Petje af — je hebt 'm gehaald!

Je hebt je 6 uur beweegtijd afgerond en zo meegeholpen om onze community een stap dichter bij de 600.000 uur te brengen. Elke kilometer, elke stap, elke pedaalslag heeft bijgedragen aan dit gedeelde doel.

De Austrian Bike Bell is samengesteld uit echte momenten op de fiets in Oostenrijk: momenten van pure vreugde, adembenemende landschappen, gedeelde avonturen en het simpele plezier van buiten zijn. Dat gevoel breng jij nu tot leven.

Beantwoord de vraag hieronder om je kans te bevestigen op 1 van de 5 exclusieve Bike Bells — en ontdek meteen waarom Oostenrijk zich zo goed leent voor jouw volgende buitenavontuur.

Wat je hebt verdiend:

🔔 Kans op 1 van de 5 exclusieve Austrian Bike Bells

🚵 Beloning voor jouw 6 uur beweegtijd

🎉 Geïnspireerd op echte fietsmomenten uit Oostenrijk

MAAK KANS OP JE PRIJS

Je hebt de challenge voltooid. Beantwoord onderstaande vraag om je deelname aan de prijstrekking te bevestigen!