijn heerlijk veelzijdig. Met tips van locals stel je zo je eigen, persoonlijke Salzburg-ervaring samen.
Salzburg laat zich ook buiten de bekende highlights van heel verschillende kanten zien. Thematische wandelingen openen nieuwe perspectieven, zoals de UNESCO-werelderfgoedroute die iconen als de Salzburger Dom, de Hohensalzburgburcht en Mozarts geboortehuis met elkaar verbindt.
Elke route is voorzien van duidelijke kaarten en makkelijk aan te passen aan jouw tempo. Alleen, met vrienden of met het gezin: Salzburg ontdek je het mooist te voet.
Advent en Stille Nacht
De 5e jaargetijde in Salzburg
Advent is zonder twijfel een van de mooiste tijden in Salzburg. Wanneer de barokke UNESCO-werelderfgoedstad in een zacht winters wit wordt gehuld, beland je in een bijna sprookjesachtige sfeer. De smalle straatjes en pleinen van de Altstadt nodigen uit tot een rustige winterwandeling, terwijl de beroemde kerstmarkten en muzikale adventhighlights de stad vullen met warme, traditionele kerstsfeer.
Stille Nacht! Heilige Nacht! werd intussen vertaald in meer dan 300 talen en dialecten en is daarmee een van de meest geliefde kerstliederen ter wereld. Het werd voor het eerst gespeeld op 24 december 1818 in de St. Nikola-kerk in Oberndorf bij Salzburg. De tekst is van Joseph Mohr, de melodie van Franz Xaver Gruber.
Salzburger Advent: romantische kerstmarkten en muziek
De historische Christkindlmarkt op het Dom- en Residenzplatz brengt vanaf eind november tot Kerstmis pure wintermagie naar de Altstadt. Je vindt er culinaire lekkernijen en traditioneel handwerk uit Salzburg en de regio.
Ook de Hellbrunner Adventszauber is een absolute favoriet: met een sfeervolle setting voor Slot Hellbrunn, open bijgebouwen en het kasteel zelf, is dit een plek waar je heerlijk kunt rondslenteren en proeven.
Daarnaast zijn er kleinere markten in de Sterngarten, bij het Franziskischlössl, op het Mirabellplatz, bij de Hohensalzburgburcht en in Stift St. Peter. En in Oberndorf, vlak bij Salzburg, beleef je Stille Nacht op de plek waar het in 1818 voor het eerst klonk.
Salzburg is altijd mooi en je denkt altijd dat het nu het mooiste is!Hermann Bahr, schrijver
Salzburg – zomers plezier en culturele hoogtepunten
Praktische info
Hoe kom je er? Salzburg ligt in het hart van Oostenrijk en in het hart van Europa. Met de auto, de trein of het vliegtuig - Salzburg is altijd goed bereikbaar.
Waar kun je verblijven? Er zijn tal van opties voor waar en hoe je kunt overnachten in Salzburg en omgeving. Naast een ruim aanbod aan traditionele en moderne hotels zijn er nog veel meer soorten accommodatie waar je uit kunt kiezen.
Welke kortingen en voordelen kun je krijgen Dankzij de Salzburg Card en al zijn voordelen kun je de stad van Mozart op een gemakkelijke en handige manier verkennen.
Welke evenementen vinden er plaats? Kies uit de 10 leukste culturele programma's.
Raken we de weg kwijt? Niet met onze routeplanner en activiteitenkaarten.
Waar moet ik kijken? Ontdek de eeuwenoude geschiedenis van Salzburg tijdens een tour langs de interessantste bezienswaardigheden
Tourismus Salzburg GmbH
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5020 Salzburg
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