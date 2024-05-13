Zillertal
Dat voel je alleen hier
Introduction
Vier keer genieten in het Zillertal – het hele jaar door
In het Zillertal draait alles niet om drie, maar om vier! De vier vakantieregio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bieden voor elk wat wils, in elk seizoen.
Wat deze regio’s uniek maakt, is de adembenemende bergomgeving die het decor vormt voor eindeloze alpine avonturen. In de lente en zomer lonken groene alpenweiden, sprookjesachtige bossen en indrukwekkende bergpanorama’s. Rond de bergstations van de zomerliften wachten avonturen voor het hele gezin. In de herfst kleurt de natuur prachtig en leiden talloze wandel- en fietspaden je door dit kleurrijke paradijs.
Met gemak de hoogte in
Met tien zomerkabelbanen is het makkelijker dan ooit om de bergen te verkennen. De Zillertal Activcard opent de poort naar een indrukwekkende bergwereld en biedt onbeperkte mobiliteit met kabelbanen en openbaar vervoer. Zo ontdek je moeiteloos de mooiste plekken en profiteer je als gezin van aantrekkelijke kortingen. Waar anders dan in het Zillertal wordt een uitstapje de bergen een echte belevenis?
Culinair genieten, op de berg en in het dal
Niet alleen op de berg, ook in de gourmetrestaurants in het dal maakt de Zillertaler gastronomie er werk van om de tradities van het dal opnieuw te interpreteren en eigentijds te presenteren. Bijzondere smaakervaringen zijn gegarandeerd. Traditionele gerechten staan net zo goed op het menu als internationale creaties. Meer dan 150 Genusshütten met droomuitzicht nodigen uit om aan te schuiven, en culinaire Schaubetriebe wachten erop om ontdekt te worden.
Zillertal: pure natuur
422 km2 ongerepte natuur wacht in het Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen — dat is bijna 40% van het totale Zillertal. In het natuurpark kun je meer dan 9.000 diersoorten spotten, waaronder alleen al 500 vlindersoorten. Ook groeien er meer dan 1.300 plantensoorten. In de zomer zijn er bovendien begeleide tours met gecertificeerde Naturpark-guides, die je meer vertellen over flora en fauna.
Uniek: golfen tussen de Dreitausender
De 18-holesbaan Zillertal-Uderns is terecht uitdagend. Het predicaat “absolut spielenswert” mondde uit in de bekroning “Golfplatz des Jahres”. Logisch dus dat de baan bij de “Leading Golf Courses of Austria” hoort. Je speelt vier par-5’s, tien par-4’s en vier par-3’s met een indrukwekkend Alpenpanorama op de achtergrond. Het geheel wordt omringd door zandbunkers en waterhindernissen. Ook is er een royale driving range, een PGA-golfschool en een spectaculair modern clubhuis met uitnodigend zonneterras.
Traditie blijft traditie
Of het nu gaat om kunst, cultuur of eeuwenoud ambacht (zoals de beroemde pantoffels: Doggln), om muziek of unieke klederdracht — in de vier vakantieregio’s, de vijf zijdalen en 25 gemeenten van het Zillertal wordt levende traditie altijd een belevenis.
Voor een onvergetelijke zomer
Beleef Zillertaler gebruiken en traditie
Ervaar de charme van het Zillertal tijdens authentieke evenementen. Van culturele feesten tot eeuwenoude tradities – hier komt het verleden tot leven!
Hotelovernachtingen in Zillertal: Onze selectie
Natur Resort Rissbacherhof
Ontspan in het Zillertal: natuur, Sky Spa met panoramisch bergzicht, moderne kamers met natuurlijke materialen en een keuken vol regionale producten.
Verdere activiteiten
Golfen te midden van drieduizend meter hoge bergtoppen
De 18-holes golfbaan Zillertal-Uderns is een van de "Leading Golf Courses of Austria". 18 van de 35 afslagplaatsen zijn overdekt. Geopend van maart tot november.
Naturparkhaus Ginzling & expositie “Verborgene Schätze”
Het vernieuwde Naturparkhaus in Ginzling toont in een 500 m² grote expo de verborgen schatten van de Zillertaler Alpen, met kristallen en verhalen uit miljoenen jaren.
Erlebnissennerei Mayrhofen
Ontdek alles over Heumilch, hoe het wordt gemaakt en hoe je het gebruikt – in Oostenrijks eerste Schaumolkerei. Inclusief veel proeverijen!
Top fietsroutes
Stilluptal
Rustige fietstocht langs bronnen en beekjes, met als beloning een prachtig uitzicht op de Stillupsee aan het einde van de route.
Zillertaler Höhenstraße
Een echte uitdaging voor fietsers: elke klim wordt beloond met indrukwekkende panorama’s over het voorste Zillertal.
Single Trail Isskogel (Iss-Vertical), Königstour Isskogel
Spectaculaire singletrail met krappe bochten en steile afdalingen. Daarna wacht een uitdagende klim met panoramische haarspelden naar de Isskogel.
Zillertaler specialiteiten
Omdat tradities in het Zillertal worden gekoesterd en doorleven, bloeien ook de meest uiteenlopende specialiteiten. Hier vind je originele Zillertaler recepten en lekkers om thuis na te koken.
Hüttenkulinarik in het Zillertal
De Zillertaler huttenculinaire traditie is rijk: ook vandaag bereiden gastheren hun specialiteiten zoals beekforel, wild en zelfgerookt spek volgens familierecepten en -methodes. Veel Genusshütten bereik je bovendien eenvoudig met de zomerbergbahnen. Zillertaler kwaliteitsproducten vormen altijd de basis: kaas van pure Heumilch, traditioneel gebakken brood en vlees van de dorpsslager of zelfs van de eigen boerderij – verfijnd met bosvruchten en weidekruiden.
Top events in het ZillertalAls de zon het dal verwarmt en frisse berglucht rond de toppen hangt, wordt het Zillertal het decor voor zomerse events. Van traditionele feesten en muziekfestivals tot sportieve uitdagingen, in dal en bergen, midden in een indrukwekkende natuur.
Lente in het Zillertal – skiplezier en meer
De lente in het Zillertal combineert het beste van twee werelden. Terwijl in de dalen de natuur weer tot leven komt en de eerste wandelingen lonken, zorgt de hoogte van de Zillertaler skigebieden voor skiplezier tot ver in april. Ideaal voor gezinnen, genieters én ambitieuze wintersporters. Ontdek de veelzijdigheid van het Zillertal en sluit de winter af op topniveau.
Bergherfst in het Zillertal: jouw gouden herfst in de bergen
Als de zomer langzaam afscheid neemt en de natuur zich in warme goud- en roodtinten toont, begint de Bergherfst in het Zillertal – een magische tijd vol belevenissen. Dit is het moment om de heldere berglucht in te ademen, de herfstlandschappen te ontdekken tijdens wandelingen en je te laten betoveren door traditionele feesten zoals de Almabtrieb. De Bergherfst in het Zillertal bezorgt je onvergetelijke momenten waarin natuur en traditie op unieke wijze samenkomen.
Introduction
Diep besneeuwde hellingen met hoogalpien panorama, creatieve keuken met respect voor traditie en een bijna eindeloos aanbod – ook naast de pistes – maken het schilderachtige Zillertal tot een plek voor een onvergetelijke wintervakantie.
Dankzij de hoogte tot 3.250 meter en de optimale piste- en sneeuwcondities kun je in het Zillertal skiën tot ver in april. Meer dan 80% van de Zillertaler pistes ligt boven 1.700 meter. Daarmee hoort de regio bij de meest sneeuwzekere skigebieden van Oostenrijk en biedt ze sneeuwplezier tot in de lente. De Hintertuxer Gletscher gaat zelfs nog langer door en heeft de langste skiseizoenen van Oostenrijk.
Het Zillertal is een van de toonaangevende wintersportbestemmingen in de Alpen. Dankzij de hoogte en de bijbehorende ideale piste- en sneeuwcondities is skiën hier zelfs tot ver in april mogelijk. In totaal biedt het “Skital” 546 kilometer pistes: puur sneeuwplezier. Of je nu kiest voor brede familieroutes of lange, sportieve dalafdalingen — in het Zillertal vindt elke wintersporter ideale omstandigheden en perfect geprepareerde pistes. Zin in actie? Dan wachten snowparks en funlines, bijzondere freeride-routes én met de Hintertuxer Gletscher de langste skiseizoen van Oostenrijk.
Ook naast de pistes is er genoeg te doen: winterwandelingen, langlaufen of rodelen in een droomdecor. Wat de vier regio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bindt? Gastvrijheid en warmte. In het Zillertal ben je simpelweg te gast bij vrienden. In de bergen en in het dal, bij sneeuw of zon: wie blijvende herinneringen wil verzamelen, zit in het Zillertal helemaal goed.
Zillertal winter facts
Aantal skigebieden: 4 grootse skigebieden
Aantal pistekilometers: 546 km
Aantal loipekilometers: 113 km (klassiek en skating)
Aantal km geprepareerde winterwandelwegen: 460 km
Aantal liften: 180
Aantal skischolen: 25 skischolen, 500 skileraars
Hoogste piste: Hintertuxer Gletscher, 3.250 meter
Praktische informatie
Hoe kom je er? Je kunt er per trein, auto of bus komen.
Waar kun je overnachten? Of je nu op zoek bent naar een hotel, pension of privéaccommodatie - het Zillertal heeft voor iedereen de juiste accommodatie!
Kortingen en voordelen: De Zillertal Activcard is de sleutel tot buitengewone bergervaringen, geselecteerde hoogtepunten in de natuur, geweldige culinaire werelden en veel plezier voor kinderen.
Welke berghutten kun je bezoeken? Meer dan 150 Zillertaler hutten en bergherbergen nodigen vakantiegangers uit voor een pauze onderweg, inclusief panoramische uitzichten op de Zillertaler bergen met hun besneeuwde toppen van drieduizend meter.
Welke evenementen vinden er plaats? Hier vind je een overzicht van de culturele en sportieve evenementen in de regio.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefoon: +43528887187