Een van de meest uitdagende mountainbike-rondroutes van de Alpen voert door zeven charmante dalplaatsen en vormt een route van superlatieven.

De Stoneman Taurista is een ongeëvenaarde mountainbike-ervaring in het hart van de Salzburger Sportwelt. De rondtocht voert door Flachau, Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau, Filzmoos en Obertauern.

Wie zich aan dit avontuur waagt, wordt beloond met adembenemende panorama’s. Tussen de ruige bergkammen van de Niedere Tauern en het imposante silhouet van het Dachsteinmassief ontvouwen zich telkens weer nieuwe uitzichten. Een van de absolute blikvangers is de Rossbrand, tussen Radstadt en Filzmoos – een berg die zijn reputatie als uitzichtpunt ruimschoots waarmaakt. Andere hoogtepunten zijn de hoogalpine Seekarscharte bij Obertauern, de idyllische Oberhütte en de bulderende Johanneswasserfall. Sinds zomer 2024 voegt de gloednieuwe Checkpoint Penkkopf, hoog boven Wagrain-Kleinarl, nog een spectaculair uitzichtpunt toe aan de route.

De tour is volledig naar eigen wens in te delen: tackle de uitdaging in één dag of geniet in meerdere etappes. In de dalplaatsen zorgen gespecialiseerde bike-accommodaties voor een zorgeloos verblijf tussen de etappes door.