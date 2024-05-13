De ontspannende wandel- & fietsregio Wildschönau

Authentiek, ongecompliceerd, nuchter en hartelijk – zo laat dit romantische hoogdal midden in de Kitzbüheler Alpen zich het best omschrijven. Traditionele boerderijen in Tiroolse stijl, rustieke almen en vier charmante dorpen vormen samen een droomachtig bergdecor.

De Wildschönau is een uitstekende bestemming voor wandelaars en fietsers. Wandelaars bedwingen – met of zonder behulp van de bergliften – panoramische bergtoppen, terwijl fietsers ontspannen en op hun gemak naar sfeervolle almen rijden.

Ook voor gezinnen valt er van alles te beleven. Actie en plezier vind je bijvoorbeeld in het Familienpark Drachental Wildschönau.