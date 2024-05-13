Gerechten met een moderne twist
Groet uit de keuken #eatAUT
Introduction
Genieten in Oostenrijk kent duizend smaken, maar heeft één hoofdingrediënt: de adembenemende natuur. Van besneeuwde Alpentoppen tot zachte wijnheuvels – het landschap proef je terug in elk gerecht en elk product.
Burgenland: Sterz zoals je ’m nog nooit hebt geproefdChrista Erdely van Lafnitztaler Bauernspezialitäten en haar team bedachten vijf totaal nieuwe versies van Sterz – combinaties die zelfs in Burgenland nog niemand kent. Deze moet je echt eens proberen!
Sterzballetjes
Klassieke Bettlersterz (tarwebloem, aardappel, zout, knoflookolie in plaats van reuzel), gemengd met ei, tot balletjes gevormd en gebakken. Perfect als borrelhapje!
Heidensterz met paddenstoelen
Gemaakt van boekweitmeel, traditioneel met reuzel en kaantjes, maar hier vegan én verrassend – met tijmolie en paddenstoelen. Zonder bewerkt spul, gewoon puur.
Sterz-Sushi
In Zuid-Burgenland wordt een Sterz als ‘Nigl’ op een plaat gebakken. Wij sneden ’m in rechthoekjes en legden er vis op: Burgenland meets sushi! Of rol ’m in nori met mosterdkaviaar – et voilà, een maki.
Sterzstrudel in kransvorm
Zwarte bonensterz met appelstukjes, opgerold in strudeldeeg. Sterz én strudel zijn typisch Burgenland – samen vormen ze een grappige, smakelijke twist.
Ontbijtsterz
Met volkoren speltmeel, kwarteleieren, rozemarijnolie, kruimelkwark van Milchhof Koch, verse frambozen en saffraanhoning. Een krachtig begin van je dag!
Sterzballetjes
Klassieke Bettlersterz (tarwebloem, aardappel, zout, knoflookolie in plaats van reuzel), gemengd met ei, tot balletjes gevormd en gebakken. Perfect als borrelhapje!
Heidensterz met paddenstoelen
Gemaakt van boekweitmeel, traditioneel met reuzel en kaantjes, maar hier vegan én verrassend – met tijmolie en paddenstoelen. Zonder bewerkt spul, gewoon puur.
Sterz-Sushi
In Zuid-Burgenland wordt een Sterz als ‘Nigl’ op een plaat gebakken. Wij sneden ’m in rechthoekjes en legden er vis op: Burgenland meets sushi! Of rol ’m in nori met mosterdkaviaar – et voilà, een maki.
Sterzstrudel in kransvorm
Zwarte bonensterz met appelstukjes, opgerold in strudeldeeg. Sterz én strudel zijn typisch Burgenland – samen vormen ze een grappige, smakelijke twist.
Ontbijtsterz
Met volkoren speltmeel, kwarteleieren, rozemarijnolie, kruimelkwark van Milchhof Koch, verse frambozen en saffraanhoning. Een krachtig begin van je dag!
3 vragen aan Christa Erdely over soulfood Sterz
Een goed leven voor iedereen – dat betekent voor ons: respect voor mens, dier en plant. Wij zijn deel van de natuur en nemen onze verantwoordelijkheid.Christa Erdely
Christa Erdely
Christa Erdely staat voor eerlijke, regionale keuken uit het Lafnitztal. Alles komt van zorgvuldig gekozen boerderijen en wordt vers, seizoensgebonden en ambachtelijk bereid. Je wordt er zelfs bediend door de boerin zelf – zo weet je precies waar je eten vandaan komt.
Karinthië: Fishing for complimentsDrie chefs en een visexpert trekken samen naar het water en maken de heerlijkste gerechten met vis uit Karinthië: uit meren, rivieren en vijvers.
Creatieve gerechten met Karintische visMet meer dan 15 vissoorten op het menu, maken deze drie topchefs verrassende combinaties:
Christine Schwarzenbach (Hotel Arlbergerhof, Weissensee)
Rübenfisch: rode biet & gemarineerde zalmforel
Beschonken vis: komkommer, gin & geflambeerde forel
Vis-plankje: spel met zoetwatervis, tomaat, paprika, citroen, basilicum & olijfolie
Florian Satran (Stiftsschmiede, Ossiacher See)
Amurkarper uit de houtoven, met wortelgroenten & bruine boter
Seeviche van forel met paprika, wortel & karnemelk
Zure forel met wortelgroenten & rode ui
Vistrog met rivierkreeft, zalmforel, paprika & tomaat
Gebakken Reinanke & Amur-karpertartaar
Roman Pichler (Restaurant Moritz, Grafenstein)
Visballetjes & salie-frit
Geflambeerde rivierkreeft
Snoekbaarswang met ui & tagetes
Vis op een stokje: sashimi, gegrild & gepresenteerd
Fischnockerl met rivierkreeft & saffraan
Ossiacher vis met rogge, Nordic style
Rauw gerolde snoekbaars met snijbiet & zalmeitjes
Christine Schwarzenbach (Hotel Arlbergerhof, Weissensee)
Rübenfisch: rode biet & gemarineerde zalmforel
Beschonken vis: komkommer, gin & geflambeerde forel
Vis-plankje: spel met zoetwatervis, tomaat, paprika, citroen, basilicum & olijfolie
Florian Satran (Stiftsschmiede, Ossiacher See)
Amurkarper uit de houtoven, met wortelgroenten & bruine boter
Seeviche van forel met paprika, wortel & karnemelk
Zure forel met wortelgroenten & rode ui
Vistrog met rivierkreeft, zalmforel, paprika & tomaat
Gebakken Reinanke & Amur-karpertartaar
Roman Pichler (Restaurant Moritz, Grafenstein)
Visballetjes & salie-frit
Geflambeerde rivierkreeft
Snoekbaarswang met ui & tagetes
Vis op een stokje: sashimi, gegrild & gepresenteerd
Fischnockerl met rivierkreeft & saffraan
Ossiacher vis met rogge, Nordic style
Rauw gerolde snoekbaars met snijbiet & zalmeitjes
3 vragen aan vischef Gerhard Satran
De viskok aan de Ossiacher See
Introduction
Gerhard kookt in de Stiftsschmiede in Ossiach, een oude smederij. Hij werkt uitsluitend met regionale producten uit de Alpen-Adriatische regio. De kaart wisselt met het seizoen, maar één ding blijft: vis van topkwaliteit, wild of uit duurzame kwekerijen. Zijn passie proef je in elk gerecht.
Steiermark: de perfecte prompt van Chef én AI
Wat eten we vandaag, AI?Een kok en een AI kregen exact dezelfde opdracht. Herken jij welk gerecht door wie is bedacht?
Kitzfilet met lavendelkorst, appel & spitskool op polenta
Prompt:
Een malse roze reekalfsfilet, gewikkeld in een aromatische kruiden- en lavendelkorst, kunstig gerangschikt op het bord in verschillende gaarstadia. De polenta meandert soepel rond het vlees, terwijl een innovatief arrangement van Gravenstein appels en spitskool in twee variaties wordt gepresenteerd in het midden van het bord. De compositie combineert futuristische elegantie met rustieke decoratieve elementen die het gerecht een unieke smaak geven.
Gebakken zalmforel met slakken, saffraansaus en erwtjes
Prompt:
Een knapperige, goudbruin gebakken zalmforel lijkt bijna boven het bord te zweven, omringd door kunstig gerangschikte, gekookte slakken. Individuele, heldergroene erwten dansen rond de rand van het bord, afgewisseld met elegante dotjes gouden saffraansaus. Het bord, gemaakt van prachtig keramiek, straalt een puristische elegantie uit en benadrukt de verfijnde details van het gerecht.
Dunne plakjes meloen met truffel en wilde kruiden
Opdracht:
Een kleurrijk dessert dat eruitziet als een levend kunstwerk: Alle componenten zijn op dezelfde hoogte op het bord gerangschikt alsof ze geschilderd zijn. Fijn gesneden truffels en een verscheidenheid aan wilde kruiden zijn kunstig verdeeld, terwijl de stralende, dun gesneden meloen eruitziet als een delicate carpaccio. Het gerecht ziet eruit als een prachtige bloemenweide met een koninklijk tintje.
Kitzfilet met lavendelkorst, appel & spitskool op polenta
Prompt:
Een malse roze reekalfsfilet, gewikkeld in een aromatische kruiden- en lavendelkorst, kunstig gerangschikt op het bord in verschillende gaarstadia. De polenta meandert soepel rond het vlees, terwijl een innovatief arrangement van Gravenstein appels en spitskool in twee variaties wordt gepresenteerd in het midden van het bord. De compositie combineert futuristische elegantie met rustieke decoratieve elementen die het gerecht een unieke smaak geven.
Gebakken zalmforel met slakken, saffraansaus en erwtjes
Prompt:
Een knapperige, goudbruin gebakken zalmforel lijkt bijna boven het bord te zweven, omringd door kunstig gerangschikte, gekookte slakken. Individuele, heldergroene erwten dansen rond de rand van het bord, afgewisseld met elegante dotjes gouden saffraansaus. Het bord, gemaakt van prachtig keramiek, straalt een puristische elegantie uit en benadrukt de verfijnde details van het gerecht.
Dunne plakjes meloen met truffel en wilde kruiden
Opdracht:
Een kleurrijk dessert dat eruitziet als een levend kunstwerk: Alle componenten zijn op dezelfde hoogte op het bord gerangschikt alsof ze geschilderd zijn. Fijn gesneden truffels en een verscheidenheid aan wilde kruiden zijn kunstig verdeeld, terwijl de stralende, dun gesneden meloen eruitziet als een delicate carpaccio. Het gerecht ziet eruit als een prachtige bloemenweide met een koninklijk tintje.
3 vragen aan chef Christoph Mandl over AI
Technologie is voor mij essentieel: het opent nieuwe creatieve paden én helpt ons efficiënter werken.
Christoph Mandl
Christoph Mandl is net zo vertrouwd met de klassieke Franse school als met een nuchtere aanpak. Hij heeft zijn opleiding genoten in verschillende internationale restaurants en werkte jarenlang als chef-kok in de Taubenkobel.
Sinds 2022 kookt hij in de Saziani Stubn. Samen met sommelier Ruth Heusch biedt Mandl een moderne, seizoensgebonden geïnspireerde keuken met een solide basis in de Franse keuken.
Tirol: De alpine essentieTirol staat bekend om zijn edelbrand – sterke drank met pure smaak. Drie chefs maakten elk drie kleine gerechtjes, geïnspireerd op één type schnaps: vogelbes, peer en gentiaanwortel.
Gerechten die perfect passen bij drie Tiroolse brandewijnen
Philipp Stohner (s’kammerli)
Vogelbes: Kaasstrudel met paddenstoelen, zuurdesem-misobrood & zwarte knoflook
Gedroogd hert met gefermenteerde vruchten & wilde kruiden
Vogelbes-essence: branddeegknoedel met abrikoos, karamelmacaron & schnapsmousse
Stefanie Rieser (Hotel Karwendel)
Bergsteigersandwich met brood, ui-perencrème, koude ham & Belper Knolle
Knuspermandje met selderijpuree, runderschenkel, peer & tijm
Oma’s Kletzenbrot met gamsham van eigen jacht
Viktoria Fahringer (Tiroler Hof)
Polenta-reepjes met ham, kappertjes & gentiaan-vijgenchutney
Wortel-millefeuille met selderij, gentiaan & eigeelcrème
Chocolademousse met gentiaan, karamel, abrikozencompote & hippe
Philipp Stohner (s’kammerli)
Vogelbes: Kaasstrudel met paddenstoelen, zuurdesem-misobrood & zwarte knoflook
Gedroogd hert met gefermenteerde vruchten & wilde kruiden
Vogelbes-essence: branddeegknoedel met abrikoos, karamelmacaron & schnapsmousse
Stefanie Rieser (Hotel Karwendel)
Bergsteigersandwich met brood, ui-perencrème, koude ham & Belper Knolle
Knuspermandje met selderijpuree, runderschenkel, peer & tijm
Oma’s Kletzenbrot met gamsham van eigen jacht
Viktoria Fahringer (Tiroler Hof)
Polenta-reepjes met ham, kappertjes & gentiaan-vijgenchutney
Wortel-millefeuille met selderij, gentiaan & eigeelcrème
Chocolademousse met gentiaan, karamel, abrikozencompote & hippe
3 vragen over “de essentie van de Tiroolse keuken”
Viktoria Fahringer
Ze was al op haar 21e de jongste chef van Oostenrijk met een koksmuts van Gault&Millau. In 2024 werd ze dubbel bekroond als “Kok van het Jaar” en “Female Chef of the Year”.
Haar stijl: stevig geworteld in Tiroolse traditie, met veel oog voor detail en innovatie. Ze deelt haar kennis via haar kookschool, op internationale congressen en in haar boek Meine Tiroler Welt, dat in 2025 verschijnt – tegelijk met een gelijknamige documentaire.
Vorarlberg: Zoet zonder suikerRaphaela Wirrer, chef-patissière van Hotel Hirschen in Schwarzenberg, geeft een lokale klassieker – Kartoffelschupfnudeln – een moderne, suikervrije draai.
Regionale zoetigheid ontmoet moderne voedingPatisserie ontwikkelt zich naar meer gevarieerde smaken - minder zoet, maar des te spannender en verrassender.
Chef-Pâtissière Raphaela Wirrer
De chef patisserie van Hotel Hirschen in Schwarzenberg staat bekend om haar dessertcreaties en werd uitgeroepen tot patissier van het jaar bij de Rolling Pin Awards in 2024. Ze is ook betrokken als co-trainer bij juniorSkills Austria, de Oostenrijkse competitie voor leerlingen in toeristische beroepen.
Zoetigheid zonder suiker
Een unieke fusie van regionaal dessert en moderne voeding:
Aardappelknoedels met gekarameliseerde pastinaak, ingemaakte vijgen en gekonfijte shisoblaadjes