In het zuiden van Steiermark komen beweging, landschap en genieten samen in een open levensgevoel. Grindwegen door glooiende heuvels staan voor vrijheid en weidsheid.

Gravel Zuid-Steiermark vertelt over onderweg zijn zonder haast. Grindwegen slingeren door zonovergoten heuvellandschappen, wijngaarden wisselen af met bossen, weidse uitzichten met stille momenten. Elke etappe voelt anders, elke bocht opent nieuwe perspectieven. Gravelbikers, recreatieve fietsers en sportieve rijders vinden hier ruimte voor tempo én voor pauzes. De regio werkt vertragend en tegelijk verfrissend, krachtig en licht. Beweging wordt hier een dialoog met het landschap, de fiets de ideale metgezel. En vanzelf eindigt de tocht waar genieten een levenshouding wordt en de dag langzaam uitklinkt.