Andreas Döllerer

“Als het Bluntautal een smaak zou zijn, dan is het die van een Bluntausaibling – vol, puur en gelukkig opgegroeid in het kristalheldere water van de Torrener Ache.”

Döllerer wordt gezien als een van de invloedrijkste chefs van Oostenrijk en werd in november 2023 bekroond met vijf koksmutsen van Gault&Millau. Als pionier van de moderne Alpine Cuisine brengt hij traditie en innovatie samen: lokale ingrediënten en oude recepten krijgen een creatieve, technische twist.

Zijn keuken weerspiegelt zijn vakmanschap én zijn nauwe samenwerking met producenten uit de regio. Dat leverde hem niet alleen meerdere titels “Chef van het Jaar” op, maar ook erkenning als vernieuwer van de Oostenrijkse gastronomie.

Samen met zijn familie runt hij Döllerers Stammhaus in Golling en Döllerers Weinhaus in Kuchl – plekken waar gastvrijheid, wijn en smaak samenkomen.