  1. Homepage
  2. Glamping in Karinthië

Glamping in Karinthië
Het zonnige Karinthië

Beleef het beste van kamperen én luxe in Karinthië. Geniet van bergen, meren en de vrijheid van de natuur – zonder in te leveren op comfort.

De charme van Karinthië

In Karinthië smelten indrukwekkende bergen, turquoise zwemmeren en een mediterraan klimaat samen tot een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel door de Nockbergen, verfris jezelf in kristalheldere meren en proef de authentieke keuken van de regio. Karinthië is dé plek voor wie houdt van variatie, ontspanning en avontuur. Kies voor een luxe lodge-tent of een uniek boomhuis en ontdek de zuidelijke flair van Oostenrijk.

Ontdek de meest bijzondere glampinglocaties in Karinthië

Luxe in de natuur: Chalets & Glamping Nassfeld

In Kötschach-Mauthen verblijf je in een boomhut of luxe tent. Naast de rust van het bos vind je moderne faciliteiten zoals yoga, speelzones en toegang tot skipistes.

Lees meer

Stijlvol kamperen: Lodge-tenten aan de Turnersee

Camping Breznik biedt lodge-tenten met drie slaapkamers, een compleet uitgeruste keuken en een ruime veranda. Ideaal voor een familievakantie midden in de natuur.

Lees meer

Wellness en waterpret: EuroParcs Pressegger See

Glamping en wellness gaan perfect samen bij EuroParcs Pressegger See. Geniet van de luxe Panorama Lodge Deluxe en relax in de AlpinSPA met sauna's en massages.

Lees meer

Glamping aan de voet van de bergen: Lakeside Petzen Glamping

Aan de Pirkdorfer See ligt Oostenrijks eerste glamping-resort. Hier kies je uit chalets, tenten of boomhutten en geniet je van een unieke vakantie onder de sterren.

Lees meer

Hoog in de Alpen: Chaletdorp HOCHoben

In Mallnitz, op meer dan 1200 meter hoogte, vind je luxe chalets met privé sauna’s en uitzicht op de bergen. Hier kun je helemaal tot rust komen.

Lees meer

Comfort aan het meer: Camping Brunner

Direct aan de Millstätter See verblijf je in moderne chalets met privé stranden. Perfect voor gezinnen en natuurliefhebbers die van een beetje luxe houden.

Lees meer

Romantiek onder de sterren: Biwaks aan de Millstätter See

Perfect voor een romantisch uitje

Waarom kiezen voor glamping in Karinthië?

Karinthië heeft alles wat een vakantie onvergetelijk maakt: een mild klimaat, adembenemende landschappen en volop activiteiten. Begin je dag met een yogasessie aan de oever van een meer, wandel over historische paden of verken de fietsroutes langs bekende zwemmeren zoals de Wörthersee en Millstätter See.

En wat is glamping zonder lekker eten? In Karinthië proef je de Alpen-Adriatische keuken: denk aan vers gevangen forel, traditionele Kärntner Kasnudeln en Slow Food-specialiteiten. Combineer dit met een goed glas wijn op een terras aan het water en je vakantie is compleet.

Water, bergen en avontuur

Karinthië is een paradijs voor avonturiers én rustzoekers. Verken de wandelpaden, zoals het beroemde Alpe-Adria-Trail dat je van de Großglockner naar de Adriatische Zee brengt. Laat je voeten afkoelen in kristalheldere beekjes of relax aan de oevers van turquoise meren zoals de Wörthersee en Faaker See.

Fietsers kunnen genieten van de Karinthië Seen-Schleife, een netwerk van 400 kilometer langs de mooiste meren. Mountainbikers vinden uitdagende trails in de bergen, terwijl gezinnen ontspannen routes langs rivieren zoals de Drau en Gail ontdekken.

Duurzaam reizen in Karinthië

Kies voor een milieuvriendelijke vakantie op een van de vier campings die gecertificeerd zijn door het EU Ecolabel en Green Camping:

  • Alpencamp in Kötschach-Mauthen 

  • Camping Brunner am Millstätter See

  • Camping Mössler am Millstätter See

  • Camping Rosental Roz in Gotschuchen

Reis met de Karinthië Station Shuttle, waarmee je eenvoudig treinstations campings en bezienswaardigheden bereikt.

Ontdek de combinatie van groen & luxe

Praktische tips

Beste reistijd:

Karinthië is het hele jaar door prachtig, maar de zomer is perfect voor wateractiviteiten, terwijl de winter ideaal is voor ski- en wellnessliefhebbers.

Reis zonder auto:

Dankzij uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, inclusief shuttleservice, kun je eenvoudig en duurzaam reizen.

Voor elk budget:

Van basic lodgetenten tot luxe chalets – glamping in Karinthië biedt opties voor elk budget en elke smaak.

FAQ

Glamping is de perfecte combinatie van kamperen en luxe, waarbij je geniet van de natuur zonder in te leveren op comfort. In Karinthië vind je een unieke mix van prachtige berglandschappen, kristalheldere meren en een mild mediterraan klimaat. Of je nu kiest voor een lodge-tent, chalet of boomhuis, glamping in Karinthië biedt alles wat je nodig hebt voor een ontspannen en avontuurlijke vakantie.

Tijdens je glampingvakantie in Karinthië hoef je je geen moment te vervelen! Verken de wandelpaden van de Nockbergen of het Alpe-Adria-Trail, maak een fietstocht langs de meren via de Karinthië Seen-Schleife, of ga zwemmen in een van de turquoise zwemmeren. Voor ontspanning kun je terecht bij wellnesscentra zoals de AlpinSPA, en wie van culinaire hoogstandjes houdt, geniet van lokale specialiteiten zoals Kärntner Kasnudeln of verse forel.

Absoluut! Veel glampinglocaties in Karinthië zijn perfect voor gezinnen. Denk aan ruime lodge-tenten met meerdere slaapkamers, chalets met privé strand aan het meer of accommodaties met speeltuinen en kinderactiviteiten. Bovendien zijn er talloze gezinsvriendelijke wandel- en fietspaden en wateractiviteiten die je samen kunt ondernemen.

Ja, glamping in Karinthië is een geweldige ervaring in de winter! Veel glampingaccommodaties blijven het hele jaar door open, zoals chalets met een open haard en privé sauna’s. Je kunt direct vanaf je accommodatie de skipistes op, sneeuwschoenwandelingen maken of ontspannen in een warme wellnessruimte met uitzicht op de besneeuwde bergen. Winterglamping combineert de magie van de Alpen met de luxe van moderne voorzieningen.

Contactgegevens
Ontdek glamping in Karinthië

Kärnten Werbung GmbH

Völkermarkter Ring 21 23

9020 Klagenfurt

Telefoon: +43 463 3000

info@kaernten.at
Ontdek het beste van Oostenrijk

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials