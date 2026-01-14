Serfaus-Fiss-Ladis combineert adembenemende natuur, wandelen, fietsen en evenementen met een indrukwekkend bergpanorama - de perfecte zomervakantie voor iedereen!

Serfaus-Fiss-Ladis in het bovenste Inntal in Tirol vormt het decor voor een onvergetelijke zomervakantie. De regio combineert indrukwekkende natuur met een breed aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Het aanbod loopt uiteen van afwisselende wandelingen en uitdagende biketrajecten tot evenementen met uitzicht op een imposant bergpanorama. Culinaire specialiteiten en een uitgesproken familievriendelijke sfeer maken het plaatje compleet. In Serfaus-Fiss-Ladis worden herinneringen gemaakt die blijven.

Wie echt wil loskomen van het dagelijks leven, zit goed in de drie Tiroolse bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis, gelegen op een zonnig hoogplateau op zo’n 1.400 meter hoogte. Gastvrijheid, tradities en de kracht van de natuur vormen hier een vanzelfsprekende eenheid. Families, levensgenieters en actieve vakantiegangers beleven bijzondere momenten op themapaden als het Piratenpad, Heksenpad en Ontdekkerspad (ontwikkeld door kinderboekenschrijver Thomas Brezina), in Erlebnispark Hög of op de Panorama-Genussweg. Actievelingen trekken naar het Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis en de singletrails, terwijl gezinnen zich uitleven in de Erlebniswelt Serfaus, het Sommer-Funpark Fiss of de Mythenwelt Ladis. De balans tussen beleven en ontspannen is overal voelbaar.

Of je nu relaxt of de bergen intrekt, met moderne liften en de "Super. Sommer. Card." is alles binnen handbereik. Sensatiezoekers leven zich uit op de Skyswing en Serfauser Sauser, terwijl indoorwerelden zoals PLAYIN ook bij minder weer volop plezier bieden.

Serfaus-Fiss-Ladis is niet zomaar een bestemming – het is een plek waar elk gezin zijn perfecte vakantie vindt!