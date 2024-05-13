MTB-regio Lake.Bike
Afwisselende lines tussen bergdecor en water
Introduction
De MTB-regio Lake.Bike verbindt de Faaker See, Ossiacher See en het Dreiländereck rond de regio Villach – Faaker See – Ossiacher See. Tussen alpiene trails en kristalheldere zwemmeren ontstaat een bikerevier dat leeft van afwisseling. Meer dan 200 kilometer aan tochten en 45 trails behoren tot de meest veelzijdige in het zuiden van de Alpen.
Twee trailcentra zorgen voor variatie: 28 flowtrails aan de Faaker See met een vriendelijker terrein, en 17 panoramatrails aan de Ossiacher See met uitzicht op bergen en meer. Het netwerk wordt aangevuld met 11 geselecteerde toptochten voor recreatieve fietsers, sportief ambitieuze bikers en e-bikers.
Ook jonge bikers vinden hier hun plek: gezinsvriendelijke trails, drie pumptracks – waarvan één overdekt –, de Family Playground Ossiacher See en het Kids Bike Park op de Gerlitzen Alpe. Lake.Bike is ideaal voor lange rondes, snelle lines en eerste trailervaringen.
Wij bevelen het volgende arrangement aan
Het trail- en tochtenaanbod van Lake.Bike in de regio Villach – Faaker See – Ossiacher See is te beleven met een voordelig 4-dagen-ticket. Afwisselende trails, lange tochten en het markante berg-meerlandschap kenmerken het gebied.
De Lake.Bike basecamps bundelen bike-knowhow direct ter plaatse en bieden faciliteiten zoals gereedschap, reparatiestandaards en wasplaatsen. Na de rit zorgt de KärntenTherme voor ontspanning, en de volgende dag wachten de Flow- en Lowgartner-trails of een tocht door de Ossiacher Tauern.
De mooiste perspectieven van de regio
Bike-expertise en infrastructuur: accommodaties als uitvalsbasis voor mountainbikers
Fietsevenementen
Velovista
Fietsliefhebbers verkennen het merenlandschap van Karinthië over autovrije wegen. De route door de regio’s Wörthersee/Rosental, Villach en Klagenfurt am Wörthersee wordt dagelijks aangekleed met regionale cultuur- en culinaire highlights.
Everesting op de Dobratsch
De huisberg van Villach wordt het decor voor een sportieve uitdaging. Alleen of in teamverband beklimmen deelnemers de legendarische Alpenstraße met de fiets zo vaak tot ze de hoogte van de Mount Everest hebben bereikt: 8.848 meter.
Carinthia200
Dit wielerevent beleeft zijn première. Drie routes – 125, 155 of 200 km – voeren over autovrije wegen langs kristalheldere meren, door dalen en over panoramische beklimmingen.