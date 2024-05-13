Wintersport in Zell am See-Kaprun draait om drie bergen tussen gletsjer, berg en meer.

De regio bestaat uit drie skigebieden: de Schmittenhöhe boven Zell am See en het gletsjerskigebied Kitzsteinhorn boven Kaprun, met daartussen de kindvriendelijke familieberg Maiskogel. Samen tellen ze ruim 130 pistekilometers. Via de Ski ALPIN CARD skiër je bovendien door naar de Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn — samen 408 pistekilometers en 121 liften op één skipas.

Het Kitzsteinhorn is het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand en 100% sneeuwzeker. De pistes reiken tot boven de 3.000 meter; de zwarte Black Mamba heeft een hellingspercentage van 63%. Door de gletsjer loopt het seizoen van oktober tot in mei. De Schmittenhöhe (750-1.965 meter) biedt vijf lange dalafdalingen en de zwarte Trass met 1.000 hoogtemeters en tot 70% helling. De 3K K-onnection verbindt het centrum van Kaprun rechtstreeks met de gletsjer.

Naast de piste vind je 107 km langlaufloipes, 42 km winterwandelwegen, sneeuwschoentochten, rodelbanen, schaatsen en ijsbaden in de Zeller See. In het Tauern SPA ontspan je op ruim 20.000 m². De regio aan de rand van het nationaal park Hohe Tauern is het hele jaar de moeite waard, maar komt in de winter het sterkst tot haar recht.

Gletsjer, panoramaberg en meer op korte afstand van elkaar — Zell am See-Kaprun bundelt drie skigebieden op één skipas: