Two cyclists on a gravel path in an alpine valley with a stream and wooden huts on the left, green mountains in the background.
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Regio Murau
Panoramatrails in Steiermark

De regio staat voor een afwisselend routenetwerk, plezierige afdalingen en adembenemende uitzichten. Simpelweg een belevenis.

Regio Murau staat voor een fietsvakantie vol belevenissen. Of je nu met een loopfiets, mountainbike of e-bike op pad gaat – hier komt iedereen aan zijn trekken. De rondroutes zijn perfect voor ontspannen tochten, terwijl panoramatochten en de Murtalbahn als fietstrein voor extra afwisseling zorgen.

Van de Trail Area op de Turracher Höhe en de Bernhard-Fest Shared Trail tot de trails in het Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen strekt zich een veelzijdig aanbod uit, aangevuld met talrijke MTB-tochten. De kroon op het geheel is het adembenemende panorama van de Murauer bergwereld.

Details van de fietsroutes
Lengte:meer als 100 kilometer
Trails:40 verschillende fiets- en mountainbike routes
Routeplanner

De mooiste perspectieven van regio Murau

Top accommodaties

Romantik Seehotel Jägerwirt op de Turracher Höhe

Direct aan de oever van de Turracher See gelegen laden fietsvakantiegangers in dit 4-sterren-superiorhotel hun batterijen weer op.

Romantik Seehotel Jägerwirt

Vakantiewoningen Mayer in St. Georgen am Kreischberg

Hier gaan gezelligheid en gastvrijheid hand in hand. Bij het ontbijt staan regionale specialiteiten op tafel.

Vakantiewoningen Mayer

Alle accommodaties in Regio Murau

Van chalet en boerderij tot stadshotel – het uitgebreide aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in één overzicht.

Accommodaties Murau

Highlights langs de route

Nieuw oefenterrein

Aanraders voor een geslaagde fietstijd

Het Kreischi Bikeland is een nieuw aangelegd oefenterrein voor mountainbikers, idyllisch gelegen achter de Kreischberghalle vlak bij de liften. Vooral kinderen en beginners vinden hier ideale omstandigheden om spelenderwijs hun rijtechniek te verbeteren.

Het veelzijdige terrein biedt verschillende niveaus – van de eerste meters op een loopfiets tot de eerste echte mountainbike-ervaringen. Zo kunnen ze stap voor stap hun skills opbouwen en vooral veel plezier beleven op de fiets.

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