Serfaus-Fiss-Ladis
Zomergeluk op het Tiroolse hoogplateau
Introduction
Serfaus-Fiss-Ladis in het bovenste Inntal in Tirol vormt het decor voor een onvergetelijke zomervakantie. De regio combineert indrukwekkende natuur met een breed aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Het aanbod loopt uiteen van afwisselende wandelingen en uitdagende biketrajecten tot evenementen met uitzicht op een imposant bergpanorama. Culinaire specialiteiten en een uitgesproken familievriendelijke sfeer maken het plaatje compleet. In Serfaus-Fiss-Ladis worden herinneringen gemaakt die blijven.
Wie echt wil loskomen van het dagelijks leven, zit goed in de drie Tiroolse bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis, gelegen op een zonnig hoogplateau op zo’n 1.400 meter hoogte. Gastvrijheid, tradities en de kracht van de natuur vormen hier een vanzelfsprekende eenheid. Families, levensgenieters en actieve vakantiegangers beleven bijzondere momenten op themapaden als het Piratenpad, Heksenpad en Ontdekkerspad (ontwikkeld door kinderboekenschrijver Thomas Brezina), in Erlebnispark Hög of op de Panorama-Genussweg. Actievelingen trekken naar het Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis en de singletrails, terwijl gezinnen zich uitleven in de Erlebniswelt Serfaus, het Sommer-Funpark Fiss of de Mythenwelt Ladis. De balans tussen beleven en ontspannen is overal voelbaar.
Of je nu relaxt of de bergen intrekt, met moderne liften en de "Super. Sommer. Card." is alles binnen handbereik. Sensatiezoekers leven zich uit op de Skyswing en Serfauser Sauser, terwijl indoorwerelden zoals PLAYIN ook bij minder weer volop plezier bieden.
Serfaus-Fiss-Ladis is niet zomaar een bestemming – het is een plek waar elk gezin zijn perfecte vakantie vindt!
Feiten over de regio
Voor de zomer
Aantal kilometer wandelpaden:
500 kilometer bewegwijzerde wandelpaden
Aantal kilometer fietsroutes/biketrails/fietstrajecten:
ca. 200 km bewegwijzerde mountainbikeroutes
Aantal bergbanen:
11 liften & installaties (incl. metro Serfaus)
Aantal berghutten:
Talrijke berghutten / bergrestaurants
Aantal hotels/accommodaties:
Aantal zwemmeren:
1 (Högsee)
Zomer-voordeelkaart:
Super. Sommer. Card.
Voor de winter
Aantal skigebieden:
1
Aantal pistekilometers:
214
Aantal langlaufloipes en -routes:
52 km
Aantal kilometer geprepareerde winterwandelpaden:
100
Aantal installaties:
68 installaties – waarvan:
1 metro
11 gondelbanen
16 stoeltjesliften (3 × 8-persoons, 7 × 6-persoons en 6 × 4-persoons)
10 sleepliften
30 transportbanden en touwliften
Aantal skischolen:
2 (Skischool Serfaus en Skischool Fiss-Ladis)
Hoogste punt in het skigebied:
Het hoogste bereikbare punt is het M1-uitkijkplatform op de Masnerkopf op 2.828 meter hoogte.
Voor de zomer
Aantal kilometer wandelpaden:
500 kilometer bewegwijzerde wandelpaden
Aantal kilometer fietsroutes/biketrails/fietstrajecten:
ca. 200 km bewegwijzerde mountainbikeroutes
Aantal bergbanen:
11 liften & installaties (incl. metro Serfaus)
Aantal berghutten:
Talrijke berghutten / bergrestaurants
Aantal hotels/accommodaties:
Aantal zwemmeren:
1 (Högsee)
Zomer-voordeelkaart:
Super. Sommer. Card.
Voor de winter
Aantal skigebieden:
1
Aantal pistekilometers:
214
Aantal langlaufloipes en -routes:
52 km
Aantal kilometer geprepareerde winterwandelpaden:
100
Aantal installaties:
68 installaties – waarvan:
1 metro
11 gondelbanen
16 stoeltjesliften (3 × 8-persoons, 7 × 6-persoons en 6 × 4-persoons)
10 sleepliften
30 transportbanden en touwliften
Aantal skischolen:
2 (Skischool Serfaus en Skischool Fiss-Ladis)
Hoogste punt in het skigebied:
Het hoogste bereikbare punt is het M1-uitkijkplatform op de Masnerkopf op 2.828 meter hoogte.
3 dingen die Serfaus-Fiss-Ladis zo speciaal maken
Familie- en vrijetijdsparadijs
Kindergelach en avontuur: in Serfaus-Fiss-Ladis wachten het belevenispark Hög, het Zomerfunpark Fiss & co op vakantiegangers van alle leeftijden - plezier gegarandeerd!
Unieke locatie
Zonnig hoogplateau, Alpenpanorama, 2.000 zonuren: Wandelbus, kabelbaannetwerk & de zwevende metro van Serfaus maken autovrije vakanties tot een hoogtepunt!
Topervaringen in de bergenBeleef onvergetelijke momenten: De nieuwe bergbelevenissen in Serfaus-Fiss-Ladis bieden avontuur en genieten van de natuur op het hoogste niveau. Ideaal voor gezinnen en natuurliefhebbers!
Fietsen in Serfaus-Fiss-Ladis & Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
Een veelzijdig fietsgebied voor elk niveau: van ontspannen e-biketours tot singletrails en het topklasse Bikepark met training area, kids park en alpine panorama.
Pure adrenaline voor jong en oud
Ziplinen met de Serfauser Sauser, zomerrodelen, schommelen met de Skyswing of vliegen met de Fisser Flieger: actie, hoogte en panorama gegarandeerd.
Murmli-Club & Mini&Maxi Club – een groot kinderclubaanbod
Twee liefdevol begeleide kinderclubs voor kinderen van 3 tot 15 jaar, met spel, creativiteit en outdooravonturen. Ook opvang voor de allerkleinsten.
Wandelen met het hele gezin
Themapaden, houten kogelbanen, mythenroutes en digitale speurtochten maken wandelen tot een speels avontuur voor jong en oud in de bergen.
De mooiste berghutten
Restaurant Lassida: Gezinsvriendelijk restaurant met groot avonturenspeelpark Georama Lassida, zonnig terras en populaire pizza’s – ideaal voor een ontspannen pauze met (klein)kinderen.
Seealm Hög: Prachtig gelegen direct aan de Högsee en Erlebniswelt Hög. Bekend om verfijnde visgerechten en huisgemaakt ijs, met uitzicht op water en bergen.
Leithe Wirt: Gezellig, rustiek restaurant met zonnig terras aan de piste. Bekend om huisgemaakte rookspecialiteiten van regionale kwaliteit, ook om mee te nemen.
Schöngampalm: Authentieke almhut met eigen grillstation. Alles staat klaar: jij grilt zelf op perfecte temperatuur. Een bijzondere eetervaring midden in de natuur.
Familierestaurant Sonnenburg: Familierestaurant met pizza’s uit de steenoven en gebak uit eigen patisserie. Ideaal voor gezinnen die van eenvoudig en lekker houden.
Top wandelingen
Beleef de indrukwekkendste wandelroutes in Serfaus-Fiss-Ladis: prachtige panorama's en onvergetelijke momenten in de natuur maken jouw zomervakantie perfect!
Wildtierweg: Interactieve familiewandeling met AR via de SFL-app. Ontdek wilde dieren langs het pad en verzamel spelenderwijs het Wildtierhüter-diploma.
Smokkelaarspad: Avontuurlijke themaroute in Serfaus langs verhalen van smokkelaars, met interactieve stations en indrukwekkende natuur in het Masnergebied.
Zes zintuigen pad: Wandeling met zintuiglijke ervaringen, speelstations en een fantastisch uitzicht op het dorp Serfaus.
Quellenweg: Afwisselend themapad tussen Komperdell en Schönjoch met waterverhalen, rustplekken en uitzicht op bijzondere flora en imposante rotsformaties.
Naggalunsteig: Panoramawandeling van Fisser Joch naar Schöngampalm over alpenweiden en bergkammen, met diepe uitzichten en bloeiende alpenrozen.
Nog meer zomerse activiteiten
Klimmen in Serfaus-Fiss-Ladis
Van klimwanden en klettersteigen tot het X-Trees Waldseilpark: Serfaus-Fiss-Ladis biedt klimavonturen voor beginners én gevorderden, midden in de bergnatuur.
Indoor plezier bij elk weertype
Ook bij regen volop actie: klim- en boulderwanden, softplayzones, minigolf en interactieve spellen in PlayIN Serfaus en de Indoor Arena’s van Fiss en Ladis.
Dorpsrondleidingen in Serfaus, Fiss en Ladis
Ontdek de geschiedenis en tradities van de bergdorpen tijdens begeleide rondleidingen met lokale kenners en boeiende verhalen uit het verleden.
Boogschieten
Het 3D-boogschietparcours met 14 doelen slingert door het bos en biedt uitdaging voor beginners en gevorderden. Focus, natuur en ontspanning komen samen.
FotospotsUitzichtsplatformen Serfaus-Fiss-Ladis: panoramamomenten voor iedereen. Van Z1 tot Inntalblick: makkelijk bereikbaar te voet of per gondel en perfect voor korte pauzes, weidse uitzichten en onvergetelijke foto’s.
Evenementen om niet te missenHet hele jaar door is er iets te beleven in Serfaus-Fiss-Ladis. Voor jong en oud!
MOUNDS 2026
Zes dagen kindermuziek, familieconcerten & workshops in Serfaus-Fiss-Ladis - het muziekfestival voor het hele gezin! Gepresenteerd door André Gatzke (bekend van Die Sendung mit der Maus).
Erlebnisabend Fiss: familiefeest op de berg
Zomerse familieavond met magie, muziek, kinderactiviteiten en avondritten met Fisser Flieger, Skyswing en Fisser Flitzer.
Watershow in Ladis
Licht, muziek & watereffecten - een magische belevenis voor jong en oud aan de romantische kasteelvijver van Ladis!
Lange Nacht
Straatartiesten, muziek & regionale lekkernijen - beleef de Lange Nacht vol sfeer en afwisseling!
Goldene Herbstklänge – waar de bergen klinken
Een muzikale herfstweek vol sfeer, ontmoeting en culinaire verwennerij. Geniet van concerten met bekende artiesten, begeleide wandelingen, comedy en persoonlijke meet & greets. De gouden herfstkleuren vormen het decor voor een ontspannen en divers programma.
Culinaire tipsProef, ontdek en geniet: van lokale specialiteiten tot creatieve gastronomische gerechten – in Serfaus-Fiss-Ladis is elke maaltijd een belevenis voor al je zintuigen!
''In Serfaus-Fiss-Ladis mag het gerust “a bissla mehr sei”: meer bergbeleving en levensgeluk voor jong en oud.''Een restauranthouder
Geheime tip: Grillplaatsen in de natuur
Een culinaire geheime tip midden in de natuur: de grillplaatsen in Serfaus-Fiss-Ladis nodigen uit tot genieten met uitzicht! Of je nu bij het Murmliwasser in Serfaus bent, aan de Högsee of idyllisch gelegen bij Neuegg – hier beleef je ontspannen uren met familie en vrienden. Neem je barbecuegerechten mee, reserveer een plek en geniet van een onvergetelijke picknickervaring midden in de Tiroler bergwereld.
Daarom Serfaus-Fiss-Ladis bezoeken in de winter
Een paradijs voor families
Serfaus-Fiss-Ladis staat bekend als een van de meest kindvriendelijke wintersportregio’s van de Alpen. Met speciale kindersneeuwgebieden, skischolen op maat en volop activiteiten beleeft het hele gezin hier onvergetelijke wintermomenten.
Zonovergoten en sneeuwzeker
Met circa 2.000 zonuren per jaar en pistes tussen 1.200 en 2.828 meter hoogte geniet je hier van zonnige skidagen en uitstekende sneeuwcondities – tot ver in het voorjaar.
Uniek vervoer: de U-Bahn Serfaus
Laat de auto staan en reis comfortabel door het dorp met de U-Bahn Serfaus. Deze zwevende metro op luchtkussens is uniek in de wereld en maakt je wintervakantie extra ontspannen.
Veel meer dan skiën alleen
Naast skiën en snowboarden biedt de regio winterwandelingen, langlaufen, rodelen en tal van belevenissen buiten de piste – allemaal in een betoverend winterlandschap.
Culinair genieten met uitzicht
Van gezellige bergrestaurants tot bijzondere ervaringen zoals dineren in de Crystal Cube of een romantisch Sunset Dinner: in Serfaus-Fiss-Ladis gaan gastronomie en bergpanorama hand in hand.
Winter evenementen
Adventure Night in Serfaus
Vuurwerk, een lasershow, artiesten en Cirque du Soleil acrobaten, en een show van de Skischool Serfaus. Nachtskiën en rodelen optioneel...
Magic Ladis - Fire & Ice in Ladis
Unieke mix van pre-kerst vibe, traditionele live entertainment en culinaire lekkernijen in een adembenemende omgeving in de Lader Schlossweiher.
De winter is van jou!De leukste winteractiviteiten in Serfaus-Fiss-Ladis
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Wandel of sneeuwschoen door een stille, besneeuwde bergwereld. Adem de frisse berglucht in en ontdek de winterse natuur van Serfaus-Fiss-Ladis op ontspannen tempo.
Rodelen
Op twee rodelbanen en in totaal 8 km suizen jong en oud door bos en berglandschap. Pure winterpret met frisse lucht en volop lachmomenten.
Langlaufen
Glijd door de winterse stilte over perfect geprepareerde loipes. Serfaus-Fiss-Ladis biedt 30 km loipes en een 22 km lange route met uitzicht op de bergen.
Blik achter de schermen
Ontdek hoe de bergbanen werken: van gondels en sneeuwproductie tot wat er achter de schermen gebeurt. Een unieke rondleiding voor nieuwsgierige gasten.
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefoon: +43 547 662 39