Glamping in Oberösterreich
Slapen onder de sterren
Introduction
In een wereld vol stadsverlichting raakt de sterrenhemel vaak uit beeld. In Oberösterreich kun je terug naar de natuur en de sterren zoals vroeger bewonderen. Hier vind je officiële sterrenparken, avontuurlijke glampinglocaties en adembenemende natuurgebieden. Perfect voor rustzoekers, gezinnen en romantische zielen.
Of je nu kiest voor een nacht in een transparante bubble tent, een chalet met glazen dak of een hut diep in het bos, Oberösterreich biedt voor iedereen een bijzondere ervaring. Je voelt je hier één met de natuur, terwijl je geniet van moderne gemakken en een vleugje luxe.
Unieke glampinglocaties in Oberösterreich
Overnachten onder de Melkweg: Sternenpark Attersee-Traunsee
Verblijf in het Bubble Tent Hotel in Weyregg am Attersee, waar je vanuit een transparante woonbubbel geniet van het uitzicht op duizenden sterren. Luxe én natuur.
Magische chalets in het IKUNA Naturresort
In Natternbach vind je de Sternenhimmelchalets. Deze bijzondere chalets hebben een glazen dak en zijn ideaal voor warmpjes sterrenkijken met het hele gezin.
tijdens je glampingvakantie in Oberösterreich
Naast ontspannen in je luxe glampingaccommodatie biedt Oberösterreich tal van activiteiten in de natuur. Verken de wandelpaden van het Böhmerwald, fiets langs het historische Schwarzenbergische Schwemmkanal of ontdek het schilderachtige Salzkammergut. Voor een extra avontuur kun je de grens oversteken naar Tsjechië of Duitsland en genieten van het uitzicht bij het Moldaustausee.
In het Sternenpark Attersee-Traunsee kun je sterren kijken door telescopen in de Sternwarte Gahberg, terwijl het IKUNA Naturresort volop mogelijkheden biedt voor avontuurlijke gezinnen. Voor rustzoekers is Ramenai een paradijs om simpelweg even niets te doen en te genieten van de stilte.
Kom tot rust
Van magische bubble tents tot authentieke houten hutten...
Midden in de natuur
Duurzaamheid staat centraal in Oberösterreich. Glampinglocaties zoals het Sternenpark Attersee-Traunsee en Ramenai maken gebruik van natuurlijke materialen en zetten zich in voor het behoud van de omgeving. Bij Ramenai wordt je verblijf zelfs ingeluid met een 'Waldlerpaket' vol regionale lekkernijen. Daarnaast kun je met het openbaar vervoer en regionale shuttles eenvoudig en milieuvriendelijk reizen.
Wandel- en fietspaden in het Böhmerwald
De bossen van het Böhmerwald zijn een paradijs voor wandelaars en fietsers. Volg de historische Schwarzenbergische Schwemmkanal, een oude waterweg omgeven door groene bossen, of wandel naar de Bärenstein voor een panoramisch uitzicht. Voor fietsers zijn er uitdagende routes die de grens overgaan naar Duitsland en Tsjechië. Hier combineer je frisse lucht, prachtige natuur en actieve ontspanning in een unieke omgeving.
Plan jouw glampingavontuurKlaar om de sterren te tellen? Bezoek een van deze bijzondere locaties en ontdek hoe uniek een vakantie in Oberösterreich kan zijn. Hier word je elke dag wakker met het gevoel dat de wereld even stil staat – en dat alleen voor jou.
Bubble Tent Hotel
Slapen in een transparante bubbel, met alle comfort van een hotel en een onbelemmerd uitzicht op de sterrenhemel.
Sternenhimmelchalets in het IKUNA Naturresort
Triangulair design, een glazen dak voor sterrengluurders, en ideaal voor gezinnen met avontuurlijke kinderen. Je kan hier ook slapen in een echte tipi.
Praktische tips
Beste reistijd:
Oberösterreich is het hele jaar door aantrekkelijk. Zomers zijn perfect voor sterrenkijken en zwemmen, terwijl de herfst ideaal is voor wandelingen door kleurrijke bossen. Winterglamping biedt een magische sfeer, met besneeuwde landschappen en gezellige chalets.
Duurzaam reizen:
Laat je auto thuis en maak gebruik van de uitstekende openbaarvervoersopties in Oberösterreich. Met de regionale shuttles kom je eenvoudig bij campings, attracties en natuurgebieden.
Wat mee te nemen:
Neem warme kleding mee, zelfs in de zomer – de avonden kunnen fris zijn. Vergeet een goede camera of smartphone voor foto's van de sterrenhemel en wandelschoenen voor de prachtige paden.
Reserveren:
Populaire locaties zoals het Bubble Tent Hotel en de Ramenai Hutten zijn snel volgeboekt. Reserveer je verblijf ruim van tevoren, vooral in het hoogseizoen.
Activiteiten:
Plan je activiteiten op basis van de locatie van je glamping. Combineer een bezoek aan het Sternenpark Attersee-Traunsee met een sterrenkijksessie, of wandel vanaf Ramenai naar de top van de Bärenstein.
Beste reistijd:
Oberösterreich is het hele jaar door aantrekkelijk. Zomers zijn perfect voor sterrenkijken en zwemmen, terwijl de herfst ideaal is voor wandelingen door kleurrijke bossen. Winterglamping biedt een magische sfeer, met besneeuwde landschappen en gezellige chalets.
Duurzaam reizen:
Laat je auto thuis en maak gebruik van de uitstekende openbaarvervoersopties in Oberösterreich. Met de regionale shuttles kom je eenvoudig bij campings, attracties en natuurgebieden.
Wat mee te nemen:
Neem warme kleding mee, zelfs in de zomer – de avonden kunnen fris zijn. Vergeet een goede camera of smartphone voor foto's van de sterrenhemel en wandelschoenen voor de prachtige paden.
Reserveren:
Populaire locaties zoals het Bubble Tent Hotel en de Ramenai Hutten zijn snel volgeboekt. Reserveer je verblijf ruim van tevoren, vooral in het hoogseizoen.
Activiteiten:
Plan je activiteiten op basis van de locatie van je glamping. Combineer een bezoek aan het Sternenpark Attersee-Traunsee met een sterrenkijksessie, of wandel vanaf Ramenai naar de top van de Bärenstein.
FAQ
Oberösterreich ligt op een unieke plek waar drie landen samenkomen: een perfecte mix
Toerisme Oberösterreich
Freistädter Straße 119
4041 Linz
Telefoon: +43 732 221022