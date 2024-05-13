Donau fietsroute
Moeder der fietsroutes
Introduction
De Donau fietsroute is een echte klassieker: over een lengte van 2.850 kilometer loopt hij van Donaueschingen in Duitsland via Boedapest in Hongarije tot aan de Zwarte Zee. Samen met de Innradweg vormt hij het hart van de fietsregio Donau Oberösterreich en loopt hij verder richting Niederösterreich in Wachau. Pontjes, bruggen en overgangen bij waterkrachtcentrales verbinden de noordoever en de zuidoever en zorgen voor een naadloos fietsnetwerk.
Naast een ruim aanbod aan fietsvriendelijke accommodaties zijn er fietsverhuurstations en e-bike oplaadpunten – alles voor een ontspannen fietstocht.
Wij raden het volgende aanbod aan
De acht dagen durende fietstocht van Passau naar Wenen volgt de Donau over 326 kilometer. De dagetappes van 40 tot 70 kilometer zijn grotendeels vlak en verlopen stroomafwaarts. Hoogtepunten langs de route zijn de Schlögener Schlinge, met haar 180 graden curve, het klooster van Melk en de UNESCO-werelderfgoedregio Wachau. Overnachtingen vinden plaats op basis van het geboekte pakket in zorgvuldig geselecteerde pensions en gasthuizen of 3- en 4-sterrenhotels.
Deze route is ideaal voor recreatieve fietsers die graag ontspannen afstanden per dag afleggen.
De mooiste panorama’s van de Donau fietsroute
De topaccomodaties
Rivierresort Donauschlinge in Haibach ob der Donau
Het Riverresort Donauschlinge combineert familiaire gastvrijheid met regionale gerechten uit eigen productie op de spectaculaire Schlögener Donauschlinge.
Landgasthof zur schönen Wienerin in Marbach
Dit traditioneel familiebedrijf ligt direct aan de Donaufietsroute, aan de voet van de bedevaartskerk Maria Taferl.
Hotel Luger in Neustift im Mühlkreis
Het hotel en restaurant is al vier generaties in familiebezit en staat bekend als een van de beste visrestaurants aan de Donau. Pluspunt: de ligging direct aan het water.
Gartenhotel & Wijndomein Pfeffel in Dürnstein
Het Gartenhotel in Dürnstein biedt een ruime wellnessruimte – perfect om te ontspannen na een fietstocht.