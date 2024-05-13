Zo heb je wellness nog nooit beleefd

7 bijzondere wellnesservaringen in de regio Seefeld

1. Bier tappen in de spa

In Hotel Klosterbräu & Spa tap je je eigen biertje – gewoon in de wellnessruimte. Een speels en verfrissend detail dat je wellnessdag nét dat beetje extra geeft. (Let op: Wegens verbouwing momenteel buiten bedrijf.)

2. Bierbad & bijzondere baden

In Hotel Diana neem je plaats in een bierbad dat niet alleen heerlijk ruikt, maar ook verzorgend en ontspannend werkt. Daarnaast zijn er ook hooi-, lavendel-, thalasso- en weibaden.

3. IJskoude energieboost

De cryokamer bij –110 °C in Alpin Resort Sacher zorgt voor een intense, verfrissende kick en is onderdeel van de Sacher Academy for Better Aging.

4. Russische Banja in Tirol

Uniek in de regio: een authentieke Russische Banja met vochtige hitte en traditionele rituelen. Een must voor saunaliefhebbers die iets bijzonders zoeken.

5. Wellness in groot formaat

Twee openbare avontuurbaden en negen hotels met uitgebreide day spa’s maken Seefeld tot een van de grootste wellnessbestemmingen van Tirol.

6. Ontspanning in de natuur

Hier stopt wellness niet bij de saunadeur. Kleine meren, wandelingen langs beekjes, fietstochten naar alpenhutten of een rondje golf: natuur en ontspanning gaan hier perfect samen.

7. Wellness met hond

Ook viervoeters zijn welkom in geselecteerde wellnesshotels. Zo genieten mens en dier samen van ontspannen dagen in de natuur.