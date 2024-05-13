Austrian Airlines
Austrian Airlines in één oogopslag
Introduction
Austrian Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Oostenrijk en beheert een wereldwijd netwerk met bijzondere nadruk op Centraal- en Oost-Europa. Meer dan 6.000 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat gemiddeld ongeveer 320 vluchten vertrekken en passagiers veilig en op tijd hun bestemming bereiken. Austrian Airlines is bovendien de grootste werkgever in Oost-Oostenrijk.
De huidige vloot bestaat uit 11 langeafstandsvliegtuigen (Boeing 787, 777 en 767) en 57 toestellen voor korte en middellange afstanden (Airbus A320-familie en Embraer 195).
De thuisbasis, luchthaven Wenen, vormt dankzij haar strategische ligging in het hart van Europa een ideale hub tussen Oost en West. Austrian Airlines vliegt naar meer dan 120 bestemmingen wereldwijd en verbindt via haar Weense hub Oostenrijk met Europa en de rest van de wereld.
Als nationale luchtvaartmaatschappij speelt Austrian Airlines een belangrijke rol voor het toerisme in het land. De “rood-wit-rode” maatschappij staat synoniem voor topservice en een verantwoord engagement tegenover milieu en samenleving. De luchtvaartmaatschappij heeft zich tot doel gesteld haar netto CO₂-uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te opereren. Sinds 2023 is het milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de EMAS-norm.
Austrian Airlines maakt deel uit van de Lufthansa Group, de grootste luchtvaartgroep van Europa, en is lid van Star Alliance, ’s werelds eerste wereldwijde alliantie van internationale luchtvaartmaatschappijen.
Vlootvernieuwing
De komende jaren start Austrian Airlines een uitgebreid vernieuwingsprogramma voor zowel de korte- en middellangeafstandsvloot als de langeafstandsvloot. Doel is de operaties nog efficiënter en duurzamer te maken, ten voordele van het milieu, en tegelijk stillere en comfortabelere vluchten aan te bieden.
Momenteel worden 17 Embraer-toestellen geleidelijk uitgefaseerd. In hun plaats introduceert Austrian Airlines zes nieuwe Airbus A320neo’s, elk met 180 zitplaatsen. De levering van het eerste toestel is gepland voor de zomer van 2026. Daarmee groeit de Airbus-vloot tot 46 toestellen.
Ook de langeafstandsvloot wordt grondig gemoderniseerd. Midden 2024 werden de eerste twee Boeing 787-9 Dreamliners in dienst genomen; tegen eind 2028 volgen nog tien toestellen. Zo wordt de intercontinentale vloot — momenteel bestaande uit zeven Boeing 777’s en drie Boeing 767’s — vernieuwd en heringericht naar 12 vliegtuigen van de nieuwste generatie.
In totaal harmoniseert Austrian Airlines haar vloot van vijf vliegtuigtypes (Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 en Boeing 787-9) naar twee families: Airbus A320 en Boeing 787-9 Dreamliner.
Travel ID:
Eén login, tal van mogelijkheden. Travel ID maakt reizen nog eenvoudiger. Registreer je vandaag nog en geniet van talrijke voordelen bij online boekingen, tijdens het inchecken en op reis.
Alle voordelen in één oogopslag:
Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen in je Travel ID, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren bij toekomstige boekingen.
Je hebt altijd een overzicht van je vluchten.
Je kunt je voorkeuren doorgeven zodat hiermee rekening wordt gehouden bij toekomstige vluchten.
Je ontvangt gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie.
Bij vluchtirregulariteiten word je zo snel mogelijk geïnformeerd.
Met je Travel ID heb je toegang tot alle luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa en SWISS) en tot je Miles & More-profiel.
Travel ID-gebruikers en Miles & More-deelnemers kunnen bovendien onbeperkt gratis berichten versturen op korte- en middellangeafstandsvluchten met FlyNet® op A320-toestellen.
AIRail
Met ons AIRail-aanbod, in samenwerking met ÖBB, reis je via de luchthaven van Wenen naar de centraal stations van Linz, Salzburg, Graz of Innsbruck – vanuit elke bestemming ter wereld. Combineer trein en vliegtuig in één boeking en reis zorgeloos dankzij gegarandeerde aansluitingen, zonder stress bij onverwachte vertragingen.
Als extra ontvang je een voucher voor een consumptie in het boordrestaurant en maak je uiteraard gebruik van gratis wifi op alle ÖBB Railjet-treinen.
Culinaire verwennerij boven de wolken
Op langeafstandsvluchten en op alle Europese Business Class-vluchten geniet je van de bekroonde creaties van Do&Co. In Business Class op langeafstandsvluchten worden de gerechten zelfs rechtstreeks aan boord bereid door onze Flying Chef.
Op kortere vluchten in Economy Class staat de Austrian Melangerie tot je beschikking. Deze biedt een ruime keuze aan Oostenrijkse gerechten, snacks en dranken. Je kiest aan boord van het menu en betaalt rechtstreeks bij het cabinepersoneel. Vanaf een vluchtduur van 50 minuten kun je je favoriete gerecht tot 36 uur voor vertrek vooraf bestellen en 10% besparen.
Van Wiener Schnitzel en Wiener Melange tot internationale klassiekers: alles wordt vers voor je bereid. Uiteraard is er ook een selectie veganistische gerechten. En aan het einde van de vlucht voorzien we altijd een kleine zoete verrassing.
Internet boven de wolken
Op geselecteerde korte-, middellange- en langeafstandsvluchten biedt Austrian Airlines FlyNet-internet aan, zodat je ook in de lucht verbonden blijft. Op korte en middellange afstanden kun je het pakket vooraf boeken of aan boord kopen; op langeafstandsvluchten is aankoop momenteel mogelijk aan boord op uitgeruste toestellen.
Klanten met Travel ID of Miles & More genieten van gratis en onbeperkt berichtenverkeer op geselecteerde A320-vluchten en op de Boeing 787. Log eenvoudig in op het FlyNet-portaal en activeer “Free Messaging”.
Met de FlyNet-app beheer je eenvoudig je verbinding en sla je je inloggegevens op. Tegen 2029 zullen alle A320-toestellen en Boeing 787’s uitgerust zijn met Starlink-technologie, met gratis internet in alle klassen voor statusklanten, Travel ID-gebruikers en Miles & More-leden.
Bagage
Reizen met alleen handbagage, een koffer inchecken, extra bagage toevoegen of elektronische apparaten meenemen kan vragen oproepen bij de planning van je reis. Daarom vind je alle informatie overzichtelijk gebundeld.
Gebruik onze bagagecalculator om te ontdekken hoeveel koffers je mag meenemen en hoe je extra bagage toevoegt. Je vindt er ook gedetailleerde informatie over toegestane en verboden voorwerpen in cabine- en ruimbagage.
Reis je met sportuitrusting zoals ski’s, een surfplank of een golfset? Die kun je meenemen als onderdeel van je bagagevrijstelling of tegen betaling toevoegen.
Bij onregelmatigheden of problemen met je bagage vind je op onze servicepagina alle nuttige informatie en contactgegevens.
Met de Electronic Bag Tag label je je bagage volledig digitaal, gewoon van thuis uit.
En wil je zonder koffers naar de luchthaven reizen? In Wenen en vele andere steden haalt onze partner Airportr je bagage thuis op en checkt die voor je in, vanaf €22 of 7.260 mijlen.
Entertainment aan boord
Dompel je onder in een wereld vol emotie, actie en meeslepende verhalen. Op langeafstandsvluchten biedt ons entertainmentaanbod een ruime selectie films en series in 20 talen. Kies de perfecte soundtrack uit jazz, klassieke muziek, folk, actuele hits en vele andere genres.
Via het intuïtieve touchscreen krijg je snel toegang tot je favoriete content. Weet je niet waar te beginnen? Stel je eigen playlist samen.
Wil je vooraf weten welke films beschikbaar zijn op jouw vlucht? Vul je reisgegevens in op ons portaal en bekijk het actuele programma.
Extra services voor nog meer ontspanning
Met onze extra services arriveer je nog relaxter op je bestemming en maak je van je reis een bijzondere ervaring.
Of je nu kiest voor een upgrade naar een hogere klasse, een stoel met extra beenruimte of het meenemen van extra, sportieve of speciale bagage — wij bieden je diverse aanvullende opties.