Gravel Zuid-Steiermark
Genieten van gravelbiken tussen wijngaarden en weidse uitzichten
Introduction
Gravel Zuid-Steiermark vertelt over onderweg zijn zonder haast. Grindwegen slingeren door zonovergoten heuvellandschappen, wijngaarden wisselen af met bossen, weidse uitzichten met stille momenten. Elke etappe voelt anders, elke bocht opent nieuwe perspectieven. Gravelbikers, recreatieve fietsers en sportieve rijders vinden hier ruimte voor tempo én voor pauzes. De regio werkt vertragend en tegelijk verfrissend, krachtig en licht. Beweging wordt hier een dialoog met het landschap, de fiets de ideale metgezel. En vanzelf eindigt de tocht waar genieten een levenshouding wordt en de dag langzaam uitklinkt.
De mooiste perspectieven van de regio
De topaccommodaties
Hotel Stainzerhof in Stainz
Een modern vrijetijdshotel met 90 bedden, buitenzwembad, zonneterras en uitzicht op Schloss Stainz. Vier sterren staan voor kwaliteit en gastvrijheid.
Hotel & Restaurant Weinlandhof in Gamlitz
Dit hotel aan de Zuid-Steirische Weinstraße wordt al generaties lang als familiebedrijf gerund en speelt perfect in op de wensen van sportieve gasten.