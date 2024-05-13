Frühlingsskifahren am Kaunertaler Gletscher
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Tiroler Oberland & Nauders & Kaunertal
Drie regio's, zes skigebieden, één winterervaring

Van gletsjerpistes op 3.113 meter tot een verlichte winterwonderwereld in het dorpscentrum — het Tiroler Oberland combineert sneeuwzekerheid, ruimte en authenticiteit.

Het Tiroler Oberland, Nauders en het Kaunertal vormen samen een gevarieerde winterbestemming in het westen van Tirol. Drie skigebieden met eigen karakter bieden gezamenlijk tot 159 km piste via handige skipasverbanden. De Kaunertaler Gletsjer garandeert sneeuw van september tot mei op hoogtes tot 3.113 meter. Het skigebied Nauders biedt 75 km piste in het Dreiländereck op de grens van Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Het gezinsvriendelijke Winterberg Fendels is compact en overzichtelijk, met een rodelbaan van 4,5 km. Buiten de piste wachten winterwandelpaden, langlaufloipes, sneeuwschoentochten en een bijzonder sterrenarrangement in het Tiroler Oberland. Het Tiroler Oberland met Ried, Prutz en Pfunds fungeert als rustige uitvalsbasis met een gratis skibus naar zes skigebieden in de omgeving.

Handige feitjes & info
Kaunertaler Gletsjer55 km piste · open sep–mei · tot 3.113 m
Skigebied Nauders75 km piste · open dec–apr · tot 2.750 m
Winterberg Fendels15 km piste · rodelbaan 4,5 km · gezinsvriendelijk
Winter Kaunertal
Winter Nauders
Winter Tiroler Oberland

Winter highlights in Tiroler Oberland

Kaunertaler Gletsjer: Sneeuwzeker van oktober tot mei

Brede gletsjerpistes tot op 3.113 meter, weinig drukte en een lang seizoen. Met één skipas ook toegang tot Winterberg Fendels.

Meer over de Kaunertaler Gletsjer

Skigebied Nauders: 75 km piste in het Dreiländereck

Skiën op de grens van Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Met de Twee Landen Skiarena in totaal 159 km piste beschikbaar met één pas.

Meer over Nauders

Winterberg Fendels: Compact gezinsskigebied

Overzichtelijke pistes voor beginners en gezinnen, plus een naturrodelbaan van 4,5 km en een skitourenpark met drie routes.

Meer over Fendels

Skipassen in de regio

Combineer de skigebieden voor meer variatie: Nauders+ geeft toegang tot Nauders, de Kaunertaler Gletsjer en Fendels (145 km). Met de Twee Landen Skiarena ski je ook in Schöneben en Watles in Italië (159 km).

Zo ziet de winter eruit in Tiroler Oberland

Meer bergen.Meer piste. Meer winter.

Activiteiten naast de piste

Winterwandelen & sneeuwschoenen: Het Naturpark Kaunergrat

Gemarkeerde winterwandelpaden door het stille Naturpark Kaunergrat en rondom de Gepatschstausee — rustige routes met indrukwekkend bergpanorama.

Meer over winterwandelen

Mondschein Picknick: Sterrenkijken in de Pfundser Tschey

Begeleide sterrenkijkavond in het ongerepte hoogdal Pfundser Tschey, afgesloten met glühwein en regionale hapjes onder de sterrenhemel.

Meer over het Mondschein Picknick

Winter Wunder Welt Nauders bij Schloss Naudersberg

Schaatsen, rodelen en winterse activiteiten direct in het dorpscentrum, verlicht door het historische Schloss Naudersberg.

Meer over Winter Wunder Welt

Pferdeschlittenfahrten & adventmarkten

Romantische paardensleeritjes en traditionele adventmarkten met regionaal handwerk en Tiroolse specialiteiten.

Meer over Tiroler Oberland
Uitgelicht

Rodelen in het Kaunertal en Nauders

Rodelen hoort bij de winter in deze regio. In Nauders is de naturrodelbaan met 8 km een van de langste van Tirol — overdag en 's avonds te gebruiken. In het Kaunertal biedt de rodelbaan bij Fendels een snelle afdaling door het winterlandschap, ideaal voor gezinnen.

Rodelen in NaudersRodelen in Fendels
Barrierevrij de bergen in

Barrierevrij skiën in het Kaunertal

Het Kaunertal behoort tot de meest inclusieve wintersportregio's van Oostenrijk. De Kaunertaler Gletscherpanoramastraße en de bergbahnen zijn volledig rolstoeltoegankelijk tot op 3.108 meter hoogte. Rolstoelgeschikte parkeerplaatsen, aangepaste skibussen en toegankelijke voorzieningen maken de hoogalpiene natuur bereikbaar voor iedereen.

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Insidertips

Drie insidertips die de moeite waard zijn

Rond de Gepatschstausee in het Kaunertal ligt het historische Gepatschhaus — een rustige plek ver van de drukte. Ook het uitkijkpunt Adlerblick boven Feichten is een prachtige stille plek met uitzicht over het dal.

In Nauders markeert de Dreiländergrenzstein het punt waar Oostenrijk, Italië en Zwitserland samenkomen.

En in het Tiroler Oberland leidt het nieuwe Hoch Moor Pfad langs twee hoogvenen met een uitkijkplatform over een bijzonder landschap.

Niet te missen evenementen

Erntedankfestival Kaunertal: Oogstfeest in hartje Tirol

20-9-2026

Streekproducten, livemuziek, kinderprogramma en een bonte mix van culinaire kraampjes — het Erntedankfestival viert de oogst met een uitgesproken Tirools karakter.

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Food Vibration: Slope Food Festival in Nauders

Regionale restaurants presenteren streekgerechten op de piste van Bergkastel — begeleid door DJ-sets en live-acts in de sneeuw.

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Natur.Zeit.Retreat: Tiroler Oberland — 3 of 4 dagen

Yoga in de natuur, kruidentochten, meditatie en bostherapie in het hart van het Tiroler Oberland. Met goodie bag en begeleiding door experts.

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Terra Raetica Trails: Meerdaags trailrunning @Dreiländereck

Etappelooptochten door het Kaunertal, Tiroler Oberland, Nauders, Reschensee en Samnaun — alpien terrein en indrukwekkende natuur.

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Tussenseizoenen met eigen charme

Herfst & lente in het Tiroler Oberland en Kaunertal

De lente brengt twee gezichten: in het Kaunertal liggen op de Kaunertaler Gletsjer nog uitstekende sneeuwcondities tot in mei — zonnig skiën met lentetemperaturen terwijl de dalen al groen kleuren. Tegelijkertijd kleurt de Pfundser Tschey wit en paars: duizenden krokussen bedekken het hooggelegen dal boven Pfunds op 1.650 meter — een van de opvallendste lentebelevingen van de regio.

De herfst toont het Tiroler Oberland van zijn mooiste kant. Begeleide wandelingen door goudkleurig berglandschap brengen je naar panoramapunten en stille almen. Een vast hoogtepunt is de Almabtrieb — de feestelijke terugkeer van het vee van de alpen naar het dal. Bij slecht weer biedt het Quellalpin Kaunertal een uitstekend alternatief: hallenbad, boulderhalle en fitnessruimte onder één dak, aangevuld met een tentoonstelling over energie en de gletsjerswereld. Het Naturparkhaus Kaunergrat vertelt het verhaal van landschap en natuur in de regio.

FAQ

De regio telt drie skigebieden: de Kaunertaler Gletsjer (open van september tot mei, tot 3.113 m), het skigebied Nauders (11 december 2026 – 4 april 2027) en het gezinsvriendelijke Winterberg Fendels. Via de Nauders+ skipas zijn Nauders, de Kaunertaler Gletsjer en Fendels combineerbaar voor 145 km piste. De Twee Landen Skiarena voegt Schöneben en Watles toe voor in totaal 159 km.

De regio ligt in het westen van Tirol, bereikbaar via de A12 (Inntalautobahn) richting Landeck. Van daaruit rijdt u via de B180 het Kaunertal in of via de B315 richting Nauders. Het Tiroler Oberland (Ried, Prutz, Pfunds) ligt direct langs deze route.

Ja. Met de Nauders+ pas — geldig vanaf een 2-daagse kaart — kunt u één dag skiën op de Kaunertaler Gletsjer of Winterberg Fendels. De Twee Landen Skiarena combineert Nauders met Schöneben en Watles in Italië voor 159 km piste. Meer informatie op de Nauders-website.

Ja. Het Kaunertal is een van de meest inclusieve wintersportregio's van Oostenrijk. De gletsjerpanoramaweg en bergbahnen zijn volledig toegankelijk tot op 3.108 meter, met rolstoelgeschikte parkeerplaatsen en aangepaste skibussen. Meer informatie op de barrierevrije pagina.

De regio biedt winterwandelpaden in het Naturpark Kaunergrat, een naturrodelbaan van 4,5 km in Fendels en een 8 km lange rodelbaan in Nauders. Bijzonder is het Mondschein Picknick in de Pfundser Tschey: een begeleide sterrenkijkavond met glühwein. In Nauders staat de Winter Wunder Welt — een 16.000 m² groot winterterrein direct naast Schloss Naudersberg.

Ried, Prutz en Pfunds liggen centraal in de regio en bieden via een gratis skibus directe verbinding met zes skigebieden. De dorpen zijn rustig en authentiek, met paardensleeritjes, traditionele adventmarkten en regionale gastronomie. Wie naast skiën ook cultuur zoekt, vindt in Nauders historische bezienswaardigheden als Schloss Naudersberg en de Festung Nauders.

Het Food Vibration Slope Food Festival vindt jaarlijks in het voorjaar plaats in Nauders. De Terra Raetica Trails zijn een meerdaags trailrunning-evenement in de regio. Het Natur.Zeit.Retreat in het Tiroler Oberland loopt als meerdaags programma gedurende het seizoen.

Actuele data via de evenementenkalenders:
Evenementen in Tiroler Oberland

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Evenementen in Nauders

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