Waarom kiezen voor glamping in Karinthië?

Karinthië heeft alles wat een vakantie onvergetelijk maakt: een mild klimaat, adembenemende landschappen en volop activiteiten. Begin je dag met een yogasessie aan de oever van een meer, wandel over historische paden of verken de fietsroutes langs bekende zwemmeren zoals de Wörthersee en Millstätter See.

En wat is glamping zonder lekker eten? In Karinthië proef je de Alpen-Adriatische keuken: denk aan vers gevangen forel, traditionele Kärntner Kasnudeln en Slow Food-specialiteiten. Combineer dit met een goed glas wijn op een terras aan het water en je vakantie is compleet.