Two mountain bikers with helmets cycling down a grass slope, vineyards in background, cloudy sky.
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Ride & Vine in Zuid-Steiermark
Glooiende ritten door de natuur – vergezeld van goed eten en drinken

Waar de wijngaarden zich uitstrekken over de heuvels van Zuid-Steiermark, wachten uitdagende routes met pittige beklimmingen, snelle afdalingen en weidse vergezichten.

Als toonaangevende fietsbestemming speelt Zuid-Steiermark in een eigen klasse. Het aanbod varieert van ontspannen fietsen met smaakvolle tussenstops bij traditionele Buschenschänken en gerenommeerde toprestaurants langs de drie idyllische wijnroutes tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers op de racefiets.

Van de panoramische hellingen van de Koralpe via het Schilcherland en de Sausal tot aan het wijnland van Zuid-Steiermark ontvouwt zich een indrukwekkende diversiteit aan landschappen en routes. Hier gaan culinaire ontdekkingen hand in hand met sportieve uitdagingen: recreatieve fietsers komen volop aan hun trekken, net als wielerliefhebbers en gravelrijders.

Na de tocht wacht de welverdiende carboloading – met een stevige Jause en een glas uitstekende wijn uit Zuid-Steiermark, midden in het schilderachtige decor van de wijnroutes.

Details over de routes
2-Rivieren Gravel Tour: 48,3 kilometer, 5 uur, 153 hoogtemeters
Sausaler Tour:91,3 kilometer, 5.20 uur, 1.188 hoogtemeters
Wijnstraten Tour:44,1 kilometer, 2.45 uur, 702 hoogtemeters
2-Rivieren Gravel Tour
Sausaler Tour
Wijnstraten Tour

De mooiste perspectieven van de regio

Pompstation, gereedschap en oplaadpunten – deze accommodaties zijn er helemaal klaar voor

De topaccomodaties

Highlights langs de route

Evenementen rondom fietsen

Woamfoahn in Gamlitz

10-4-2026 – 13-4-2026
Gamlitz

De Zuid-Steiermark biedt het ideale terrein voor wielrenners. Woamfoahn combineert culinaire verwenmomenten met fietsplezier – met expertworkshops, gezamenlijke tochten en natuurlijk volop gastvrijheid uit Zuid-Steiermark.

Woamfoahn

GRAVELEI Zuid-Steiermark editie

29-5-2026 – 31-5-2026
Gamlitz

De Gravelei is een event dat veel verder gaat dan start en finish. Niet alleen uitdagende routes wachten, maar ook een beleving die de gravelspirit in al zijn facetten viert – van de eerste pedaalslag tot aan de afterparty.

GRAVELEI Zuid-Steiermark editie

Apps voor onderweg

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