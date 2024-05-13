Laid table with powdered sugar cake, two dessert plates with pastry pieces, cherries and rosé wine glasses.
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Gerechten met een moderne twist
Groet uit de keuken #eatAUT

Oostenrijk is een land vol culinaire klassiekers, maar er zijn ook verrassende nieuwe creaties die de Oostenrijkse keuken een frisse boost geven.

Genieten in Oostenrijk kent duizend smaken, maar heeft één hoofdingrediënt: de adembenemende natuur. Van besneeuwde Alpentoppen tot zachte wijnheuvels – het landschap proef je terug in elk gerecht en elk product.

Burgenland: Sterz zoals je ’m nog nooit hebt geproefd

Christa Erdely van Lafnitztaler Bauernspezialitäten en haar team bedachten vijf totaal nieuwe versies van Sterz – combinaties die zelfs in Burgenland nog niemand kent. Deze moet je echt eens proberen!
5 nieuwe Sterz-creaties Fingerfood · Fine dining · Sushi · Oud & nieuw · Ontbijt

Sterzballetjes

Klassieke Bettlersterz (tarwebloem, aardappel, zout, knoflookolie in plaats van reuzel), gemengd met ei, tot balletjes gevormd en gebakken. Perfect als borrelhapje!

Heidensterz met paddenstoelen

Gemaakt van boekweitmeel, traditioneel met reuzel en kaantjes, maar hier vegan én verrassend – met tijmolie en paddenstoelen. Zonder bewerkt spul, gewoon puur.

Sterz-Sushi

In Zuid-Burgenland wordt een Sterz als ‘Nigl’ op een plaat gebakken. Wij sneden ’m in rechthoekjes en legden er vis op: Burgenland meets sushi! Of rol ’m in nori met mosterdkaviaar – et voilà, een maki.

Sterzstrudel in kransvorm

Zwarte bonensterz met appelstukjes, opgerold in strudeldeeg. Sterz én strudel zijn typisch Burgenland – samen vormen ze een grappige, smakelijke twist.

Ontbijtsterz

Met volkoren speltmeel, kwarteleieren, rozemarijnolie, kruimelkwark van Milchhof Koch, verse frambozen en saffraanhoning. Een krachtig begin van je dag!

3 vragen aan Christa Erdely over soulfood Sterz

Sterz is (nog steeds) het soul food van Burgenland. Burgenlanders boven de 30 kennen de Sterz van hun oma. Het is een emotioneel gerecht. Het is een jeugdherinnering aan de dagelijkse lunch in de uitgebreide familie.

De kinderen zaten op school, de ouders en grootouders waren aan het werk op het land, in de schuur of buiten. Tussen de middag kwam iedereen samen aan de grote tafel om te eten. Voor Sterz minstens één keer per maand. Het werd geserveerd met melk, soep, gestoofd fruit of appelmoes. Elk gezinslid had zijn eigen voorkeuren.

Sterz is een eenvoudig gerecht, en het voelt echt warm aan als je eraan denkt. Je kunt het combineren met zoete of hartige bijgerechten. En Sterz kan snel wisselen. De basisingrediënten zijn gewoon bloem, water, vet en zout - maar er zijn veel variaties. Of het nu gaat om speltmeel, boekweitmeel, roggemeel of tarwemeel - het resultaat is een compleet andere smaakbeleving.

Samenwerking met regionale producenten is de kern van mijn bedrijf. Lokale producten hebben de hoogste prioriteit. We willen geen industrieel geproduceerd voedsel gebruiken.

We wonen in het zuiden van Burgenland en willen dat het een dynamische regio blijft met actieve bedrijven. Ja, je kunt het verschil zeker proeven. Het paprikapoeder van mijn biologische boerin Johanna Kirnbauer uit Riedlingsdorf ruikt zo lekker dat de hele keuken in dit fijne aroma gehuld is. De havervlokken en het meel van de biologische boerderij Koch in Markt Allhau hebben ook een fijne nootachtige smaak. Het spek van de boer is ook niet te vergelijken met spek van de slager.

Een goed leven voor iedereen – dat betekent voor ons: respect voor mens, dier en plant. Wij zijn deel van de natuur en nemen onze verantwoordelijkheid.

Christa Erdely
Lafnitztaler Bauernspezialitäten

Christa Erdely

Christa Erdely staat voor eerlijke, regionale keuken uit het Lafnitztal. Alles komt van zorgvuldig gekozen boerderijen en wordt vers, seizoensgebonden en ambachtelijk bereid. Je wordt er zelfs bediend door de boerin zelf – zo weet je precies waar je eten vandaan komt.

Lafnitztaler Bauernspezialitäten

Karinthië: Fishing for compliments

Drie chefs en een visexpert trekken samen naar het water en maken de heerlijkste gerechten met vis uit Karinthië: uit meren, rivieren en vijvers.

Creatieve gerechten met Karintische vis

Met meer dan 15 vissoorten op het menu, maken deze drie topchefs verrassende combinaties:

Christine Schwarzenbach (Hotel Arlbergerhof, Weissensee)

  • Rübenfisch: rode biet & gemarineerde zalmforel

  • Beschonken vis: komkommer, gin & geflambeerde forel

  • Vis-plankje: spel met zoetwatervis, tomaat, paprika, citroen, basilicum & olijfolie

Hotel Arlbergerhof

Florian Satran (Stiftsschmiede, Ossiacher See)

  • Amurkarper uit de houtoven, met wortelgroenten & bruine boter

  • Seeviche van forel met paprika, wortel & karnemelk

  • Zure forel met wortelgroenten & rode ui

  • Vistrog met rivierkreeft, zalmforel, paprika & tomaat

  • Gebakken Reinanke & Amur-karpertartaar

Stiftsschmiede

Roman Pichler (Restaurant Moritz, Grafenstein)

  • Visballetjes & salie-frit

  • Geflambeerde rivierkreeft

  • Snoekbaarswang met ui & tagetes

  • Vis op een stokje: sashimi, gegrild & gepresenteerd

  • Fischnockerl met rivierkreeft & saffraan

  • Ossiacher vis met rogge, Nordic style

  • Rauw gerolde snoekbaars met snijbiet & zalmeitjes

Restaurant Moritz

3 vragen aan vischef Gerhard Satran

  • Deze frisheid die we in Karinthië kunnen bieden, maakt voor mij het verschil.

  • De regionaliteit, de korte transportwegen, het prachtige water in drinkwaterkwaliteit.

  • De verscheidenheid aan vissen die in onze wateren zwemmen.

  • Onze viskwekers, die hun vis dicht bij de natuur produceren in aarden vijvers, met een geweldige genetica - zij proberen meer aandacht te vestigen op de Karinthische Laxn, ook wel meerforel genoemd, die al in de keizertijd vanuit de Weissensee naar Wenen werd geleverd.

Het is echt een heel breed spectrum waaruit we kunnen putten:

  • Aan de ene kant zijn er de zalmachtigen zoals de witvis, de meerforel, de forel en de vlagzalm.

  • Dan zijn er de "baarsachtige" vissen zoals baars, snoekbaars en forellenbaars in Karinthië.

  • Dan zijn er roofvissen zoals snoek en meerval.

  • En dan zijn er nog de vreedzame vissen, van karper tot alle witvissen.

Niet alle vis is hetzelfde.

We moeten leren de variatie te herkennen en ervan te genieten. Als ik naar een snoekbaars kijk, krijg ik gewoon zin om hem te verwerken en op te eten. Arctic char is natuurlijk de koning onder de vissen, terwijl een meerval perfect is voor mensen die niet van graten houden en bijvoorbeeld meestal zeeduivel eten.

Elke vis heeft zijn eigen specialiteiten en moet net iets anders bereid worden. Het is belangrijk om deze verschillen te herkennen en te leren. Een karper kan een beetje warmte verdragen. Forel en char hebben daarentegen een zeer laag vetgehalte en moeten daarom voorzichtig worden bereid, anders worden ze te droog.

De viskok aan de Ossiacher See

In de oude smederij maakt Gerhard Satran de lekkerste visgerechten.

Gerhard kookt in de Stiftsschmiede in Ossiach, een oude smederij. Hij werkt uitsluitend met regionale producten uit de Alpen-Adriatische regio. De kaart wisselt met het seizoen, maar één ding blijft: vis van topkwaliteit, wild of uit duurzame kwekerijen. Zijn passie proef je in elk gerecht.

Stiftschmiede

Steiermark: de perfecte prompt van Chef én AI

Chef versus AIZie je het verschil?

Wat eten we vandaag, AI?

Een kok en een AI kregen exact dezelfde opdracht. Herken jij welk gerecht door wie is bedacht?

Kitzfilet met lavendelkorst, appel & spitskool op polenta

Prompt:

Een malse roze reekalfsfilet, gewikkeld in een aromatische kruiden- en lavendelkorst, kunstig gerangschikt op het bord in verschillende gaarstadia. De polenta meandert soepel rond het vlees, terwijl een innovatief arrangement van Gravenstein appels en spitskool in twee variaties wordt gepresenteerd in het midden van het bord. De compositie combineert futuristische elegantie met rustieke decoratieve elementen die het gerecht een unieke smaak geven.

Gebakken zalmforel met slakken, saffraansaus en erwtjes

Prompt:

Een knapperige, goudbruin gebakken zalmforel lijkt bijna boven het bord te zweven, omringd door kunstig gerangschikte, gekookte slakken. Individuele, heldergroene erwten dansen rond de rand van het bord, afgewisseld met elegante dotjes gouden saffraansaus. Het bord, gemaakt van prachtig keramiek, straalt een puristische elegantie uit en benadrukt de verfijnde details van het gerecht.

Dunne plakjes meloen met truffel en wilde kruiden

Opdracht:

Een kleurrijk dessert dat eruitziet als een levend kunstwerk: Alle componenten zijn op dezelfde hoogte op het bord gerangschikt alsof ze geschilderd zijn. Fijn gesneden truffels en een verscheidenheid aan wilde kruiden zijn kunstig verdeeld, terwijl de stralende, dun gesneden meloen eruitziet als een delicate carpaccio. Het gerecht ziet eruit als een prachtige bloemenweide met een koninklijk tintje.

3 vragen aan chef Christoph Mandl over AI

Ja, ik zag de opdracht zo neutraal mogelijk en probeerde hem te realiseren zonder veranderingen aan te brengen om een zo authentiek mogelijk beeld te creëren.

De opmaak komt niet overeen met onze persoonlijke stijl, of eigenlijk ging ik ervan uit dat de AI een creatievere aanpak zou kiezen.

Het gerecht met de meloen lijkt over het geheel genomen erg kunstmatig en het minst harmonieus. De afzonderlijke componenten zijn niet meer herkenbaar.

Voor mij ligt de focus altijd op de natuur, wat betekent een zekere losheid met nieuwe en oude ideeën, niet te cerebraal zijn, luisteren naar verhalen van andere generaties en ook aandacht besteden aan wat goed is voor het lichaam. Maar het kunnen ook traditionele invloeden zijn, internationale trends of privé-ervaringen en jeugdherinneringen. Ik ben een grote fan van logica en pragmatische benaderingen.
Het belangrijkste is dat mijn gerechten goed moeten smaken en mensen moeten raken zonder dat ik het verhaal erachter hoef uit te leggen.

Openstaan voor nieuwe ideeën en nadenken over wat het beste bij mijn stijl past.

Technologie is voor mij essentieel: het opent nieuwe creatieve paden én helpt ons efficiënter werken.

Culinaire kunstenaar

Christoph Mandl

Christoph Mandl is net zo vertrouwd met de klassieke Franse school als met een nuchtere aanpak. Hij heeft zijn opleiding genoten in verschillende internationale restaurants en werkte jarenlang als chef-kok in de Taubenkobel.

Sinds 2022 kookt hij in de Saziani Stubn. Samen met sommelier Ruth Heusch biedt Mandl een moderne, seizoensgebonden geïnspireerde keuken met een solide basis in de Franse keuken.

Weingut Neumeister & Saziani

Tirol: De alpine essentie

Tirol staat bekend om zijn edelbrand – sterke drank met pure smaak. Drie chefs maakten elk drie kleine gerechtjes, geïnspireerd op één type schnaps: vogelbes, peer en gentiaanwortel.
Gerechten bij schnaps Vogelbes, peer, gentiaan

Gerechten die perfect passen bij drie Tiroolse brandewijnen

Philipp Stohner (s’kammerli)

  • Vogelbes: Kaasstrudel met paddenstoelen, zuurdesem-misobrood & zwarte knoflook

  • Gedroogd hert met gefermenteerde vruchten & wilde kruiden

  • Vogelbes-essence: branddeegknoedel met abrikoos, karamelmacaron & schnapsmousse

s’kammerli

Stefanie Rieser (Hotel Karwendel)

  • Bergsteigersandwich met brood, ui-perencrème, koude ham & Belper Knolle

  • Knuspermandje met selderijpuree, runderschenkel, peer & tijm

  • Oma’s Kletzenbrot met gamsham van eigen jacht

Hotel Karwendel

Viktoria Fahringer (Tiroler Hof)

  • Polenta-reepjes met ham, kappertjes & gentiaan-vijgenchutney

  • Wortel-millefeuille met selderij, gentiaan & eigeelcrème

  • Chocolademousse met gentiaan, karamel, abrikozencompote & hippe

Tiroler Hof

3 vragen over “de essentie van de Tiroolse keuken”

Philipp: De dankbaarheid om de beste kwaliteit en eerlijke producten voor de deur te hebben.

Stefanie: De Tiroolse keuken is een hartig samenspel van traditionele, nuchtere bereiding en de authentieke, onvervalste smaken van onze natuurlijke omgeving.

Viktoria: Verhalen vertellen en authenticiteit. Punt uit. Want dat is precies waar het in onze keuken om draait.

Philipp: Nou, we hebben eigenlijk alles voor de deur als je de weg weet. Je zou jezelf gemakkelijk kunnen voeden met bossen en weiden als je de juiste kennis had over alle producten die daar groeien. Helaas gaat deze kennis steeds meer verloren en velen zouden "verhongeren" ook al staan ze voor iets eetbaars. Laten we liever zeggen, wat hebben we hier niet? Er is een generatiewisseling bij veel producenten en veel dingen gaan hier de goede kant op.

Stefanie: Naar mijn mening is het belangrijk om de smaken van de weinige ingrediënten te behouden en te intensiveren, zodat zelfs eenvoudige producten een unieke smaak hebben dankzij hun puurheid en versheid. Je moet gewoon proeven wat het is en het product niet versnijden met marinades of te veel kruiden.

Viktoria: Limieten? Integendeel! We hebben hier het absolute voorrecht om met een grote verscheidenheid aan omstandigheden te kunnen werken. Dit brengt precies de diversiteit en differentiatie die we zo dringend nodig hebben in de huidige uniformiteit. Of het nu op het water is, op de berg, in het dal of in de stad - in mijn ogen openen grenzen mogelijkheden om buiten de gebaande paden te denken.

Philipp: Zoals zo vaak, een zeer goed basisproduct van hoge kwaliteit en een expert die zijn vak verstaat. Lijsterbessen zijn een echt lokaal "supervoedsel", een vitamine C-bom. Ze hebben ook een pittige en fruitige smaak. Het is een misvatting dat lijsterbessen giftig zijn. Het product is dus bijzonder lekker om mee te koken. De brandewijn is perfect als smaakmaker, ik heb hem gecombineerd met gedroogde abrikozen in een dessert - een perfecte combinatie.

Stefanie: Een goede Tiroolse brandewijn wordt gekenmerkt door een duidelijke, authentieke fruitigheid en diepte. Ik heb mijn perenbrandewijn gebruikt in een Kletzenbrot - die altijd een flinke scheut nodig heeft - en ook om de gemsham te marineren die ik zelf heb gejaagd en verwerkt. Ik heb dit voor het eerst geprobeerd en ik moet zeggen dat het echt heerlijk was. Voor de andere gerechten serveerde ik verse peren als gemarineerde salade en we gebruikten gedroogde peren (Kletze) voor de gedroogde vruchtenpralines.

Viktoria : Heel eenvoudig, de onvervalste smaak van het rauwe product moet herkenbaar zijn.

Chef van het Jaar 2024

Viktoria Fahringer

Ze was al op haar 21e de jongste chef van Oostenrijk met een koksmuts van Gault&Millau. In 2024 werd ze dubbel bekroond als “Kok van het Jaar” en “Female Chef of the Year”.

Haar stijl: stevig geworteld in Tiroolse traditie, met veel oog voor detail en innovatie. Ze deelt haar kennis via haar kookschool, op internationale congressen en in haar boek Meine Tiroler Welt, dat in 2025 verschijnt – tegelijk met een gelijknamige documentaire.

Viktoria Fahringer

Vorarlberg: Zoet zonder suiker

Raphaela Wirrer, chef-patissière van Hotel Hirschen in Schwarzenberg, geeft een lokale klassieker – Kartoffelschupfnudeln – een moderne, suikervrije draai.
Suiker vergeten?Geen probleem!

Regionale zoetigheid ontmoet moderne voeding

Patisserie ontwikkelt zich naar meer gevarieerde smaken - minder zoet, maar des te spannender en verrassender.

Chef-Pâtissière Raphaela Wirrer

De chef patisserie van Hotel Hirschen in Schwarzenberg staat bekend om haar dessertcreaties en werd uitgeroepen tot patissier van het jaar bij de Rolling Pin Awards in 2024. Ze is ook betrokken als co-trainer bij juniorSkills Austria, de Oostenrijkse competitie voor leerlingen in toeristische beroepen.

Restaurant Hirschen in Schwarzenberg

Zoetigheid zonder suiker

Een unieke fusie van regionaal dessert en moderne voeding:

Aardappelknoedels met gekarameliseerde pastinaak, ingemaakte vijgen en gekonfijte shisoblaadjes

3 vragen aan Raphaela over patisserie

Ik vind het moeilijk als alles gedomineerd wordt door suiker. Onze smaakzin gaat verloren en we nemen veel smaken niet meer waar. Toch kan chocolade zoveel meer: het kan een subtiel zuurtje hebben, bloemige nuances of een subtiele notensmaak. Maar als hij te zoet is, blijft dit alles verborgen.

Waarschijnlijk niet zonder suiker, maar zeker zonder geraffineerde witte suiker. Alle vruchten en groenten bevatten natuurlijke suiker, afhankelijk van hoe rijp ze zijn. Je kunt ook onbehandelde soorten suiker gebruiken die nog steeds vitaminen en mineralen bevatten.

Als je een dessert zonder suiker wilt bereiden, moet je het goed bekijken. Suiker wordt niet alleen gebruikt als zoetstof, maar beïnvloedt ook de bakeigenschappen. Het kan niet zomaar 1:1 vervangen worden - je moet precies weten wat je doet. Ik werk bijvoorbeeld graag met regionale groenten of muscovadosuiker. Ik vind het belangrijk om dit te benadrukken: Ik kook niet helemaal zonder suiker. Ik gebruik het nog steeds in mijn bereidingen - alleen bewuster.

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