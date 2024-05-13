Ride & Vine in Zuid-Steiermark
Glooiende ritten door de natuur – vergezeld van goed eten en drinken
Introduction
Als toonaangevende fietsbestemming speelt Zuid-Steiermark in een eigen klasse. Het aanbod varieert van ontspannen fietsen met smaakvolle tussenstops bij traditionele Buschenschänken en gerenommeerde toprestaurants langs de drie idyllische wijnroutes tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers op de racefiets.
Van de panoramische hellingen van de Koralpe via het Schilcherland en de Sausal tot aan het wijnland van Zuid-Steiermark ontvouwt zich een indrukwekkende diversiteit aan landschappen en routes. Hier gaan culinaire ontdekkingen hand in hand met sportieve uitdagingen: recreatieve fietsers komen volop aan hun trekken, net als wielerliefhebbers en gravelrijders.
Na de tocht wacht de welverdiende carboloading – met een stevige Jause en een glas uitstekende wijn uit Zuid-Steiermark, midden in het schilderachtige decor van de wijnroutes.
De mooiste perspectieven van de regio
Pompstation, gereedschap en oplaadpunten – deze accommodaties zijn er helemaal klaar voor
Evenementen rondom fietsen
Woamfoahn in Gamlitz
De Zuid-Steiermark biedt het ideale terrein voor wielrenners. Woamfoahn combineert culinaire verwenmomenten met fietsplezier – met expertworkshops, gezamenlijke tochten en natuurlijk volop gastvrijheid uit Zuid-Steiermark.