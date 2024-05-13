MTB regio Weissensee
Fietsvrijheid in de Zuidelijke Alpen
Introduction
De veelzijdige MTB bestemming verbindt Nassfeld-Pressegger See, het Lesachtal en de Weissensee en biedt fietsliefhebbers grenzeloze vrijheid tussen majestueuze bergtoppen en kristalheldere meren. Met maar liefst 950 kilometer aan gevarieerde MTB- en fietsroutes ontvouwt zich hier een van de meest diverse bike-regio’s aan de zonnige kant van de Alpen.
46 zorgvuldig geselecteerde MTB-routes leiden je door de ongerepte natuur van de Karnische en Gailtaler Alpen, langs adembenemende uitzichtpunten. Dankzij liftverbindingen, verfrissende zwemmeren en sfeervolle horecagelegenheden aan zowel de Oostenrijkse als Italiaanse kant, is deze regio een waar paradijs voor sportievelingen, recreatieve fietsers en gezinnen.
Wij raden het volgende aanbod aan
Midden in de Gailtaler Alpen, aan de zonnige zuidkant van de Alpen in Karinthië, ligt de fjordachtige Weissensee – een oase van rust en ontspanning. Vanuit het meer slingeren 160 kilometer aan mountainbikeroutes de omliggende bergen in, waar je wordt beloond met adembenemende uitzichten over het turquoise water.
De mooiste panorama’s van de MTB regio Weissensee
De topaccomodaties
Hotel & Chalets Regitnig aan de Weissensee
Met zijn 30 kamers, suites, appartementen en chalets biedt het duurzame 4-sterrenhotel een fijn vakantieverblijf voor stellen en gezinnen midden in het natuurpark.