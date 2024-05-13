Mountain biker cornering on gravel trail with valley, lake and mountain range in the background.
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MTB-regio Lake.Bike
Afwisselende lines tussen bergdecor en water

Afwisselend mountainbiken tussen bergen en meren in het zuiden van Oostenrijk – korte afstanden, gevarieerde lines en volop ruimte om buiten te zijn.

De MTB-regio Lake.Bike verbindt de Faaker See, Ossiacher See en het Dreiländereck rond de regio Villach – Faaker See – Ossiacher See. Tussen alpiene trails en kristalheldere zwemmeren ontstaat een bikerevier dat leeft van afwisseling. Meer dan 200 kilometer aan tochten en 45 trails behoren tot de meest veelzijdige in het zuiden van de Alpen.

Twee trailcentra zorgen voor variatie: 28 flowtrails aan de Faaker See met een vriendelijker terrein, en 17 panoramatrails aan de Ossiacher See met uitzicht op bergen en meer. Het netwerk wordt aangevuld met 11 geselecteerde toptochten voor recreatieve fietsers, sportief ambitieuze bikers en e-bikers.

Ook jonge bikers vinden hier hun plek: gezinsvriendelijke trails, drie pumptracks – waarvan één overdekt –, de Family Playground Ossiacher See en het Kids Bike Park op de Gerlitzen Alpe. Lake.Bike is ideaal voor lange rondes, snelle lines en eerste trailervaringen.

Details over de regio
Toptochten11
MBT-accommodaties12 gecertificeerde basecamps met bikeruimte en werkplaats
Voor kinderen:Mini Trail, Miki Trail
Voor beginners:Flowgartner Trail, Lowgartner Trail
Voor gevorderden:Ischnig, Shorty, Kopein, Latschacher (Section II), Samonigg (Section I)
Voor profs:PROlitzen Trail, Ffargartner Trail
Routeplanner
vanaf € 233,–

Wij bevelen het volgende arrangement aan

Het trail- en tochtenaanbod van Lake.Bike in de regio Villach – Faaker See – Ossiacher See is te beleven met een voordelig 4-dagen-ticket. Afwisselende trails, lange tochten en het markante berg-meerlandschap kenmerken het gebied.

De Lake.Bike basecamps bundelen bike-knowhow direct ter plaatse en bieden faciliteiten zoals gereedschap, reparatiestandaards en wasplaatsen. Na de rit zorgt de KärntenTherme voor ontspanning, en de volgende dag wachten de Flow- en Lowgartner-trails of een tocht door de Ossiacher Tauern.

Lake.Bike trail- en tochtenaanbod

De mooiste perspectieven van de regio

Bike-expertise en infrastructuur: accommodaties als uitvalsbasis voor mountainbikers

lake.bike BASECAMPS

Highlights langs de route

Fietsevenementen

Velovista

25-4-2026 – 3-5-2026

Fietsliefhebbers verkennen het merenlandschap van Karinthië over autovrije wegen. De route door de regio’s Wörthersee/Rosental, Villach en Klagenfurt am Wörthersee wordt dagelijks aangekleed met regionale cultuur- en culinaire highlights.

Velovista

Everesting op de Dobratsch

30-5-2026
Faaker See

De huisberg van Villach wordt het decor voor een sportieve uitdaging. Alleen of in teamverband beklimmen deelnemers de legendarische Alpenstraße met de fiets zo vaak tot ze de hoogte van de Mount Everest hebben bereikt: 8.848 meter.

Everesting op de Dobratsch

Carinthia200

31-5-2026
Villach

Dit wielerevent beleeft zijn première. Drie routes – 125, 155 of 200 km – voeren over autovrije wegen langs kristalheldere meren, door dalen en over panoramische beklimmingen.

Carinthia200

ROSA200

26-6-2026 – 27-6-2026
Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Sportieve ambitie ontmoet Italiaanse levensstijl: vier routes, geen wedstrijddruk maar des te meer emotie. Recreatieve fietsers en ambitieuze renners beleven hier Giro-flair, pasta-power en vooral heel veel passie.

ROSA200

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