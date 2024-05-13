Tiroler Oberland & Nauders & Kaunertal
Drie regio's, zes skigebieden, één winterervaring
Introduction
Het Tiroler Oberland, Nauders en het Kaunertal vormen samen een gevarieerde winterbestemming in het westen van Tirol. Drie skigebieden met eigen karakter bieden gezamenlijk tot 159 km piste via handige skipasverbanden. De Kaunertaler Gletsjer garandeert sneeuw van september tot mei op hoogtes tot 3.113 meter. Het skigebied Nauders biedt 75 km piste in het Dreiländereck op de grens van Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Het gezinsvriendelijke Winterberg Fendels is compact en overzichtelijk, met een rodelbaan van 4,5 km. Buiten de piste wachten winterwandelpaden, langlaufloipes, sneeuwschoentochten en een bijzonder sterrenarrangement in het Tiroler Oberland. Het Tiroler Oberland met Ried, Prutz en Pfunds fungeert als rustige uitvalsbasis met een gratis skibus naar zes skigebieden in de omgeving.
Winter highlights in Tiroler Oberland
Kaunertaler Gletsjer: Sneeuwzeker van oktober tot mei
Brede gletsjerpistes tot op 3.113 meter, weinig drukte en een lang seizoen. Met één skipas ook toegang tot Winterberg Fendels.
Skigebied Nauders: 75 km piste in het Dreiländereck
Skiën op de grens van Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Met de Twee Landen Skiarena in totaal 159 km piste beschikbaar met één pas.
Skipassen in de regio
Combineer de skigebieden voor meer variatie: Nauders+ geeft toegang tot Nauders, de Kaunertaler Gletsjer en Fendels (145 km). Met de Twee Landen Skiarena ski je ook in Schöneben en Watles in Italië (159 km).
Zo ziet de winter eruit in Tiroler Oberland
Activiteiten naast de piste
Winterwandelen & sneeuwschoenen: Het Naturpark Kaunergrat
Gemarkeerde winterwandelpaden door het stille Naturpark Kaunergrat en rondom de Gepatschstausee — rustige routes met indrukwekkend bergpanorama.
Mondschein Picknick: Sterrenkijken in de Pfundser Tschey
Begeleide sterrenkijkavond in het ongerepte hoogdal Pfundser Tschey, afgesloten met glühwein en regionale hapjes onder de sterrenhemel.
Winter Wunder Welt Nauders bij Schloss Naudersberg
Schaatsen, rodelen en winterse activiteiten direct in het dorpscentrum, verlicht door het historische Schloss Naudersberg.
Rodelen in het Kaunertal en Nauders
Rodelen hoort bij de winter in deze regio. In Nauders is de naturrodelbaan met 8 km een van de langste van Tirol — overdag en 's avonds te gebruiken. In het Kaunertal biedt de rodelbaan bij Fendels een snelle afdaling door het winterlandschap, ideaal voor gezinnen.
Barrierevrij skiën in het Kaunertal
Het Kaunertal behoort tot de meest inclusieve wintersportregio's van Oostenrijk. De Kaunertaler Gletscherpanoramastraße en de bergbahnen zijn volledig rolstoeltoegankelijk tot op 3.108 meter hoogte. Rolstoelgeschikte parkeerplaatsen, aangepaste skibussen en toegankelijke voorzieningen maken de hoogalpiene natuur bereikbaar voor iedereen.
Drie insidertips die de moeite waard zijn
Rond de Gepatschstausee in het Kaunertal ligt het historische Gepatschhaus — een rustige plek ver van de drukte. Ook het uitkijkpunt Adlerblick boven Feichten is een prachtige stille plek met uitzicht over het dal.
In Nauders markeert de Dreiländergrenzstein het punt waar Oostenrijk, Italië en Zwitserland samenkomen.
En in het Tiroler Oberland leidt het nieuwe Hoch Moor Pfad langs twee hoogvenen met een uitkijkplatform over een bijzonder landschap.
Niet te missen evenementen
Erntedankfestival Kaunertal: Oogstfeest in hartje Tirol
Streekproducten, livemuziek, kinderprogramma en een bonte mix van culinaire kraampjes — het Erntedankfestival viert de oogst met een uitgesproken Tirools karakter.
Food Vibration: Slope Food Festival in Nauders
Regionale restaurants presenteren streekgerechten op de piste van Bergkastel — begeleid door DJ-sets en live-acts in de sneeuw.
Natur.Zeit.Retreat: Tiroler Oberland — 3 of 4 dagen
Yoga in de natuur, kruidentochten, meditatie en bostherapie in het hart van het Tiroler Oberland. Met goodie bag en begeleiding door experts.
Herfst & lente in het Tiroler Oberland en Kaunertal
De lente brengt twee gezichten: in het Kaunertal liggen op de Kaunertaler Gletsjer nog uitstekende sneeuwcondities tot in mei — zonnig skiën met lentetemperaturen terwijl de dalen al groen kleuren. Tegelijkertijd kleurt de Pfundser Tschey wit en paars: duizenden krokussen bedekken het hooggelegen dal boven Pfunds op 1.650 meter — een van de opvallendste lentebelevingen van de regio.
De herfst toont het Tiroler Oberland van zijn mooiste kant. Begeleide wandelingen door goudkleurig berglandschap brengen je naar panoramapunten en stille almen. Een vast hoogtepunt is de Almabtrieb — de feestelijke terugkeer van het vee van de alpen naar het dal. Bij slecht weer biedt het Quellalpin Kaunertal een uitstekend alternatief: hallenbad, boulderhalle en fitnessruimte onder één dak, aangevuld met een tentoonstelling over energie en de gletsjerswereld. Het Naturparkhaus Kaunergrat vertelt het verhaal van landschap en natuur in de regio.