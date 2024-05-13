Lees hier de actievoorwaarden austria.info – Winactie Strava challenge 2026

Actievoorwaarden austria.info – Winactie Austrian Bike Bell Challenge 2026

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Österreich Werbung (Vordere Zollamtstrasse 13, 1030 Wien (hierna: de ‘organisator’) georganiseerde tijdelijke promotionele actieAustrian Bike Bell Challenge 2026’ (hierna: de ‘actie’) . De inhoud van de actie en deze actievoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op

www.austria.info/nl/strava-challenge [AA1]

(hierna: de ‘actiewebsite’).

Artikel 1: Algemeen

· Deze actie loopt van 27 juli 2026 tot en met 26 augustus 2026, 23:59 uur en staat open voor inwoners van Nederland vanaf 18 jaar.

· Door deel te nemen aan de actie, verklaren deelnemers zich akkoord met deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie en daardoor de acceptatie van deze actievoorwaarden is verplicht om kans te maken op de hoofdprijs.

· Om deel te nemen aan deze actie, dienen deelnemers hun persoonlijke gegevens in te vullen op de actiewebsite.

· Deelnemers mogen onbeperkt deelnemen, maar komen slechts voor één prijs in aanmerking. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres en per IP-adres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.

· Inzendingen die niet in overeenstemming met de huidige voorwaarden zijn ingediend, worden gediskwalificeerd en mogen niet deelnemen aan de actie.

· Medewerkers van ‘organisator’ en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

Artikel 2: Actie: win 1 van de 5 Austrian Bike Bells

1. Deelname

Voor inwoners van Nederland

· Vul je persoonlijke gegevens in op de actiewebsite na afloop van de successvol afgeronde “Austrian Bike Bell” Strava challenge. De challenge loopt van 27 juli 2026 tot en met 23 augustus 2026, 23:59 uur. Tot en met 26 augustus 2026, 23:59 uur kan je je persoonlijke gegevens op de actiepagina achterlaten, om kans op de winst te maken.

· Registreer tot en met 26 augustus 2026 op de website www.austria.info/nl/strava-challenge . Deelnemers doen pas mee met de actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden en het vereiste formulier met gegevens in te vullen.

· Na het invullen van de gegevens dingt de deelnemer mee naar het winnen van de hoofdprijs.

· Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij/zij wilt. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.

· Deze actie geeft deelnemers de mogelijkheid om 1 van de 5 exclusieve Austrian Bike Bells te winnen.

· Deelname is kosteloos.

2. Hoofdprijs

· Organisator stelt de volgende prijs beschikbaar (doe mee & win): 1 van de 5 exclusieve Austrian Bike Bells.

· Deelnemers maken van 27 juli 2026 tot en met 26 augustus 2026 kans op de hoofdprijs.

· De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld tegen contanten

· De prijs is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen

· Er zullen 5 winnaars worden geloot op 27 augustus 2026, 4 dagen na afloop van de challenge. De trekking van de winnaars wordt via een geautomatiseerd en onafhankelijk systeem uitgevoerd en geschiedt op willekeurige en onpartijdige basis.

· Na het invullen van de gegevens dingt de deelnemer mee naar het winnen van de hoofdprijs.

· Bij de trekking worden de winnaars willekeurig geselecteerd uit de deelnames die zich hebben ingeschreven gedurende de actieperiode.

· De prijswinnaars worden op 27 augustus 2026, uiterlijk 4 dagen na afloop van de actieperiode, op de hoogte gebracht middels een e-mail op het bij deelname ingevulde mailadres.

· De prijswinnaars dienen zich binnen de in die e-mail gestelde termijn bij de organisator te melden. Indien dit niet gebeurt, behoudt de organisator zich het recht voor de prijs terug te trekken.

· Tevens zal een leeftijdsverificatie plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) kunnen zorgen voor het juiste bewijs, behoudt organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf deelnemers en/of winnaars van verdere deelname te diskwalificeren / uit te sluiten en vervalt het recht met betrekking tot de prijs.

· Let op: Door deelname aan deze actie verklaren de winnaars te zullen meewerken aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan. Organisator zal in dit kader eventueel additionele afspraken met de deelnemers overeenkomen (gebruik van foto en naam van de winnaars, onder meer maar niet uitsluitend in reclame-uitingen op internet en op social media).

· De organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijzen.

· Organisator is verantwoordelijk voor de prijs in het kader van deze promotie en vrijwaart derde partijen voor aanspraken van winnaars of betrokken derden met betrekking tot klachten en letsel. Indien een winnaar de prijs en de voorwaarden waaronder die worden uitgekeerd niet zou accepteren dan behoudt organisator zich het recht voor om de prijs niet uit te keren.

· Organisator draagt zorg voor de afhandeling van de prijs. Indien de winnaar hierover een vraag, opmerking of klacht over heeft, kan men contact opnemen met de organisator

Artikel 3: Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

1. Aansprakelijkheid

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door: a. gederfde inkomsten; b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Organisator en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of de inzet van de uitgekeerde prijs.

Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren, TNT Post of door netwerk,-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of willekeurig toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk.

Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van organisator valt.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan de actie en het beheer van deze website besteedt, zou het onverhoopt kunnen zijn dat de informatie onvolledig of onjuist is. De organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de organisator.

De website van de Actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisator is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van hun gegevens en software tegen mogelijke beveiligingsrisico's. De verbinding met de actiewebsite en de deelname aan deze actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer een klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die verbonden zijn aan de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van deelname.

De organisator van de actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen zonodig worden doorgegeven aan de autoriteiten.

2. Persoonsgegevens

De door de deelnemer(s) in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie worden door de organisator verzameld.

Artikel 4: Rechten Österreich Werbung Wien

Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar moverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, in het bijzonder indien organisator fraude door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.

Artikel 5: Correspondentie

· Op deze winactie voor Nederlandse deelnemers is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing, de Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

· Vragen, opmerkingen of klachten over deze promotionele actie kunnen worden ingediend via info@austria.info

· De deelnemer ontvangt daarna binnen redelijke termijn een inhoudelijke reactie.

Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden

Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland.

Organisator heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht de actie te (laten) beëindigen en prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de actiewebsite worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal organisator over deze gevallen beslissen.

Artikel 7: Gegevens

1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, up-to-date en volledig in te voeren.

2. Het opgeven van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname en verlies van het recht op de prijs. Bekijk hier het privacybeleid: https://www.austria.info/nl-nl/gegevensbescherming/

Voor het laatst herzien op 13-7-2026