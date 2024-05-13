Regio Murau
Panoramatrails in Steiermark
Introduction
Regio Murau staat voor een fietsvakantie vol belevenissen. Of je nu met een loopfiets, mountainbike of e-bike op pad gaat – hier komt iedereen aan zijn trekken. De rondroutes zijn perfect voor ontspannen tochten, terwijl panoramatochten en de Murtalbahn als fietstrein voor extra afwisseling zorgen.
Van de Trail Area op de Turracher Höhe en de Bernhard-Fest Shared Trail tot de trails in het Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen strekt zich een veelzijdig aanbod uit, aangevuld met talrijke MTB-tochten. De kroon op het geheel is het adembenemende panorama van de Murauer bergwereld.
De mooiste perspectieven van regio Murau
Top accommodaties
Romantik Seehotel Jägerwirt op de Turracher Höhe
Direct aan de oever van de Turracher See gelegen laden fietsvakantiegangers in dit 4-sterren-superiorhotel hun batterijen weer op.
Vakantiewoningen Mayer in St. Georgen am Kreischberg
Hier gaan gezelligheid en gastvrijheid hand in hand. Bij het ontbijt staan regionale specialiteiten op tafel.
Aanraders voor een geslaagde fietstijd
Het Kreischi Bikeland is een nieuw aangelegd oefenterrein voor mountainbikers, idyllisch gelegen achter de Kreischberghalle vlak bij de liften. Vooral kinderen en beginners vinden hier ideale omstandigheden om spelenderwijs hun rijtechniek te verbeteren.
Het veelzijdige terrein biedt verschillende niveaus – van de eerste meters op een loopfiets tot de eerste echte mountainbike-ervaringen. Zo kunnen ze stap voor stap hun skills opbouwen en vooral veel plezier beleven op de fiets.