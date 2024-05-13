Regio Seefeld
Het zonnige hoogplateau van Tirol op 1.200 meter
Introduction
Wanneer frisse ochtenddauw in de lucht hangt, zacht klokgelui over de alpenweiden zweeft en de eerste zonnestralen de huid aangenaam verwarmen, fonkelt de Wildsee verleidelijk tussen de bomen. Dan voel je het meteen: dit is zomer op het hoogplateau van Seefeld.
Te midden van een adembenemend berglandschap, op 1.200 meter hoogte, ontvouwt zich een regio die natuur, ontspanning en avontuur moeiteloos combineert. Het zachte, glooiende Alpenlandschap, omringd door de imposante Karwendel- en Wettersteinbergen, opent zich naar het zuiden en biedt weidse panorama’s. Dankzij het zonnige klimaat en de aangenaam koele nachten geniet je hier van pure rust en onvergetelijke vakantiedagen in een idyllische omgeving.
Drie hoogtepunten in SeefeldWanneer de ochtenddauw nog in de lucht hangt, de koeienbellen zacht over de alpenweiden klinken en de eerste zonnestralen je warmen, begint de dag op het hoogplateau. Terwijl de Wildsee glinstert tussen de bomen, voel je het meteen: de zomer is hier!
Aangenaam wandelen
Op het hoogplateau zijn de bergtoppen dichterbij en de uitzichten weidser. Trouw aan het motto "De deur uit, de natuur in" wachten hier verschillende wandelroutes op je.
Lekker slenteren door de straatjes
Het is een geslaagde mix van stedelijke flair en dorpse sfeer. Met zijn cafés, restaurants, winkels en casino is het een charmante ontmoetingsplaats.
360° zonnig plateau
Dankzij de verhoogde ligging op het zuiden zijn er hier meer dan gemiddelde zonuren en een aangenaam klimaat dat in de zomer voor milde temperaturen zorgt.
Introduction
7 bijzondere wellnesservaringen in de regio Seefeld
1. Bier tappen in de spa
In Hotel Klosterbräu & Spa tap je je eigen biertje – gewoon in de wellnessruimte. Een speels en verfrissend detail dat je wellnessdag nét dat beetje extra geeft. (Let op: Wegens verbouwing momenteel buiten bedrijf.)
2. Bierbad & bijzondere baden
In Hotel Diana neem je plaats in een bierbad dat niet alleen heerlijk ruikt, maar ook verzorgend en ontspannend werkt. Daarnaast zijn er ook hooi-, lavendel-, thalasso- en weibaden.
3. IJskoude energieboost
De cryokamer bij –110 °C in Alpin Resort Sacher zorgt voor een intense, verfrissende kick en is onderdeel van de Sacher Academy for Better Aging.
4. Russische Banja in Tirol
Uniek in de regio: een authentieke Russische Banja met vochtige hitte en traditionele rituelen. Een must voor saunaliefhebbers die iets bijzonders zoeken.
5. Wellness in groot formaat
Twee openbare avontuurbaden en negen hotels met uitgebreide day spa’s maken Seefeld tot een van de grootste wellnessbestemmingen van Tirol.
6. Ontspanning in de natuur
Hier stopt wellness niet bij de saunadeur. Kleine meren, wandelingen langs beekjes, fietstochten naar alpenhutten of een rondje golf: natuur en ontspanning gaan hier perfect samen.
7. Wellness met hond
Ook viervoeters zijn welkom in geselecteerde wellnesshotels. Zo genieten mens en dier samen van ontspannen dagen in de natuur.
Top bergbelevenissen
Wandeling naar het uitkijkplatform Brunschkopf: Talrijke paden leiden naar het uitzichtplatform. Elk pad heeft zijn eigen bijzonderheden. Adembenemende uitzichten en comfortabele ligstoelen wachten op je bij de Brunschkopf.
De vredesbel luiden in Mösern: De vrijhangende vredesklok overtuigt door zijn imposante omvang en gewicht (10,5 ton) en het dagelijkse luiden om 17:00 uur, dat tot ver in het Inntal te horen is.
Dorpswandeling via Pfarrhügel & Wildsee naar de Seekirchl: Wandel door het dorp, geniet van prachtige uitzichten en ervaar puur natuur - deze ontspannen wandeling combineert drie prachtige ervaringen in één.
Uitzicht vanaf de Seefelder Joch: Of je nu met de bergtrein omhoog gaat, het uitzicht tijdens een wandeling ontdekt, van de rust van de zonsopgangsyoga geniet of de uitdagende Königstour onderneemt - het panoramische uitzicht is altijd een belevenis.
Isarursprung: Deze ligt in het schilderachtige Hinterautal bij Scharnitz, ingebed in de indrukwekkende bergwereld van het Karwendelgebergte. De Isar ontspringt hier uit verschillende bronnen en baant zich een weg door de ongerepte natuur.
De mooiste berghutten
Lottenseehütte: De Lottenseehütte ligt idyllisch aan de rand van het Karwendel en is een geliefde stop tijdens wandelingen door het Hochplateau. Met huisgemaakte gerechten en een rustige ligging is dit een plek om even op adem te komen en van de natuur te genieten.
Eppzirler Alm: Diep in het stille Eppzirlertal wacht de Eppzirler Alm: authentiek, eenvoudig en omringd door ruige natuur. Een echte alm voor wie het pure berggevoel zoekt, met traditionele Tiroolse gerechten en veel rust.
Hämmermoosalm: De Hämmermoosalm in het Gaistal combineert alpiene gezelligheid met culinaire kwaliteit. Omgeven door imposante bergtoppen geniet je hier van regionale specialiteiten – niet voor niets bekroond als Gault&Millau Almhütte van het Jaar.
Nördlinger Hütte: Hoog boven het Karwendel ligt de Nördlinger Hütte, een echte alpiene berghut voor ervaren wandelaars. De beloning na de klim: indrukwekkende uitzichten, bergstilte en een onvergetelijk gevoel van hoog boven alles staan.
Katzenkopfhütte: De Katzenkopfhütte is makkelijk bereikbaar en ideaal voor gezinnen. Na een hike of bike-rit geniet je hier van hartige almklassiekers, een zonneterras en een ontspannen sfeer met uitzicht op het Leutaschtal. Ook leuk voor het gezin: Met de zomerrodelbaan roetsj je zo het dal in.
Sonnenalm: De gezellige Sonnenalm (1.500 m) ligt op de top van de Gschwandtkopf boven Seefeld. Op het zonnige terras geniet je van een uniek panoramisch uitzicht en traditionele Tiroolse gerechten, bereid met liefde en vakmanschap.
Culinaire tips uit regio Seefeld
Culinaire recepten
Kiachl van Sonja (Klammstüberl) – Knapperig gebakken klassieker uit de regio, eenvoudig thuis na te maken.
Kirschmichl zoals bij oma – Traditionele Tiroolse ovenschotel vol zoete jeugdherinneringen.
Strauben – Luchtig gefrituurd deeg, goudbruin gebakken en typisch Tirools.
Culinaire belevenissen & evenementen
Bio-bergontbijt (Leutascher Berglentedagen) – Ontbijten met regionale producten midden in de natuur.
Brouwtraditie & proeverij – In de winter kennismaken met Tiroolse biercultuur en lokale smaken.
Culinaire wandelingen & tochten
Wandeling naar de Hämmermoosalm – Bekroonde alm, bekend om uiensoep en uitgebreide almbrunch.
Gaistalalm & Tillfussalm – Populaire wandeldoelen voor Almrösti en Tiroolse klassiekers.
Königstour naar de Nördlinger Hütte – Sportieve tocht met beloning: diverse Kaiserschmarrn-variaties.
Wandeling naar de Rauthhütte – Gault&Millau-bekroonde hut met verfijnde alpiene keuken.
Culinaire wandeling:
Leutascher Hofladenronde – Geniet van regionale producten tijdens een culinaire wandeling, 's zomers en 's winters.
Culinaire recepten
Kiachl van Sonja (Klammstüberl) – Knapperig gebakken klassieker uit de regio, eenvoudig thuis na te maken.
Kirschmichl zoals bij oma – Traditionele Tiroolse ovenschotel vol zoete jeugdherinneringen.
Strauben – Luchtig gefrituurd deeg, goudbruin gebakken en typisch Tirools.
Culinaire belevenissen & evenementen
Bio-bergontbijt (Leutascher Berglentedagen) – Ontbijten met regionale producten midden in de natuur.
Brouwtraditie & proeverij – In de winter kennismaken met Tiroolse biercultuur en lokale smaken.
Culinaire wandelingen & tochten
Wandeling naar de Hämmermoosalm – Bekroonde alm, bekend om uiensoep en uitgebreide almbrunch.
Gaistalalm & Tillfussalm – Populaire wandeldoelen voor Almrösti en Tiroolse klassiekers.
Königstour naar de Nördlinger Hütte – Sportieve tocht met beloning: diverse Kaiserschmarrn-variaties.
Wandeling naar de Rauthhütte – Gault&Millau-bekroonde hut met verfijnde alpiene keuken.
Culinaire wandeling:
Leutascher Hofladenronde – Geniet van regionale producten tijdens een culinaire wandeling, 's zomers en 's winters.
Top wandelingen
Rondwandeling Wildmoos / uitkijkplatform Brunschkopf: Tijdens deze rondwandeling kun je genieten van het prachtige uitzicht vanaf het Uitkijkplatform Brunschkopf over Seefeld en geniet daarna van regionale lekkernijen op de Wildmoosalm.
Rondwandeling Bovenste & onderste Wiesenweg: Deze gemakkelijke wandelroute voert je door het schilderachtige Leutaschdal.
Gleirschklamm: De Gleirschklamm-kloof niet ver van de Scharnitzer Alm is niet alleen een echte natuurlijke schoonheid, maar ook aangenaam koel, zelfs in de zomer. Als dat nog niet genoeg voor je is, is er altijd nog de Kneipp-faciliteit.
Königstour: Deze alpiene wandeling is bedoeld voor wandelaars die zeker van hun zaak zijn. Hij begint op 2.000 meter hoogte en loopt van de Seefelder Spitze naar de Reither Spitze op grote hoogte. Een stop bij de Nördlinger Hütte is inbegrepen.
Dorpsrondwandeling: Wandel door het dorp, geniet van prachtige uitzichten en ervaar pure natuur in iets meer dan een uur wandelen..
Hoogtepunten voor alle leeftijden
Leutascher Geisterklamm kloof: Drie gezekerde paden leiden je naar een mystieke wereld van donderend wit water en legendarische figuren.
Strandbad aan de Wildsee: Zwemmen, spelen en waterfietsen zullen kinderen van alle leeftijden plezieren. En voor de ouders is er schaduw, koffie met gebak en een ligweide.
Alpaca wandeling: Wandel door koele bossen met pluizige alpaca's. En misschien krijg je wel een gezellige alpacamuts of een selfie met je nieuwe vrienden.
Avonturenspeeltuin in de mijn Rosshütte: De ruime avonturenspeeltuin is gewijd aan het thema mijnbouw en biedt kinderen mogelijkheden om spelenderwijs te leren.
Fietstocht langs de Leutascher Ache: Deze gezinsvriendelijke route volgt bijna volledig de turquoise Leutascher Ache over brede, schaduwrijke grindpaden. Onderweg wachten speelplekken en aan het einde een gezellige stop bij Gasthaus Brücke.
Lichte trails op de Katzenkopf: De Katzenkopf is perfect voor wie ontspannen wil mountainbiken. Lichte trails, een bikepark en zachte afdalingen maken dit gebied ideaal voor beginners en families.
Dierenplezier bij Sigis Sauhaufen: Bij deze liefdevol ingerichte kinderboerderij maken kinderen kennis met dieren van dichtbij. Voeren, aaien en spelen zorgen voor vrolijke momenten voor het hele gezin.
Top evenementen Seefeld 2026
Zoveel om te doen:
Uitgelicht: Golfvakantie in de bergen
Zomers golfen op 1.200 meter
Wanneer de stad zucht onder de hitte, bieden de bergen aangename verkoeling. Op Tirols hoogplateau combineer je warme zomerdagen met frisse nachten – ideaal voor een ontspannen golfvakantie. Naast golf wachten wandelingen, zwemmeren en een levendige dorpssfeer.
Twee golfbanen met uitzicht
De 18-holes baan Seefeld-Wildmoos behoort tot de Leading Golf Courses Austria en combineert topkwaliteit met alpine panorama’s. De 9-holes baan in Seefeld-Reith ligt direct naast de voetgangerszone en is perfect om te trainen met uitzicht op het Wettersteingebergte.
Poort naar Tirols golfparadijs
Binnen een uur rijden liggen nog acht golfbanen met meer dan 130 holes. Met de Golf Tirol Card geniet je van maximale flexibiliteit en afwisseling – ideaal voor wie meer wil dan één fairway.
Geheime tips
Räuchern – een oud ritueel herontdekt
Räuchern is een waardevol ritueel dat het hele jaar door wordt aangeboden. Onder begeleiding van mentaltrainer Sigrid Pichler leer je welke harsen en kruiden passen bij de gewenste werking.
Kaltwassersee bij de Rosshütte
De Kaltwassersee met schommel is een idyllische plek om tot rust te komen. Vooral bij zonsondergang is dit een van de mooiste momenten in de bergen rond Seefeld.
Pfarrhügel (Pfarrbichl)
Midden in het dorp en toch omgeven door natuur is de Pfarrhügel ideaal voor een korte wandeling. De route kan worden uitgebreid met de Wildsee en is in zomer én winter een belevenis, inclusief het 100.000-lichten-pad.
Vakantie met hond
De regio Seefeld staat bekend om haar hondvriendelijke hotels en uitgebreide aanbod aan activiteiten in de natuur. Ideaal voor een ontspannen vakantie samen met je viervoeter.
Lente in Seefeld
Wanneer de lente haar intrede doet op het hoogplateau van Seefeld, begint het buitenleven weer te lonken. Ideaal om alvast in te stappen in het zomerse gevoel – met volop ruimte voor natuur, beweging en ontspanning.
Leutascher Berglentedagen
Leutascher Berglentedagen – wandelplezier & natuurbeleving in Tirol
Lentewandelingen
De mooiste lentewandelingen op Tirols hoogplateau
Tourismusverband Seefeld
Bahnhofplatz 115
6100 Seefeld
Telefoon: +43 50880