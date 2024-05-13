Glamping in Karinthië
Het zonnige Karinthië
Introduction
De charme van Karinthië
In Karinthië smelten indrukwekkende bergen, turquoise zwemmeren en een mediterraan klimaat samen tot een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel door de Nockbergen, verfris jezelf in kristalheldere meren en proef de authentieke keuken van de regio. Karinthië is dé plek voor wie houdt van variatie, ontspanning en avontuur. Kies voor een luxe lodge-tent of een uniek boomhuis en ontdek de zuidelijke flair van Oostenrijk.
Ontdek de meest bijzondere glampinglocaties in Karinthië
Luxe in de natuur: Chalets & Glamping Nassfeld
In Kötschach-Mauthen verblijf je in een boomhut of luxe tent. Naast de rust van het bos vind je moderne faciliteiten zoals yoga, speelzones en toegang tot skipistes.
Stijlvol kamperen: Lodge-tenten aan de Turnersee
Camping Breznik biedt lodge-tenten met drie slaapkamers, een compleet uitgeruste keuken en een ruime veranda. Ideaal voor een familievakantie midden in de natuur.
Wellness en waterpret: EuroParcs Pressegger See
Glamping en wellness gaan perfect samen bij EuroParcs Pressegger See. Geniet van de luxe Panorama Lodge Deluxe en relax in de AlpinSPA met sauna's en massages.
Glamping aan de voet van de bergen: Lakeside Petzen Glamping
Aan de Pirkdorfer See ligt Oostenrijks eerste glamping-resort. Hier kies je uit chalets, tenten of boomhutten en geniet je van een unieke vakantie onder de sterren.
Hoog in de Alpen: Chaletdorp HOCHoben
In Mallnitz, op meer dan 1200 meter hoogte, vind je luxe chalets met privé sauna’s en uitzicht op de bergen. Hier kun je helemaal tot rust komen.
Comfort aan het meer: Camping Brunner
Direct aan de Millstätter See verblijf je in moderne chalets met privé stranden. Perfect voor gezinnen en natuurliefhebbers die van een beetje luxe houden.
Luxe in de natuur: Chalets & Glamping Nassfeld
In Kötschach-Mauthen verblijf je in een boomhut of luxe tent. Naast de rust van het bos vind je moderne faciliteiten zoals yoga, speelzones en toegang tot skipistes.
Stijlvol kamperen: Lodge-tenten aan de Turnersee
Camping Breznik biedt lodge-tenten met drie slaapkamers, een compleet uitgeruste keuken en een ruime veranda. Ideaal voor een familievakantie midden in de natuur.
Wellness en waterpret: EuroParcs Pressegger See
Glamping en wellness gaan perfect samen bij EuroParcs Pressegger See. Geniet van de luxe Panorama Lodge Deluxe en relax in de AlpinSPA met sauna's en massages.
Glamping aan de voet van de bergen: Lakeside Petzen Glamping
Aan de Pirkdorfer See ligt Oostenrijks eerste glamping-resort. Hier kies je uit chalets, tenten of boomhutten en geniet je van een unieke vakantie onder de sterren.
Hoog in de Alpen: Chaletdorp HOCHoben
In Mallnitz, op meer dan 1200 meter hoogte, vind je luxe chalets met privé sauna’s en uitzicht op de bergen. Hier kun je helemaal tot rust komen.
Comfort aan het meer: Camping Brunner
Direct aan de Millstätter See verblijf je in moderne chalets met privé stranden. Perfect voor gezinnen en natuurliefhebbers die van een beetje luxe houden.
Romantiek onder de sterren: Biwaks aan de Millstätter See
Waarom kiezen voor glamping in Karinthië?
Karinthië heeft alles wat een vakantie onvergetelijk maakt: een mild klimaat, adembenemende landschappen en volop activiteiten. Begin je dag met een yogasessie aan de oever van een meer, wandel over historische paden of verken de fietsroutes langs bekende zwemmeren zoals de Wörthersee en Millstätter See.
En wat is glamping zonder lekker eten? In Karinthië proef je de Alpen-Adriatische keuken: denk aan vers gevangen forel, traditionele Kärntner Kasnudeln en Slow Food-specialiteiten. Combineer dit met een goed glas wijn op een terras aan het water en je vakantie is compleet.
Water, bergen en avontuur
Karinthië is een paradijs voor avonturiers én rustzoekers. Verken de wandelpaden, zoals het beroemde Alpe-Adria-Trail dat je van de Großglockner naar de Adriatische Zee brengt. Laat je voeten afkoelen in kristalheldere beekjes of relax aan de oevers van turquoise meren zoals de Wörthersee en Faaker See.
Fietsers kunnen genieten van de Karinthië Seen-Schleife, een netwerk van 400 kilometer langs de mooiste meren. Mountainbikers vinden uitdagende trails in de bergen, terwijl gezinnen ontspannen routes langs rivieren zoals de Drau en Gail ontdekken.
Introduction
Kies voor een milieuvriendelijke vakantie op een van de vier campings die gecertificeerd zijn door het EU Ecolabel en Green Camping:
Alpencamp in Kötschach-Mauthen
Camping Brunner am Millstätter See
Camping Mössler am Millstätter See
Camping Rosental Roz in Gotschuchen
Reis met de Karinthië Station Shuttle, waarmee je eenvoudig treinstations campings en bezienswaardigheden bereikt.
Praktische tips
Beste reistijd:
Karinthië is het hele jaar door prachtig, maar de zomer is perfect voor wateractiviteiten, terwijl de winter ideaal is voor ski- en wellnessliefhebbers.
Reis zonder auto:
Dankzij uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, inclusief shuttleservice, kun je eenvoudig en duurzaam reizen.
Voor elk budget:
Van basic lodgetenten tot luxe chalets – glamping in Karinthië biedt opties voor elk budget en elke smaak.
Beste reistijd:
Karinthië is het hele jaar door prachtig, maar de zomer is perfect voor wateractiviteiten, terwijl de winter ideaal is voor ski- en wellnessliefhebbers.
Reis zonder auto:
Dankzij uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, inclusief shuttleservice, kun je eenvoudig en duurzaam reizen.
Voor elk budget:
Van basic lodgetenten tot luxe chalets – glamping in Karinthië biedt opties voor elk budget en elke smaak.
FAQ
Kärnten Werbung GmbH
Völkermarkter Ring 21 23
9020 Klagenfurt
Telefoon: +43 463 3000