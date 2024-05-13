Two cyclists wearing helmets on a path along the Danube with forested hills in the background.
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Donau fietsroute
Moeder der fietsroutes

Langs de Donau, dwars door Ober- en Niederösterreich, slingert deze route – langs burchten en kloosters, de Donauschlinge en door het UNESCO-werelderfgoed Wachau.

De Donau fietsroute is een echte klassieker: over een lengte van 2.850 kilometer loopt hij van Donaueschingen in Duitsland via Boedapest in Hongarije tot aan de Zwarte Zee. Samen met de Innradweg vormt hij het hart van de fietsregio Donau Oberösterreich en loopt hij verder richting Niederösterreich in Wachau. Pontjes, bruggen en overgangen bij waterkrachtcentrales verbinden de noordoever en de zuidoever en zorgen voor een naadloos fietsnetwerk.

Naast een ruim aanbod aan fietsvriendelijke accommodaties zijn er fietsverhuurstations en e-bike oplaadpunten – alles voor een ontspannen fietstocht.

Details over de route
Lengte:390 kilometer (in Ober- en Niederösterreich)
Etappes:8-9 (in Ober- en Niederösterreich)
Bijzonderheid:Fietsen langs het UNESCO-werelderfgoed Romeinse Donaulimes met talrijke opgravingssites.
Routeplanning
vanaf € 489,60 of vanaf € 599,40

Wij raden het volgende aanbod aan

De acht dagen durende fietstocht van Passau naar Wenen volgt de Donau over 326 kilometer. De dagetappes van 40 tot 70 kilometer zijn grotendeels vlak en verlopen stroomafwaarts. Hoogtepunten langs de route zijn de Schlögener Schlinge, met haar 180 graden curve, het klooster van Melk en de UNESCO-werelderfgoedregio Wachau. Overnachtingen vinden plaats op basis van het geboekte pakket in zorgvuldig geselecteerde pensions en gasthuizen of 3- en 4-sterrenhotels.

Deze route is ideaal voor recreatieve fietsers die graag ontspannen afstanden per dag afleggen.

Donau fietsroute 'Klassieker-B'Donau fietsroute 'Klassieker-C'

De mooiste panorama’s van de Donau fietsroute

De topaccomodaties

Rivierresort Donauschlinge in Haibach ob der Donau

Het Riverresort Donauschlinge combineert familiaire gastvrijheid met regionale gerechten uit eigen productie op de spectaculaire Schlögener Donauschlinge.

Riverresort Donauschlinge

Landgasthof zur schönen Wienerin in Marbach

Dit traditioneel familiebedrijf ligt direct aan de Donaufietsroute, aan de voet van de bedevaartskerk Maria Taferl.

Landgasthof zur schönen Wienerin

Hotel Luger in Neustift im Mühlkreis

Het hotel en restaurant is al vier generaties in familiebezit en staat bekend als een van de beste visrestaurants aan de Donau. Pluspunt: de ligging direct aan het water.

Hotel Luger

Gartenhotel & Wijndomein Pfeffel in Dürnstein

Het Gartenhotel in Dürnstein biedt een ruime wellnessruimte – perfect om te ontspannen na een fietstocht.

Gartenhotel & Wijndomein Pfeffel

Bed+Bike-accommodatieslangs de Donaufietsroute

Ongeveer 50 fietsvriendelijke pensions en hotels langs de Donaufietsroute zijn gecertificeerd als Bed+Bike-accommodatie.

Bed+Bike-accommodaties

Highlights langs de route

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