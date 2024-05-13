Langs de Donau, dwars door Ober- en Niederösterreich, slingert deze route – langs burchten en kloosters, de Donauschlinge en door het UNESCO-werelderfgoed Wachau.

De Donau fietsroute is een echte klassieker: over een lengte van 2.850 kilometer loopt hij van Donaueschingen in Duitsland via Boedapest in Hongarije tot aan de Zwarte Zee. Samen met de Innradweg vormt hij het hart van de fietsregio Donau Oberösterreich en loopt hij verder richting Niederösterreich in Wachau. Pontjes, bruggen en overgangen bij waterkrachtcentrales verbinden de noordoever en de zuidoever en zorgen voor een naadloos fietsnetwerk.

Naast een ruim aanbod aan fietsvriendelijke accommodaties zijn er fietsverhuurstations en e-bike oplaadpunten – alles voor een ontspannen fietstocht.