Aankomen, je thuis voelen, genieten: het Zillertaler Lebensgefühl in de natuur, warme gastvrijheid, tradities, muziek en culinaire verwennerij.

Vier keer genieten in het Zillertal – het hele jaar door

In het Zillertal draait alles niet om drie, maar om vier! De vier vakantieregio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bieden voor elk wat wils, in elk seizoen.

Wat deze regio’s uniek maakt, is de adembenemende bergomgeving die het decor vormt voor eindeloze alpine avonturen. In de lente en zomer lonken groene alpenweiden, sprookjesachtige bossen en indrukwekkende bergpanorama’s. Rond de bergstations van de zomerliften wachten avonturen voor het hele gezin. In de herfst kleurt de natuur prachtig en leiden talloze wandel- en fietspaden je door dit kleurrijke paradijs.

Met gemak de hoogte in

Met tien zomerkabelbanen is het makkelijker dan ooit om de bergen te verkennen. De Zillertal Activcard opent de poort naar een indrukwekkende bergwereld en biedt onbeperkte mobiliteit met kabelbanen en openbaar vervoer. Zo ontdek je moeiteloos de mooiste plekken en profiteer je als gezin van aantrekkelijke kortingen. Waar anders dan in het Zillertal wordt een uitstapje de bergen een echte belevenis?

Culinair genieten, op de berg en in het dal

Niet alleen op de berg, ook in de gourmetrestaurants in het dal maakt de Zillertaler gastronomie er werk van om de tradities van het dal opnieuw te interpreteren en eigentijds te presenteren. Bijzondere smaakervaringen zijn gegarandeerd. Traditionele gerechten staan net zo goed op het menu als internationale creaties. Meer dan 150 Genusshütten met droomuitzicht nodigen uit om aan te schuiven, en culinaire Schaubetriebe wachten erop om ontdekt te worden.

Zillertal: pure natuur

422 km2 ongerepte natuur wacht in het Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen — dat is bijna 40% van het totale Zillertal. In het natuurpark kun je meer dan 9.000 diersoorten spotten, waaronder alleen al 500 vlindersoorten. Ook groeien er meer dan 1.300 plantensoorten. In de zomer zijn er bovendien begeleide tours met gecertificeerde Naturpark-guides, die je meer vertellen over flora en fauna.

Uniek: golfen tussen de Dreitausender

De 18-holesbaan Zillertal-Uderns is terecht uitdagend. Het predicaat “absolut spielenswert” mondde uit in de bekroning “Golfplatz des Jahres”. Logisch dus dat de baan bij de “Leading Golf Courses of Austria” hoort. Je speelt vier par-5’s, tien par-4’s en vier par-3’s met een indrukwekkend Alpenpanorama op de achtergrond. Het geheel wordt omringd door zandbunkers en waterhindernissen. Ook is er een royale driving range, een PGA-golfschool en een spectaculair modern clubhuis met uitnodigend zonneterras.

Traditie blijft traditie

Of het nu gaat om kunst, cultuur of eeuwenoud ambacht (zoals de beroemde pantoffels: Doggln), om muziek of unieke klederdracht — in de vier vakantieregio’s, de vijf zijdalen en 25 gemeenten van het Zillertal wordt levende traditie altijd een belevenis.