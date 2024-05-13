De regio staat voor een afwisselend routenetwerk, plezierige afdalingen en adembenemende uitzichten. Simpelweg een belevenis.

Regio Murau staat voor een fietsvakantie vol belevenissen. Of je nu met een loopfiets, mountainbike of e-bike op pad gaat – hier komt iedereen aan zijn trekken. De rondroutes zijn perfect voor ontspannen tochten, terwijl panoramatochten en de Murtalbahn als fietstrein voor extra afwisseling zorgen.

Van de Trail Area op de Turracher Höhe en de Bernhard-Fest Shared Trail tot de trails in het Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen strekt zich een veelzijdig aanbod uit, aangevuld met talrijke MTB-tochten. De kroon op het geheel is het adembenemende panorama van de Murauer bergwereld.