114 km piste, 25 authentieke berghutten en schilderachtige Tiroolse dorpen. Het Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is een van de gezinsvriendelijkste skigebieden van Tirol.

Het Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ligt in het hart van Tirol, ingeklemd tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen — op 950 km van Amsterdam comfortabel bereikbaar per auto of trein. Eén skigebied, vier skibergen: het Wiedersberger Horn (2.128 m), de Schatzberg (1.903 m), het Markbachjoch en de Reither Kogel bieden samen 114 km piste voor alle niveaus.

Wat het Ski Juwel onderscheidt, is de combinatie van pisteaanbod tot maar liefst 2.030 m en sfeer. Geen anoniem skiresort, maar idyllische Tiroolse dorpjes, 25 urige berghutten met regionale keuken en een authentiek karakter dat je in grote skigebieden zelden vindt. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Tien skischolen begeleiden beginners en gevorderden — ook met Nederlandssprekende skileraren.

Buiten de piste wachten rodelbanen, de Alpbachtaler Lauser-Sauser alpine coaster, First Line Skiing in maart en wekelijkse nachtskiactiviteiten. De Alpbachtal Card en Wildschönau Card zijn gratis inbegrepen bij elk verblijf en geven toegang tot skibussen, begeleide winterwandelingen en meer.

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