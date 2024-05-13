Afwisselend mountainbiken tussen bergen en meren in het zuiden van Oostenrijk – korte afstanden, gevarieerde lines en volop ruimte om buiten te zijn.

De MTB-regio Lake.Bike verbindt de Faaker See, Ossiacher See en het Dreiländereck rond de regio Villach – Faaker See – Ossiacher See. Tussen alpiene trails en kristalheldere zwemmeren ontstaat een bikerevier dat leeft van afwisseling. Meer dan 200 kilometer aan tochten en 45 trails behoren tot de meest veelzijdige in het zuiden van de Alpen.

Twee trailcentra zorgen voor variatie: 28 flowtrails aan de Faaker See met een vriendelijker terrein, en 17 panoramatrails aan de Ossiacher See met uitzicht op bergen en meer. Het netwerk wordt aangevuld met 11 geselecteerde toptochten voor recreatieve fietsers, sportief ambitieuze bikers en e-bikers.

Ook jonge bikers vinden hier hun plek: gezinsvriendelijke trails, drie pumptracks – waarvan één overdekt –, de Family Playground Ossiacher See en het Kids Bike Park op de Gerlitzen Alpe. Lake.Bike is ideaal voor lange rondes, snelle lines en eerste trailervaringen.