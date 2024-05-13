Gravel Karinthië
Hidden trails, lost places en echte avonturen op gravel
Introduction
Gravelbiken in Karinthië betekent: weg van het asfalt, het avontuur in. Gravel Karinthië voert over grindwegen, bospaden en vergeten verbindingen naar lost places in het zuiden van Oostenrijk. De GPX-tracks variëren van ontspannen gravellussen langs meren en rivieren tot pittige beklimmingen naar almen, toppen en afgelegen hoogplateaus.
Elke tocht vertelt verhalen over mythen, mijnbouw, grenzen en cultuur – en maakt van elke ronde meer dan alleen kilometers. Voor gravelrijders die ervaringen willen verzamelen in plaats van toptijden.
De mooiste perspectieven van de regio
Het regiobrede gravelaanbod in heel Karinthië ontdekken
De topaccommodaties
Landhotel Lindenhof in Feld am See
Een basecamp voor gravelrijders in de Nockbergen met bikeservice en verfijnde Slow Food-keuken.
Stift St. Georgen aan de Längsee
Kloosterlijke rust ontmoet moderne gastvrijheid in het meer dan 1.000 jaar oude abdijcomplex hoog boven de Längsee, omgeven door tuinen – fiets door in Midden-Karinthië.
Hotel & Spa Sonne aan de Klopeiner See
Direct aan de Klopeiner See: Bett+Bike-hotel met eigen strand, grote zwemsteiger, uitzicht op het meer, wellness, topkeuken en hartelijke gastvrijheid.