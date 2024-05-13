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Gravel Karinthië
Hidden trails, lost places en echte avonturen op gravel

Gravel Karinthië maakt van Karinthië dé gravelbestemming voor ontdekkers: grindwegen en bospaden voeren naar meren, almen en plekken vol geschiedenis.

Gravelbiken in Karinthië betekent: weg van het asfalt, het avontuur in. Gravel Karinthië voert over grindwegen, bospaden en vergeten verbindingen naar lost places in het zuiden van Oostenrijk. De GPX-tracks variëren van ontspannen gravellussen langs meren en rivieren tot pittige beklimmingen naar almen, toppen en afgelegen hoogplateaus.

Elke tocht vertelt verhalen over mythen, mijnbouw, grenzen en cultuur – en maakt van elke ronde meer dan alleen kilometers. Voor gravelrijders die ervaringen willen verzamelen in plaats van toptijden.

Details zur Strecke  
Regio's7
Routes:24
Totale lengte: 1.800 Kilometer
Aandeel grind per tochtminstens 40 procent
Gravelaanbod:in heel Karinthië
Routeplanner

De mooiste perspectieven van de regio

Het regiobrede gravelaanbod in heel Karinthië ontdekken

Kaarten en routes

De topaccommodaties

Landhotel Lindenhof in Feld am See

Een basecamp voor gravelrijders in de Nockbergen met bikeservice en verfijnde Slow Food-keuken.

Landhotel Lindenhof

Stift St. Georgen aan de Längsee

Kloosterlijke rust ontmoet moderne gastvrijheid in het meer dan 1.000 jaar oude abdijcomplex hoog boven de Längsee, omgeven door tuinen – fiets door in Midden-Karinthië.

Stift St. Georgen

Hotel & Spa Sonne aan de Klopeiner See

Direct aan de Klopeiner See: Bett+Bike-hotel met eigen strand, grote zwemsteiger, uitzicht op het meer, wellness, topkeuken en hartelijke gastvrijheid.

Hotel & Spa Sonne

Hotel Voco Villach

Vlak bij het centrum gelegen is Hotel Voco het ideale startpunt voor wieler-, gravel- en recreatieve tochten; de fietsroute langs de Drau loopt direct langs het terras.

Hotel Voco Villach

Highlights langs de route

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