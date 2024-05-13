Wildschönau
Daar bloei je van op
Introduction
Authentiek, ongecompliceerd, nuchter en hartelijk – zo laat dit romantische hoogdal midden in de Kitzbüheler Alpen zich het best omschrijven. Traditionele boerderijen in Tiroolse stijl, rustieke almen en vier charmante dorpen vormen samen een droomachtig bergdecor.
De Wildschönau is een uitstekende bestemming voor wandelaars en fietsers. Wandelaars bedwingen – met of zonder behulp van de bergliften – panoramische bergtoppen, terwijl fietsers ontspannen en op hun gemak naar sfeervolle almen rijden.
Ook voor gezinnen valt er van alles te beleven. Actie en plezier vind je bijvoorbeeld in het Familienpark Drachental Wildschönau.
3 dingen die de regio Wildschönau zo bijzonder maken
Bereikbaar en toch rustig: de Wildschönau als toevluchtsoord
Slechts 15 minuten van de snelweg A12, maar ver weg van het doorgaande verkeer: in de Wildschönau geniet je van de natuur zonder de drukte - perfect om te ontspannen!
Ervaar authenticiteit & warme gastvrijheid
Een vredig hoogdal met 260 boerderijen & familiebedrijven: Echte gastvrijheid leeft in de Wildschönau - nuchter, warm & authentiek.
Wildschönau Card + Wildschönau Premium CardIn de Wildschönau begint ontspannen vakantie vieren al bij aankomst. Haal je gastenkaart bij aankomst in het hotel op en je vakantie kan meteen beginnen! De kosten voor beide gastenkaarten zijn al inbegrepen in de kamerprijs.
Wildschönau Card
De Wildschönau Card biedt tal van aantrekkelijke vakantievoordelen, zoals het gebruik van de wandelbus, een kinderprogramma, begeleide wandelingen, toegang tot het openluchtzwembad en musea.
Wildschönau Premium Card
De Wildschönau Premium Card omvat alle voordelen van de Wildschönau Card én daarnaast ook het gebruik van de zomerkabelbanen. Ook hierbij zijn de wandelbus, het kinderprogramma, begeleide wandelingen, het openluchtzwembad en musea inbegrepen.
De Premium Card is uitsluitend verkrijgbaar bij Premium Card-partneraccommodaties.
Wildschönau Card
De Wildschönau Card biedt tal van aantrekkelijke vakantievoordelen, zoals het gebruik van de wandelbus, een kinderprogramma, begeleide wandelingen, toegang tot het openluchtzwembad en musea.
Wildschönau Premium Card
De Wildschönau Premium Card omvat alle voordelen van de Wildschönau Card én daarnaast ook het gebruik van de zomerkabelbanen. Ook hierbij zijn de wandelbus, het kinderprogramma, begeleide wandelingen, het openluchtzwembad en musea inbegrepen.
De Premium Card is uitsluitend verkrijgbaar bij Premium Card-partneraccommodaties.
Familievakantie in de Wildschönau
Inbegrepen services:
7 overnachtingen in een appartement
Wildschönau Card met:
Wandelbus
Buitenzwembad
Begeleide wandelingen
Kinderprogramma
Vanaf € 709,00 per gezin (4 personen)
Let op: eindschoonmaak niet inbegrepen.
Tip:
In Tirol vind je de "Tiroolse gezinsnesten" – gecertificeerde hotels en appartementen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften van gezinnen. In Wildschönau vind je 16 van deze uitstekende accommodaties. Hier beleef je een gezinsvriendelijke vakantie vol plezier en comfort.
Top bergbelevenissenUitdagende bergtochten en onvergetelijke topmomenten in de Wildschönau - aangevuld met gezinsvriendelijke & avontuurlijke wandelingen die je de natuur op een speelse manier laten beleven.
Wandeling met het gezin op het bosfamiliepad in Thierbach
Dwaal door het bos, ontdek verborgen elfen en leef je uit in de grote bosspeeltuin - een perfecte rondwandeling voor kleine avonturiers.
Door de Kundler Klamm - natuurbelevenis aan het water
Eenvoudig, kinderwagenvriendelijk en avontuurlijk: de bulderende kloof is een gezinsfavoriet, gemakkelijk bereikbaar met de stoptrein.
Hoogtepunten voor het hele gezinAvontuur, natuur en onvergetelijke ervaringen voor het hele gezin - de Wildschönau is een enorme speeltuin die altijd weer nieuwe verrassingen in petto heeft.
Familiepark Drachental Wildschönau: plezier voor jong en oud
Alpine Coaster, klimrotsen, een speelmeer en een motoriekparcours: het park in Oberau biedt avontuur voor elke leeftijdsgroep.
Drakenclub - avonturen voor kleine ontdekkingsreizigers
Kinderen van 4 tot 12 jaar beleven puur natuur: speurtochten, bosavonturen en spannende excursies - begeleid en vol plezier.
Houtmuseum - de kunst van het houtbewerken
In het 1e Tiroolse bosmuseum kunnen kinderen curiosa zoals een houtwormverzameling en een Pumuckl-boomhut ontdekken. Leuk en leerzaam!
Zwemmen en baden - geniet van een coole zomervakantie
Openluchtzwembad of natuurlijke beekjes - er zijn veel manieren om af te koelen op warme dagen in de Wildschönau. Inbegrepen bij de Wildschönau (Premium) Card.
De gezinsvriendelijke regio Wildschönau
Met de kabelbaan omhoog, samen wandelen, kaas proeven op de alm, pootjebaden in een bergbeek, met de alpine coaster “Drachenflitzer” door de bochten zoeven of een duik nemen in het zwembad – in de Wildschönau valt elke dag iets nieuws te beleven.
Voor gezinnen is de Wildschönau een waar avonturenparadijs. Tal van wandelroutes zijn ook perfect geschikt voor jonge bergliefhebbers. Onderweg zorgen speelplaatsen en gezellige almen op precies het juiste moment voor afwisseling. Naar hartenlust spelen en ontdekken kan in het vrijetijdspark Drachental of bij het water op de Schönangeralm. Een echte favoriet bij families is een uitstapje naar de indrukwekkende Kundler Klamm.
Ook fietsliefhebbers komen aan hun trekken: in de genietfietsregio wachten tal van mooie, gezinsvriendelijke fietsroutes.
Daarnaast staat het hoogdal bekend als een uitstekende familiebestemming met gecertificeerde familieaccommodaties.
"Wervelwind": de nieuwe familiewandelroute
Avontuur voor kleine ontdekkers: het nieuwe Familiewandelpad 'Wirbelwind' verbindt bos, water en weide met spelen en ontdekken. Hier wandel je niet alleen, maar aangeraakt, gevoeld en bewonderd - van hout en dennenappels tot mos en bosgrond.
Start vanaf Niederau loopt het pad door het bos richting Oberau, waar het familiepark Drachental wacht met nog meer attracties. Perfect voor een dag vol natuur en beweging!
Genussbike regio Wildschönau
Genussbike regio Wildschönau, oftewel comfortabel fietsen puur en alleen om te genieten. Wildschönau is de ideale regio voor ontspannen fiets- en e-biketochten in Tirol. Vanuit Niederau, Oberau, Auffach en Thierbach starten aangename rondritten die ook naar de omliggende dalen Alpbachtal, Brixental en Inntal leiden. Langs de routes nodigen tal van berghutten, gasthuizen en restaurants uit om te genieten van lokale specialiteiten.
Liefhebbers van natuur en uitzicht komen volop aan hun trekken. Panoramische vergezichten en markante bergtoppen zoals de Schatzberg, Gratlspitze en Markbachjoch begeleiden de genietfiets- en fietstochten door de Wildschönau.
De Mountainbikeschool Wildschönau biedt een uitgebreid cursusaanbod voor alle niveaus.
Nieuw: speciale MTB rijtechniektrainingen voor kinderen.
Top hutten
Gezellige boerderij in Thierbach met uitzicht over de vallei. Tip: huisgemaakt spek op een houten plank.
Rustieke hut op de route naar het Kragenjoch bij Oberau. Woensdag: speknoedels met bonensoep of appelmoes.
Gezellig gasthuis boven Oberau met panorama. Seizoensgebonden keuken met producten van de eigen boerderij.
Foisching - wildreservaat & bergpanorama
Snackstation boven Niederau met prachtig uitzicht. Ideaal om wild te spotten.
Populaire excursiebestemming en startpunt voor wandelingen. Met kaasmakerij en bekroonde kazen.
Wildschönauer Höhenweg - geniet van het panorama op de top
Een klassieke wandeling van de Markbachjochbahn over vier toppen naar de Schönangeralm. Onderweg wachten almhutten, panoramische uitzichten en een kaasmakerij.
Vier toppen-beleving – De Grote Beil
Beklim de hoogste berg van de Wildschönau. Een uitdagende tocht met steile passages, watervallen en weidse uitzichten, startend bij de Schönangeralm.
Gratlspitze - markant oriëntatiepunt met verreikend uitzicht
Vanuit het kleine dorpje Thierbach voert een pad over alpenweiden en door een lariksbos naar het kruis op de top met prachtig panoramisch uitzicht.
Krautinger
Uniek in Tirol: de Krautinger, een bietenschnaps met karakter. Zijn aardse smaak is polariserend, maar de inwoners van Wildschönau zweren erbij als huismiddeltje bij maagpijn en spijsverteringsproblemen.
Na een stevige snack is het het perfecte digestief om de maaltijd af te ronden. Als je het probeert, ben je een van hen - op voorwaarde dat je geen gezicht trekt.
Top evenementenFeesten vieren, traditie beleven & onvergetelijke momenten beleven
Talfest Wildschönau - plezier & traditie beleven
Vier dagen muziek, Tiroolse traditie en een kleurrijke optocht door het dorp - het dalfeest is een echt hoogtepunt voor iedereen die van gebruiken en gezelligheid houdt.
Höhenweg Trophy
De sportieve uitdaging voor wandelaars & trailrunners! Over bergtoppen & alpenweiden naar de Schönangeralm - wie is de snelste?
Winter Wildschönau
Regio
Prachtige boerderijen, schilderachtige dorpen met authentieke charme, besneeuwde bossen en indrukwekkende bergtoppen: de Wildschönau behoort tot de meest romantische hoogdalen van Tirol. Auffach is het ideale vertrekpunt om de Schatzberg en het volledige Ski Juwel te ontdekken. In Niederau en Oberau zijn er zowel beginnersliften als uitdagende pistes.
Voor gezinnen is het Familienpark Drachental een absolute trekpleister, met als hoogtepunt de spectaculaire “Drachenflitzer”-coaster. Tijdens winterwandelingen ervaar je de natuur van heel dichtbij, bijvoorbeeld op de idyllische Schönangeralm aan het einde van het dal. Het begeleide wandelprogramma is inbegrepen bij de Wildschönau Card en biedt bijzondere belevenissen zoals de wandeling naar “Little Canada”. Extra rust vind je in Thierbach, het hoogstgelegen en meest idyllische dorp van de Kitzbüheler Alpen.
Skigebied
Brede pistes, weinig drukte en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau behoort tot de meest gezinsvriendelijke skigebieden van Tirol.
Of je nu zwart, rood of blauw skiet: in Ski Juwel voelt elke skiër zich thuis. Beginners genieten van brede blauwe pistes en het ski-kinderland, gevorderden van rode en zwarte afdalingen en tieners van het snowpark met halfpipe, rails en jumps. Ook niet-skiërs vinden in beide dalen volop mogelijkheden voor een afwisselend winteravontuur.
Praktische informatie
Wist je dat…?
je in Wildschönau kunt kiezen uit 300 km wandelpaden?
er 2 bergliften zijn die je snel naar mooie panoramaroutes brengen?
je onderweg kunt pauzeren bij maar liefst 46 berghutten?
je kunt overnachten in 370 accommodaties – van appartement tot hotel?
er 1 buitenzwembad is voor verkoeling op warme dagen?
Handige links
Wildschönau Tourismus
Hauserweg, Oberau 337
6311 Wildschönau
Telefoon: +43 533 982 55