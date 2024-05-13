Vier plaatsen, één wintervakantie: Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt en Wagrain-Kleinarl bieden binnen Ski amadé maar liefst 760 km aan skipistes en 270 liften.

De gezamenlijke gastenkaart biedt tal van voordelen in de regio. Wintersportliefhebbers kunnen terecht in Ski amadé – een enorme wintersportwereld met maar liefst 760 kilometer aan pistes en 270 liften, allemaal toegankelijk met één skipas. Vandaag op de piste, morgen op de langlaufloipe, daarna ontspannen in de thermen en tussendoor een rustige winterwandeling door een van de besneeuwde dalen.

Altenmarkt-Zauchensee: een wereldbekerbestemming op een hoogte tot 2.188 meter. Hier vinden ook veeleisende skiërs uitstekende omstandigheden: brede pistes, lange afdalingen en echte alpiene winterdagen. Altenmarkt vult het sportieve aanbod aan met ontspanning in Erlebnis-Therme Amadé: 11 zwembaden, 5 sauna's en 3 glijbanen maken dit de ideale plek om tot rust te komen.

Eben: de meest gezinsvriendelijke bestemming van de regio. Op de Monte Popolo ligt een overzichtelijk skigebied met 6 km aan pistes, brede afdalingen en een kindvriendelijk terrein met een sleeplift, dierenfiguren langs de piste en een aantrekkelijke route voor de jongste skiërs. De nieuwe 8-persoons gondel, die vanaf komende winter in gebruik is, maakt de toegang tot het skigebied nog comfortabeler.

Radstadt: voor iedereen die ook buiten de skipiste actief wil zijn. Een bijzonder hoogtepunt is de langlaufloipe op de Rossbrand, op een hoogte van 1.600 tot 1.760 meter. Hier geniet je van weidse uitzichten over de bergen en ongeveer 15 km aan loipes voor zowel de klassieke als de skatingstijl. Daarnaast zijn er winterwandelroutes en rustige rondwandelingen, waardoor Radstadt ideaal is voor winterdagen midden in de natuur. Voor extra plezier zorgt de 6 kilometer lange rodelbaan Königslehen.

Wagrain-Kleinarl: dankzij de nieuwe 10-persoons gondel, die vanaf komende winter beschikbaar is, wordt de toegang tot Snow Space Salzburg op de Grafenberg nog comfortabeler. In ongeveer 10 minuten bereik je de huisberg, vanwaar je verder kunt richting de G-LINK. Met gebieden als Shuttleberg en Absolut Park is Kleinarl bijzonder aantrekkelijk voor oudere kinderen, jongeren en freestylefans. Het grootste snowpark van Oostenrijk strekt zich uit over ongeveer 1,5 km en biedt zo'n 100 obstakels en lijnen voor zowel beginners als professionals. Wie het rustiger aan wil doen, kan terecht bij de Jägersee. Winterwandelroutes en langlaufloipes rond het meer voeren door een bijzonder mooi deel van het Kleinarl-dal.

Vier plaatsen, talloze mogelijkheden om van de winter te genieten en een vakantie waarin alles mooi samenkomt: precies daarin ligt de kracht van deze nieuwe gezamenlijke regio. Gezinnen vinden er volop mogelijkheden voor hun eerste avonturen in de sneeuw, sportieve skiërs kunnen genieten van alpiene afdalingen, langlaufers van rustige loipes en rustzoekers van bijzondere plekken in het dal en hoog in de bergen. Elke plaats heeft daarbij zijn eigen unieke karakter.