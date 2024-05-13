De Drau fietsroute voert door Italië, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië – altijd langs het water, met afwisselende landschappen en culturele hoogtepunten onderweg.

Veelzijdig, dat is de Drau fietsroute in Karinthië. De route slingert door adembenemende natuur: ruige bergformaties in de Dolomieten aan de ene kant, idyllische landschappen zoals het Rosental aan de andere – en dat allemaal vlak langs de krachtige Drau. De Drauradweg verbindt bruisende steden zoals Villach en Maribor met authentieke dorpjes. Vier landen worden al fietsend ontdekt, zowel cultureel als culinair. De route is ideaal voor levensgenieters, gezinnen en sportieve fietsers – zowel met e-bike als met gravelbike.

Voor het perfecte fietservaring zorgen de gastvrije herbergen en fietsvriendelijke accommodaties. Hier geniet je van zuidelijke gastvrijheid, regionale specialiteiten en uitstekende service voor fietsers.