Gravel Karinthië maakt van Karinthië dé gravelbestemming voor ontdekkers: grindwegen en bospaden voeren naar meren, almen en plekken vol geschiedenis.

Gravelbiken in Karinthië betekent: weg van het asfalt, het avontuur in. Gravel Karinthië voert over grindwegen, bospaden en vergeten verbindingen naar lost places in het zuiden van Oostenrijk. De GPX-tracks variëren van ontspannen gravellussen langs meren en rivieren tot pittige beklimmingen naar almen, toppen en afgelegen hoogplateaus.

Elke tocht vertelt verhalen over mythen, mijnbouw, grenzen en cultuur – en maakt van elke ronde meer dan alleen kilometers. Voor gravelrijders die ervaringen willen verzamelen in plaats van toptijden.