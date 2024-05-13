Recreatief fietsen in Steiermark
Alpiene weidsheid, glooiende heuvels en iconische fietsroutes langs rivieren
Introduction
Fietsen in Steiermark staat voor landschappelijke diversiteit, iconische fietsroutes langs rivieren en een breed aanbod tussen genieten, cultuur en sportieve ambitie. Het Groene Hart van Oostenrijk toont zich daarbij van zijn dynamische kant: rustig en ontspannen in het dal, uitdagend en panoramisch in alpien terrein.
De fietsroute langs de Mur voert van het Nationalpark Hohe Tauern tot in het wijn- en thermenland en verbindt natuur, gastronomie en cultuur. De fietsroute langs de Enns biedt puur Alpengevoel: uitzicht op de Dachstein, het Gesäuse en indrukwekkende landschappen inbegrepen. Recreatieve fietsers waarderen de Weinland Steiermark fietstocht met wijngaardheuvels, Buschenschänken en thermen.
Voor mountainbikers wachten rond Schladming-Dachstein trails en bikeparks, terwijl gezinnen de vlakke en verkeersarme routes in Steiermark waarderen. Wielrenners vinden in Oost-Steiermark en het Thermen- & Vulkanland rustige zijwegen en glooiende heuvels voor lange tochten.
Wij bevelen de volgende arrangementen aan
Het Murradweg-arrangement combineert ontspannen etappes, zorgvuldig geselecteerde accommodaties en comfortabele services langs een van de populairste fietsroutes van Oostenrijk.
Het Ennsradweg-arrangement verbindt indrukwekkende natuurlandschappen met uitstekend georganiseerde etappes en ontspannen fietsplezier van plaats naar plaats.
De mooiste perspectieven van de regio
160 Bett+Bike-accommodaties in Steiermark staan garant voor fietsvriendelijke overnachtingen
Fietsevenementen
Tour de Mur
333 kilometer langs de Mur: drie tochten van Salzburger Lungau door Steiermark tot Bad Radkersburg. Rivierlandschappen, wijngaarden, steden en uithoudingsvermogen.
Fietsseizoensopening van Steiermark in Bad Radkersburg
Fietsliefhebbers trappen het nieuwe seizoen af met een tocht door Regio Thermen- & Vulkanland.
Begeleide e-biketour voor gezinnen en beginners
Samen de mooiste plekjes van de Ramsau ontdekken: tijdens de begeleide e-bike-gezinstour beleven jong en oud vanaf 8 jaar een ontspannen fietsavontuur met prachtige uitzichten en een gezellige stop onderweg.