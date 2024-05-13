Mountainbiken in de Gailtaler Alpen: de MTB regio rond de Weissensee combineert de rust van het meer met de kracht van de bergen.

De veelzijdige MTB bestemming verbindt Nassfeld-Pressegger See, het Lesachtal en de Weissensee en biedt fietsliefhebbers grenzeloze vrijheid tussen majestueuze bergtoppen en kristalheldere meren. Met maar liefst 950 kilometer aan gevarieerde MTB- en fietsroutes ontvouwt zich hier een van de meest diverse bike-regio’s aan de zonnige kant van de Alpen.

46 zorgvuldig geselecteerde MTB-routes leiden je door de ongerepte natuur van de Karnische en Gailtaler Alpen, langs adembenemende uitzichtpunten. Dankzij liftverbindingen, verfrissende zwemmeren en sfeervolle horecagelegenheden aan zowel de Oostenrijkse als Italiaanse kant, is deze regio een waar paradijs voor sportievelingen, recreatieve fietsers en gezinnen.