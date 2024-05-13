Glamping in Oberösterreich

Stel je voor: slapen onder een fonkelende sterrenhemel, midden in de natuur. In Oberösterreich kun je glampen op unieke plekken waar rust, luxe en natuur samenkomen.

In een wereld vol stadsverlichting raakt de sterrenhemel vaak uit beeld. In Oberösterreich kun je terug naar de natuur en de sterren zoals vroeger bewonderen. Hier vind je officiële sterrenparken, avontuurlijke glampinglocaties en adembenemende natuurgebieden. Perfect voor rustzoekers, gezinnen en romantische zielen.

Of je nu kiest voor een nacht in een transparante bubble tent, een chalet met glazen dak of een hut diep in het bos, Oberösterreich biedt voor iedereen een bijzondere ervaring. Je voelt je hier één met de natuur, terwijl je geniet van moderne gemakken en een vleugje luxe.