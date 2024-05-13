Steiermark is op twee wielen veelzijdig: alpiene routes in het noorden, wijnheuvels in het zuiden en fietsroutes langs rivieren met culinaire en culturele stops.

Fietsen in Steiermark staat voor landschappelijke diversiteit, iconische fietsroutes langs rivieren en een breed aanbod tussen genieten, cultuur en sportieve ambitie. Het Groene Hart van Oostenrijk toont zich daarbij van zijn dynamische kant: rustig en ontspannen in het dal, uitdagend en panoramisch in alpien terrein.

De fietsroute langs de Mur voert van het Nationalpark Hohe Tauern tot in het wijn- en thermenland en verbindt natuur, gastronomie en cultuur. De fietsroute langs de Enns biedt puur Alpengevoel: uitzicht op de Dachstein, het Gesäuse en indrukwekkende landschappen inbegrepen. Recreatieve fietsers waarderen de Weinland Steiermark fietstocht met wijngaardheuvels, Buschenschänken en thermen.

Voor mountainbikers wachten rond Schladming-Dachstein trails en bikeparks, terwijl gezinnen de vlakke en verkeersarme routes in Steiermark waarderen. Wielrenners vinden in Oost-Steiermark en het Thermen- & Vulkanland rustige zijwegen en glooiende heuvels voor lange tochten.