Bergen, meren, wandelpaden, bike-tours en spannende escape-trails – in de Tiroler Zugspitz Arena beleef je de natuur op z’n best!

Omringd door de Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer en Lechtaler Alpen, is dit een paradijs voor wandelaars. Van relaxte tochten door bloeiende alpenweiden tot uitdagende hike-tours: er is voor elk niveau wat wils.

Fietsliefhebbers genieten van 17 bike-trails, ontspannen routes langs de Loisach en Via Claudia Augusta, de mooiste mountainbiketochten, of spectaculaire gravelbike-tours. Meer dan 1.000 kilometer aan fietspaden wachten op mountainbikers van elk niveau, inclusief drie trailgebieden met in totaal 17 lines. Het bikepark Lermoos-Biberwier maakt deel uit van de Gravity Card en behoort tot de “European Leading Bikeparks”. In het voorjaar van 2026 opent bovendien het nieuwe Bike Park Zugspitze am Wetterstein met drie lines. Voor genieters en e-bikers biedt de regio talrijke tochten, dalfietsroutes, zoals de Via Claudia Augusta, en een dicht netwerk van oplaadstations. Ook gravelbikers vinden in de Tiroler Zugspitz Arena ideale omstandigheden. De regio maakt deel uit van Gravel.tirol, waarschijnlijk de grootste gravelregio van Tirol. Talrijke fietsverhuurbedrijven, gecertificeerde accommodaties en cursussen maken het aanbod compleet.

Ook gezinnen komen aan hun trekken met digitale avonturenpaden en escape-trails vol raadsels en ontdekkingen. En wat te denken van het Waldrutschenpark Zugspitze (glijbanenpark in het bos, nieuw vanaf zomer 2026) in Ehrwald, het dieren- en speelpark in Bichlbach, het klimbos in Biberwier en Bichlbach, de klimhal in Ehrwald (ook als alternatief bij wat minder weer) en het 3D-boogparcours in Ehrwald. Na een actieve dag geniet je van Tiroolse specialiteiten in knusse berghutten.

Met zijn mix van bergen, water en gastvrijheid belooft de Tiroler Zugspitz Arena een onvergetelijke zomervakantie!