Zell am See-Kaprun
Gletsjer, meer en skigebied — drie werelden, één regio
Introduction
De regio bestaat uit drie skigebieden: de Schmittenhöhe boven Zell am See en het gletsjerskigebied Kitzsteinhorn boven Kaprun, met daartussen de kindvriendelijke familieberg Maiskogel. Samen tellen ze ruim 130 pistekilometers. Via de Ski ALPIN CARD skiër je bovendien door naar de Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn — samen 408 pistekilometers en 121 liften op één skipas.
Het Kitzsteinhorn is het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand en 100% sneeuwzeker. De pistes reiken tot boven de 3.000 meter; de zwarte Black Mamba heeft een hellingspercentage van 63%. Door de gletsjer loopt het seizoen van oktober tot in mei. De Schmittenhöhe (750-1.965 meter) biedt vijf lange dalafdalingen en de zwarte Trass met 1.000 hoogtemeters en tot 70% helling. De 3K K-onnection verbindt het centrum van Kaprun rechtstreeks met de gletsjer.
Naast de piste vind je 107 km langlaufloipes, 42 km winterwandelwegen, sneeuwschoentochten, rodelbanen, schaatsen en ijsbaden in de Zeller See. In het Tauern SPA ontspan je op ruim 20.000 m². De regio aan de rand van het nationaal park Hohe Tauern is het hele jaar de moeite waard, maar komt in de winter het sterkst tot haar recht.
Gletsjer, panoramaberg en meer op korte afstand van elkaar — Zell am See-Kaprun bundelt drie skigebieden op één skipas:
408 pistekilometers en 121 liften op één pas via de Ski ALPIN CARD
Het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand, 100% sneeuwzeker
Skiseizoen van oktober tot in mei
107 km langlaufloipes en 42 km winterwandelwegen
Uitzicht op meer dan 30 drieduizenders van de Hohe Tauern
Ski-in/ski-out en directe instap vanuit de dorpskern
Skiën in Zell am See-Kaprun
Het gletsjerskigebied Kitzsteinhorn en de familieberg Maiskogel vormen samen één geheel: met de 3K K-onnection ga je vanuit het centrum van Kaprun rechtstreeks de gletsjer op, tot de topstation op 3.029 meter. De brede pistes op de Maiskogel zijn geschikt voor beginners en kinderen, met het oefenterrein Maisi Park. Op de gletsjer liggen pistes met natuursneeuw tot boven de 3.000 meter, vijf snowparks en vijf gemarkeerde freeride-routes met info-points, waar gediplomeerde gidsen je op wens begeleiden. Bovenaan vind je de Gipfelwelt 3000 met Nationalpark Gallery en Cinema 3000.
De Schmittenhöhe is de huisberg van Zell am See, met uitzicht op ruim 30 drieduizenders. Je vindt er afdalingen voor elk niveau, een snowpark, een van 's werelds langste funslopes (1.300 meter) en de zwarte Trass met 1.000 hoogtemeters en tot 70% helling. Er zijn drie instappunten in Zell am See, deels ski-in/ski-out vanuit de stad. Met de zellamseeXpress kom je via het Glemmtal vanuit de Skicircus het gebied binnen.
Handig: de gratis Zell am See-Kaprun App
Alle live-informatie over de skigebieden in één app — pistekaart, vrije parkeerplaatsen en de weg naar de beste skitochten, freeride-routes, winterwandelwegen en loipes. Je gekochte tickets bewaar je in de digitale wallet, met daarnaast info over events, skiverhuur, skischolen en het weer. Zo kom je met je ticket op je mobiel heel snel door de toegangspoortjes!
Winter highlights in Zell am See-Kaprun
Kitzsteinhorn: Gletsjerskiën het hele jaar op 3.029 m
Het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand, 100% sneeuwzeker. Pistes tot boven 3.000 meter, vijf freeride-routes en TOP OF SALZBURG op 3.029 m.
Schmittenhöhe: 360° panorama over 30 bergtoppen
Vijf lange dalafdalingen, een van 's werelds langste funslopes en de zwarte Trass met tot 70% helling. Uitzicht op ruim 30 drieduizenders en de Zeller See.
Ski ALPIN CARD: 408 km op één skipas
Met de Ski ALPIN CARD skiër je door de Schmittenhöhe, het Kitzsteinhorn én de Skicircus: 408 pistekilometers en 121 liften met één pas.
Zo ziet de winter eruit in Zell am See-Kaprun
Activiteiten naast de piste
Winterwandelen: Langs het meer en door de bergen
42 km geprepareerde winterwandelwegen, waaronder de Höhenpromenade op de Schmittenhöhe met panorama over de Zeller See.
Langlaufen: Door het stille Kapruner Tal
107 km loipes door het winterlandschap rond meer, berg en gletsjer, voor klassieke en skatingtechniek.
Sneeuwschoenwandelen
Begeleide sneeuwschoentochten, onder meer met een nationaalparkranger op de Kitzsteinhorn Explorer Tour door de hoogalpiene gletsjerwereld.
IJsbaden in de Zeller See
Begeleide sessies aan de oever bij Thumersbach, met blik op het Kitzsteinhorn. Je start met yoga en ademhaling voordat je het water in gaat.
Schaatsen aan het Zeller See: IJsbaan direct aan het meer
De buitenijsbaan van Zell am See ligt direct aan het meer — schaatsen met uitzicht op de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn.
Je kijkt je ogen uit
Kaiserblick, Schmittenhöhe. Bij het bergstation steekt het uitzichtsplatform Kaiserblick 30 meter uit boven het dal, deels met glazen bodem. Je kijkt uit op meer dan 30 drieduizenders en op de Zeller See.
TOP OF SALZBURG & Nationalpark Gallery, Kitzsteinhorn. Op 3.029 meter reikt het uitzicht tot de vergletsjerde toppen van de Hohe Tauern en, richting het zuiden, tot de Großglockner (3.798 meter), de hoogste berg van Oostenrijk.
Thumersbach. Vanaf de Mitterberghof en de Enzianhütte boven Thumersbach kijk je uit over meer, berg en gletsjer in één blik, met de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn aan de overkant.
Huttensfeer & culinaire hoogtepunten
Rond Zell am See en Kaprun heet de streekkeuken de Alpine Küche: circa 90 restaurants op de berg en in het dal, waarvan zes met een Gault-Millau-haube. Het gipfelrestaurant op het Kitzsteinhorn is met 3.029 meter het hoogstgelegen restaurant van SalzburgerLand, met panoramaramen op de drieduizenders rondom.
Een tip voor vroege vogels: bij Ski 'n' Brunch sta je in januari en februari op donderdag al vanaf 07:00 op de piste, met daarna een gezamenlijke brunch op de alm. In november en december kleuren de adventmarkten in Zell am See en Kaprun de regio, met verlichte kraampjes en avondlijke sterrenboottochten over de Zeller See.
Ontspannen na een dag in de sneeuw
Het Tauern SPA Zell am See-Kaprun is op 365 dagen per jaar geopend en beslaat ruim 20.000 m². Je vindt er binnen- en buitenzwembaden, verschillende sauna's en stoombaden, het kinder-SPA "Kidstein" en een uitgebreid behandel- en beautygedeelte. Voor de kulinariek zorgen onder meer het restaurant FinESSEN (2 Gault-Millau-hauben) en het thermenrestaurant Genussallee.
Niet te missen evenementen
Sternenadvent
Lichtjes in de straatjes, sterren weerspiegeld in het Zeller See en sfeervolle adventmarkten in Zell am See en Kaprun — de mooiste tijd van het jaar.
Balloonalps
Zweef in een heteluchtballon over de winterse bergwereld van de Hohe Tauern. De koude februaritemperaturen maken dit de beste balloenseizone — inclusief mogelijke Alpenoversteek naar Italië.
Herbstlaut
Zell am See-Kaprun is niet alleen een winterbestemming. In het najaar kleuren de bossen en draait de regio om alpine kulinariek en evenementen. Onder de noemer Herbstlaut loopt in het najaar van 2026 een programma met culinaire events, workshops en geleide wandelingen voor het hele gezin — van "Wüd, Wüder, Wüderer" op de Schmittenhöhe tot het Cool Kids Festival aan de Maiskogel.
Overnacht je in het najaar, dan geeft de Sommerkarte tot en met 31-10-2026 gratis toegang tot onder meer de bergbahnen naar de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn en een rondvaart op de Zeller See. Met het Guest Mobility Ticket reis je bovendien met het openbaar vervoer door heel de deelstaat Salzburg. Wie in de zomermaanden komt, vindt aan de Zeller See daarnaast een 36-holes golfbaan.