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Culinaire hoogstandjes op unieke locaties

Of je nu dineert in een gondel, aan het meer of tussen de wijngaarden, hier gaan smaak en adembenemende uitzichten hand in hand.

In Oostenrijk gaat eten verder dan smaak: het is een belevenis op zich. Geniet van een diner op een bergtop met adembenemend uitzicht, drink cocktails in een iglo bar of dineer in een gondel van het Weense reuzenrad. Liever iets rustigers? Proef verse vis op een houten boot midden op een diepgroen meer, nip van een glas wijn in een traditionele Heuriger tussen de wijngaarden of ontspan met een picknick in een barokke paleistuin. Waar je ook eet, elke locatie voegt een extra dimensie toe aan de smaakbeleving, een ervaring die je niet snel vergeet!

Zweven en genieten

In de gondel

In geselecteerde skigebieden in Oostenrijk wordt een ritje met de kabelbaan een culinaire reis op hoogte. Geniet van een ontbijt bij zonsopgang, een ontspannen lunch of 's avonds mousserende wijn in je eigen privégondel - en dat allemaal terwijl je uitkijkt over besneeuwde bergtoppen of weelderige alpenweiden.

Een avond in de Hexenwasser gondelbaan

Mousserende wijngondel in Söll

Lekker eten in de gondelbaan Schönjoch

Gourmetgondel in Fiss

Aan boord van de Wiedersbergerhorn cabine

Gondel voor fijnproevers in Alpbach

Alpine.gondel.lekkernijen

Gondeldiner op de Hochkönig
Culinair genieten met uitzicht

In de bergen

Na een wandeling of als beloning voor het nemen van de kabelbaan naar boven, serveren restaurants, bars en berghutten regionale specialiteiten hoog boven de dalen - op een bergtop, in een iglo of op een panoramisch terras. Van een stevige Brettljause tot verfijnd dineren met een adembenemend uitzicht op de omringende bergtoppen, hier heeft vrijheid een eigen smaak.

In de bergwereld van de Pitztaler gletsjer

Café 3440

Innsbruck Kühtai

Igloo restaurant en ijsbar

Bergstation Gaislachkoglbahn

ijs Q in Sölden

Hoog op de Kitzsteinhorn

Top restaurant

In Kleinarl op de Shuttleberg

Voedingshal Houthakker

In Sportgastein

Diner bij volle maan

Boven Klagenfurt aan de Wörthersee

Gipfelhaus Magdalensberg

Excursiebestemming in het Salzkammergut

Siriuskogl in Bad Ischl

In Lochau met uitzicht op de Bodensee

Fritsch am Berg
Genieten met stedelijke flair

In de stad

Of het nu op een verborgen dakterras is, in een museum, in een palmenhuis of in een café of restaurant in een monument, dineren in de steden van Oostenrijk is op elk moment van de dag een belevenis. Geniet van een diner in een koets van het reuzenreuzenrad van Wenen, vier feest hoog boven Salzburg op de Mönchsberg, geniet van een maaltijd met een adembenemend uitzicht op de historische oude binnenstad van Graz of geniet van een 360-graden panorama op de bergen in Innsbruck - hier gaan culinaire hoogstandjes gepaard met onvergetelijke uitzichten.

In het reuzenrad van Wenen

Wagens voor fijnproevers

Bij de Donautoren in Wenen

Dineren op nieuwe hoogten

In het Museum voor Schone Kunsten

Ontbijt of diner

Het Palmenhaus

Paradijs in Burggarten

MQ Libelle

Op het dak van het Leopoldmuseum

In het museum voor moderne kunst

Op de Mönchsberg

Bergisel SKY

In de schansspringtoren

Lichtblik 360°

In het hart van Innsbruck

Café Freiblick

Boven de daken van Graz

Het Starcke huis

Op de Schlossberg in Graz
Culinaire hoogstandjes tegen een achtergrond van water

Aan het meer

Zittend aan de oever van het meer of dinerend in een houten boot op het water, met het zachte geluid van de golven, een zonsondergang in de hand en vers gevangen vis op je bord - de meren van Oostenrijk bieden deze echt speciale plekken. Van een romantische steiger aan het Neusiedl meer tot de oevers van het Wörth meer en het Bodenmeer, hier ontmoet uitstekende keuken adembenemende natuur.

In het paleis aan het meer in Ort in Gmunden

In de Traunsee

Ontbijt op een boot

Te midden van de Grundlsee

Werzers Badehaus in Pörtschach

Op de Wörthersee

De bar bij de Fishers pier in Bregenz

Aan het Bodenmeer

Das Fritz in Weiden aan het meer

Op de Neusiedler See

Meerrestaurant Katamaran in Rust

Op de Neusiedler See
Eten en drinken tussen de wijnranken

In de wijngaarden

Wijn en gastronomie gaan hand in hand - vooral als de maaltijd wordt geserveerd in een Heurigereen rustieke Buschenschankof zelfs aan een lange tafel midden in de wijngaarden. In Zuid-Steiermark, Burgenland, Wenen en Wachau nodigen wijnmakers je uit om te dineren tussen de wijnranken. Perfect bij elkaar passende wijnen en een adembenemend uitzicht op glooiende heuvels en terrasvormige wijngaarden maken de ervaring compleet.

Dineren in het Weinviertel

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Buschenschank Wieninger am Nussberg

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Heuriger Liszt in Leithaprodersdorf

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Buschenschank Kögl in Zuid-Steiermark

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Genieten met geschiedenis

In de paleistuinen

Prachtige paleistuinen bieden een unieke omgeving voor ontspannen picknicken. In barokke parken, onder oude kastanjebomen, tussen wijngaarden of aan de oever van een paleisvijver - hier worden culinaire hoogstandjes gecombineerd met een vleugje historische charme.

Picknick in paleis Hof

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Picknick bij paleis Grafenegg

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Picknick bij Paleis Eggenberg

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Picknick bij Paleis Lackenbach

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Picknick bij Slot Kapfenstein

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