Drie insidertips die de moeite waard zijn

Rond de Gepatschstausee in het Kaunertal ligt het historische Gepatschhaus — een rustige plek ver van de drukte. Ook het uitkijkpunt Adlerblick boven Feichten is een prachtige stille plek met uitzicht over het dal.

In Nauders markeert de Dreiländergrenzstein het punt waar Oostenrijk, Italië en Zwitserland samenkomen.

En in het Tiroler Oberland leidt het nieuwe Hoch Moor Pfad langs twee hoogvenen met een uitkijkplatform over een bijzonder landschap.