Lentegevoel in Schladming-Dachstein

Met een rustig tempo de lente in

In Schladming-Dachstein in de Steiermark laat de lente de bergen van hun ontspannen kant zien. Mildere temperaturen, meer rust en natuur die langzaam ontwaakt maken dit het ideale moment om buiten actief te zijn en tegelijk tot rust te komen.

Wandelen & waterbeleving

In de lagere en middelhoge berggebieden nodigen wandelroutes uit tot ontspannen tochten langs beken, bossen en bloeiende weides. Waterwandelingen langs rivieren, meren en watervallen zorgen voor frisse afwisseling en een aangenaam klimaat.

Fietsen in het voorjaar

Ook op de fiets is de lente perfect. Mountainbikers genieten van routes zoals de Dachsteinronde en de Sonnseitenrunde, terwijl recreatieve fietsers ontspannen rijden langs de Ennsradweg. Voor gezinnen biedt de Singletrack Haus-Aich veilig en overzichtelijk fietsplezier.

Culinair genieten

Na een actieve dag wacht de regionale keuken. Van traditionele herbergen tot moderne restaurants: overal staan lokale producten centraal. Met Almkulinarik by Richard Rauch krijgt de alpenkeuken een creatieve, eigentijdse twist – licht, seizoensgebonden en puur.

Tijd voor een voorjaarsuitstap

De lente in Schladming-Dachstein betekent: minder drukte, meer natuur en volop ruimte om te bewegen en te genieten. Een ideale tijd voor een ontspannen en actieve bergvakantie.