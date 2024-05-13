Bijzondere wellness in Oostenrijk
Introduction
Oostenrijks wellnesshotels en thermen geven ontspanning een nieuwe betekenis – en soms met verrassende resultaten. Wie had gedacht dat een bad in een biertobbe een wellnesservaring zou worden? Of dat traditionele producten zoals geitenboter en pompoenpitolie de nieuwe sterren van moderne spa-behandelingen zouden zijn?
Oostenrijk laat zien dat effectieve wellness niet altijd de bekende paden hoeft te volgen. Hier wordt eeuwenoude kennis gecombineerd met moderne therapeutische benaderingen om buitengewone spa-behandelingen te creëren – tegelijk ongewoon en effectief.
Bierbaden & strobedden
Iemand een bierbad in het Innviertel in Oberösterreich? Het klinkt misschien vreemd op het eerste gezicht - maar als je eenmaal comfortabel in een van de rustieke houten kuipen van Hotel Moorhofdurven we je uit te dagen om niet verliefd te worden op een van de meest ongewone wellnessbehandelingen in Oostenrijk.
Terwijl je lichaam volledig ontspant in het warme hopbloesembad, kun je jezelf trakteren op een koud biertje uit de tap. "Bier van binnen en van buiten" zogezegd. En daarna? Dan wacht je een bijzonder "après-bad": een hemelbed gevuld met haverstro. Weer 30 minuten rust en complete stilte, afgezien van het zachte geritsel van het stro onder je lichaam. Geniet van Innviertel's luchtige antwoord op de wereldwijde wellness-trend.
Chocolade lichaamsbehandelingen
Hotel Sacher is altijd al een synoniem geweest voor culinaire hoogstandjes. Maar hun spa-oase in Wenen gaat nog een stapje verder: Hier wordt de cacaoboon niet omgetoverd tot een smakelijke chocoladetraktatie, maar tot een luxueuze wellnesservaring.
Hun kenmerkende behandelingen maken gebruik van de meest waardevolle ingrediënten van cacao: de één uur durende 'A Taste of Chocolate'-behandeling bestaat uit een verstevigende peeling en een lichaamsmassage met chocolade, terwijl de 90 minuten durende 'Symphony of Chocolate' een cacaoboonpeeling, een volledige lichaamspakking met chocolade en een ontspannende massage omvat.
Wie het graag bijzonder rijk heeft, kan kiezen voor de "Dream of Chocolate", een verkwikkende mix van een scrubmassage en lichaamspakking. Of wat dacht je van de "Sensation of Chocolate" behandeling, een hydraterende lichaamspakking met cacaoboter?
In tegenstelling tot de klassieke Sacher-taart zijn deze zoete verleidingen niet om op te eten - maar ze verwennen je lichaam en geest evenzeer (en ze zijn nog calorievrij ook!).
Geitenboter lichaamspakkingen
De Alpbacherhof in Tirol gebruikt een bijzonder waardevol, maar ook ongebruikelijk natuurproduct: geitenboter. Geitenboter werd vroeger gebruikt in de traditionele geneeskunde en wordt hier nieuw leven ingeblazen als lichaamspakking.
De romige pakking is een echte weldaad voor de gestreste en gevoelige huid. Mensen met een extreem droge huid, neurodermitis of psoriasis zullen vooral profiteren van de intensieve hydraterende en voedende effecten van geitenboter. De behandeling herstelt de natuurlijke balans van de huid en kalmeert geïrriteerde gebieden.
Het geitenboter pakket laat zien dat soms de eenvoudigste methoden het meest effectief zijn.
Drijven in de zoutgrot
De zoutgrot van Verwöhnhotel Kristall in Pertisau am Achensee wacht op je met een heel bijzondere waterbelevenis - drijven in warm zout water.
De grot, glinsterend in zachte kleuren, verandert in een persoonlijk toevluchtsoord waar de zwaartekracht zijn macht lijkt te verliezen. Niet alleen lossen fysieke grenzen op in het warme zoute water - ook het leven van alledag verdwijnt langzaam.
Of je nu alleen wilt ontspannen of de ervaring wilt delen met je partner - in de drijvende grot is het allebei mogelijk. Een wellnesservaring die nieuwe normen stelt op het gebied van lichtheid.
Massage met pompoenpitolie
Steiermark staat bekend om zijn "groene goud" - pompoenpitolie. In de Heiltherme Bad Waltersdorf wordt dit regionale krachtproduct niet alleen in de keuken gebruikt, maar ook als onderdeel van een heel bijzonder genezingsconcept: de "Traditionele Steiermarkse Geneeskunde" (TSM).
Deze unieke vorm van therapie combineert eeuwenoude lokale geneeskrachtige kennis met moderne behandelmethoden. De pompoenoliemassage verandert in een wellnesservaring die diep geworteld is in de Steiermarkse cultuur. Ontwikkeld met wetenschappelijk bewijs door het interne spa-team, maakt het deel uit van een holistisch gezondheidsconcept dat uitsluitend vertrouwt op de helende kracht van regionale producten.
De massage met de notenolie maakt deel uit van een reeks traditionele behandelingen, waaronder speksteenmassages met honing en kruidenolie of gezichtsbehandelingen met graan-pompoenzaadpakkingen. Dit is wellness in Steiermark - nuchter en zeer effectief.