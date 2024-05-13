Two men eating burgers on wooden bench, green meadow and mountain panorama in background.
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Karakterkoppen in de keuken
De gezichten achter unieke smaakbeleving #eatAUT

Moedige en creatieve smaakmakers geven de Oostenrijkse keuken een frisse draai, van de bergen tot aan de meren en wijnranken.

Ze combineren traditie met vernieuwing, tillen lokale ingrediënten naar een hoger niveau en creëren smaken die blijven hangen. Of het nu gaat om oude technieken in een nieuw jasje of gedurfde combinaties met moderne invloeden – hun gerechten vertellen verhalen. Over herkomst, kwaliteit en passie. Wat in hun keukens ontstaat, is pure smaakkunst die verrast én de eetcultuur blijvend beïnvloedt.

Karinthië: Keukenverhoor Hannes Müller, chef van het genietershotel Die Forelle aan de Weissensee, wordt tijdens het koken ondervraagd in een pittig culinair ‘wordrap’. Hij beantwoordt alles spontaan en recht uit het hart.

Met zijn Berg.See.Küche brengt Hannes alpine kookkunst samen met seizoensgebonden ingrediënten uit de regio – geïnspireerd door de natuur rond het meer. Zijn gerechten zijn creatief, soms gewaagd, en stevig geworteld in de streek.

Sterrenchef aan de Weissensee

Zijn restaurant behoort tot de top van Karinthië. In 2025 werd hij bekroond met vier koksmutsen, plek 22 in de “50 Best Chefs” en ontving hij zowel een Rode als een Groene Michelinster voor zijn Berg.See.Küche.
SalzburgerLand: Butterbrot reloaded Een ode aan misschien wel het lekkerste brood ter wereld: het boterbrood! Sommigen houden het klassiek met een lik boter, bieslook en zout. Maar chefs Andreas Herbst en Fredl Rohrmoser maken er een culinaire battle van.

Andreas Herbst is chef in restaurant dahoam van het 4-sterren superior hotel Riederalm in Leogang. Zijn keuken is internationaal, creatief en krijgt een Pinzgauer twist. Kwaliteit, versheid en lokale producten staan voorop.

Alfred Rohrmoser runt het familierestaurant Reinbachstube in St. Johann im Pongau. In 2022 werd dat omgedoopt tot fredl’s – zijn eigen droomproject. Zijn keuken? Ambachtelijk, eerlijk en eigentijds.

Knusperend brood als held op het bord

Andreas maakt miso van oud brood, marineert daarmee een Angus-ham en bakt die krokant. Fredl serveert een visbrood in vier seizoenen-stijl met visboter, gegrilde, gerookte én gemarineerde vis.

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