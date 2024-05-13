Two female cyclists wearing helmets on a gravel path beside a turquoise lake, mountain panorama in the background.
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MTB regio Weissensee
Fietsvrijheid in de Zuidelijke Alpen

Mountainbiken in de Gailtaler Alpen: de MTB regio rond de Weissensee combineert de rust van het meer met de kracht van de bergen.

De veelzijdige MTB bestemming verbindt Nassfeld-Pressegger See, het Lesachtal en de Weissensee en biedt fietsliefhebbers grenzeloze vrijheid tussen majestueuze bergtoppen en kristalheldere meren. Met maar liefst 950 kilometer aan gevarieerde MTB- en fietsroutes ontvouwt zich hier een van de meest diverse bike-regio’s aan de zonnige kant van de Alpen.

46 zorgvuldig geselecteerde MTB-routes leiden je door de ongerepte natuur van de Karnische en Gailtaler Alpen, langs adembenemende uitzichtpunten. Dankzij liftverbindingen, verfrissende zwemmeren en sfeervolle horecagelegenheden aan zowel de Oostenrijkse als Italiaanse kant, is deze regio een waar paradijs voor sportievelingen, recreatieve fietsers en gezinnen.

Details over de route
Lengte:950 km in Oostenrijk en Italië
Gemiddelde lengte van de route:15 - 25 km per tocht
gemarkeerde MTB-routes:46
MTB single trails: 11 in Nassfeld en Weissensee
Pompbanen: 3 in Nassfeld en Weissensee
Bergliften in de zomer:4 met MTB-vervoer
Beheerde alpenweiden: 46 in Oostenrijk en Italië
Routeplanning
vanaf € 179

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Midden in de Gailtaler Alpen, aan de zonnige zuidkant van de Alpen in Karinthië, ligt de fjordachtige Weissensee – een oase van rust en ontspanning. Vanuit het meer slingeren 160 kilometer aan mountainbikeroutes de omliggende bergen in, waar je wordt beloond met adembenemende uitzichten over het turquoise water.

Fietsen aan de Weissensee

De mooiste panorama’s van de MTB regio Weissensee

De topaccomodaties

Hotel & Chalets Regitnig aan de Weissensee

Met zijn 30 kamers, suites, appartementen en chalets biedt het duurzame 4-sterrenhotel een fijn vakantieverblijf voor stellen en gezinnen midden in het natuurpark.

Hotel & Chalets Regitnig

Alpen Adria Hotel aan de Pressegger See

Het 4-sterrenhotel heeft 60 kamers, een wellnessgedeelte met drie zwembaden en zeven sauna's en een uitstekende keuken.

Alpen Adria Hotel

Highlights langs de route

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