Producten met karakter
Tot in de puntjes verfijnd door topchefs #eatAUT
Introduction
Oostenrijk zit bomvol culinaire originals: van vis die zwemt in kraakhelder bronwater tot microgroenten met megasmaak. Dankzij de liefde en het vakmanschap van gepassioneerde producenten en topchefs ontstaan er gerechten die je echt proeft met al je zintuigen.
De culinaire wereld van Oostenrijk heeft duizend gezichten, maar de belangrijkste ‘ingrediënt’ is de indrukwekkende natuur. Van de Alpen tot dichte bossen, fonkelende meren en glooiende wijnhellingen – het landschap bepaalt hier de smaak van elk product en gerecht.
Culinary Friendships in het SalzburgerLandTopchef Andreas Döllerer en zijn band met het Bluntautal. Maria Schmid-Harml van het biologische restaurant Lumberjack in gesprek met producent Christine Höller. Hans-Jörg Unterrainer, sommelier bij de Kirchenwirt, vertelt over zijn liefde voor eekhoorntjesbrood.
Andreas Döllerer
“Als het Bluntautal een smaak zou zijn, dan is het die van een Bluntausaibling – vol, puur en gelukkig opgegroeid in het kristalheldere water van de Torrener Ache.”
Döllerer wordt gezien als een van de invloedrijkste chefs van Oostenrijk en werd in november 2023 bekroond met vijf koksmutsen van Gault&Millau. Als pionier van de moderne Alpine Cuisine brengt hij traditie en innovatie samen: lokale ingrediënten en oude recepten krijgen een creatieve, technische twist.
Zijn keuken weerspiegelt zijn vakmanschap én zijn nauwe samenwerking met producenten uit de regio. Dat leverde hem niet alleen meerdere titels “Chef van het Jaar” op, maar ook erkenning als vernieuwer van de Oostenrijkse gastronomie.
Samen met zijn familie runt hij Döllerers Stammhaus in Golling en Döllerers Weinhaus in Kuchl – plekken waar gastvrijheid, wijn en smaak samenkomen.
Bluntautal: vers uit het bosTijdens het proeven voor het Lumberjack-menu is Maria onder de indruk van de smaken die Christine weet te halen uit wilde en bosrijke ingrediënten. Hans-Jörg raakt intussen verknocht aan één bijzondere bosdelicatesse: de eekhoorntjesbrood.
Maria Schmid-Harml
Voor Maria is Lumberjack veel meer dan een bergrestaurant. Het is een statement voor duurzame voeding en genieten in harmonie met de natuur.
Microgreens met megasmaak – van Profarms EngelbergMicrogreens uit de regio brengen het hele jaar door fris groen op je bord. Drie bio-microgroenten van de Preitfellner-boerderij schitteren in een gerecht van topchef Theresia Palmetzhofer.
3 vragen aan Martina en Hannes Preitfellner
Theresia Palmetshofer
In haar gerecht combineert Theresia Palmetzhofer zwarte schorseneren met krokante boterkruimels, romige zure room en erwtencress van de bio-boerderij Preitfellner.
Theresia Palmetzhofer
Ze behoort tot de meest innovatieve chefs van Oostenrijk. Sinds ze het Gasthaus zur Palme in Neuhofen an der Ybbs overnam, heeft ze het omgevormd tot een boegbeeld van moderne streekkeuken. Haar basis is traditioneel vakmanschap – geleerd van haar moeder – gecombineerd met experiment en creativiteit.
Ze deed ervaring op bij toprestaurants als aoc in Kopenhagen, Arzak in San Sebastián en bij Konstantin Filippou in Wenen. In 2023 werd ze uitgeroepen tot Female Chef of the Year bij de Rolling Pin Awards, en in 2024 bekroond met drie koksmutsen in Gault&Millau.
Zero Waste en groente met lef – in VorarlbergWaste-Free Vorarlberg draait om creativiteit, duurzaamheid en smaak. Denk: lokale komkommers en bieten verwerkt tot siroop, en een frisse blik op wat je allemaal kunt doen met ‘overschot’. Simon Vetter van de Vetterhof vertelt hoe hij groente redt van verspilling.
3 vragen aan Simon Vette
Simon Vetter
Na zijn studie aan de BOKU in Wenen en reizen over de hele wereld leidt hij sinds 2016 het Vetterhof in Lustenau met 20 medewerkers. Elke dag werkt hij aan nieuwe ideeën en slimme verbeteringen.
Zijn missie: zoveel mogelijk variatie telen en het hele jaar door alles benutten wat het seizoen biedt. De ligging in het Vorarlberger Rijndal biedt daarvoor unieke kansen. Sommige soorten doen het hier uitstekend, andere minder. In vergelijking met het Marchfeld in Neder-Oostenrijk is de aanpak hier echt anders – en juist dat maakt het spannend.