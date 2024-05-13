Two skiers on a groomed slope in sunshine, red gondola, snow-covered mountains in the background.
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Jouw winter in de Salzburger Sportwelt
Vier plaatsen, één wintervakantie

Vier plaatsen, één wintervakantie: Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt en Wagrain-Kleinarl bieden binnen Ski amadé maar liefst 760 km aan skipistes en 270 liften.

De gezamenlijke gastenkaart biedt tal van voordelen in de regio. Wintersportliefhebbers kunnen terecht in Ski amadé – een enorme wintersportwereld met maar liefst 760 kilometer aan pistes en 270 liften, allemaal toegankelijk met één skipas. Vandaag op de piste, morgen op de langlaufloipe, daarna ontspannen in de thermen en tussendoor een rustige winterwandeling door een van de besneeuwde dalen.

  • Altenmarkt-Zauchensee: een wereldbekerbestemming op een hoogte tot 2.188 meter. Hier vinden ook veeleisende skiërs uitstekende omstandigheden: brede pistes, lange afdalingen en echte alpiene winterdagen. Altenmarkt vult het sportieve aanbod aan met ontspanning in Erlebnis-Therme Amadé: 11 zwembaden, 5 sauna's en 3 glijbanen maken dit de ideale plek om tot rust te komen.

  • Eben: de meest gezinsvriendelijke bestemming van de regio. Op de Monte Popolo ligt een overzichtelijk skigebied met 6 km aan pistes, brede afdalingen en een kindvriendelijk terrein met een sleeplift, dierenfiguren langs de piste en een aantrekkelijke route voor de jongste skiërs. De nieuwe 8-persoons gondel, die vanaf komende winter in gebruik is, maakt de toegang tot het skigebied nog comfortabeler.

  • Radstadt: voor iedereen die ook buiten de skipiste actief wil zijn. Een bijzonder hoogtepunt is de langlaufloipe op de Rossbrand, op een hoogte van 1.600 tot 1.760 meter. Hier geniet je van weidse uitzichten over de bergen en ongeveer 15 km aan loipes voor zowel de klassieke als de skatingstijl. Daarnaast zijn er winterwandelroutes en rustige rondwandelingen, waardoor Radstadt ideaal is voor winterdagen midden in de natuur. Voor extra plezier zorgt de 6 kilometer lange rodelbaan Königslehen.

  • Wagrain-Kleinarl: dankzij de nieuwe 10-persoons gondel, die vanaf komende winter beschikbaar is, wordt de toegang tot Snow Space Salzburg op de Grafenberg nog comfortabeler. In ongeveer 10 minuten bereik je de huisberg, vanwaar je verder kunt richting de G-LINK. Met gebieden als Shuttleberg en Absolut Park is Kleinarl bijzonder aantrekkelijk voor oudere kinderen, jongeren en freestylefans. Het grootste snowpark van Oostenrijk strekt zich uit over ongeveer 1,5 km en biedt zo'n 100 obstakels en lijnen voor zowel beginners als professionals. Wie het rustiger aan wil doen, kan terecht bij de Jägersee. Winterwandelroutes en langlaufloipes rond het meer voeren door een bijzonder mooi deel van het Kleinarl-dal.

Vier plaatsen, talloze mogelijkheden om van de winter te genieten en een vakantie waarin alles mooi samenkomt: precies daarin ligt de kracht van deze nieuwe gezamenlijke regio. Gezinnen vinden er volop mogelijkheden voor hun eerste avonturen in de sneeuw, sportieve skiërs kunnen genieten van alpiene afdalingen, langlaufers van rustige loipes en rustzoekers van bijzondere plekken in het dal en hoog in de bergen. Elke plaats heeft daarbij zijn eigen unieke karakter.

Handige feitjes & info
Skigebieden4
Pistekilometers210 km
Ski amadé760 pistekilometers, 270 liften, één skipas
Langlaufloipes115 km
Winterwandelwegen137
Sneeuwschoenroutes59 km
Skitochtroutes11
Skischolen12
Skiverhuur locaties19
Hoogste bergStrimskogel, 2.138 m
Aankomst
Accommodaties
Skipas
Evenementen
Vier regio'sen zeven skigebieden

Waarom vakantie vieren in de Salzburger Sportwelt?

  • De samenwerking van de skigebieden in de Salzburger Sportwelt biedt vooral gemak en een vakantie die makkelijker te plannen is. Tussen de gebieden reis je eenvoudig met het gratis openbaar vervoer (we raden de Guest Mobility Ticket aan), en alle belangrijke informatie vind je op de gezamenlijke website www.salzburgersportwelt.com.

  • De vier regio's bieden een gevarieerde vakantie van het hoogste niveau: skipistes met uiteenlopende moeilijkheidsgraden, langlaufloipes, snowparks, arrensleetochten, wellnesscentra (Erlebnis-Therme Amadé en Wasserwelt Wagrain)

  • Waterwerelden: Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau en Wasserwelt Wagrain nodigen uit om na het skiën te ontspannen: zwembaden, sauna's, glijbanen, watersport en volop plezier.

Meer over de regio

Veelgestelde vragen

Salzburger Sportwelt omvat in totaal zeven skigebieden:

Ze liggen allemaal in het hart van SalzburgerLand en midden in het skigebied Ski amadé.

De Duits-Oostenrijkse grens en de stad Salzburg liggen op slechts zo'n 70 kilometer afstand.

Met de auto: Alle skigebieden in de Salzburger Sportwelt liggen aan de A10 Tauern-snelweg. Dat is de belangrijkste verkeersader door SalzburgerLand, vanuit het noorden en oosten (Salzburg, Wenen, München) en vanuit het zuiden (Villach). Vanuit de Steiermark bereik je de Salzburger Sportwelt via de B320 door het Ennsdal.

Met het vliegtuig:
De dichtstbijzijnde luchthavens liggen in Salzburg (ca. 70 km), Innsbruck (net geen 200 km) en München (iets meer dan 200 km).

Met de trein/bus:
Met de trein naar Salzburg (ca. 1,5 uur, acht keer per dag) of Bischofshofen (ca. 24 min, meerdere keren per dag). Beide stations worden bediend door EuroCity- (EC) en InterCity-treinen (IC).

Aankomst

De zeven skigebieden in de Salzburger Sportwelt zijn onderling uitstekend verbonden en met de auto reis je moeiteloos van het ene naar het andere.

Toch laat je de auto beter op de parkeerplaats staan, want alle gebieden zijn ook eenvoudig te bereiken met de gratis skibussen, die je gebruikt met de Guest Mobility Ticket.

Het schema van het openbaar vervoer

Ja, Salzburger Sportwelt is een uitstekende keuze voor een skivakantie met het gezin. Naast talrijke blauwe pistes en speciale kindvriendelijke skigebieden (zoals die in Filzmoos en Radstadt of Monte Popolo in Eben) zijn er ook talrijke funparks, rodelbanen en waterwerelden met van alles te beleven naast de piste.

Ter plekke vind je ook talrijke skischolen, die cursussen aanbieden voor kinderen vanaf drie jaar en begeleiding door ervaren, gepassioneerde instructeurs.

Je huurt je materiaal het best bij een van de negentien lokale verhuurpunten.

Wintervakantie met kinderen

Wintersport

Uitstekende skigebieden

Twaalf toppen, vijf dalen en 210 km perfect geprepareerde en besneeuwde pistes.

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Langlaufen met een weids uitzicht

Hooggelegen loipes op de Rossbrand, de rondloipe Gnadenalm, bosloipes en een biatlonterrein.

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Skitouren

In de regio vind je maar liefst elf routes voor skitouren.

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Waterpret

Erlebnis-Therme Amadé

Zwembaden, glijbanen, sauna's en watersport: een klimwand en een springschans.

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Wasserwelt Wagrain

Een binnen- en buitenbad, een gezinssauna, sportactiviteiten en een grote speeltuin.

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Activiteiten naast de piste

Winterwandelen

Winterwandelen is een heerlijke manier om van de rust in de regio te genieten. Ontdek de omgeving via een perfect geprepareerd netwerk van paden.

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Sneeuwschoenwandelen

Deze winteractiviteit is geschikt voor elke leeftijd, ongeacht conditie of niveau, en levert volop plezier op.

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Arrensleetochten

Sleeritten door het besneeuwde landschap, tussen bergen en bossen, zijn op veel plekken in de regio mogelijk.

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Jägersee

Dit bergstuwmeer op 1.099 m hoogte biedt een idyllisch uitzicht, in elk seizoen en bij elk weer.

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Schaatsbanen

Twee openluchtijsbanen in de regio nodigen uit om te schaatsen in een prachtig landschap.

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Culinaire hoogtepunten

Traditionele gerechten in de berghutten langs de pistes, creatieve diners voor fijnproevers 's avonds en veel aandacht voor productkwaliteit: dat zijn de belangrijkste kenmerken van de keuken in de Salzburger Sportwelt.

Het merk Organic from the valley in Wagrain-Kleinarl verenigt producenten en leveranciers van hoogwaardige regionale producten.

Een echte aanrader is de berghut Bio-Bergrestaurant Lumberjack: hier eet je gerechten van producten uit de directe omgeving en een gevarieerd menu, ook veganistisch en vegetarisch.

De op 1.112 m hoogte gelegen Mossalm is een restaurant met een 450 jaar oude traditie en een spectaculair uitzicht vanaf het terras.

Voor fijnproevers

Voor elk wat wils

Start van het skiseizoen in Eben

19-12-2026
Monte Popolo, Eben
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Winterfeesten in Wagrain

04-02 | 11-02 | 18-02 | 04-03 | 11-03
Weide Pingowiese/Schernthaner Sports, Kleinarl
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Kerstwandeling in Radstadt

19-12 | 26-12
Start: Schwaigerkapelle, Radstadt
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Kerstmarkt

Weekenden van 21-11 tot 20-12
Marktplein, Altenmarkt
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Praktische informatie

Accommodaties

Evenementen

Kaart
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