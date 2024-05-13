Austrian Airlines is de grootste luchtvaartmaatschappij van Oostenrijk en exploiteert een wereldwijd routenetwerk met een focus op Centraal- en Oost-Europa.

Austrian Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Oostenrijk en beheert een wereldwijd netwerk met bijzondere nadruk op Centraal- en Oost-Europa. Meer dan 6.000 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat gemiddeld ongeveer 320 vluchten vertrekken en passagiers veilig en op tijd hun bestemming bereiken. Austrian Airlines is bovendien de grootste werkgever in Oost-Oostenrijk.

De huidige vloot bestaat uit 11 langeafstandsvliegtuigen (Boeing 787, 777 en 767) en 57 toestellen voor korte en middellange afstanden (Airbus A320-familie en Embraer 195).

De thuisbasis, luchthaven Wenen, vormt dankzij haar strategische ligging in het hart van Europa een ideale hub tussen Oost en West. Austrian Airlines vliegt naar meer dan 120 bestemmingen wereldwijd en verbindt via haar Weense hub Oostenrijk met Europa en de rest van de wereld.

Als nationale luchtvaartmaatschappij speelt Austrian Airlines een belangrijke rol voor het toerisme in het land. De “rood-wit-rode” maatschappij staat synoniem voor topservice en een verantwoord engagement tegenover milieu en samenleving. De luchtvaartmaatschappij heeft zich tot doel gesteld haar netto CO₂-uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te opereren. Sinds 2023 is het milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de EMAS-norm.

Austrian Airlines maakt deel uit van de Lufthansa Group, de grootste luchtvaartgroep van Europa, en is lid van Star Alliance, ’s werelds eerste wereldwijde alliantie van internationale luchtvaartmaatschappijen.