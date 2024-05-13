Two mountain bikers wearing helmets on gravel path at sunset with lake and forest in background
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Gravel Zuid-Steiermark
Genieten van gravelbiken tussen wijngaarden en weidse uitzichten

In het zuiden van Steiermark komen beweging, landschap en genieten samen in een open levensgevoel. Grindwegen door glooiende heuvels staan voor vrijheid en weidsheid.

Gravel Zuid-Steiermark vertelt over onderweg zijn zonder haast. Grindwegen slingeren door zonovergoten heuvellandschappen, wijngaarden wisselen af met bossen, weidse uitzichten met stille momenten. Elke etappe voelt anders, elke bocht opent nieuwe perspectieven. Gravelbikers, recreatieve fietsers en sportieve rijders vinden hier ruimte voor tempo én voor pauzes. De regio werkt vertragend en tegelijk verfrissend, krachtig en licht. Beweging wordt hier een dialoog met het landschap, de fiets de ideale metgezel. En vanzelf eindigt de tocht waar genieten een levenshouding wordt en de dag langzaam uitklinkt.

Details van de routes
Hoogtemeters:200 tot 2.000
Routenetwerk:1.100 Kilometer
Routenplanner

De mooiste perspectieven van de regio

De topaccommodaties

Hotel Stainzerhof in Stainz

Een modern vrijetijdshotel met 90 bedden, buitenzwembad, zonneterras en uitzicht op Schloss Stainz. Vier sterren staan voor kwaliteit en gastvrijheid.

Hotel Stainzerhof

Hotel & Restaurant Weinlandhof in Gamlitz

Dit hotel aan de Zuid-Steirische Weinstraße wordt al generaties lang als familiebedrijf gerund en speelt perfect in op de wensen van sportieve gasten.

Hotel & Restaurant Weinlandhof

Boutiquehotel Das Zeitwert in Bad Schwanberg

Direct naast Schloss Hollenegg gelegen staat dit hotel voor bewust loskomen van routines en ontspannen momenten tussen wijngaarden, spa, bar en weidse uitzichten.

Boutiquehotel Das Zeitwert

Highlights langs de route

Fietsevenementen

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