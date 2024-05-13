Winterparadijs Zell am See-Kaprun
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Zell am See-Kaprun
Gletsjer, meer en skigebied — drie werelden, één regio

Wintersport in Zell am See-Kaprun draait om drie bergen tussen gletsjer, berg en meer.

De regio bestaat uit drie skigebieden: de Schmittenhöhe boven Zell am See en het gletsjerskigebied Kitzsteinhorn boven Kaprun, met daartussen de kindvriendelijke familieberg Maiskogel. Samen tellen ze ruim 130 pistekilometers. Via de Ski ALPIN CARD skiër je bovendien door naar de Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn — samen 408 pistekilometers en 121 liften op één skipas.

Het Kitzsteinhorn is het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand en 100% sneeuwzeker. De pistes reiken tot boven de 3.000 meter; de zwarte Black Mamba heeft een hellingspercentage van 63%. Door de gletsjer loopt het seizoen van oktober tot in mei. De Schmittenhöhe (750-1.965 meter) biedt vijf lange dalafdalingen en de zwarte Trass met 1.000 hoogtemeters en tot 70% helling. De 3K K-onnection verbindt het centrum van Kaprun rechtstreeks met de gletsjer.

Naast de piste vind je 107 km langlaufloipes, 42 km winterwandelwegen, sneeuwschoentochten, rodelbanen, schaatsen en ijsbaden in de Zeller See. In het Tauern SPA ontspan je op ruim 20.000 m². De regio aan de rand van het nationaal park Hohe Tauern is het hele jaar de moeite waard, maar komt in de winter het sterkst tot haar recht.

Gletsjer, panoramaberg en meer op korte afstand van elkaar — Zell am See-Kaprun bundelt drie skigebieden op één skipas:

  • 408 pistekilometers en 121 liften op één pas via de Ski ALPIN CARD

  • Het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand, 100% sneeuwzeker

  • Skiseizoen van oktober tot in mei

  • 107 km langlaufloipes en 42 km winterwandelwegen

  • Uitzicht op meer dan 30 drieduizenders van de Hohe Tauern

  • Ski-in/ski-out en directe instap vanuit de dorpskern

Handige feitjes & info
Skigebieden3 (Gletsjer Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe und Maiskogel)
Pistekilometers regio408 km
Pistekilometers Ski ALPIN CARD408 km (199 blauw, 163 rood, 46 zwart)
Skiliften54
Langlaufloipes107 km
Winterwandelpaden42 km
Hoogste bergKitzsteinhorn, 3.029 m
Aankomst
Accommodaties
Skipas
Skigebieden en pistenkaart
Skischolen
Evenementen
Op alle niveaus & van oktober tot mei

Skiën in Zell am See-Kaprun

Het gletsjerskigebied Kitzsteinhorn en de familieberg Maiskogel vormen samen één geheel: met de 3K K-onnection ga je vanuit het centrum van Kaprun rechtstreeks de gletsjer op, tot de topstation op 3.029 meter. De brede pistes op de Maiskogel zijn geschikt voor beginners en kinderen, met het oefenterrein Maisi Park. Op de gletsjer liggen pistes met natuursneeuw tot boven de 3.000 meter, vijf snowparks en vijf gemarkeerde freeride-routes met info-points, waar gediplomeerde gidsen je op wens begeleiden. Bovenaan vind je de Gipfelwelt 3000 met Nationalpark Gallery en Cinema 3000.

De Schmittenhöhe is de huisberg van Zell am See, met uitzicht op ruim 30 drieduizenders. Je vindt er afdalingen voor elk niveau, een snowpark, een van 's werelds langste funslopes (1.300 meter) en de zwarte Trass met 1.000 hoogtemeters en tot 70% helling. Er zijn drie instappunten in Zell am See, deels ski-in/ski-out vanuit de stad. Met de zellamseeXpress kom je via het Glemmtal vanuit de Skicircus het gebied binnen.

Handig: de gratis Zell am See-Kaprun App
Alle live-informatie over de skigebieden in één app — pistekaart, vrije parkeerplaatsen en de weg naar de beste skitochten, freeride-routes, winterwandelwegen en loipes. Je gekochte tickets bewaar je in de digitale wallet, met daarnaast info over events, skiverhuur, skischolen en het weer. Zo kom je met je ticket op je mobiel heel snel door de toegangspoortjes!

Winter highlights in Zell am See-Kaprun

Kitzsteinhorn: Gletsjerskiën het hele jaar op 3.029 m

Het enige gletsjerskigebied van SalzburgerLand, 100% sneeuwzeker. Pistes tot boven 3.000 meter, vijf freeride-routes en TOP OF SALZBURG op 3.029 m.

Meer over het Kitzsteinhorn

Schmittenhöhe: 360° panorama over 30 bergtoppen

Vijf lange dalafdalingen, een van 's werelds langste funslopes en de zwarte Trass met tot 70% helling. Uitzicht op ruim 30 drieduizenders en de Zeller See.

Meer over de Schmittenhöhe

Ski ALPIN CARD: 408 km op één skipas

Met de Ski ALPIN CARD skiër je door de Schmittenhöhe, het Kitzsteinhorn én de Skicircus: 408 pistekilometers en 121 liften met één pas.

Bekijk de skipas

Freeride & snowparks

Vijf freeride-routes met info-points en powder lines, plus vijf snowparks op het Kitzsteinhorn. Op wens begeleiden gediplomeerde gidsen je, van beginner tot gevorderde.

Naar freeride & parks

Zo ziet de winter eruit in Zell am See-Kaprun

Activiteiten naast de piste

Winterwandelen: Langs het meer en door de bergen

42 km geprepareerde winterwandelwegen, waaronder de Höhenpromenade op de Schmittenhöhe met panorama over de Zeller See.

Meer over winterwandelen

Langlaufen: Door het stille Kapruner Tal

107 km loipes door het winterlandschap rond meer, berg en gletsjer, voor klassieke en skatingtechniek.

Meer over langlaufen

Sneeuwschoenwandelen

Begeleide sneeuwschoentochten, onder meer met een nationaalparkranger op de Kitzsteinhorn Explorer Tour door de hoogalpiene gletsjerwereld.

Naar sneeuwschoenwandelen

IJsbaden in de Zeller See

Begeleide sessies aan de oever bij Thumersbach, met blik op het Kitzsteinhorn. Je start met yoga en ademhaling voordat je het water in gaat.

Lees meer over ijsbaden

Schaatsen aan het Zeller See: IJsbaan direct aan het meer

De buitenijsbaan van Zell am See ligt direct aan het meer — schaatsen met uitzicht op de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn.

Meer over schaatsen

Rodelen

Suizen door de sneeuw op de rodelbanen van de regio, een uitje voor het hele gezin.

Bekijk het rodelen
Uitzichtpunten & fotospots

Je kijkt je ogen uit

Kaiserblick, Schmittenhöhe. Bij het bergstation steekt het uitzichtsplatform Kaiserblick 30 meter uit boven het dal, deels met glazen bodem. Je kijkt uit op meer dan 30 drieduizenders en op de Zeller See.

TOP OF SALZBURG & Nationalpark Gallery, Kitzsteinhorn. Op 3.029 meter reikt het uitzicht tot de vergletsjerde toppen van de Hohe Tauern en, richting het zuiden, tot de Großglockner (3.798 meter), de hoogste berg van Oostenrijk.

Thumersbach. Vanaf de Mitterberghof en de Enzianhütte boven Thumersbach kijk je uit over meer, berg en gletsjer in één blik, met de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn aan de overkant.

Huttensfeer in Zell am See-Kaprun

Huttensfeer & culinaire hoogtepunten

Rond Zell am See en Kaprun heet de streekkeuken de Alpine Küche: circa 90 restaurants op de berg en in het dal, waarvan zes met een Gault-Millau-haube. Het gipfelrestaurant op het Kitzsteinhorn is met 3.029 meter het hoogstgelegen restaurant van SalzburgerLand, met panoramaramen op de drieduizenders rondom.

Een tip voor vroege vogels: bij Ski 'n' Brunch sta je in januari en februari op donderdag al vanaf 07:00 op de piste, met daarna een gezamenlijke brunch op de alm. In november en december kleuren de adventmarkten in Zell am See en Kaprun de regio, met verlichte kraampjes en avondlijke sterrenboottochten over de Zeller See.

Meer over skihuts & restaurants
Wellness — Tauern SPA

Ontspannen na een dag in de sneeuw

Het Tauern SPA Zell am See-Kaprun is op 365 dagen per jaar geopend en beslaat ruim 20.000 m². Je vindt er binnen- en buitenzwembaden, verschillende sauna's en stoombaden, het kinder-SPA "Kidstein" en een uitgebreid behandel- en beautygedeelte. Voor de kulinariek zorgen onder meer het restaurant FinESSEN (2 Gault-Millau-hauben) en het thermenrestaurant Genussallee.

Meer over wellness

Niet te missen evenementen

Sternenadvent

November & december 2026

Lichtjes in de straatjes, sterren weerspiegeld in het Zeller See en sfeervolle adventmarkten in Zell am See en Kaprun — de mooiste tijd van het jaar.

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Balloonalps

30-1-2027 – 6-2-2027

Zweef in een heteluchtballon over de winterse bergwereld van de Hohe Tauern. De koude februaritemperaturen maken dit de beste balloenseizone — inclusief mogelijke Alpenoversteek naar Italië.

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Winter-weekprogramma

1-11-2026 – 30-4-2027

Yoga, fakkeltochten, sneeuwschoenwandelingen, begeleide skitouren, freeride-proeflessen en de Kitzsteinhorn Explorer Tour met een nationaalparkranger op de gletsjer.

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Herfst in Zell am See-Kaprun

Herbstlaut

Zell am See-Kaprun is niet alleen een winterbestemming. In het najaar kleuren de bossen en draait de regio om alpine kulinariek en evenementen. Onder de noemer Herbstlaut loopt in het najaar van 2026 een programma met culinaire events, workshops en geleide wandelingen voor het hele gezin — van "Wüd, Wüder, Wüderer" op de Schmittenhöhe tot het Cool Kids Festival aan de Maiskogel.

Overnacht je in het najaar, dan geeft de Sommerkarte tot en met 31-10-2026 gratis toegang tot onder meer de bergbahnen naar de Schmittenhöhe en het Kitzsteinhorn en een rondvaart op de Zeller See. Met het Guest Mobility Ticket reis je bovendien met het openbaar vervoer door heel de deelstaat Salzburg. Wie in de zomermaanden komt, vindt aan de Zeller See daarnaast een 36-holes golfbaan.

FAQ

Zell am See ligt in het Salzburger Land, op circa 80 km van Salzburg. Per auto via de A10 (Tauernautobahn) afrit Bischofshofen of Piesendorf. Per trein rechtstreeks naar Zell am See via ÖBB — vanuit Salzburg circa 1,5 uur. Meer reisinformatie op de aankomstpagina.

De drie skigebieden bieden samen 138 km piste — Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn en Europa Sportregion Kaprun. Alle drie zijn bereikbaar met één skipas. Meer op de skipaspagina.

Ja. Het Kitzsteinhorn is een van de weinige gletsjerskigebieden van Oostenrijk die het hele jaar door open zijn, met skiën tot op 3.029 meter. Het seizoen begint in september en loopt door tot in de zomer van het volgende jaar.

Ja. De Europa Sportregion in Kaprun is bijzonder gezinsvriendelijk — overzichtelijk en rustig. De Maisi Flitzer alpine coaster op de Maiskogel is het hele jaar beschikbaar. De ijsbaan aan het Zeller See en de Köhlergraben-rodelbaan zijn ideaal voor een familiedag buiten de piste. Meer op de familiepagina.

De Guest Mobility Ticket geeft gasten van deelnemende accommodaties gratis toegang tot skibussen, regionale bussen en de trein binnen de regio. Zo reis je milieuvriendelijk en zonder auto van het ene skigebied naar het andere. Meer op de mobiliteitspage.

De regio biedt winterwandelpaden langs het Zeller See en door het Kapruner Tal, langlaufloipes, rodelbanen — waaronder de langste verlichte rodelbaan ter wereld in de Wildkogel Arena — schaatsen aan het meer en de Maisi Flitzer. De binnenstad van Zell am See is ook in de winter levendig met winkels en restaurants.

De combinatie van een gletsjerskigebied dat het hele jaar open is, een breed skigebied met meeruitzicht en een levendig stadscentrum direct aan het water — dat vind je nergens anders in Oostenrijk. Bovendien maakt de Guest Mobility Ticket het eenvoudig om de hele regio zonder auto te verkennen.

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