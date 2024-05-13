Man wearing straw hat holds large trout in front of waterfall in rocky landscape.
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Producten met karakter
Tot in de puntjes verfijnd door topchefs #eatAUT

Proef de smaak van het land en de kracht van het landschap!

Oostenrijk zit bomvol culinaire originals: van vis die zwemt in kraakhelder bronwater tot microgroenten met megasmaak. Dankzij de liefde en het vakmanschap van gepassioneerde producenten en topchefs ontstaan er gerechten die je echt proeft met al je zintuigen.

De culinaire wereld van Oostenrijk heeft duizend gezichten, maar de belangrijkste ‘ingrediënt’ is de indrukwekkende natuur. Van de Alpen tot dichte bossen, fonkelende meren en glooiende wijnhellingen – het landschap bepaalt hier de smaak van elk product en gerecht.

Culinary Friendships in het SalzburgerLand

Topchef Andreas Döllerer en zijn band met het Bluntautal. Maria Schmid-Harml van het biologische restaurant Lumberjack in gesprek met producent Christine Höller. Hans-Jörg Unterrainer, sommelier bij de Kirchenwirt, vertelt over zijn liefde voor eekhoorntjesbrood.
Vriendschap met het Bluntautal

Andreas Döllerer

“Als het Bluntautal een smaak zou zijn, dan is het die van een Bluntausaibling – vol, puur en gelukkig opgegroeid in het kristalheldere water van de Torrener Ache.”

Döllerer wordt gezien als een van de invloedrijkste chefs van Oostenrijk en werd in november 2023 bekroond met vijf koksmutsen van Gault&Millau. Als pionier van de moderne Alpine Cuisine brengt hij traditie en innovatie samen: lokale ingrediënten en oude recepten krijgen een creatieve, technische twist.

Zijn keuken weerspiegelt zijn vakmanschap én zijn nauwe samenwerking met producenten uit de regio. Dat leverde hem niet alleen meerdere titels “Chef van het Jaar” op, maar ook erkenning als vernieuwer van de Oostenrijkse gastronomie.

Samen met zijn familie runt hij Döllerers Stammhaus in Golling en Döllerers Weinhaus in Kuchl – plekken waar gastvrijheid, wijn en smaak samenkomen.

DöllererBluntautal

Bluntautal: vers uit het bos

Tijdens het proeven voor het Lumberjack-menu is Maria onder de indruk van de smaken die Christine weet te halen uit wilde en bosrijke ingrediënten. Hans-Jörg raakt intussen verknocht aan één bijzondere bosdelicatesse: de eekhoorntjesbrood.

Maria Schmid-Harml

Voor Maria is Lumberjack veel meer dan een bergrestaurant. Het is een statement voor duurzame voeding en genieten in harmonie met de natuur.

Foodhall Lumberjack

Hans-Jörg Unterrainer

Samen met zijn zus Barbara leidt Hans-Jörg het historische hotel Kirchenwirt in Leogang, dat al meer dan 130 jaar in de familie is.

Kirchenwirt in Leogang

Microgreens met megasmaak – van Profarms Engelberg

Microgreens uit de regio brengen het hele jaar door fris groen op je bord. Drie bio-microgroenten van de Preitfellner-boerderij schitteren in een gerecht van topchef Theresia Palmetzhofer.

3 vragen aan Martina en Hannes Preitfellner

De mogelijkheid van beschermde productie - om het hele jaar door te produceren, ongeacht het weer. Tegelijkertijd zijn microgroenten een nicheproduct dat gespecialiseerde expertise en technologie vereist. Ze passen ook goed bij ons oude gebouw, dat ze nieuw leven hebben ingeblazen en een nieuw perspectief voor het bedrijf hebben geopend.

  • Erwt - fris, sappig, zoals zoete erwten

  • Radijs - heet, pittig, doet duidelijk denken aan radijs

  • Radijs - korte scherpte, fris en knapperig

  • Oost-Indische kers - intens, knapperig, fruitig met een pittige wasabi-smaak

  • Bieslook - pikant, kruidig, delicaat aromatische knoflooksmaak

  • Bernagie - fris, sappig, doet duidelijk denken aan komkommer

  • Rucola - pittig, scherp, intens

  • Amarant - mild, subtiel wrang, zoetig, doet denken aan rode biet

  • Venkel - intens, aromatisch, licht zoet, lichte anijs- en zoethouttoetsen

  • Mosterdkool - kruidig, hartig, subtiele mosterdsmaak

We gebruiken biologische zaden en produceren gecertificeerde biologische microgroenten. Dit betekent dat er geen pesticiden of makkelijk oplosbare meststoffen worden gebruikt bij de zaadproductie.

We gebruiken een watercirculatiesysteem voor irrigatie. Dit betekent dat het water na irrigatie weer wordt opgevangen en steeds opnieuw wordt geïrrigeerd met hetzelfde water, waardoor het wordt gerecycled. Dit levert een besparing op van ruim 90% ten opzichte van buitenproductie.

Door de klimaatomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, irrigatie) in de kweekruimtes te regelen, creëren we optimale omstandigheden voor plantengroei en tegelijkertijd slechte omstandigheden voor schimmels of andere plantenziekten.

Dit betekent dat er geen pesticiden nodig zijn voor de productie. We dekken een groot deel van de energiebehoefte voor de technische systemen uit onze eigen productie (fotovoltaïsche energie en opslag).

Microgreens in actie

Theresia Palmetshofer

In haar gerecht combineert Theresia Palmetzhofer zwarte schorseneren met krokante boterkruimels, romige zure room en erwtencress van de bio-boerderij Preitfellner.

Theresia Palmetzhofer
Ze behoort tot de meest innovatieve chefs van Oostenrijk. Sinds ze het Gasthaus zur Palme in Neuhofen an der Ybbs overnam, heeft ze het omgevormd tot een boegbeeld van moderne streekkeuken. Haar basis is traditioneel vakmanschap – geleerd van haar moeder – gecombineerd met experiment en creativiteit.

Ze deed ervaring op bij toprestaurants als aoc in Kopenhagen, Arzak in San Sebastián en bij Konstantin Filippou in Wenen. In 2023 werd ze uitgeroepen tot Female Chef of the Year bij de Rolling Pin Awards, en in 2024 bekroond met drie koksmutsen in Gault&Millau.

Gasthaus zur PalmeProfarms Engelberg

Zero Waste en groente met lef – in Vorarlberg

Waste-Free Vorarlberg draait om creativiteit, duurzaamheid en smaak. Denk: lokale komkommers en bieten verwerkt tot siroop, en een frisse blik op wat je allemaal kunt doen met ‘overschot’. Simon Vetter van de Vetterhof vertelt hoe hij groente redt van verspilling.

3 vragen aan Simon Vette

Er is geen biogeen afval op onze boerderij, want we recyclen alles terug in de materiaalkringloop. Het heeft gewoon een tijdje een andere aggregatietoestand, wordt dan compost en gaat terug naar de velden. We proberen dit proces altijd zo dicht mogelijk te benaderen.

We hebben veel chef-koks die me blijven verbazen. Ze halen zoveel uit de producten en gebruiken dan bijvoorbeeld de stengels van de boerenkool en het groen van de wortels. Er is dus veel gaande op dit moment. Er staat een hele nieuwe generatie in de keuken.

Als we overschotten hebben, wat natuurlijk gebeurt, werken we samen met onze chefs, die ons dan helpen om deze overschotten te verfijnen en in potten te doen. Zo kunnen we ze bewaren en in de winter ook verkopen.

Iedereen die zelf komkommers kweekt, kent bijvoorbeeld de situatie dat je op een gegeven moment niet meer weet "wat je met al die komkommers moet doen". En daarom gebruiken we komkommers om siroop te maken of ingemaakte komkommers met uien (onze "Görks"), die erg lekker zijn voor hamburgers.

Wat ik het mooiste vind, is een ontwikkeling die nog vrij nieuw is in Vorarlberg. En het is ook een antwoord op veel vragen: weg van het pure à la carte aanbod in de horeca naar "er is wat er is".

Zou het niet veel spannender zijn om te denken alsof je zelf een tuin hebt of je te herinneren dat je werd uitgenodigd voor een lunch bij oma? Niemand vroeg wat er op het menu stond. Er was altijd wel iets lekkers.

Er zijn restaurants die dit bijvoorbeeld doen en die veranderen het menu binnen dezelfde avond als er iets op is en niemand merkt het. Het is niet per se makkelijker en het vergt veel creativiteit van de chef-koks.

Groentes van Vetterhof

Simon Vetter

Na zijn studie aan de BOKU in Wenen en reizen over de hele wereld leidt hij sinds 2016 het Vetterhof in Lustenau met 20 medewerkers. Elke dag werkt hij aan nieuwe ideeën en slimme verbeteringen.

Zijn missie: zoveel mogelijk variatie telen en het hele jaar door alles benutten wat het seizoen biedt. De ligging in het Vorarlberger Rijndal biedt daarvoor unieke kansen. Sommige soorten doen het hier uitstekend, andere minder. In vergelijking met het Marchfeld in Neder-Oostenrijk is de aanpak hier echt anders – en juist dat maakt het spannend.

Vetterhof
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