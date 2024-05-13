Waar de wijngaarden zich uitstrekken over de heuvels van Zuid-Steiermark, wachten uitdagende routes met pittige beklimmingen, snelle afdalingen en weidse vergezichten.

Als toonaangevende fietsbestemming speelt Zuid-Steiermark in een eigen klasse. Het aanbod varieert van ontspannen fietsen met smaakvolle tussenstops bij traditionele Buschenschänken en gerenommeerde toprestaurants langs de drie idyllische wijnroutes tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers op de racefiets.

Van de panoramische hellingen van de Koralpe via het Schilcherland en de Sausal tot aan het wijnland van Zuid-Steiermark ontvouwt zich een indrukwekkende diversiteit aan landschappen en routes. Hier gaan culinaire ontdekkingen hand in hand met sportieve uitdagingen: recreatieve fietsers komen volop aan hun trekken, net als wielerliefhebbers en gravelrijders.

Na de tocht wacht de welverdiende carboloading – met een stevige Jause en een glas uitstekende wijn uit Zuid-Steiermark, midden in het schilderachtige decor van de wijnroutes.