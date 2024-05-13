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Schladming-Dachstein
Een zomer om nooit te vergeten

In Schladming-Dachstein wordt jouw zomer onvergetelijk. Bergen, groene almen en heldere meren vormen het decor voor natuur, avontuur en ontspanning.

De zomer in Schladming-Dachstein op zijn mooist. Tussen het Dachsteinmassief, de Schladminger Tauern en de imposante Grimming wacht een regio vol afwisseling, natuur en frisse berglucht. Groene almen, heldere bergmeren, kabbelende beken en indrukwekkende watervallen vormen het decor voor dagen vol buitenplezier.

Of je nu komt om te wandelen, fietsen, ontspannen, genieten met het gezin of gewoon even helemaal weg te zijn: hier bepaal jij het tempo. Met zomerbergbanen, gezellige almhutten, culinaire verrassingen en talloze belevenissen ligt alles binnen handbereik.
Schladming-Dachstein nodigt je uit om te bewegen, te ontspannen en volop te genieten van de zomer in de bergen.

Feiten en cijfers
Aantal kilometer wandelpadenmeer dan 1000
Aantal bergmeren300
Aantal berghuttenmeer dan 100
Aantal mountainbike en e-bike tochten26
Aantal bergbanen en gondels10
Hoogste berg in de regioDachstein (2995 m.)
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Daarom naar Schladming-Dachstein

Waterwandelen in een paradijs van meren en watervallen

Schladming-Dachstein heeft 300 bergmeren, 100 watervallen en talloze bronnen. Wandel langs de Wilde Wateren-route of maak de indrukwekkende driemerenwandeling.

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Ontdek meer met de Schladming-Dachstein Card

Met de Schladming-Dachstein Card krijg je gratis of voordelig toegang tot 100+ attracties. Inclusief kabelbanen, zwemmeren en openbaar vervoer. Handig én makkelijk.

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Hoogtelucht op de Dachstein

De Dachstein is een icoon in de regio. De gletsjerkabelbaan brengt je naar indrukwekkende attracties zoals de Stairway to Nothingness, de Skywalk en de Ice Palace.

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Hotel aanbiedingen

Hotel die Barbara

Hartelijk en charmant, midden in Schladming. 4 nachten voor de prijs van 3 incl. ontbijt en Sommercard (14/5–1/11/2026) vanaf €264 p.p.

Naar hotel die Barbara

Natur- & Wellnesshotel Höflehner****S

Luxe in de natuur: Premium Alpin Spa, begeleide wandelingen en gourmetpension van ’s ochtends tot ’s avonds. 2 nachten vanaf €509 p.p.

Naar hotel Höflehner****S

Hotel Lindenhof****S

Zomer in Ramsau am Dachstein, aan de voet van het Dachsteinmassief. Rust, natuur en activiteiten direct voor de deur. 3 nachten vanaf €550.

Naar hotel Lindenhof****S

Bergen aan plezier

Schladming-Dachstein biedt een zomervakantie vol afwisseling. Tussen groene almen, bergmeren en indrukwekkende toppen wissel je moeiteloos actie en ontspanning af.

Wandelen & waterbeleving

Wandel door groene dalen en langs watervallen, beken en bergmeren zoals de Silberkarklamm en de Steirische Bodensee – perfect voor verkoeling op warme dagen.

Mountainbiken

Van panoramaroutes zoals de Dachsteinronde tot ontspannen fietsen langs de Ennsradweg: Schladming-Dachstein is ideaal voor sportieve én recreatieve fietsers.

Actie & bergavontuur

Beleef adrenaline op de Hochwurzen GoKart-baan, de zipline op de Stoderzinken of tijdens klettersteig- en alpiene tochten.

Zomerplezier voor gezinnen

Hopsiland op de Planai, de Rittisberg met Flyline en zomerrodelbaan en Wollis Kids Park zorgen voor zorgeloos familieplezier.

Genieten van de alpenkeuken

Almhutten en restaurants serveren regionale specialiteiten. Met Almkulinarik by Richard Rauch krijgt de alpenkeuken een moderne twist.

Schladming-Dachstein Card

Vanaf één overnachting in een deelnemende accommodatie geniet je van gratis of voordelige toegang tot bergliften, uitstapjes en openbaar vervoer.

Ontdek het zelf

Leuk voor het hele gezin

Singletrack Haus-Aich – Fietspret voor het hele gezin

Hopsiland – Het hoogste avonturenpark van Oostenrijk

Op de GoKart de berg af

Meer dan 30 klettersteigen voor beginners en gevorderden

Wandelen op de Sattelberg

Neem een verfrissende duik in het Gipfelbad op de Riesneralm en geniet van het uitzicht

Meer over zwemmen op hoogte

Actie en ontspanning in Schladming-Dachstein

Of je nu op zoek bent naar adrenaline of juist naar rust, in Schladming-Dachstein vind je het allebei. Trotseer spectaculaire klettersteigen, verken indrukwekkende kloven, suis door de lucht op de zipline of kom helemaal tot jezelf met yoga in de bergen.

Klettersteigen voor iedereen

Meer dan 30 klettersteigen vind je in Schladming-Dachstein. Van de uitdagende Dachstein Super Ferrata tot gezinsvriendelijke routes op de Sattelberg en Stoderzinken.

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Indrukwekkende kloofwandelingen

Ontdek de kracht van water tijdens wandelingen door de Silberkarklamm, de Talbachklamm of de Wörschachklamm. Steile rotswanden, kristalheldere beekjes en ruige natuur.

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Zipline op de Stoderzinken

Suis met snelheden tot 115 km/u door de vallei op de Stoderzinken zipline. Geniet van het adembenemende uitzicht.

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Notgassenwandeling: natuur en geschiedenis

Wandel door een indrukwekkende rotskloof met eeuwenoude rotstekeningen. Laat je begeleiden door een berggids en ontdek de geschiedenis van deze mystieke plek.

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Heerlijk wandelen in de bergen

Met de bergliften omhoog

De tien zomerbergbahnen brengen je moeiteloos naar de mooiste bergtoppen. Geniet van panoramische uitzichten en ontdek attracties zoals het Hopsiland en de Dachstein.

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Op grote hoogte: de Dachstein

Op 2.995 meter hoogte is de Dachstein een paradijs voor bergliefhebbers. Ervaar de Skywalk, de Stairway to Nothingness, de Himmelsleiter en het Ice Palace.

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Meerdaagse wandelroutes & etappes

Schladming-Dachstein is perfect voor meerdaags wandelen. Ontdek etappes van de Dachstein Rondwandeling, de Schladminger Tauern Höhenweg en de Dachstein Sonnenrunde.

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Pleschnitzzinken

De Pleschnitzzinken is een ideale wandelbestemming: een lichte route, open almen en een weids uitzicht over het Ennstal – perfect voor een ontspannen tocht.

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Giglachseen en Kalkspitze

Via het Preuneggtal bereik je de schilderachtige Giglachseen, op 2.000 meter. Vanuit hier wandel je naar de Steirische Kalkspitze, een van de mooiste uitkijkpunten.

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Deneck - Kaltenbachseen

Rustige bergmeren, alpenweides en mooie uitzichten. Een uitdagende bergtocht voor natuurliefhebbers, ver weg van de drukte.

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Naar de Bärfallspitze

De Hauser Kaibling zomerbergbaan is het perfecte startpunt voor een wandeling naar de Bärfallspitze. Na 1,5 uur wandelen word je beloond met een indrukwekkend panorama.

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Fietsen en bikeparks: Op twee wielen de bergen in

Fietsen in Schladming-Dachstein is veelzijdig en voor elk niveau. Van bikeparks op de Planai en Reiteralm tot ontspannen tochten langs de Ennsradweg. Met veelzijdige fietsroutes, 26 mountain- en e-biketours en fietsverhuur (MTB, e-bike & kinderfiets) zit je altijd goed.

Fietsen in Schladming-Dachstein

"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhutten

Van rustieke berghutten tot verfijnde gastronomie, hier wordt eten een belevenis. Proef traditionele specialiteiten en ontdek culinaire creaties, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke zomerse gerechten kan proeven.

Ontdek meer over de speciaal geselecteerde locaties van "Almkulinarik"

Zoveel te beleven deze zomer

Zomeropening 2026

3-6-2026 – 7-6-2026

Vijf dagen live muziek in Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich en Plácido Domingo openen de zomer 2026 op de Planai.

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Bergredders fandag

12-6-2026

Ontmoet de sterren van Die Bergretter tijdens de 5e Bergretter Fantag 2026 in Ramsau. Met shows en reddingsacties.

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Lente festival van de paarden

13-6-2026

De lente in je bol? Bij het Lentefeest in Ramsau draait alles om traditie. Bewonder de feestelijke paardenparade en geniet van lokale specialiteiten en livemuziek.

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Alpentour Trophy – Topsport in de bergen

18-6-2026

De Alpentour Trophy is dé uitdaging voor mountainbikers. Ervaar vier dagen vol actie en spectaculaire routes door de Alpen.

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Ennstal-Classic – Nostalgie en snelheid

22-7-2026 – 25-7-2026

Bij de Ennstal-Classic komen liefhebbers van oldtimers en motorsport samen. Bewonder legendarische auto’s en ervaar de sfeer van dit iconische evenement.

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Een magische zonsopgangswandeling

Wakker worden boven de wolken

De Stoderzinken is de perfecte plek om de dag te beginnen. Trek er vroeg op uit en zie hoe de eerste zonnestralen de bergen en het Ennstal in goud baden. Alleen of met een berggids – deze onvergetelijke ervaring maakt elke vroege vogel blij.

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Fotospots

Als je het perfecte uitzicht zoekt.

Jungfrauensteig

Geniet van een panoramisch uitzicht over Ramsau en de imposante Schladminger Tauern, waar groene dalen en ruige bergtoppen samenkomen.

Spiegelsee

Magische spiegelingen in het bergmeer en fantastisch uitzicht op “de Dachstein” en het dal van Enns. De Spiegelsee doet haar naam eer aan.

Stoderkircherl

Een heerlijke zomerdag met een gemakkelijke wandeling naar de Friedenskircherl op de Stoderzinken met adembenemend uitzicht op Gröbming en het Ennsdal.

Brandriedl in de herfst

In de herfst kleurt Brandriedl goud en rood, met een adembenemend uitzicht over Ramsau, de Dachstein en de Schladminger Tauern.

Dachstein

Op onbewolkte dagen kun je genieten van een adembenemend uitzicht op de Hohe Tauern.

Duurzaam genieten in

Schladming-Dachstein

In Schladming-Dachstein gaat toerisme hand in hand met natuur en lokale gemeenschap. Meer openbaar vervoer, e-bussen en laadstations maken duurzame mobiliteit toegankelijker. Lokale evenementen en groene initiatieven zorgen voor een fijne balans tussen bewoners en bezoekers. Met workshops en slimme projecten rond afvalvermijding, natuurbehoud en regionale producten bouwen we aan een toekomstbestendige regio – zodat jij én volgende generaties hier volop kunnen genieten.

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We zijn er voor je

Lentegevoel in Schladming-Dachstein

Met een rustig tempo de lente in

In Schladming-Dachstein in de Steiermark laat de lente de bergen van hun ontspannen kant zien. Mildere temperaturen, meer rust en natuur die langzaam ontwaakt maken dit het ideale moment om buiten actief te zijn en tegelijk tot rust te komen.

Wandelen & waterbeleving

In de lagere en middelhoge berggebieden nodigen wandelroutes uit tot ontspannen tochten langs beken, bossen en bloeiende weides. Waterwandelingen langs rivieren, meren en watervallen zorgen voor frisse afwisseling en een aangenaam klimaat.

Fietsen in het voorjaar

Ook op de fiets is de lente perfect. Mountainbikers genieten van routes zoals de Dachsteinronde en de Sonnseitenrunde, terwijl recreatieve fietsers ontspannen rijden langs de Ennsradweg. Voor gezinnen biedt de Singletrack Haus-Aich veilig en overzichtelijk fietsplezier.

Culinair genieten

Na een actieve dag wacht de regionale keuken. Van traditionele herbergen tot moderne restaurants: overal staan lokale producten centraal. Met Almkulinarik by Richard Rauch krijgt de alpenkeuken een creatieve, eigentijdse twist – licht, seizoensgebonden en puur.

Tijd voor een voorjaarsuitstap

De lente in Schladming-Dachstein betekent: minder drukte, meer natuur en volop ruimte om te bewegen en te genieten. Een ideale tijd voor een ontspannen en actieve bergvakantie.

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We zijn er voor je

Herfstgevoel in Schladming-Dachstein

Herfst in de bergen

In Schladming-Dachstein in de Steiermark is de herfst het seizoen van rust, helder herfstlicht en culinair genieten. De lucht is fris, de vergezichten zijn weids en de bergen nodigen uit om het tempo te verlagen en volop van de natuur te genieten.

Wandelen in herfstkleuren

In de lagere en middelhoge berggebieden wandel je over goed begaanbare paden door bossen, over almen en langs rivieren. Panorama- en rondwandelingen, zoals naar de Pleschnitzzinken, bieden prachtige uitzichten en zijn ideaal voor ontspannen herfstdagen.

De Schladming-Dachstein Herbstcard

Met de Herbstcard, inbegrepen bij veel accommodaties, maak je flexibel gebruik van bergliften, uitstapjes en attracties – gratis of met korting. Zo ontdek je de regio op je eigen tempo.

Fietsen in het najaar

Herfst is perfect om te fietsen. Mountainbikers en recreatieve fietsers genieten van rustige routes zoals de Dachsteinronde, de Sonnseitenrunde en de Ennsradweg. De Singletrack Haus-Aich biedt ook in dit seizoen veilig fietsplezier voor gezinnen en beginners.

Herfst op je bord

De herfst brengt smaakvolle gerechten met regionale en seizoensgebonden ingrediënten. In herbergen en restaurants staat genieten centraal. Almkulinarik by Richard Rauch verbindt alpine traditie met moderne creativiteit.

Tijd voor herfstrust

Schladming-Dachstein in de Steiermark is in de herfst ideaal voor wie de bergen bewust wil beleven: actief, rustig en vol smaak.

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Winterpret in Schladming-Dachstein

Vier bergen. Eén beleving. Eindeloos.

Winterliefde in Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein in de Steiermark staat voor winterbeleving op topniveau. Als onderdeel van Ski amadé biedt de 4-Berge-Skischaukel Schladming onbeperkt skiplezier. De bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm zijn direct met elkaar verbonden en samen goed voor 123 kilometer pistes. Brede carvingafdalingen, sportieve uitdagingen en moderne liften zorgen voor comfort, afwisseling en panoramisch winterplezier.

Bijzondere ervaringen maken het skiën hier extra speciaal. Start de dag met Early Bird skiën bij zonsopgang, gevolgd door een ontbijt op de berg. Ook pistenskitours bieden een andere kijk op de bergen: te voet omhoog en ontspannen afdalen. Langs de pistes nodigen zonnige terrassen uit voor winterzon en gezelligheid.

Ook buiten de pistes is de winter veelzijdig. Met de panoramakabelbaan bereik je de hoogalpine wereld van de Dachstein op 2.700 meter. Winterwandelingen, langlaufen, indrukwekkende uitzichtpunten en culinaire momenten met 280°-panorama maken elk bezoek bijzonder.

Wanneer de avond valt, gaat het winteravontuur verder. Nachtskifahren op de Hochwurzen, nachtrodelen en avondlijk langlaufen in Ramsau zorgen voor magie onder de sterren.

Schladming-Dachstein is ook ideaal voor families. Overzichtelijke pistes, kinderlanden en skischolen maken leren skiën leuk en veilig, zowel in de 4-Berge-Skischaukel als in kleinere familievriendelijke gebieden.

Schladming-Dachstein – winter zoals je ’m wilt beleven.

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Praktische info

Goed om te weten

Hoe kom je er?

Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.

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Waar ga je slapen?

Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.

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Bergbanen in de zomer

In de zomer brengen de bergbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.

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Sommercard

Met de Schladming-Dachstein Sommercard krijg je vanaf je eerste overnachting gratis of met korting toegang tot meer dan 100 attracties, inclusief kabelbanen, musea en openbaar vervoer.

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Wat is er te doen?

Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.

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Steiermark

Het Groene Hart nodigt je uit

Veel mensen verlangen er op vakantie vooral naar om de drukte van alledag achter zich te laten. Al generaties lang trekt dat gevoel bezoekers naar Steiermarken. Natuur, kunst, cultuur en gastronomie maken indruk en zorgen voor een ontspannen vakantiegevoel.

Ook de lokale gastheren en -vrouwen verwelkomen gasten met open armen. In familiebedrijven en gastvrije herbergen staat warmte centraal. Van de Dachstein-gletsjer tot de cultureel rijke hoofdstad en de zachte wijngaarden nodigt het gevarieerde landschap uit om de zomer op eigen tempo te beleven.

Het enige wat rest, is kiezen voor jouw ideale vakantieplek en volop genieten. Het Groene Hart heet je van harte welkom.

Meer info
Neem contact op

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefoon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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