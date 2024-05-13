Drau fietsroute
Vier landen op twee wielen aan de zuidkant van de Alpen
Introduction
Veelzijdig, dat is de Drau fietsroute in Karinthië. De route slingert door adembenemende natuur: ruige bergformaties in de Dolomieten aan de ene kant, idyllische landschappen zoals het Rosental aan de andere – en dat allemaal vlak langs de krachtige Drau. De Drauradweg verbindt bruisende steden zoals Villach en Maribor met authentieke dorpjes. Vier landen worden al fietsend ontdekt, zowel cultureel als culinair. De route is ideaal voor levensgenieters, gezinnen en sportieve fietsers – zowel met e-bike als met gravelbike.
Voor het perfecte fietservaring zorgen de gastvrije herbergen en fietsvriendelijke accommodaties. Hier geniet je van zuidelijke gastvrijheid, regionale specialiteiten en uitstekende service voor fietsers.
Wij raden het volgende aanbod aan
Deze ontdekkingsreis voert van de ene regionale culinaire specialiteit naar de andere. De Karinthische keuken heeft dankzij de invloeden uit de Alpe-Adria-regio in het drielandenpunt van Oostenrijk, Italië en Slovenië een eigen, onmiskenbaar karakter. Bovendien telt Karinthië talrijke Slow Food-restaurants waar streekproducten van topkwaliteit met zorg worden verfijnd en geserveerd.
De route start in Osttirol met Schlipfkrapfen, daarna gaat het verder door het Drautal met Karinthische Kasnudln en vis uit de rivieren en meren. Onderweg lonkt steeds weer een authentieke Karinthische Buschenschank, waar je sappig brood, huisgemaakte smeersels, spek en worst rechtstreeks van de boer kunt proeven.
De mooiste panorama’s van de Drau fietsroute
De topaccomodaties
Radlerstation Sandhof in Berg im Drautal
Een geweldig aanbod voor natuurliefhebbers. De slaapnesten - gezellige houten hutten rond een barbecueplaats - liggen direct aan het fietspad.
Fishery Steffan in St. Kanzian aan de Klopeiner See
Fietsers kunnen kiezen tussen moderne blokhutten of kamers, beide direct aan het water bij het fietspad. Een zwembad en een uitstekend restaurant ronden het aanbod af.
Landhotel Rosentalerhof in Mühlbach im Rosental
Een paradijs voor fietsvakantiegangers met spa en natuurpark. De eigenaar, zelf een fervent fietser, heeft een werkplaats en staat altijd klaar met advies.
Voor een geweldige fietservaring
Aanbieding: de Drau fietsroute verkennen
Van 29 april tot en met 30 juni 2026 bieden de Drauradweg-hosts speciale arrangementen aan – sportief, avontuurlijk én ontspannen – voor iedereen die van fietsen houdt.
Event-tip: Fietsen op autovrije wegen
Vijf dagen lang (25 april tot 3 mei 2026) voert de Velovista over afgesloten wegen door het merenlandschap van Karinthië. De route van Villach via Zuid-Karinthië en Klagenfurt terug naar de Wörthersee wordt dagelijks verrijkt met regionale cultuur- en culinaire hoogtepunten.