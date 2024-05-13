Culinaire hoogstandjes op unieke locaties
Introduction
In Oostenrijk gaat eten verder dan smaak: het is een belevenis op zich. Geniet van een diner op een bergtop met adembenemend uitzicht, drink cocktails in een iglo bar of dineer in een gondel van het Weense reuzenrad. Liever iets rustigers? Proef verse vis op een houten boot midden op een diepgroen meer, nip van een glas wijn in een traditionele Heuriger tussen de wijngaarden of ontspan met een picknick in een barokke paleistuin. Waar je ook eet, elke locatie voegt een extra dimensie toe aan de smaakbeleving, een ervaring die je niet snel vergeet!
In de gondel
In geselecteerde skigebieden in Oostenrijk wordt een ritje met de kabelbaan een culinaire reis op hoogte. Geniet van een ontbijt bij zonsopgang, een ontspannen lunch of 's avonds mousserende wijn in je eigen privégondel - en dat allemaal terwijl je uitkijkt over besneeuwde bergtoppen of weelderige alpenweiden.
In de bergen
Na een wandeling of als beloning voor het nemen van de kabelbaan naar boven, serveren restaurants, bars en berghutten regionale specialiteiten hoog boven de dalen - op een bergtop, in een iglo of op een panoramisch terras. Van een stevige Brettljause tot verfijnd dineren met een adembenemend uitzicht op de omringende bergtoppen, hier heeft vrijheid een eigen smaak.
In de stad
Of het nu op een verborgen dakterras is, in een museum, in een palmenhuis of in een café of restaurant in een monument, dineren in de steden van Oostenrijk is op elk moment van de dag een belevenis. Geniet van een diner in een koets van het reuzenreuzenrad van Wenen, vier feest hoog boven Salzburg op de Mönchsberg, geniet van een maaltijd met een adembenemend uitzicht op de historische oude binnenstad van Graz of geniet van een 360-graden panorama op de bergen in Innsbruck - hier gaan culinaire hoogstandjes gepaard met onvergetelijke uitzichten.
Aan het meer
Zittend aan de oever van het meer of dinerend in een houten boot op het water, met het zachte geluid van de golven, een zonsondergang in de hand en vers gevangen vis op je bord - de meren van Oostenrijk bieden deze echt speciale plekken. Van een romantische steiger aan het Neusiedl meer tot de oevers van het Wörth meer en het Bodenmeer, hier ontmoet uitstekende keuken adembenemende natuur.
In de wijngaarden
Wijn en gastronomie gaan hand in hand - vooral als de maaltijd wordt geserveerd in een Heurigereen rustieke Buschenschankof zelfs aan een lange tafel midden in de wijngaarden. In Zuid-Steiermark, Burgenland, Wenen en Wachau nodigen wijnmakers je uit om te dineren tussen de wijnranken. Perfect bij elkaar passende wijnen en een adembenemend uitzicht op glooiende heuvels en terrasvormige wijngaarden maken de ervaring compleet.
In de paleistuinen
Prachtige paleistuinen bieden een unieke omgeving voor ontspannen picknicken. In barokke parken, onder oude kastanjebomen, tussen wijngaarden of aan de oever van een paleisvijver - hier worden culinaire hoogstandjes gecombineerd met een vleugje historische charme.