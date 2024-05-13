Schladming-Dachstein
Een zomer om nooit te vergeten
Introduction
De zomer in Schladming-Dachstein op zijn mooist. Tussen het Dachsteinmassief, de Schladminger Tauern en de imposante Grimming wacht een regio vol afwisseling, natuur en frisse berglucht. Groene almen, heldere bergmeren, kabbelende beken en indrukwekkende watervallen vormen het decor voor dagen vol buitenplezier.
Of je nu komt om te wandelen, fietsen, ontspannen, genieten met het gezin of gewoon even helemaal weg te zijn: hier bepaal jij het tempo. Met zomerbergbanen, gezellige almhutten, culinaire verrassingen en talloze belevenissen ligt alles binnen handbereik.
Schladming-Dachstein nodigt je uit om te bewegen, te ontspannen en volop te genieten van de zomer in de bergen.
Daarom naar Schladming-Dachstein
Waterwandelen in een paradijs van meren en watervallen
Schladming-Dachstein heeft 300 bergmeren, 100 watervallen en talloze bronnen. Wandel langs de Wilde Wateren-route of maak de indrukwekkende driemerenwandeling.
Ontdek meer met de Schladming-Dachstein Card
Met de Schladming-Dachstein Card krijg je gratis of voordelig toegang tot 100+ attracties. Inclusief kabelbanen, zwemmeren en openbaar vervoer. Handig én makkelijk.
Hotel aanbiedingen
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Hartelijk en charmant, midden in Schladming. 4 nachten voor de prijs van 3 incl. ontbijt en Sommercard (14/5–1/11/2026) vanaf €264 p.p.
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Luxe in de natuur: Premium Alpin Spa, begeleide wandelingen en gourmetpension van ’s ochtends tot ’s avonds. 2 nachten vanaf €509 p.p.
Bergen aan plezier
Schladming-Dachstein biedt een zomervakantie vol afwisseling. Tussen groene almen, bergmeren en indrukwekkende toppen wissel je moeiteloos actie en ontspanning af.
Wandelen & waterbeleving
Wandel door groene dalen en langs watervallen, beken en bergmeren zoals de Silberkarklamm en de Steirische Bodensee – perfect voor verkoeling op warme dagen.
Mountainbiken
Van panoramaroutes zoals de Dachsteinronde tot ontspannen fietsen langs de Ennsradweg: Schladming-Dachstein is ideaal voor sportieve én recreatieve fietsers.
Actie & bergavontuur
Beleef adrenaline op de Hochwurzen GoKart-baan, de zipline op de Stoderzinken of tijdens klettersteig- en alpiene tochten.
Zomerplezier voor gezinnen
Hopsiland op de Planai, de Rittisberg met Flyline en zomerrodelbaan en Wollis Kids Park zorgen voor zorgeloos familieplezier.
Genieten van de alpenkeuken
Almhutten en restaurants serveren regionale specialiteiten. Met Almkulinarik by Richard Rauch krijgt de alpenkeuken een moderne twist.
Schladming-Dachstein Card
Vanaf één overnachting in een deelnemende accommodatie geniet je van gratis of voordelige toegang tot bergliften, uitstapjes en openbaar vervoer.
Leuk voor het hele gezin
Neem een verfrissende duik in het Gipfelbad op de Riesneralm en geniet van het uitzicht
Actie en ontspanning in Schladming-DachsteinOf je nu op zoek bent naar adrenaline of juist naar rust, in Schladming-Dachstein vind je het allebei. Trotseer spectaculaire klettersteigen, verken indrukwekkende kloven, suis door de lucht op de zipline of kom helemaal tot jezelf met yoga in de bergen.
Klettersteigen voor iedereen
Meer dan 30 klettersteigen vind je in Schladming-Dachstein. Van de uitdagende Dachstein Super Ferrata tot gezinsvriendelijke routes op de Sattelberg en Stoderzinken.
Indrukwekkende kloofwandelingen
Ontdek de kracht van water tijdens wandelingen door de Silberkarklamm, de Talbachklamm of de Wörschachklamm. Steile rotswanden, kristalheldere beekjes en ruige natuur.
Zipline op de Stoderzinken
Suis met snelheden tot 115 km/u door de vallei op de Stoderzinken zipline. Geniet van het adembenemende uitzicht.
Heerlijk wandelen in de bergen
Met de bergliften omhoog
De tien zomerbergbahnen brengen je moeiteloos naar de mooiste bergtoppen. Geniet van panoramische uitzichten en ontdek attracties zoals het Hopsiland en de Dachstein.
Op grote hoogte: de Dachstein
Op 2.995 meter hoogte is de Dachstein een paradijs voor bergliefhebbers. Ervaar de Skywalk, de Stairway to Nothingness, de Himmelsleiter en het Ice Palace.
Meerdaagse wandelroutes & etappes
Schladming-Dachstein is perfect voor meerdaags wandelen. Ontdek etappes van de Dachstein Rondwandeling, de Schladminger Tauern Höhenweg en de Dachstein Sonnenrunde.
Pleschnitzzinken
De Pleschnitzzinken is een ideale wandelbestemming: een lichte route, open almen en een weids uitzicht over het Ennstal – perfect voor een ontspannen tocht.
Giglachseen en Kalkspitze
Via het Preuneggtal bereik je de schilderachtige Giglachseen, op 2.000 meter. Vanuit hier wandel je naar de Steirische Kalkspitze, een van de mooiste uitkijkpunten.
Deneck - Kaltenbachseen
Rustige bergmeren, alpenweides en mooie uitzichten. Een uitdagende bergtocht voor natuurliefhebbers, ver weg van de drukte.
Fietsen en bikeparks: Op twee wielen de bergen inFietsen in Schladming-Dachstein is veelzijdig en voor elk niveau. Van bikeparks op de Planai en Reiteralm tot ontspannen tochten langs de Ennsradweg. Met veelzijdige fietsroutes, 26 mountain- en e-biketours en fietsverhuur (MTB, e-bike & kinderfiets) zit je altijd goed.
"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhuttenVan rustieke berghutten tot verfijnde gastronomie, hier wordt eten een belevenis. Proef traditionele specialiteiten en ontdek culinaire creaties, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke zomerse gerechten kan proeven.
Zoveel te beleven deze zomer
Zomeropening 2026
Vijf dagen live muziek in Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich en Plácido Domingo openen de zomer 2026 op de Planai.
Bergredders fandag
Ontmoet de sterren van Die Bergretter tijdens de 5e Bergretter Fantag 2026 in Ramsau. Met shows en reddingsacties.
Lente festival van de paarden
De lente in je bol? Bij het Lentefeest in Ramsau draait alles om traditie. Bewonder de feestelijke paardenparade en geniet van lokale specialiteiten en livemuziek.
Alpentour Trophy – Topsport in de bergen
De Alpentour Trophy is dé uitdaging voor mountainbikers. Ervaar vier dagen vol actie en spectaculaire routes door de Alpen.
Wakker worden boven de wolken
De Stoderzinken is de perfecte plek om de dag te beginnen. Trek er vroeg op uit en zie hoe de eerste zonnestralen de bergen en het Ennstal in goud baden. Alleen of met een berggids – deze onvergetelijke ervaring maakt elke vroege vogel blij.
FotospotsAls je het perfecte uitzicht zoekt.
Jungfrauensteig
Geniet van een panoramisch uitzicht over Ramsau en de imposante Schladminger Tauern, waar groene dalen en ruige bergtoppen samenkomen.
Spiegelsee
Magische spiegelingen in het bergmeer en fantastisch uitzicht op “de Dachstein” en het dal van Enns. De Spiegelsee doet haar naam eer aan.
Stoderkircherl
Een heerlijke zomerdag met een gemakkelijke wandeling naar de Friedenskircherl op de Stoderzinken met adembenemend uitzicht op Gröbming en het Ennsdal.
Brandriedl in de herfst
In de herfst kleurt Brandriedl goud en rood, met een adembenemend uitzicht over Ramsau, de Dachstein en de Schladminger Tauern.
Schladming-Dachstein
In Schladming-Dachstein gaat toerisme hand in hand met natuur en lokale gemeenschap. Meer openbaar vervoer, e-bussen en laadstations maken duurzame mobiliteit toegankelijker. Lokale evenementen en groene initiatieven zorgen voor een fijne balans tussen bewoners en bezoekers. Met workshops en slimme projecten rond afvalvermijding, natuurbehoud en regionale producten bouwen we aan een toekomstbestendige regio – zodat jij én volgende generaties hier volop kunnen genieten.
Lentegevoel in Schladming-Dachstein
Met een rustig tempo de lente in
In Schladming-Dachstein in de Steiermark laat de lente de bergen van hun ontspannen kant zien. Mildere temperaturen, meer rust en natuur die langzaam ontwaakt maken dit het ideale moment om buiten actief te zijn en tegelijk tot rust te komen.
Wandelen & waterbeleving
In de lagere en middelhoge berggebieden nodigen wandelroutes uit tot ontspannen tochten langs beken, bossen en bloeiende weides. Waterwandelingen langs rivieren, meren en watervallen zorgen voor frisse afwisseling en een aangenaam klimaat.
Fietsen in het voorjaar
Ook op de fiets is de lente perfect. Mountainbikers genieten van routes zoals de Dachsteinronde en de Sonnseitenrunde, terwijl recreatieve fietsers ontspannen rijden langs de Ennsradweg. Voor gezinnen biedt de Singletrack Haus-Aich veilig en overzichtelijk fietsplezier.
Culinair genieten
Na een actieve dag wacht de regionale keuken. Van traditionele herbergen tot moderne restaurants: overal staan lokale producten centraal. Met Almkulinarik by Richard Rauch krijgt de alpenkeuken een creatieve, eigentijdse twist – licht, seizoensgebonden en puur.
Tijd voor een voorjaarsuitstap
De lente in Schladming-Dachstein betekent: minder drukte, meer natuur en volop ruimte om te bewegen en te genieten. Een ideale tijd voor een ontspannen en actieve bergvakantie.
Herfstgevoel in Schladming-Dachstein
Herfst in de bergen
In Schladming-Dachstein in de Steiermark is de herfst het seizoen van rust, helder herfstlicht en culinair genieten. De lucht is fris, de vergezichten zijn weids en de bergen nodigen uit om het tempo te verlagen en volop van de natuur te genieten.
Wandelen in herfstkleuren
In de lagere en middelhoge berggebieden wandel je over goed begaanbare paden door bossen, over almen en langs rivieren. Panorama- en rondwandelingen, zoals naar de Pleschnitzzinken, bieden prachtige uitzichten en zijn ideaal voor ontspannen herfstdagen.
De Schladming-Dachstein Herbstcard
Met de Herbstcard, inbegrepen bij veel accommodaties, maak je flexibel gebruik van bergliften, uitstapjes en attracties – gratis of met korting. Zo ontdek je de regio op je eigen tempo.
Fietsen in het najaar
Herfst is perfect om te fietsen. Mountainbikers en recreatieve fietsers genieten van rustige routes zoals de Dachsteinronde, de Sonnseitenrunde en de Ennsradweg. De Singletrack Haus-Aich biedt ook in dit seizoen veilig fietsplezier voor gezinnen en beginners.
Herfst op je bord
De herfst brengt smaakvolle gerechten met regionale en seizoensgebonden ingrediënten. In herbergen en restaurants staat genieten centraal. Almkulinarik by Richard Rauch verbindt alpine traditie met moderne creativiteit.
Tijd voor herfstrust
Schladming-Dachstein in de Steiermark is in de herfst ideaal voor wie de bergen bewust wil beleven: actief, rustig en vol smaak.
Winterpret in Schladming-Dachstein
Winterliefde in Schladming-Dachstein
Schladming-Dachstein in de Steiermark staat voor winterbeleving op topniveau. Als onderdeel van Ski amadé biedt de 4-Berge-Skischaukel Schladming onbeperkt skiplezier. De bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm zijn direct met elkaar verbonden en samen goed voor 123 kilometer pistes. Brede carvingafdalingen, sportieve uitdagingen en moderne liften zorgen voor comfort, afwisseling en panoramisch winterplezier.
Bijzondere ervaringen maken het skiën hier extra speciaal. Start de dag met Early Bird skiën bij zonsopgang, gevolgd door een ontbijt op de berg. Ook pistenskitours bieden een andere kijk op de bergen: te voet omhoog en ontspannen afdalen. Langs de pistes nodigen zonnige terrassen uit voor winterzon en gezelligheid.
Ook buiten de pistes is de winter veelzijdig. Met de panoramakabelbaan bereik je de hoogalpine wereld van de Dachstein op 2.700 meter. Winterwandelingen, langlaufen, indrukwekkende uitzichtpunten en culinaire momenten met 280°-panorama maken elk bezoek bijzonder.
Wanneer de avond valt, gaat het winteravontuur verder. Nachtskifahren op de Hochwurzen, nachtrodelen en avondlijk langlaufen in Ramsau zorgen voor magie onder de sterren.
Schladming-Dachstein is ook ideaal voor families. Overzichtelijke pistes, kinderlanden en skischolen maken leren skiën leuk en veilig, zowel in de 4-Berge-Skischaukel als in kleinere familievriendelijke gebieden.
Schladming-Dachstein – winter zoals je ’m wilt beleven.
Praktische infoGoed om te weten
Hoe kom je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Bergbanen in de zomer
In de zomer brengen de bergbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.
Sommercard
Met de Schladming-Dachstein Sommercard krijg je vanaf je eerste overnachting gratis of met korting toegang tot meer dan 100 attracties, inclusief kabelbanen, musea en openbaar vervoer.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.
Hoe kom je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Bergbanen in de zomer
In de zomer brengen de bergbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.
Sommercard
Met de Schladming-Dachstein Sommercard krijg je vanaf je eerste overnachting gratis of met korting toegang tot meer dan 100 attracties, inclusief kabelbanen, musea en openbaar vervoer.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.
Het Groene Hart nodigt je uit
Veel mensen verlangen er op vakantie vooral naar om de drukte van alledag achter zich te laten. Al generaties lang trekt dat gevoel bezoekers naar Steiermarken. Natuur, kunst, cultuur en gastronomie maken indruk en zorgen voor een ontspannen vakantiegevoel.
Ook de lokale gastheren en -vrouwen verwelkomen gasten met open armen. In familiebedrijven en gastvrije herbergen staat warmte centraal. Van de Dachstein-gletsjer tot de cultureel rijke hoofdstad en de zachte wijngaarden nodigt het gevarieerde landschap uit om de zomer op eigen tempo te beleven.
Het enige wat rest, is kiezen voor jouw ideale vakantieplek en volop genieten. Het Groene Hart heet je van harte welkom.
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefoon: +43 3687 23 310