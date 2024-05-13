Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Tirol ganz nah — authentiek skigebied met Tirools karakter
Introduction
Het Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ligt in het hart van Tirol, ingeklemd tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen — op 950 km van Amsterdam comfortabel bereikbaar per auto of trein. Eén skigebied, vier skibergen: het Wiedersberger Horn (2.128 m), de Schatzberg (1.903 m), het Markbachjoch en de Reither Kogel bieden samen 114 km piste voor alle niveaus.
Wat het Ski Juwel onderscheidt, is de combinatie van pisteaanbod tot maar liefst 2.030 m en sfeer. Geen anoniem skiresort, maar idyllische Tiroolse dorpjes, 25 urige berghutten met regionale keuken en een authentiek karakter dat je in grote skigebieden zelden vindt. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Tien skischolen begeleiden beginners en gevorderden — ook met Nederlandssprekende skileraren.
Buiten de piste wachten rodelbanen, de Alpbachtaler Lauser-Sauser alpine coaster, First Line Skiing in maart en wekelijkse nachtskiactiviteiten. De Alpbachtal Card en Wildschönau Card zijn gratis inbegrepen bij elk verblijf en geven toegang tot skibussen, begeleide winterwandelingen en meer.
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Winter highlights in Ski Juwel
Wiedersberger Horn: Hoogste punt van het Ski Juwel — 2.128 m
Sportieve pistes, de 360°-uitkijktoren Top of Alpbachtal, een Familypark met funslope, KidsRun en speedcheck. Hoogtepunt: First Line Skiing in maart.
Schatzberg: Verbinding tussen Alpbachtal en Wildschönau
Brede afdalingen, Zwergenland, de Gipföhit met bio-rund- en Brezensuppe, het gipfelkreuz en de Wave Run funpark. Verbonden met het Alpbachtal via de Verbindungsbahn.
Markbachjoch: Rust, uitzicht en de kapel als geheime tip
Overzichtelijk skigebied boven Niederau met de Norderbergalm als populaire hut. De kapel bij het bergstation is een stille plek met uitzicht over de Wildschönau.
Zo ziet de winter eruit in Ski Juwel
Activiteiten naast de piste
Rodelen: Drie gecertificeerde rodelbanen
De rodelbaan vanaf het Lanerköpfl naar Niederau, de rodelbaan aan de Schatzberg-middenstation en de baan in Reith im Alpbachtal — alle met het Tiroler kwaliteitskeurmerk.
Alpbachtaler Lauser-Sauser: Alpine coaster tot 42 km/u
Razendsnel omlaag via jumps, golven en Oostenrijks hoogste carrousel. Ook zonder ski's te beleven!
Pistenraupe co-piloot op de Reither Kogel
Rij mee in een pistenraupe van meer dan 500 pk en 10 ton — Op maandag, woensdag en dinsdag, duur 60 minuten. Een bijzondere ervaring voor grote en kleine techniekfans.
Ski Juwel — gezinsvriendelijk van top tot teen
Het Ski Juwel is meerdere malen bekroond als een van de gezinsvriendelijkste skigebieden van Tirol. Kinderarealen zoals het Schatzberg Zwergenland en Kinderland JUPPI-DO bieden speelse oefenterreinen. Tien skischolen — waaronder leraren die ook Nederlands of Vlaams spreken — begeleiden beginners van alle leeftijden. Direct in het skigebied is kinderopvang beschikbaar, zodat ouders onbezorgd de piste op kunnen. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. In het Osterspecial rijden kinderen tot 15 jaar gratis bij aankoop van een volwassen skipas van minimaal 3 dagen.
25 berghutten met Tirools karakter
In het Ski Juwel geen grote anonieme zelfbedieningsrestaurants, maar 25 urige berghutten en almrestaurants met regionale producten en hartelijke gastvrijheid. De Böglalm in Inneralpbach is befaamd om haar Kaiserschmarrn uit de reuzenpan. De Gipföhit op de Schatzberg serveert bio-rund en Brezensuppe op een groot zonneterras. De Norderbergalm is een halfuur lopen van de rodelbaan. Een bijzondere tip: de Kristallbrauerei in Inneralpbach — craftbeer direct naast de Pöglbahn-dalstation.
Twee absolute unica van de regio: de Wildschönauer Krautinger is een van de zeldzaamste Edelbrände van Oostenrijk — gestookt uitsluitend uit de witte stoppelraap, een oud regionaal ras dat alleen in de Wildschönau groeit. Slechts 16 boeren hebben nog het historische stookrecht dat Keizerin Maria Theresia in de 18e eeuw verleende. De Brandenberger Prügeltorte is een traditioneel feestgebak uit het Alpbachtal — laag voor laag gebakken boven open vuur, met de hand gegoten en met goudbruine punten een blikvanger. Vroeger alleen bij bruiloften geserveerd, nu een smakelijk stuk Tiroolse bakkunst.
Niet te missen evenementen
Bergadvent Alpbachtal
Advent op het Wiedersberger Horn — berglucht, kaarslicht en Tiroolse muziek op 1.850 meter.
Skishows Ski Juwel
Spectaculaire skidemonstaties in het skigebied — acrobatiek, snelheid en Tiroolse show op de piste.
Sound on Snow
Livemuziek en après-ski in Niederau en op de Schatzberg — drie weekenden met optredens en gezelligheid, direct in het skigebied.
First Line Skiing
Als eerste de vers geprepareerde pistes van het Wiedersberger Horn op — voor de officiële openingstijd.
Open Faces Freeride Contest
Freeriders strijden om de snelste lijn naar het dal in de ongerepte bergwereld van het Ski Juwel — een spectaculair evenement voor deelnemers en toeschouwers.
Winter Night Niederau
De Winter Night vindt plaats van 28 december 2026 tot en met 1 maart 2027, elke maandag in Niederau. Op het programma staan onder andere dj-muziek, entertainment, skishows van de plaatselijke skischolen en een pendelbus door het dal.
Arrangementen
Ontspannen gezinsvakantie in het Ski Juwel
7 nachten in een gezinsappartement, 6-daagse skipas voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 15 jaar, incl. Alpbachtal Card of Wildschönau Card met skibus en winterprogramma.
Verborgen schatten in het Ski Juwel
Wie op zoek is naar het perfecte vakantiefoto loopt door de handgemaakte houten deur vlakbij de Pöglbahn-bergstation — een verborgen plek met uitzicht midden in het skigebied.
Direct bij het bergstation van de Hornbahn 2000 is de 13 meter hoge uitkijktoren „Top of Alpbachtal“ een absoluut hoogtepunt. Vanaf het hoogste punt in het skigebied geniet je van een uniek 360°-panorama.
Op de Schatzberg staat het glanzende kruis op de top binnen handbereik. En op piste 12 staat een rustieke houten bank onder de Gernalm met uitzicht over de Wildschönau — ideaal voor een skistopp.
Ook vanuit het bergstation van de Markbachjochbahn heb je een dromerig en Instagramwaardig uitzicht. De kapel is een plek vol energie en nodigt je midden in het idyllische winterlandschap uit om nieuwe kracht op te doen. Vooral het bankje naast de kapel is een bijzondere plek om te ontspannen en je blik over het berglandschap te laten dwalen. Ook voor winterwandelaars is de kapel op het Markbachjoch een bezoek waard.
Verborgen schatten in het Ski Juwel
Het dorp Alpbach geldt met de traditionele houten architectuur als het mooiste dorp van Oostenrijk. Waar veel moderne skidorpen gedomineerd worden door beton en felle neonverlichting, behoudt Alpbach juist zijn authentieke, knusse en romantische uitstraling.
In de Wildschönau is Thierbach het hoogstgelegen dorp van de Kitzbüheler Alpen — met kerk, dorpsschool en een paar boerderijen die pure idylle uitstralen.
Duurzamer skiën in het Ski Juwel
De bergbahnen van het Alpbachtal en de Wildschönau werken actief aan verduurzaming. De waterkrachtcentrale aan de dalstation van de Schatzbergbahn produceert meer dan de helft van het jaarlijkse stroomverbruik. Nieuwe installaties zoals de Hornbahn 2000 hebben een directe aandrijving voor energiebesparing. Aan de dalstations zijn 18 laadstations voor elektrische auto's beschikbaar. 21 accommodaties en 9 restaurants in het Alpbachtal zijn gecertificeerd met het Österreichisches Umweltzeichen, waarvan 6 ook het EU Ecolabel dragen. Per trein reizen via ÖBB Railjet of Nightjet rechtstreeks naar het skigebied.