Two children lying on an alpine meadow with a mountain village and peaks under blue sky in the background.
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Wildschönau
Daar bloei je van op

De ontspannende wandel- & fietsregio Wildschönau

Authentiek, ongecompliceerd, nuchter en hartelijk – zo laat dit romantische hoogdal midden in de Kitzbüheler Alpen zich het best omschrijven. Traditionele boerderijen in Tiroolse stijl, rustieke almen en vier charmante dorpen vormen samen een droomachtig bergdecor.

De Wildschönau is een uitstekende bestemming voor wandelaars en fietsers. Wandelaars bedwingen – met of zonder behulp van de bergliften – panoramische bergtoppen, terwijl fietsers ontspannen en op hun gemak naar sfeervolle almen rijden.

Ook voor gezinnen valt er van alles te beleven. Actie en plezier vind je bijvoorbeeld in het Familienpark Drachental Wildschönau.

Vakantie met het gezin in Wildschönau

3 dingen die de regio Wildschönau zo bijzonder maken

Bereikbaar en toch rustig: de Wildschönau als toevluchtsoord

Slechts 15 minuten van de snelweg A12, maar ver weg van het doorgaande verkeer: in de Wildschönau geniet je van de natuur zonder de drukte - perfect om te ontspannen!

Over de regio

Ervaar authenticiteit & warme gastvrijheid

Een vredig hoogdal met 260 boerderijen & familiebedrijven: Echte gastvrijheid leeft in de Wildschönau - nuchter, warm & authentiek.

Alle accommodaties

Ontspannen qualitytime in helende natuur

Wandelen, spelen & genieten van de natuur: Gemakkelijke wandelpaden voor iedereen, een recreatiepark in het dal & glooiende bergen... wat wil je nog meer?!

Meer informatie

Wildschönau Card + Wildschönau Premium Card

In de Wildschönau begint ontspannen vakantie vieren al bij aankomst. Haal je gastenkaart bij aankomst in het hotel op en je vakantie kan meteen beginnen! De kosten voor beide gastenkaarten zijn al inbegrepen in de kamerprijs.

Wildschönau Card

De Wildschönau Card biedt tal van aantrekkelijke vakantievoordelen, zoals het gebruik van de wandelbus, een kinderprogramma, begeleide wandelingen, toegang tot het openluchtzwembad en musea.

Wildschönau Card

Wildschönau Premium Card

De Wildschönau Premium Card omvat alle voordelen van de Wildschönau Card én daarnaast ook het gebruik van de zomerkabelbanen. Ook hierbij zijn de wandelbus, het kinderprogramma, begeleide wandelingen, het openluchtzwembad en musea inbegrepen.


De Premium Card is uitsluitend verkrijgbaar bij Premium Card-partneraccommodaties.

Wildschönau Premium Card
Aanbieding

Familievakantie in de Wildschönau

Inbegrepen services:

  • 7 overnachtingen in een appartement

  • Wildschönau Card met:

    • Wandelbus

    • Buitenzwembad

    • Begeleide wandelingen

    • Kinderprogramma

Vanaf € 709,00 per gezin (4 personen)
Let op: eindschoonmaak niet inbegrepen.

Naar het aanbod

Tip:
In Tirol vind je de "Tiroolse gezinsnesten" – gecertificeerde hotels en appartementen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften van gezinnen. In Wildschönau vind je 16 van deze uitstekende accommodaties. Hier beleef je een gezinsvriendelijke vakantie vol plezier en comfort.

Top bergbelevenissen

Uitdagende bergtochten en onvergetelijke topmomenten in de Wildschönau - aangevuld met gezinsvriendelijke & avontuurlijke wandelingen die je de natuur op een speelse manier laten beleven.

Wandeling met het gezin op het bosfamiliepad in Thierbach

Dwaal door het bos, ontdek verborgen elfen en leef je uit in de grote bosspeeltuin - een perfecte rondwandeling voor kleine avonturiers.

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Door de Kundler Klamm - natuurbelevenis aan het water

Eenvoudig, kinderwagenvriendelijk en avontuurlijk: de bulderende kloof is een gezinsfavoriet, gemakkelijk bereikbaar met de stoptrein.

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Neem de gondel naar de Holzalm, met speeltuin & bergpanorama

Neem de kabelbaan naar boven, wandel door het bos naar de Holzalm en geniet van Tiroolse kaas. Een perfect familie-uitje met een speeltuin & uitzicht op del vallei.

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Hoogtepunten voor het hele gezin

Avontuur, natuur en onvergetelijke ervaringen voor het hele gezin - de Wildschönau is een enorme speeltuin die altijd weer nieuwe verrassingen in petto heeft.

Familiepark Drachental Wildschönau: plezier voor jong en oud

Alpine Coaster, klimrotsen, een speelmeer en een motoriekparcours: het park in Oberau biedt avontuur voor elke leeftijdsgroep.

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Drakenclub - avonturen voor kleine ontdekkingsreizigers

Kinderen van 4 tot 12 jaar beleven puur natuur: speurtochten, bosavonturen en spannende excursies - begeleid en vol plezier.

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Houtmuseum - de kunst van het houtbewerken

In het 1e Tiroolse bosmuseum kunnen kinderen curiosa zoals een houtwormverzameling en een Pumuckl-boomhut ontdekken. Leuk en leerzaam!

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Zwemmen en baden - geniet van een coole zomervakantie

Openluchtzwembad of natuurlijke beekjes - er zijn veel manieren om af te koelen op warme dagen in de Wildschönau. Inbegrepen bij de Wildschönau (Premium) Card.

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Paardrijden voor kinderen - beleef een ponyavontuur

Een bijzonder hoogtepunt voor kinderen: ponyrijden en paardrijlessen in een idyllisch berglandschap. Veilig en leuk!

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Wildschönau: één grote speelplaats

De gezinsvriendelijke regio Wildschönau

Met de kabelbaan omhoog, samen wandelen, kaas proeven op de alm, pootjebaden in een bergbeek, met de alpine coaster “Drachenflitzer” door de bochten zoeven of een duik nemen in het zwembad – in de Wildschönau valt elke dag iets nieuws te beleven.

Voor gezinnen is de Wildschönau een waar avonturenparadijs. Tal van wandelroutes zijn ook perfect geschikt voor jonge bergliefhebbers. Onderweg zorgen speelplaatsen en gezellige almen op precies het juiste moment voor afwisseling. Naar hartenlust spelen en ontdekken kan in het vrijetijdspark Drachental of bij het water op de Schönangeralm. Een echte favoriet bij families is een uitstapje naar de indrukwekkende Kundler Klamm.

Ook fietsliefhebbers komen aan hun trekken: in de genietfietsregio wachten tal van mooie, gezinsvriendelijke fietsroutes.

Daarnaast staat het hoogdal bekend als een uitstekende familiebestemming met gecertificeerde familieaccommodaties.

De leukste uitjes voor gezinnen
Insider tip

"Wervelwind": de nieuwe familiewandelroute

Avontuur voor kleine ontdekkers: het nieuwe Familiewandelpad 'Wirbelwind' verbindt bos, water en weide met spelen en ontdekken. Hier wandel je niet alleen, maar aangeraakt, gevoeld en bewonderd - van hout en dennenappels tot mos en bosgrond.

Start vanaf Niederau loopt het pad door het bos richting Oberau, waar het familiepark Drachental wacht met nog meer attracties. Perfect voor een dag vol natuur en beweging!

7 nieuwe topfietsroutes

Genussbike regio Wildschönau

Genussbike regio Wildschönau, oftewel comfortabel fietsen puur en alleen om te genieten. Wildschönau is de ideale regio voor ontspannen fiets- en e-biketochten in Tirol. Vanuit Niederau, Oberau, Auffach en Thierbach starten aangename rondritten die ook naar de omliggende dalen Alpbachtal, Brixental en Inntal leiden. Langs de routes nodigen tal van berghutten, gasthuizen en restaurants uit om te genieten van lokale specialiteiten.

Liefhebbers van natuur en uitzicht komen volop aan hun trekken. Panoramische vergezichten en markante bergtoppen zoals de Schatzberg, Gratlspitze en Markbachjoch begeleiden de genietfiets- en fietstochten door de Wildschönau.

De Mountainbikeschool Wildschönau biedt een uitgebreid cursusaanbod voor alle niveaus.
Nieuw: speciale MTB rijtechniektrainingen voor kinderen.

E-bike & Mountainbike in Wilschönau
Heerlijke pauzes met panorama's

Top hutten

  • Hörbighof

    Gezellige boerderij in Thierbach met uitzicht over de vallei. Tip: huisgemaakt spek op een houten plank.

  • Achentalalm

    Rustieke hut op de route naar het Kragenjoch bij Oberau. Woensdag: speknoedels met bonensoep of appelmoes.

  • Loyastubn

    Gezellig gasthuis boven Oberau met panorama. Seizoensgebonden keuken met producten van de eigen boerderij.

  • Foisching - wildreservaat & bergpanorama

    Snackstation boven Niederau met prachtig uitzicht. Ideaal om wild te spotten.

  • Schönangeralm

    Populaire excursiebestemming en startpunt voor wandelingen. Met kaasmakerij en bekroonde kazen.

Wildschönauer Höhenweg - geniet van het panorama op de top

Een klassieke wandeling van de Markbachjochbahn over vier toppen naar de Schönangeralm. Onderweg wachten almhutten, panoramische uitzichten en een kaasmakerij.

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Vier toppen-beleving – De Grote Beil

Beklim de hoogste berg van de Wildschönau. Een uitdagende tocht met steile passages, watervallen en weidse uitzichten, startend bij de Schönangeralm.

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Gratlspitze - markant oriëntatiepunt met verreikend uitzicht

Vanuit het kleine dorpje Thierbach voert een pad over alpenweiden en door een lariksbos naar het kruis op de top met prachtig panoramisch uitzicht.

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Kragenjoch wandeling - perfect voor ontspannen wandelaars

Rustige wandeling met een stop bij de Achentalalm, uitzicht op de Wildschönau en een kapel op het hoogste punt. Ideaal voor tochten bij zonsopgang.

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Insider tip met een smaakje

Krautinger

Uniek in Tirol: de Krautinger, een bietenschnaps met karakter. Zijn aardse smaak is polariserend, maar de inwoners van Wildschönau zweren erbij als huismiddeltje bij maagpijn en spijsverteringsproblemen.

Na een stevige snack is het het perfecte digestief om de maaltijd af te ronden. Als je het probeert, ben je een van hen - op voorwaarde dat je geen gezicht trekt.

Meer over de rode bieten schnaps

Top evenementen

Feesten vieren, traditie beleven & onvergetelijke momenten beleven

Talfest Wildschönau - plezier & traditie beleven

6-8-2026 – 9-8-2026

Vier dagen muziek, Tiroolse traditie en een kleurrijke optocht door het dorp - het dalfeest is een echt hoogtepunt voor iedereen die van gebruiken en gezelligheid houdt.

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Höhenweg Trophy

2-10-2026 – 3-10-2026
Wildschönauer Höhenweg

De sportieve uitdaging voor wandelaars & trailrunners! Over bergtoppen & alpenweiden naar de Schönangeralm - wie is de snelste?

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Herfst in Wildschönau: Vol evenementen

Van half september tot half oktober viert Wildschönau de herfst met o.a. Genusspromenade, Almabtrieb en Volksmuziekfestival. Ook ideaal voor kleurrijke wandelingen.

Meer info
Vol evenementen

Winter Wildschönau

Regio

Prachtige boerderijen, schilderachtige dorpen met authentieke charme, besneeuwde bossen en indrukwekkende bergtoppen: de Wildschönau behoort tot de meest romantische hoogdalen van Tirol. Auffach is het ideale vertrekpunt om de Schatzberg en het volledige Ski Juwel te ontdekken. In Niederau en Oberau zijn er zowel beginnersliften als uitdagende pistes.

Voor gezinnen is het Familienpark Drachental een absolute trekpleister, met als hoogtepunt de spectaculaire “Drachenflitzer”-coaster. Tijdens winterwandelingen ervaar je de natuur van heel dichtbij, bijvoorbeeld op de idyllische Schönangeralm aan het einde van het dal. Het begeleide wandelprogramma is inbegrepen bij de Wildschönau Card en biedt bijzondere belevenissen zoals de wandeling naar “Little Canada”. Extra rust vind je in Thierbach, het hoogstgelegen en meest idyllische dorp van de Kitzbüheler Alpen.

Skigebied

Brede pistes, weinig drukte en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau behoort tot de meest gezinsvriendelijke skigebieden van Tirol.

Of je nu zwart, rood of blauw skiet: in Ski Juwel voelt elke skiër zich thuis. Beginners genieten van brede blauwe pistes en het ski-kinderland, gevorderden van rode en zwarte afdalingen en tieners van het snowpark met halfpipe, rails en jumps. Ook niet-skiërs vinden in beide dalen volop mogelijkheden voor een afwisselend winteravontuur.

Meer over de winter in Wildschönau

Praktische informatie

Wist je dat…?

  • je in Wildschönau kunt kiezen uit 300 km wandelpaden?

  • er 2 bergliften zijn die je snel naar mooie panoramaroutes brengen?

  • je onderweg kunt pauzeren bij maar liefst 46 berghutten?

  • je kunt overnachten in 370 accommodaties – van appartement tot hotel?

  • er 1 buitenzwembad is voor verkoeling op warme dagen?

Handige links

Zo kom je er

Hier kan je overnachten

Hier vind je de bergliften voor de zomer

Contactgegevens

Wildschönau Tourismus

Hauserweg, Oberau 337

6311 Wildschönau

Telefoon: +43 533 982 55

info@wildschoenau.com
www.wildschoenau.com
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