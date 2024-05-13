Two mountain bikers on a mountain trail at sunset with mountain panorama in the background.
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Stoneman Taurista
Met een panoramisch uitzicht op de trofee

Een van de meest uitdagende mountainbike-rondroutes van de Alpen voert door zeven charmante dalplaatsen en vormt een route van superlatieven.

De Stoneman Taurista is een ongeëvenaarde mountainbike-ervaring in het hart van de Salzburger Sportwelt. De rondtocht voert door Flachau, Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau, Filzmoos en Obertauern.

Wie zich aan dit avontuur waagt, wordt beloond met adembenemende panorama’s. Tussen de ruige bergkammen van de Niedere Tauern en het imposante silhouet van het Dachsteinmassief ontvouwen zich telkens weer nieuwe uitzichten. Een van de absolute blikvangers is de Rossbrand, tussen Radstadt en Filzmoos – een berg die zijn reputatie als uitzichtpunt ruimschoots waarmaakt. Andere hoogtepunten zijn de hoogalpine Seekarscharte bij Obertauern, de idyllische Oberhütte en de bulderende Johanneswasserfall. Sinds zomer 2024 voegt de gloednieuwe Checkpoint Penkkopf, hoog boven Wagrain-Kleinarl, nog een spectaculair uitzichtpunt toe aan de route.

De tour is volledig naar eigen wens in te delen: tackle de uitdaging in één dag of geniet in meerdere etappes. In de dalplaatsen zorgen gespecialiseerde bike-accommodaties voor een zorgeloos verblijf tussen de etappes door.

Details over de route
Lengte:147 kilometer
Hoogtemeters:4.700
Tijdschema:haalbaar in 1, 2 of 3 dagen
Bijzonderheid:360-graden panoramisch uitzicht op 150 bergtoppen
Checkpoints:7 langs de route
Routeplanning
vanaf € 39

We raden de volgende aanbiedingen aan

Het Classic startpakket voor € 39 en de Stoneman Taurista trofee voor € 45 kunnen online worden geboekt.

Logies en ontbijt vanaf ca. € 60 per nacht: Kamers kunnen rechtstreeks worden geboekt via de geselecteerde accommodatiepartners.

Starter Pack ClassicOvernachting in een fietshotel

De mooiste panorama’s van de Stoneman Taurista

Ontdek hier alle 18 accommodatiepartners langs de Stoneman Taurista

Top accommodaties

Highlights langs de route

Fietsevenementen

Radstadt op de fiets

13-6-2026
Radstadt

Het evenement markeert niet alleen de start van het wielerseizoen van dit jaar, maar is ook het startschot voor de Stoneman Taurista.

Radstadt op de fiets

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