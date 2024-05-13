Ennsbrückenweg
  1. Homepage
  2. Recreatief fietsen in Steiermark

Recreatief fietsen in Steiermark
Alpiene weidsheid, glooiende heuvels en iconische fietsroutes langs rivieren

Steiermark is op twee wielen veelzijdig: alpiene routes in het noorden, wijnheuvels in het zuiden en fietsroutes langs rivieren met culinaire en culturele stops.

Fietsen in Steiermark staat voor landschappelijke diversiteit, iconische fietsroutes langs rivieren en een breed aanbod tussen genieten, cultuur en sportieve ambitie. Het Groene Hart van Oostenrijk toont zich daarbij van zijn dynamische kant: rustig en ontspannen in het dal, uitdagend en panoramisch in alpien terrein.

De fietsroute langs de Mur voert van het Nationalpark Hohe Tauern tot in het wijn- en thermenland en verbindt natuur, gastronomie en cultuur. De fietsroute langs de Enns biedt puur Alpengevoel: uitzicht op de Dachstein, het Gesäuse en indrukwekkende landschappen inbegrepen. Recreatieve fietsers waarderen de Weinland Steiermark fietstocht met wijngaardheuvels, Buschenschänken en thermen.

Voor mountainbikers wachten rond Schladming-Dachstein trails en bikeparks, terwijl gezinnen de vlakke en verkeersarme routes in Steiermark waarderen. Wielrenners vinden in Oost-Steiermark en het Thermen- & Vulkanland rustige zijwegen en glooiende heuvels voor lange tochten.

Details van de route
Recreatieve en langeafstandsfietsroutes: 100
Mountainbike-Trails: 80
Mountainbike- en gravelroutes:180
Wielrentochten:70
Gezinsfietstochten:60
Zomerbergliften met fietsvervoer:7
Routeplanner
vanaf € 1.029,- resp. vanaf € 755,-

Wij bevelen de volgende arrangementen aan

Het Murradweg-arrangement combineert ontspannen etappes, zorgvuldig geselecteerde accommodaties en comfortabele services langs een van de populairste fietsroutes van Oostenrijk.

Het Ennsradweg-arrangement verbindt indrukwekkende natuurlandschappen met uitstekend georganiseerde etappes en ontspannen fietsplezier van plaats naar plaats.

MurradwegEnnsradweg

De mooiste perspectieven van de regio

160 Bett+Bike-accommodaties in Steiermark staan garant voor fietsvriendelijke overnachtingen

De top accommodaties

Highlights langs de route

Fietsevenementen

Tour de Mur 

4-6-2026 – 6-6-2026
diverse plaatsen, Steiermark

333 kilometer langs de Mur: drie tochten van Salzburger Lungau door Steiermark tot Bad Radkersburg. Rivierlandschappen, wijngaarden, steden en uithoudingsvermogen.

Tour de Mur

Fietsseizoensopening van Steiermark in Bad Radkersburg

10-4-2026 – 12-4-2026
Bad Radkersburg

Fietsliefhebbers trappen het nieuwe seizoen af met een tocht door Regio Thermen- & Vulkanland.

Fietsseizoensopening van Steiermark

Begeleide e-biketour voor gezinnen en beginners

18-5-2026 – 12-10-2026
Ramsau am Dachstein

Samen de mooiste plekjes van de Ramsau ontdekken: tijdens de begeleide e-bike-gezinstour beleven jong en oud vanaf 8 jaar een ontspannen fietsavontuur met prachtige uitzichten en een gezellige stop onderweg.

Meer lezen

Internationale jongerenwielerronde Oost-Steiermark

26-8-2026 – 30-8-2026
Oost-Steiermark

De sterren van morgen verschijnen aan de start in Hartberg: bij de 38e Internationale Wielerjeugdtour strijden jonge wielertalenten uit heel Europa om kostbare seconden.

Meer lezen
Ontdek het beste van Oostenrijk

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials