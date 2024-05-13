Karakterkoppen in de keuken
De gezichten achter unieke smaakbeleving #eatAUT
Introduction
Ze combineren traditie met vernieuwing, tillen lokale ingrediënten naar een hoger niveau en creëren smaken die blijven hangen. Of het nu gaat om oude technieken in een nieuw jasje of gedurfde combinaties met moderne invloeden – hun gerechten vertellen verhalen. Over herkomst, kwaliteit en passie. Wat in hun keukens ontstaat, is pure smaakkunst die verrast én de eetcultuur blijvend beïnvloedt.
Met zijn Berg.See.Küche brengt Hannes alpine kookkunst samen met seizoensgebonden ingrediënten uit de regio – geïnspireerd door de natuur rond het meer. Zijn gerechten zijn creatief, soms gewaagd, en stevig geworteld in de streek.
Sterrenchef aan de WeissenseeZijn restaurant behoort tot de top van Karinthië. In 2025 werd hij bekroond met vier koksmutsen, plek 22 in de “50 Best Chefs” en ontving hij zowel een Rode als een Groene Michelinster voor zijn Berg.See.Küche.
Andreas Herbst is chef in restaurant dahoam van het 4-sterren superior hotel Riederalm in Leogang. Zijn keuken is internationaal, creatief en krijgt een Pinzgauer twist. Kwaliteit, versheid en lokale producten staan voorop.
Alfred Rohrmoser runt het familierestaurant Reinbachstube in St. Johann im Pongau. In 2022 werd dat omgedoopt tot fredl’s – zijn eigen droomproject. Zijn keuken? Ambachtelijk, eerlijk en eigentijds.