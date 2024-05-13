45 km trails, 300 km MTB-routes en meer dan 550 km genotvolle routes slingeren zich door het schilderachtige landschap van de NOCKBIKE-regio.

In de zachte Nockbergen van Karinthië ontvouwt zich een buitengewoon fietsgebied dat natuurervaring en rijplezier combineert. Het uitgebreide NOCKBIKE-netwerk leidt door een unieke Alpenlandschap, waar bergtoppen en glinsterende meren samenkomen in een indrukwekkend panorama. Het hart van de regio is de langste Flow Country Trail van Europa in Bad Kleinkirchheim – een ongeveer 15 kilometer lange downhill-droom met perfect gemodelleerde bochten en speelse elementen.

Van hoog-alpine tochten tot ontspannen rondjes rond de meren, de regio biedt voor iedere smaak de juiste route. De trails voeren door ongerepte berglandschappen en eindigen vaak bij een van de warme meren, waar een aangename pauze wacht.

Twee bikeparks op de Turracher Höhe en in Bad Kleinkirchheim, die deel uitmaken van de Gravity Card, én een nieuwe bikearea in Obermillstatt laten het hart van elke fietser sneller kloppen. Moderne e-bike-infrastructuur en gespecialiseerde fiets-hotels maken het aanbod compleet.